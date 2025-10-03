science
03.10.2025 | 14:07
Τραγωδία στην Αμαλιάδα: Φορτηγό παρέσυρε ηλικιωμένη και τη σκότωσε
Έρευνα: Ο κακός ύπνος γερνάει πρόωρα τον εγκέφαλο αυξάνοντας τον κίνδυνο νευρολογικών διαταραχών
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 03 Οκτωβρίου 2025 | 13:01

Έρευνα: Ο κακός ύπνος γερνάει πρόωρα τον εγκέφαλο αυξάνοντας τον κίνδυνο νευρολογικών διαταραχών

Όταν ο ύπνος διαταράσσεται, ο εγκέφαλος νιώθει τις συνέπειες με ανεπαίσθητους τρόπους που συσσωρεύονται με τα χρόνια, προκαλώντας γνωστική εξασθένηση, άνοια και άλλες νευρολογικές ασθένειες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΕπιμέλειαΙωάννα Κουμπαρέλη
Υγεία του εγκεφάλου: Τα 2 κοινά ροφήματα που ξεχωρίζουν

Υγεία του εγκεφάλου: Τα 2 κοινά ροφήματα που ξεχωρίζουν

Spotlight

Ζωτική σημασία φαίνεται να έχει ο επαρκής και ποιοτικός ύπνος στην κατάσταση του ανθρώπινου εγκεφάλου και στη φυσιολογική φθορά του. Πρόσφαστη μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο έδειξε ότι ακόμα και διαφορά ενός έτους στην ηλικία του εγκεφάλου μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο γνωστικής εξασθένησης, άνοιας και άλλων νευρολογικών ασθενειών, ακόμα και πρόωρου θανάτου.

Ακόμη και μικρές επιταχύνσεις στη γήρανση του εγκεφάλου μπορούν να συσσωρευτούν με τον χρόνο αυξάνοντας τους κινδύνους

Η εν λόγω έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 27.000 ενηλίκων, ηλικίας 40 έως 70 ετών. Η συμπεριφορά τους στον ύπνο παρατηρήθηκε και αναλύθηκε μέσα από λεπτομερή δεδομένα μαγνητικών τομογραφιών εγκεφάλου. Σύμφωνα με τα ευρήματα όσοι δεν κοιμούνται καλά εμφανίζουν «γηρασμένο» εγκέφαλο, δηλαδή μεγαλύτερης ηλικίας από αυτή που αντιστοιχεί στα χρόνια τους.

Όπως αναφέρει το Conversation, σχεδόν το ένα τρίτο της ζωής μας κοιμόμαστε και αυτό αποτελεί ουσιαστική διαδικασία που βοηθά στην αποκατάσταση του σώματος και την προστασία του εγκεφάλου. Όταν ο ύπνος διαταράσσεται, ο εγκέφαλος νιώθει τις συνέπειες – μερικές φορές με ανεπαίσθητους τρόπους που συσσωρεύονται με τα χρόνια.

Η έρευνα

Το ότι ένας εγκέφαλος «φαίνεται πιο γηρασμένος» έχει να κάνει με το βιολογικό ρολόι, το οποίο κάποιων ανθρώπων μπορεί να «τρέχει» πιο γρήγορα ή πιο αργά από άλλων. Οι νέες εξελίξεις στη νευροαπεικόνιση και την τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπουν στους ερευνητές να εκτιμήσουν την ηλικία του εγκεφάλου με βάση πρότυπα που παρατηρούνται στις μαγνητικές τομογραφίες, όπως η απώλεια εγκεφαλικού ιστού, η λέπτυνση του φλοιού και η βλάβη στα αιμοφόρα αγγεία.

