Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
03.10.2025 | 14:07
Τραγωδία στην Αμαλιάδα: Φορτηγό παρέσυρε ηλικιωμένη και τη σκότωσε
Ψηφίστηκε με 248 «ναι» η 4η Belhara
Πολιτική 03 Οκτωβρίου 2025 | 12:38

Ψηφίστηκε με 248 «ναι» η 4η Belhara

Καταψήφισαν ΚΚΕ, ΝΕΑΡ και Πλεύση Ελευθερίας καθώς και αρκετοί ανεξάρτητοι

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Καρκίνος: Η υπερ-ανοσία «ξεκλειδώνεται» με ένα μπλοκάρισμα

Καρκίνος: Η υπερ-ανοσία «ξεκλειδώνεται» με ένα μπλοκάρισμα

Στην υπερψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Άμυνας για την αγορά της 4ης φρεγάτας τύπου Belhara προχώρησε πριν από λίγο η ολομέλεια της Βουλής.

Στην ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησαν Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας, υπέρ της σύμβασης ψήφισαν 248 βουλευτές έναντι 45 που καταψήφισαν (4 δήλωσαν παρών).

Υπέρ της σύμβασης ψήφισαν πέραν της πλειοψηφίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΛΥΣΗ, Νίκη.

Αντίθετα καταψήφισαν ΚΚΕ, ΝΕΑΡ και Πλεύση Ελευθερίας καθώς και αρκετοί ανεξάρτητοι. Μεταξύ αυτών, οι Αλέξανδρος Αυλωνίτης, Ραλία Χρηστίδου, Κυριακή Μάλαμα, Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώτα Πούλου, Θεοδώρα Τζάκρη και Μιχάλης Χουρδάκης.

“Παρών” δήλωσαν επίσης οι ανεξάρτητοι, προερχόμενοι από τους Σπαρτιάτες, Διονύσης Βαλτογιάννης, Γιώργος Μανούσος, Γιάννης Δημητροκάλης και Νίκος Βρεττός (προερχόμενος από Νίκη).

Business
Euronext: Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η πρόταση για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Euronext: Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η πρόταση για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Χαρίτσης: Κύριε Μητσοτάκη είναι δυνατόν να σιωπάτε όταν Έλληνας βουλευτής αποκαλείται «τρομοκράτης»;
Global Sumud Flotilla 03.10.25

Χαρίτσης: Κύριε Μητσοτάκη είναι δυνατόν να σιωπάτε όταν Έλληνας βουλευτής αποκαλείται «τρομοκράτης»;

«Απαιτώ από την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε διπλωματικό διάβημα προς το Ισραήλ», επισήμανε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη σπρώχνει τους αγρότες στη χρεοκοπία – Να φύγουν τώρα
«Απέτυχαν» 03.10.25

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη σπρώχνει τους αγρότες στη χρεοκοπία – Να φύγουν τώρα

«Όταν ένας υπουργός και μια κυβέρνηση δεν μπορούν να κάνουν ούτε το απολύτως στοιχειώδες –να δώσουν στους αγρότες τα λεφτά που δικαιούνται και μάλιστα στην ώρα τους– δεν έχουν καμία νομιμοποίηση να συνεχίσουν»

Σύνταξη
ΚΚΕ για Global Sumud Flotilla: Να απελευθερωθούν οι 27 Έλληνες, η κυβέρνηση να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή
«Εδώ και τώρα» 03.10.25

ΚΚΕ για Global Sumud Flotilla: Να απελευθερωθούν οι 27 Έλληνες, η κυβέρνηση να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή

Το ΚΚΕ τονίζει πως «για μια ακόμη αφορά η ΕΕ και η ελληνική κυβέρνηση προτάσσουν τη στρατηγική συμμαχία με το κράτος- δολοφόνο του Ισραήλ, νομιμοποιώντας τις εγκληματικές πρακτικές του»

Σύνταξη
Νέα διαφοροποίηση από τον Μαρκόπουλο: Να κληθεί στην εξεταστική ο Φραπές, η Σεμερτζίδου και ο Χασάπης
Ηχηρά 03.10.25

