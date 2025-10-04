Ευρώπη: Πώς η στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» έμεινε στο… ράφι – Τι μπορούμε να αλλάξουμε

Ακόμα κι αν η Ευρώπη σταματούσε να καίει άνθρακα, πετρέλαιο και φυσικό αέριο αύριο, αυτό που τρώμε θα ήταν αρκετό για να θερμάνει το κλίμα πέραν του 1,5 βαθμού Κελσίου.

Αυτή είναι η αυστηρή προειδοποίηση από την Επιτροπή EAT-Lancet, μια ομάδα με περισσότερους από 70 κορυφαίους επιστήμονες από έξι ηπείρους, η οποία δημοσίευσε πρόσφατα την πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση μέχρι σήμερα για το πώς οι διατροφικές συνήθειες αποσταθεροποιούν τον πλανήτη.

Τα τρόφιμα σε Ευρώπη και τον κόσμο

Σχεδόν το ένα τρίτο των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προέρχεται από τα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένου του μεθανίου που εκπέμπεται από τα βοοειδή, των δασών που αποψιλώνονται για ζωοτροφές και της ενέργειας από ορυκτά καύσιμα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή λιπασμάτων.

Πέρα από τις εκπομπές, τα τρόφιμα αποτελούν πλέον τη μεγαλύτερη αιτία για την υπέρβαση του ασφαλούς λειτουργικού χώρου της Γης από την ανθρωπότητα, οδηγώντας σε απώλεια βιοποικιλότητας, υποβάθμιση της γης, έλλειψη γλυκού νερού και ρύπανση από λιπάσματα. «Τα αποτελέσματα είναι ανησυχητικά», δήλωσε στο POLITICO ο Γιόχαν Ρόκστρομ, ο Σουηδός επιστήμονας που συμπροήδρευσε της επιτροπής και πρωτοστάτησε για να μπουν όρια. «Το φαγητό από μόνο του θα μπορούσε να μας ωθήσει πέρα ​​από τον 1,5 βαθμό Κελσίου — αλλά το φαγητό μπορεί επίσης να μας βοηθήσει να επιστρέψουμε». Το πλουσιότερο 30% του παγκόσμιου πληθυσμού παράγει περισσότερο από το 70% των ρύπων από τρόφιμα Ένας οδικός χάρτης Το βασικό επιχείρημα των επιστημόνων είναι ότι είναι ακόμα δυνατό να τραφούν περίπου 10 δισεκατομμύρια άνθρωποι με υγιεινή διατροφή εντός του ασφαλούς λειτουργικού χώρου της Γης — μια πρόκληση που τα σημερινά συστήματα τροφίμων δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ακόμη και με τα τρέχοντα επίπεδα πληθυσμού. «διατροφή για την πλανητική υγεία» τους βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε φρούτα, λαχανικά, όσπρια και ξηρούς καρπούς, με μέτριες ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων, πουλερικών και ψαριών, και πολύ λιγότερο κόκκινο και επεξεργασμένο κρέας. Ακολουθώντας αυτό το μοτίβο, εκτιμούν οι συγγραφείς, θα μπορούσε να αποτρέψει έως και 15 εκατομμύρια πρόωρους θανάτους κάθε χρόνο, μειώνοντας παράλληλα κατά το ήμισυ τις εκπομπές που σχετίζονται με τα τρόφιμα.