Στην εν λόγω μελέτη, η ηλικία του εγκεφάλου εκτιμήθηκε χρησιμοποιώντας περισσότερους από 1.000 διαφορετικούς δείκτες απεικόνισης από μαγνητικές τομογραφίες. Όταν το μοντέλο μηχανικής μάθησης «έμαθε» πώς μοιάζει η φυσιολογική γήρανση, εφαρμόστηκε σε όλο το δείγμα.

Ο ύπνος είναι περίπλοκος μηχανισμός και ως εκ τούτου το πόσο υγιής είναι δεν μπορεί να αποτυπωθεί πλήρως. Έτσι η έρευνα επικεντρώθηκε σε πέντε πτυχές, που δηλώθηκαν από τους συμμετέχοντες: τον χρονότυπο («πρωινός» ή «βραδινός» τύπος), πόσες ώρες κοιμούνται συνήθως (επτά με οκτώ ώρες θεωρούνται ιδανικές), αν υποφέρουν από αϋπνία, αν ροχαλίζουν και αν νιώθουν υπερβολική υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να αλληλεπιδράσουν. Για παράδειγμα, κάποιος με συχνή αϋπνία μπορεί να νιώθει και περισσότερη ημερήσια υπνηλία, ενώ ένας βραδινός τύπος μπορεί να έχει μικρότερη διάρκεια ύπνου. Ενσωματώνοντας και τα πέντε χαρακτηριστικά σε ένα «σκορ υγιούς ύπνου», οι ερευνητές είχαν μια πληρέστερη εικόνα της συνολικής υγείας του ύπνου του ατόμου.

Η συγκέντρωση τεσσάρων ή πέντε υγιών χαρακτηριστικών αντιστοιχούσαν σε «υγιές» προφίλ ύπνου, δύο έως τρία σε «ενδιάμεσο» προφίλ, και μηδέν ή ένα σε «φτωχό» προφίλ όσον αφορά την ποιότητα ύπνου. Όταν έγινε σύγκριση με την ηλικία του εγκεφάλου, οι διαφορές ήταν σαφείς. Το χάσμα μεταξύ εγκεφαλικής και χρονολογικής ηλικίας διευρυνόταν περίπου κατά έξι μήνες για κάθε μείωση μίας μονάδας στο σκορ υγιούς ύπνου.

Κατά μέσο όρο, όσοι κατατάσσονταν στο φτωχό προφίλ ύπνου είχαν εγκεφάλους που έδειχναν σχεδόν ένα έτος πιο γηρασμένοι από τη χρονολογική ηλικία του ατόμου, ενώ εκείνοι με υγιές προφίλ δεν εμφάνιζαν τέτοιο χάσμα.

Από τα πέντε χαρακτηριστικά ύπνου, ο βραδινός χρονότυπος και η μη φυσιολογική διάρκεια ύπνου ξεχώρισαν ως οι μεγαλύτεροι παράγοντες ταχύτερης γήρανσης του εγκεφάλου. Σύμφωνα με τους ερευνητές, ένα έτος μπορεί να μη φαίνεται πολύ, αλλά για την υγεία του εγκεφάλου έχει σημασία. Ακόμη και μικρές επιταχύνσεις στη γήρανση του εγκεφάλου μπορούν να συσσωρευτούν με τον χρόνο, αυξάνοντας τον κίνδυνο για νευρολογικές παθήσεις και άλλα προβλήματα.

Τι φταίει

Μία εξήγηση μπορεί να είναι η φλεγμονή. Όλο και περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι οι διαταραχές ύπνου αυξάνουν τα επίπεδα φλεγμονής στο σώμα. Με τη σειρά της, η φλεγμονή μπορεί να βλάψει τον εγκέφαλο με διάφορους τρόπους: καταστρέφοντας τα αιμοφόρα αγγεία, πυροδοτώντας τη συσσώρευση τοξικών πρωτεϊνών και επιταχύνοντας τον θάνατο των εγκεφαλικών κυττάρων.

Οι ερευνητές μελέτησαν τον ρόλο της φλεγμονής χάρη σε δείγματα αίματος που συλλέχθηκαν από τους συμμετέχοντες. Αυτά τα δείγματα περιείχαν πλούσιες πληροφορίες για διάφορους βιοδείκτες φλεγμονής που κυκλοφορούν στο σώμα. Όταν ενσωματώθηκαν αυτά τα δεδομένα στην ανάλυση, διαπιστώθηκε ότι τα επίπεδα φλεγμονής εξηγούσαν περίπου το 10% της σύνδεσης μεταξύ ύπνου και γήρανσης του εγκεφάλου.

Μια άλλη εξήγηση επικεντρώνεται στο ενσωματωμένο «δίκτυο καθαρισμού» του εγκεφάλου, το οποίο είναι κυρίως ενεργό κατά τη διάρκεια του ύπνου. Όταν ο ύπνος είναι διαταραγμένος ή ανεπαρκής, αυτό το σύστημα μπορεί να μην λειτουργεί σωστά, επιτρέποντας τη συσσώρευση βλαβερών ουσιών στον εγκέφαλο.

Επίσης ο κακός ύπνος αυξάνει τον κίνδυνο άλλων παθήσεων που από μόνες τους βλάπτουν την υγεία του εγκεφάλου, όπως ο διαβήτης τύπου 2, η παχυσαρκία και οι καρδιαγγειακές ασθένειες.

Κακός ύπνος: Τρόποι αντιμετώπισης

Αν και δεν είναι όλα τα προβλήματα ύπνου εύκολο να διορθωθούν, απλές στρατηγικές μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητά του. Για παράδειγμα, συνιστάται η ρουτίνα στον ύπνο ή ο περιορισμός της πρόσληψης καφεΐνης ή αλκοόλ. Επίσης θα πρέπει να αποφεύγουμε τις οθόνες κινητού, τηλεόρασης κλπ. προτού πέσουμε στο κρεβάτι, ενώ και η δημιουργία σκοτεινού και ήσυχου περιβάλλοντος βοηθάει σημαντικά.

Η γήρανση του εγκεφάλου δεν μπορεί να αποφευχθεί, αλλά η συμπεριφορά μας και οι επιλογές τρόπου ζωής μπορούν να διαμορφώσουν το πώς εξελίσσεται. Τα συμπεράσματα της πρόσφατης έρευνας είναι σαφή: για έναν υγιή εγκέφαλο όσο δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, είναι σημαντικό να δίνουμε προτεραιότητα στον ύπνο.

Ζωή στον Εγκέλαδο; Ενισχύονται οι ενδείξεις ότι ο δορυφόρος του Κρόνου είναι φιλόξενος
Εξωγήινος ωκεανός 03.10.25

Ζωή στον Εγκέλαδο; Ενισχύονται οι ενδείξεις ότι ο δορυφόρος του Κρόνου είναι φιλόξενος

Αναδρομική ανάλυση δεδομένων του σκάφους Cassini αποκαλύπτει την παρουσία νέων οργανικών μορίων στον Εγκέλαδο, ο οποίος κρύβει κάτω από την επιφάνειά του έναν απέραντο ωκεανό.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Η πλανητική διατροφή ως απάντηση στην κλιματική κρίση – Μπορεί να προλάβει 15 εκατ. θανάτους ετησίως
Έρευνα 03.10.25

Τι είναι η πλανητική διατροφή και πώς συνδέεται με την κλιματική κρίση - Μπορεί να σώσει 15 εκατ. ζωές

Η παραγωγή ζωικών τροφών τείνει να προκαλεί υψηλότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε σύγκριση με την παραγωγή φυτικών τροφών συμβάλλοντας στην κλιματική κρίση

Σύνταξη
Προσεχώς διάγνωση της γρίπης με μια… τσίχλα
Μάσα και θα δεις 03.10.25

Προσεχώς διάγνωση της γρίπης με μια… τσίχλα

Ενα νέο τεστ που βασίζεται στη γεύση και χρησιμοποιεί τη γλώσσα ως διαγνωστικό μέσο αναμένεται να αντικαταστήσει τα ενοχλητικά ρινικά τεστ προσφέροντας έγκαιρη διάγνωση του ιού της γρίπης και προλαμβάνοντας τη διασπορά του.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Δισκογραφικές κοντά σε συμφωνία αδειοδότησης με τις εταιρείες ΑΙ
Σύστημα αποζημίωσης 02.10.25

Ποιος πληρώνει για τη μουσική; Οι δισκογραφικές κοντά σε συμφωνία με τις εταιρείες ΑΙ

Οι δισκογραφικές Warner Music και Universal Music διαπραγματεύονται πώς θα χρησιμοποείται η μουσική τους για την εκπαίδευση της ΑΙ και την παραγωγή νέων τραγουδιών ΑΙ.

Σύνταξη
Προειδοποίηση ΠΟΥ για τα ανθεκτικά μικρόβια καθώς η φαρέτρα των αντιβιοτικών εξαντλείται
Αγώνας δρόμου 02.10.25

Προειδοποίηση ΠΟΥ για εκατομμύρια θανάτους από ανθεκτικά βακτήρια – Η φαρέτρα των αντιβιοτικών εξαντλείται

Οι θάνατοι από ανθεκτικά μικρόβια σκοτώνουν όλο και περισσότερους ανθρώπους, όμως ελάχιστα νέα αντιβιοτικά αναμένονται τα επόμενα χρόνια.

Σύνταξη
Είναι τα data centers η επόμενη μεγάλη επενδυτική φούσκα;
Πόσα χρειάζονται; 02.10.25

Είναι τα data centers η επόμενη μεγάλη επενδυτική φούσκα;

Τα data centers αυξάνονται και πληθύνονται με δεκάδες φαραωνικά πρότζεκτ να ανακοινώνονται σχεδόν κάθε μήνα, με την συμμετοχή πολλών εταιρειών και επενδυτών. Και αν δεν χρειάζονται τόσα πολλά;

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η σπάνια πάθηση που σε κάνει να μην νιώθεις φόβο
Ατρόμητοι 01.10.25

Η σπάνια πάθηση που σε κάνει να μην φοβάσαι ποτέ

Ο φόβος είναι ένας μηχανισμός άμυνας που εξελίχθηκε για να μας προστατεύει από απειλές. Όμως μια σπάνια πάθηση κάνει κάποιους ανθρώπους να μην νιώθουν ποτέ φόβο. Πώς είναι η ζωή όταν είσαι ατρόμητος;

Σύνταξη
Μακροζωία: Το νέο σύμβολο κοινωνικού status, οι βιοχάκερ και οι δισεκατομμυριούχοι πειραματόζωα
Μαθουσάλας & Κροίσος 03.10.25

Μακροζωία: Το νέο σύμβολο κοινωνικού status, οι βιοχάκερ και οι δισεκατομμυριούχοι πειραματόζωα

Κάποτε θεωρούταν ως ισορροπία μεταξύ γενετικής κληρονομικότητας και τρόπου ζωής, ενώ σήμερα θεωρείται ως αγώνας για προνόμια που επιτρέπουν την έγκαιρη διάγνωση, την αναστολή της εξέλιξης της νόσου και την αναστροφή των βλαβών. Και όλα αυτά έχουν υψηλό κόστος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Θεοδωρικάκος – Μπρατάκος: Το νέο παραγωγικό πρότυπο και η θεσμική σταθερότητα στο επίκεντρο της συνάντησης
Τι άλλο συζητήθηκε 03.10.25

Το νέο παραγωγικό πρότυπο και η θεσμική σταθερότητα στο επίκεντρο της συνάντησης Θεοδωρικάκου - Μπρατάκου

Κεντρικό θέμα η εφαρμογή του νέου παραγωγικού προτύπου που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της χώρας και θα στηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη

Σύνταξη
Τσίπρας από τη Σορβόννη: «Η Αριστερά είναι χρήσιμη, όχι στα δύσκολα να το βάζει στα πόδια»
Πολιτική Γραμματεία 03.10.25

Τσίπρας από τη Σορβόννη: «Η Αριστερά είναι χρήσιμη, όχι στα δύσκολα να το βάζει στα πόδια»

Οι λάθος ηγεσίες της Ευρώπης και οι πολλαπλές διεθνείς κρίσεις και ενισχύουν την ακροδεξιά, μήνυμα με αποδέκτες και στο εσωτερικό για τους Αριστερούς που το έβαλαν στα πόδια.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Θα εξαναγκάσουμε την κυβέρνηση να βγει από το κρησφύγετο της συγκάλυψης και να δώσει απαντήσεις
ΠΑΣΟΚ 03.10.25

Τσουκαλάς: Θα εξαναγκάσουμε την κυβέρνηση να βγει από το κρησφύγετο της συγκάλυψης και να δώσει απαντήσεις

«Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση και ο κόσμος δεν θέλει να ακούει σε ποσοστό τουλάχιστον 70% για Νέα Δημοκρατία και Κυριάκο Μητσοτάκη», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Μπούγας: «Το δικαστικό Σώμα θα αντισταθεί με σθένος στον λαϊκισμό και τον μηδενισμό»
Το ζητούμενο 03.10.25

«Το δικαστικό Σώμα θα αντισταθεί με σθένος στον λαϊκισμό και τον μηδενισμό» διαμηνύει ο υφυπ. Δικαιοσύνης

«Όσοι επιχειρούν να εμφανίσουν τη Δικαιοσύνη εξαρτημένη και χειραγωγούμενη από την εκτελεστική εξουσία θα συνεχίσουν τις επιθέσεις με σκοπό να ευτελίσουν τον θεσμό» λέει ο υφυπουργός, Ιωάννης Μπούγας

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Sean «Diddy» Combs: Αντιμέτωπος με την ποινή του Νόμου Mann ο ατιμασμένος ράπερ – Η απολογία του πριν από την απόφαση
Αντίστροφη Μέτρηση 03.10.25

Sean «Diddy» Combs: Αντιμέτωπος με την ποινή του Νόμου Mann ο ατιμασμένος ράπερ – Η απολογία του πριν από την απόφαση

Ο ράπερ Diddy υποστήριξε πως οι πράξεις του είχαν «ρίζες στον εγωισμό» και πως ήταν «χαμένος στα ναρκωτικά και την υπερβολή» μια «ανάσα» πριν την απόφαση του δικαστηρίου

Σύνταξη
ΠΑΟΚ: Προβλήματα για Ιβάνουσετς και Τσάλοφ ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 03.10.25

ΠΑΟΚ: Προβλήματα για Ιβάνουσετς και Τσάλοφ ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Ο ΠΑΟΚ προπονήθηκε στην Ισπανία, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να μην έχει στη διάθεσή του τους Λούκα Ιβανούσετς και Φέντορ Τσάλοφ που αντιμετώπισαν προβλήματα τραυματισμών την Πέμπτη.

Σύνταξη
Η θεσμοθέτηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για την Ελληνική Ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί εθνική υποχρέωση βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας
Τα Νέα της Αγοράς 03.10.25

Η θεσμοθέτηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για την Ελληνική Ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί εθνική υποχρέωση βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας

Ο Πρόεδρος της ΕΛΟΠΥ, Απόστολος Τουραλιάς, σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη τονίζει την κρισιμότητα των ΠΟΑΥ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους κινδύνους απώλειας κεφαλαίων λόγω των καθυστερήσεων στον χωροταξικό σχεδιασμό.

