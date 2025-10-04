sports betsson
Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
Πήρε μεταγραφή με μάνατζερ το… ChatGPT
Ποδόσφαιρο 04 Οκτωβρίου 2025 | 15:26

Πήρε μεταγραφή με μάνατζερ το… ChatGPT

Πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποκάλυψε πως η τεχνητή νοημοσύνη τον βοήθησε στη μεταγραφή του.

Ο 28χρονος Ντεμέτρι Μίτσελ, πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μοιράστηκε την τελευταία του στρατηγική για διαπραγματεύσεις με τη νέα του ομάδα, τη Λέιτον Όριεντ, της EFL (τρίτη κατηγορία Αγγλίας), αποκαλύπτοντας ότι γλίτωσε το κόστος της προμήθειας ενός μάναζτερ χάρη στο ChatGPT.

«Η Όριεντ μου έστειλε μια προσφορά και χρησιμοποίησα το ChatGPT για να ρωτήσω πώς έπρεπε να διαπραγματευτώ και τι έπρεπε να πω. Είπα: «Αυτό κέρδισα την περασμένη σεζόν. Θα πρέπει να μετακομίσω στο Λονδίνο. Πόσο θα κοστίσει η ζωή;

Η γυναίκα μου θα έρθει μαζί μου, με το παιδί μας». Ένιωθα ότι άξιζα λίγο περισσότερο, αλλά δεν ήθελα να πω: «Νομίζω ότι το αξίζω». Και επειδή δεν χρησιμοποίησα μάνατζερ, κατέληξα να λάβω και μια αμοιβή μεταγραφής», είπε στο podcast «From My Left».

«Ο καλύτερος μάνατζερ…»

Και συνέχισε: «Το ChatGPT είναι ο καλύτερος μάνατζερ που είχα ποτέ στην καριέρα μου. Οι προμήθειες είναι 5%, το ChatGPT μου κόστιζε 15 λίρες το μήνα. Ο κόσμος πιστεύει ότι οι παίκτες πληρώνονται πολύ καλά και ότι είμαστε τυχεροί. Αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ κάποιου που κερδίζει δύο ή τρεις χιλιάδες ως επαγγελματίας παίκτης και κάποιου που κερδίζει το ίδιο ως γιατρός. Ο μισθός ενός γιατρού είναι πρακτικά εγγυημένος μέχρι τα 65 του.

Ένας παίκτης στις χαμηλότερες κατηγορίες συνήθως έχει μονοετή ή διετή συμβόλαια. Ας υποθέσουμε ότι κερδίζετε τρεις χιλιάδες την εβδομάδα: αφαιρείτε το 45% και πρέπει να δώσετε το 5% στον ατζέντη. Παίρνετε μόνο τα μισά. Μην με παρεξηγήσετε, είναι ένας καλός μισθός, αλλά όταν έχετε στεγαστικό δάνειο και αυτοκίνητο, και η γυναίκα σας δεν μπορεί να εργαστεί επειδή είναι μακριά από το Μάντσεστερ, τα έξοδα είναι υψηλά», είπε ο Άγγλος μπακ-χαφ.

Πληροφορική: Εξαγορές με το βλέμμα σε κυβερνοασφάλεια και AI

Πληροφορική: Εξαγορές με το βλέμμα σε κυβερνοασφάλεια και AI

Λειψυδρία: Ανατροπή στο κυβερνητικό σχέδιο για τα νερά

Λειψυδρία: Ανατροπή στο κυβερνητικό σχέδιο για τα νερά