Νέα διαφοροποίηση από τον Μαρκόπουλο: Να κληθεί στην εξεταστική ο Φραπές, η Σεμερτζίδου και ο Χασάπης

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος διαφοροποιήθηκε εκ νέου από την κυβερνητική γραμμή, αυτή τη φορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας «οπωσδήποτε» να κληθούν στην εξεταστική επιτροπή πρόσωπα οι Φραπές, Χασάπης και Καλλιόπη Σεμερτζίδου

Σύνταξη
Φάμελλος: Η ΝΔ είναι μία κυβέρνηση διαφθοράς, πρέπει να φύγει το συντομότερο – Τι είπε για συνεργασίες
Πολιτική 03.10.25

Φάμελλος: Η ΝΔ είναι μία κυβέρνηση διαφθοράς, πρέπει να φύγει το συντομότερο – Τι είπε για συνεργασίες

Για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, ο Σωκράτης Φάμελλος είπε πως ο ΣΥΡΙΖΑ «είναι έτοιμος, όχι απλά να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε, αλλά να ξεκινήσουμε κοινή δράση για να υπάρχει ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο που θα ρίξει τον κ. Μητσοτάκη στις άλλες εκλογές»

Σύνταξη
Το «Πίρι Ρέις», οι navtex και τα σύννεφα που απειλούν τα «ήρεμα νερά»
Διπλωματία 03.10.25

Το «Πίρι Ρέις», οι navtex και τα σύννεφα που απειλούν τα «ήρεμα νερά»

Ελλάδα και Τουρκία προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή navtex για τις έρευνες του τουρκικού ωκεανογραφικού Πίρι Ρέις και ο ρόλος που μπορεί να έχει μία ελληνοτουρκική «ένταση» στο τρέχον πολιτικό κλίμα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Δεύτερη κρίση στην κυβέρνηση για τα Τέμπη – Η παρέμβαση Δένδια απέναντι σε Μαξίμου και Άδωνι απελευθερώνει τις διαφοροποιήσεις
Πολιτική 03.10.25

Δεύτερη κρίση στην κυβέρνηση για τα Τέμπη – Η παρέμβαση Δένδια απέναντι σε Μαξίμου και Άδωνι απελευθερώνει τις διαφοροποιήσεις

Σε νέα δίνη κρίσης βάζει την κυβέρνηση η άτεγκτη στάση του Μαξίμου στο θέμα της απεργίας πείνας του Π. Ρούτσι. Τι σηματοδοτεί η ηχηρή παρέμβαση Δένδια απέναντι στην κεντρική γραμμή αλλά και τον Αδ. Γεωργιάδη. Γιατί οι «γαλάζιες» διαφοροποιήσεις θα πυκνώσουν.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Σε άλλες μαύρες εποχές μάθαιναν την αλήθεια από της DW την υπηρεσία, σήμερα η ελπίδα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία…
in Confidential 03.10.25

Σε άλλες μαύρες εποχές μάθαιναν την αλήθεια από της DW την υπηρεσία, σήμερα η ελπίδα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία…

Σε ένα κόσμο που βάζουν φυλακή αυτούς που πήγαν να δώσουν στα αποστεωμένα παιδιά της Γάζας φαΐ, είναι παρηγοριά μια Λάουρα Κοβέσι που πετσοκόβει για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και για το έγκλημα των Τεμπών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι προσκλήσεις της Κατσέλη, ο χαιρετισμός του Δημάρχου και το «ραντεβού» της κεντροαριστεράς
Πολιτική Γραμματεία 03.10.25

Οι προσκλήσεις της Κατσέλη, ο χαιρετισμός του Δημάρχου και το «ραντεβού» της κεντροαριστεράς

Σε ποιους πολιτικούς αρχηγούς εστάλη πρόσκληση για την εκδήλωση των Ινστιτούτων από τη Λούκα Κατσέλη - Ποια η εμπλοκή του Χάρη Δούκα στην εκδήλωση

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Τακτική σιωπής και υπεκφυγής» από Παπά – Ξανά στο προσκήνιο το όνομα Βορίδη
Εξεταστική 03.10.25

«Τακτική σιωπής και υπεκφυγής» από Παπά - Ξανά στο προσκήνιο το όνομα Βορίδη

Για «τακτική σιωπής και υπεκφυγής που καίει το αφήγημα ότι όλα καλώς πήγαιναν» μιλούν πηγές του ΠΑΣΟΚ μετά την κατάθεση του πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Θεοφάνη Παπά. Η μαρτυρία για τον Μάκη Βορίδη και την κατανομή βοσκοτόπων.

Σύνταξη
Έκθετο άφησε τον Μυλωνάκη ο Μπουκώρος – Η αναδίπλωση Μαξίμου στην κλήση του και το παρασκήνιο
Πολιτική 02.10.25

Έκθετο άφησε τον Μυλωνάκη ο Μπουκώρος – Η αναδίπλωση Μαξίμου στην κλήση του και το παρασκήνιο

Ο βουλευτής της ΝΔ Χρ. Μπουκώρος δεν διέψευσε ότι το κυβερνητικό στέλεχος που τον ενημέρωσε είναι ο Γ. Μυλωνάκης. Να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για την αναδίπλωσή του επιχειρεί το Μαξίμου. Το κλίμα στη «γαλάζια» Κ.Ο. που καθόρισε τις εξελίξεις

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Επίθεση Φάμελλου στην κυβέρνηση: Η επίσκεψη Κοβέσι υπογράμμισε την υποβάθμιση του κράτους δικαίου
Εισήγηση στην ΠΓ 02.10.25

Επίθεση Φάμελλου στην κυβέρνηση: Η επίσκεψη Κοβέσι υπογράμμισε την υποβάθμιση του κράτους δικαίου

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος στην επίσκεψη της Ευρωπαίας εισαγγελέα, εξαπολύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Το νομικό παράδοξο που σώζει υπουργούς από τη Δικαιοσύνη – Ο ρόλος του άρθρου 86 σε ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και η Ευρωπαία Εισαγγελέας
Άρθρο 86 02.10.25

Το νομικό παράδοξο που σώζει υπουργούς από τη Δικαιοσύνη – Ο ρόλος του άρθρου 86 σε ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και η Ευρωπαία Εισαγγελέας

Η Ευρ. Εισαγγελία και τα στοιχεία στη Βουλή δίχως να αξιοποιηθούν. Το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών στο μικροσκόπιο. Σχολιάζουν στο in για τις τροποποιήσεις του άρθρου οι Kαθηγητές του ΕΚΠΑ Σπύρος Βλαχόπουλος και Νίκος Παπασπύρου.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
ΣΥΡΙΖΑ: Φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε δυσμενή εξέλιξη στην υγεία του Ρούτσι, όσοι καθυστερούν την αποδοχή του αιτήματός του
Τέμπη 02.10.25

ΣΥΡΙΖΑ: Φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε δυσμενή εξέλιξη στην υγεία του Ρούτσι, όσοι καθυστερούν την αποδοχή του αιτήματός του

«Το αίτημα του Πάνου Ρούτσι είναι δίκαιο και πρέπει να γίνει αποδεκτό στο σύνολό του», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και εκτοξεύει μύδρους κατά του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη

Σύνταξη
Η Λάουρα Κοβέσι, η Εισαγγελία που ήρθε για να μείνει και οι κανόνες του παιχνιδιού που έχουν αλλάξει
Πολιτική 02.10.25

Κοβέσι: ΟΠΕΚΕΠΕ, «ακρωνύμιο της διαφθοράς» - Η Εισαγγελία που ήρθε για να μείνει και οι κανόνες του παιχνιδιού που έχουν αλλάξει

Πολλά τα μηνύματα της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι. ΟΠΕΚΕΠΕ, το «ακρωνύμιο της διαφθοράς, του νεποτισμού και των πελατειακών σχέσεων» είπε μιλώντας για εγκληματίες που είχαν τη βοήθεια κρατικών λειτουργών. Κόλαφος για τα Τέμπη. Το μεγάλο καρφί για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εισαγγελείς.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Όνειρο απατηλό για τους νέους η αγορά κατοικιών – Νέα μέτρα στην Ευρώπη για την πάταξη της στεγαστικής κρίσης
Διεθνής Οικονομία 03.10.25