Ναταλία Κάππα
Φιλανθρωπικό τουρ του Μέσι στην Ινδία (pic)
Ποδόσφαιρο 03.10.25

Φιλανθρωπικό τουρ του Μέσι στην Ινδία (pic)

Σε εκδηλώσεις και τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα που θα διεξαχθούν σε διάφορες πόλεις της Ινδίας θα συμμετάσχει ο Λιονέλ Μέσι τον προσεχή Δεκέμβριο.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για δηλώσεις Κοβέσι: Είναι ευρωπαϊκή κανονικότητα να εμποδίζεις τη δικαιοσύνη να ερευνήσει υπουργούς;
ΠΑΣΟΚ 03.10.25

Ανδρουλάκης για δηλώσεις Κοβέσι: Είναι ευρωπαϊκή κανονικότητα να εμποδίζεις τη δικαιοσύνη να ερευνήσει υπουργούς;

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, τόνισε ότι «και σε άλλες χώρες υπάρχει νόμος περί ευθύνης υπουργών, αλλά δεν εργαλειοποιείται προκειμένου κάποιοι να μην ερευνηθούν ποτέ από τη δικαιοσύνη»

Σύνταξη
Η επικοινωνία δεν λύνει τα προβλήματα στο ποδόσφαιρο
Παναθηναϊκός 03.10.25

Η επικοινωνία δεν λύνει τα προβλήματα στο ποδόσφαιρο

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού δεσμεύτηκε στις 16 Σεπτεμβρίου για ενέργειες που θα ενισχύσουν τον σύλλογο. Τρεις εβδομάδες αργότερα, απλώς υπήρξε μία επικοινωνιακή διαχείριση της κατάστασης...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Μισόλογα και δικαιολογίες Κουρδή (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην εξεταστική: Όλα καλώς καμωμένα στον οργανισμό…
Βουλή 03.10.25

Μισόλογα και δικαιολογίες Κουρδή (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην εξεταστική: Όλα καλώς καμωμένα στον οργανισμό…

Ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ είδε τα πάντα καλώς καμωμένα στον Οργανισμό, προσπαθώντας να πείσει την εξεταστική επιτροπή και ενδεχομένως και τον... εαυτό του

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΚΚΕ για Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: «Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελεί γνήσιο υπερασπιστή της ‘διαφάνειας’»
Περί άρθρου 86 03.10.25

«Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελεί γνήσιο υπερασπιστή της 'διαφάνειας'» - ΚΚΕ για Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

«Άλωστε η διαφθορά είναι συνώνυμο της ίδιας της ΕΕ, στην οποία 'λύνουν και δένουν' τα διάφορα λόμπι και τα μονοπώλια και από τους κόλπους της οποίας έχουν προκύψει πολυάριθμα σκάνδαλα» τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Νησιώτικος δήμος προσφέρει ουσιαστική στήριξη στους εκπαιδευτικούς
Απόφαση ορόσημο 03.10.25

Νησιώτικος δήμος προσφέρει ουσιαστική στήριξη στους εκπαιδευτικούς

Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση αφουγκράζεται τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες και τους στηρίζει στην πράξη απέναντι στον κίνδυνο της πλήρους ερημοποίησης της περιφερειακής και νησιωτικής Ελλάδας.

Σύνταξη
«Aναίσθητη για 4 ημέρες» – Η Μαντόνα αποκαλύπτει πώς προσβλήθηκε από σήψη και βακτηριακή λοίμωξη
Καμπάλα healing 03.10.25

«Aναίσθητη για 4 ημέρες» - Η Μαντόνα αποκαλύπτει πώς προσβλήθηκε από σήψη και βακτηριακή λοίμωξη

Η Μαντόνα μίλησε ανοιχτά για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε το 2023, στην πρώτη της εμφάνιση σε podcast με τον Τζέι Σέτι, τον Βρετανο-Ινδό συγγραφέα, επιχειρηματία και life coach.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

