Καναδάς: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία ομογενούς – Εκτελέστηκε ο «Μπόμπι ο Έλληνας» μέσα σε καφέ
Η δολοφονία αποδίδεται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών - Το θύμα φέρεται να είχε εμπλακεί σε κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών, εκβιασμούς και σε σειρά εμπρησμών επιχειρήσεων
Σοκ έχει προκαλέσει στην ελληνική κοινότητα του Καναδά η εν ψυχρώ εκτέλεση ενός ομογενούς μέσα σε καφετέρια, με τους θαμώνες να τρέχουν έντρομοι να σωθούν.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε καφέ της πόλης Λαβάλ και θύμιζε σκηνές βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία, καθώς ο άνδρας έπεσε νεκρός από πυρά αγνώστου μέρα μεσημέρι, μπροστά στα μάτια δεκάδων πελατών.
Δύο ένοπλοι, φορώντας κουκούλες και φούτερ, εισέβαλαν στο κατάστημα και άνοιξαν πυρ εναντίον του 40χρονου Χαράλαμπου Θεολόγου, γνωστού στην περιοχή ως «Μπόμπι ο Έλληνας».
Οι πελάτες του καφέ έπεσαν στο πάτωμα προσπαθώντας να προστατευθούν, όπως αποτυπώνεται και σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας του καταστήματος, που κατέγραψε καρέ-καρέ τη φονική επίθεση.
Η αστυνομία του Κεμπέκ αποδίδει τη δολοφονία σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ αντίπαλων ομάδων του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς το θύμα φέρεται να είχε εμπλακεί στο παρελθόν σε κυκλώματα διακίνησης κοκαΐνης και ηρωίνης, εκβιασμούς, καθώς και σε σειρά εμπρησμών επιχειρήσεων στην περιοχή του Λαβάλ.
Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ το βίντεο της εκτέλεσης αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο της έρευνας.
Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο
