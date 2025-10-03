Τουρκία: «Θα συνεχίσουμε να αγοράζουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία»

Η Τουρκία θα συνεχίσει να προμηθεύεται φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε ο υπουργός Ενέργειας της χώρας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, στη σκιά της προτροπής του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να σταματήσει να το κάνει.

Ερωτηθείς σε τηλεοπτική συνέντευξη σχετικά με τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ο Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ δήλωσε:

«Δεν μπορούμε να πούμε στους πολίτες μας “τελείωσε το φυσικό αέριο”. Από την άποψη της εφοδιαστικής ασφάλειας μας, πρέπει να έχουμε πρόσβαση σε αυτές τις πηγές χωρίς διακρίσεις. Έχουμε συμφωνίες με τη Ρωσία. Πλησιάζει ο χειμώνας. Πρέπει να προμηθευτούμε όσο φυσικό αέριο μπορούμε από τη Ρωσία, το Αζερμπαϊτζάν και το Τουρκμενιστάν».

Απογοήτευση για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας είπε επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «ουσιαστικά θέλει να τερματίσει τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται εδώ και πολύ καιρό».

Ωστόσο, παρατήρησε, «υπάρχει μια απογοήτευση για το γεγονός ότι δεν μπορεί να σταματήσει αυτός ο πόλεμος». Συνεπώς, ο Αμερικανός πρόεδρος ζητά να μειωθούν οι οικονομικοί πόροι της Ρωσίας προκειμένου να σταματήσει τον πόλεμο.

Ο Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ είπε επίσης ότι η Τουρκία είναι τέταρτη στην κατανάλωση φυσικού αερίου. Χρησιμοποιείται από τα νοικοκυριά, τη βιομηχανία και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και για αυτό πρέπει να διαφοροποιεί τις πηγές από τις οποίες το προμηθεύεται.

«Εμείς ήδη παίρνουμε LNG από τις ΗΠΑ», δήλωσε ερωτηθείς σχετικά με τη συμφωνία που υπέγραψε με τον Αμερικανό υπουργό Ενέργειας για αγορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου μέχρι το 2045.

Σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας της Τουρκίας, «η ανάγκη της χώρας μας για φυσικό αέριο αυξάνεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς. Επομένως, από την άποψη της ασφάλειας του εφοδιασμού μας, πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε πρόσβαση σε αυτές τις πηγές, χωρίς καμία διάκριση, και να τις χρησιμοποιούμε».

Και πρόσθεσε ότι «η Αμερική γνωρίζει αυτήν την ανάγκη της Τουρκίας, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η Τουρκία θα συνεχίσει φυσικά να αγοράζει φυσικό αέριο και από τη Ρωσία. Εξάλλου υπάρχουν συμφωνίες».

Στρατηγική επιλογή

Ο Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ επιβεβαίωσε επίσης ότι η τουρκική εταιρεία BOTAS, που διαχειρίζεται τους αγωγούς, βρίσκεται ήδη σε διαπραγματεύσεις με τη ρωσική πλευρά για την ανανέωση της συμφωνίας για τον αγωγό Blue Stream.

«Οι κριτικές που διατυπώνονται είναι εντελώς ψευδείς και βασίζονται σε ελλιπείς πληροφορίες. Η Τουρκία είδε την εικόνα το 2016. Είμαστε η τέταρτη μεγαλύτερη χώρα σε κατανάλωση (σ.σ. φυσικού αερίου) στην Ευρώπη. Οι νέες συμφωνίες που συνάψαμε έχουν στόχο τη διαφοροποίηση των πηγών φυσικού αερίου. Όσο περισσότερες πηγές έχεις, τόσο μεγαλύτερη είναι η ασφάλεια. Η στρατηγική διαφοροποίησης είναι σημαντική. Η Τουρκία εφαρμόζει αυτή τη στρατηγική διαφοροποίησης από τη δεκαετία του 1990», δήλωσε.

Γεωτρύπανα στη Μαύρη Θάλασσα

Επισήμανε επίσης ότι «συνεχίζονται οι εργασίες μας για το φυσικό αέριο της Μαύρης Θάλασσας», το οποίο παράγει η Τουρκία, με στόχο να διπλασιαστεί η παραγωγή το 2026. Σύμφωνα με τον Μπαϊρακτάρ, το 2028 16 εκατ. νοικοκυριά να έχουν πρόσβαση σε φυσικό αέριο εγχώριας εξόρυξης.

Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας είπε ότι ένα ακόμη πλωτό γεωτρύπανο θα αναλάβει αποστολή στη Μαύρη Θάλασσα, ανεβάζοντας τον αριθμό των γεωτρύπανων που επιχειρούν εκεί στα πέντε και μόνο ένα – το έκτο πλωτό γεωτρύπανο της Τουρκίας – «θα κάνει γεωτρήσεις κάτω από τα Στενά».

Για τις σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία υπενθύμισε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν είχε πρόσφατα συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στη Σαγκάη. «Κατά τη συνάντηση αυτή συζητήθηκε και το θέμα του φυσικού αερίου. Η συνάντηση ήταν πολύ φιλική και εποικοδομητική».

«Δεν κάνουμε υποδείξεις σε ιδιώτες»

Όσον αφορά το πετρέλαιο, ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας διευκρίνισε ότι οι εισαγωγές δεν γίνονται από κάποια δημόσια εταιρεία, όπως η BOTAS στο φυσικό αέριο. Οι εισαγωγές πραγματοποιούνται από ιδιωτικές εταιρείες και τα διυλιστήρια και η κυβέρνηση δεν μπορεί να υποδείξει στις ιδιωτικές επιχειρήσεις την εμπορική τους πολιτική και από πού θα προμηθευτούν πετρέλαιο, ακόμη και αν ο προμηθευτής είναι η Ρωσία.

Πυρηνική ενέργεια από το 2026

Ο Μπαϊρακτάρ προανήγγειλε επίσης ότι η πρώτη μονάδα του πυρηνικού σταθμού του Άκουγιου, που κατασκευάζεται από τη Ρωσία, θα ενταχθεί στο δίκτυο το 2026. Είπε επίσης ότι η Τουρκία πρέπει να αυξήσει τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας.

Κατά την επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο, η Τουρκία υπέγραψε συμφωνία με τις ΗΠΑ για συνεργασία στον τομέα των μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων για πολιτική χρήση. «Η Τουρκία προχωράει στο να γίνει χώρα που παράγει μόνη της τέτοιους σταθμούς», δήλωσε ο Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ στο CNN Turk.