Ψηφίστηκε με 248 «ναι» η 4η Belhara

Στην υπερψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Άμυνας για την αγορά της 4ης φρεγάτας τύπου Belhara προχώρησε πριν από λίγο η ολομέλεια της Βουλής.

Στην ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησαν Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας, υπέρ της σύμβασης ψήφισαν 248 βουλευτές έναντι 45 που καταψήφισαν (4 δήλωσαν παρών).

Υπέρ της σύμβασης ψήφισαν πέραν της πλειοψηφίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΛΥΣΗ, Νίκη.

Αντίθετα καταψήφισαν ΚΚΕ, ΝΕΑΡ και Πλεύση Ελευθερίας καθώς και αρκετοί ανεξάρτητοι. Μεταξύ αυτών, οι Αλέξανδρος Αυλωνίτης, Ραλία Χρηστίδου, Κυριακή Μάλαμα, Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώτα Πούλου, Θεοδώρα Τζάκρη και Μιχάλης Χουρδάκης.

“Παρών” δήλωσαν επίσης οι ανεξάρτητοι, προερχόμενοι από τους Σπαρτιάτες, Διονύσης Βαλτογιάννης, Γιώργος Μανούσος, Γιάννης Δημητροκάλης και Νίκος Βρεττός (προερχόμενος από Νίκη).