Όνειρο απατηλό για τους νέους η αγορά κατοικιών – Νέα μέτρα στην Ευρώπη για την πάταξη της στεγαστικής κρίσης

Αδυναμία δηλώνουν οι νέοι να προχωρήσουν στην αγορά κατοικιών, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ, την ίδια ώρα που η γηραιά ήπειρος αναζητά νέα μέτρα για να καταπολεμήσει την στεγαστική κρίση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ζωή στον Εγκέλαδο; Ενισχύονται οι ενδείξεις ότι ο δορυφόρος του Κρόνου είναι φιλόξενος
Εξωγήινος ωκεανός 03.10.25

Ζωή στον Εγκέλαδο; Ενισχύονται οι ενδείξεις ότι ο δορυφόρος του Κρόνου είναι φιλόξενος

Αναδρομική ανάλυση δεδομένων του σκάφους Cassini αποκαλύπτει την παρουσία νέων οργανικών μορίων στον Εγκέλαδο, ο οποίος κρύβει κάτω από την επιφάνειά του έναν απέραντο ωκεανό.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Greek Beef Prices Soar As Imports Dominate Supply
English edition 03.10.25

Greek Beef Prices Soar As Imports Dominate Supply

Only 10% of beef consumed in Greece is locally produced, with rising dependence on imports pushing retail prices toward €20 per kilo. Farmers warn of further shortages.

Σύνταξη
Έρευνα: Ο κακός ύπνος γερνάει πρόωρα τον εγκέφαλο αυξάνοντας τον κίνδυνο νευρολογικών διαταραχών
Έρευνα 03.10.25

Ο κακός ύπνος γερνάει πρόωρα τον εγκέφαλο αυξάνοντας τον κίνδυνο νευρολογικών διαταραχών

Όταν ο ύπνος διαταράσσεται, ο εγκέφαλος νιώθει τις συνέπειες με ανεπαίσθητους τρόπους που συσσωρεύονται με τα χρόνια, προκαλώντας γνωστική εξασθένηση, άνοια και άλλες νευρολογικές ασθένειες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Good Boy – Έξυπνος, υπερφυσικός τρόμος με πρωταγωνιστή έναν ηρωικό σκύλο
Kάτι στοιχειωμένο 03.10.25

Good Boy – Έξυπνος, υπερφυσικός τρόμος με πρωταγωνιστή έναν ηρωικό σκύλο

Ένα αξιαγάπητο κατοικίδιο είναι ο απίθανος πρωταγωνιστής μιας ταινίας 73 λεπτών με τίτλο Good Boy και θέμα ένα στοιχειωμένο σπίτι -«κάποιες ευφυείς στιγμές αλλά και έντονη επανάληψη» γράφει ο Benjamin Lee στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σε εξετάσεις υποβλήθηκε ο Πάνος Ρούτσι στο Κρατικό Νίκαιας – Έχει χάσει 10 κιλά, ανέφεραν οι γιατροί του
Ελλάδα 03.10.25

Σε εξετάσεις υποβλήθηκε ο Πάνος Ρούτσι στο Κρατικό Νίκαιας – Έχει χάσει 10 κιλά, ανέφεραν οι γιατροί του

Στο Κρατικό Νίκαιας βρέθηκε σήμερα ο Πάνος Ρούτσι όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις, με την ομάδα που τον παρακολουθεί να ενημερώνει για την κατάσταση της υγείας του

Σύνταξη
Άρτα: Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου
Στην Άρτα 03.10.25

Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου

Η κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση που διέταξε η Εισαγγελία στην Άρτα αφορά σε ανθρωποκτονία από αμέλεια - «Άπειρους και ανάλγητους» χαρακτήρισε τους εμπλεκόμενους η δικηγόρος της οικογένειας

Σύνταξη
Τα παράδοξα του ποδοσφαίρου…
On Field 03.10.25

Τα παράδοξα του ποδοσφαίρου…

Το ξεκίνημα του Ολυμπιακού στο Champions League δεν ήταν ιδανικό βάσει αποτελεσμάτων, όμως η εικόνα της ομάδας είναι που σε πείθει για τη συνέχεια, όταν κάποια στιγμή τα... παράδοξα στερέψουν.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

