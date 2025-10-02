newspaper
Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ο άνθρωπος που χάρισε την εταιρεία του στη Γη
Κόσμος 02 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Ο άνθρωπος που χάρισε την εταιρεία του στη Γη

Γιοβόν Σουϊνάρ: Ο «αντάρτης» εκατομμυριούχος που ίδρυσε την Patagonia και έλεγε στους πελάτες του «Μην αγοράζετε τα μπουφάν μου»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
A
A
Vita.gr
Kos: Η νορβηγική τέχνη της συνειδητής ευεξίας

Kos: Η νορβηγική τέχνη της συνειδητής ευεξίας

Spotlight

Σε έναν κόσμο όπου η επιχειρηματική επιτυχία μετριέται συνήθως με όρους διαρκούς ανάπτυξης και αδιάκοπης μεγέθυνσης, η ιστορία του Γιοβόν Σουϊνάρ μοιάζει σχεδόν με αντιστροφή των κανόνων. Ο ιδρυτής της Patagonia, μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες εταιρείες outdoor ένδυσης παγκοσμίως, δεν ακολούθησε ποτέ τα συνηθισμένα μονοπάτια του καπιταλισμού.

Περιπλανώμενος ορειβάτης, αυτοδίδακτος σιδεράς που έφτιαχνε τα δικά του «καρυδάκια» και κρίκους αναρρίχησης, οικολόγος με ριζοσπαστικές ιδέες και ταυτόχρονα δισεκατομμυριούχος, ο Σουϊνάρ δεν δίστασε να χαρίσει την εταιρεία του σε ένα trust και ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα με στόχο τη χρηματοδότηση δράσεων κατά της κλιματικής αλλαγής. Όπως ο ίδιος είπε το 2022: «Η Γη είναι τώρα ο μοναδικός μας μέτοχος».

Από τα βράχια της Καλιφόρνιας στο Fitz Roy

Γεννημένος το 1938 στο Μέιν, γιος Γάλλοκαναδού υδραυλικού, ο Σουϊνάρ μετακόμισε παιδί στη Νότια Καλιφόρνια. Εκεί ξεκίνησε να σκαρφαλώνει, μαζί με μελλοντικούς θρύλους όπως ο Royal Robbins. Για να εξοικονομήσει χρήματα, έφτιαχνε μόνος του τα καρφιά του, δημιουργώντας μια μικρή επιχείρηση που σταδιακά εξελίχθηκε. Στα μέσα της δεκαετίας του ’60 συμμετείχε στις πρώτες αναβάσεις-ορόσημο στο Yosemite, ενώ το 1968 κατέκτησε το Fitz Roy στην Παταγονία, μαζί με τον Douglas Tompkins, μετέπειτα ιδρυτή της The North Face.

Η καινοτομία του ήταν καθοριστική: όταν διαπίστωσε ότι οι χαλύβδινοι κρίκοι του προκαλούσαν ανεπανόρθωτες ζημιές στους βράχους, σταμάτησε αμέσως την παραγωγή, προωθώντας τα αλουμινένια καρυδάκια που θεμελίωσαν το «clean climbing» – την αναρρίχηση χωρίς μόνιμες πληγές στο περιβάλλον.

Η γέννηση της Patagonia

Η μετάβαση στα ρούχα ήρθε σχεδόν τυχαία. Σε ένα ταξίδι στη Σκωτία, ο Σουϊνάρ αγόρασε μπλούζες ράγκμπι που αποδείχθηκαν ανθεκτικές για τις συνθήκες του βουνού. Όταν τις πούλησε στις ΗΠΑ, έγινε ανάρπαστες. Έτσι γεννήθηκε η Patagonia στις αρχές της δεκαετίας του ’70: όχι απλώς μια εταιρεία ένδυσης, αλλά ένα brand ταυτισμένο με την αντοχή, την ποιότητα και –προπαντός– την περιβαλλοντική συνείδηση.

Η φιλοσοφία του ήταν σαφής: «Φτιάχνουμε ρούχα που διαρκούν δεκαετίες, χωρίς τοξικές ουσίες, σε εργοστάσια που σέβονται τους εργαζομένους». Δεν είναι τυχαίο ότι σε καμπάνια της εταιρείας το 2011, μεσούσης της Black Friday, το σύνθημα ήταν: «Don’t buy this jacket». Ένα κάλεσμα στους πελάτες να σκεφτούν δύο φορές πριν αγοράσουν κάτι καινούργιο.

Η διαδρομή του Σουϊνάρ δεν ήταν ανέφελη. Το 1991, όταν η οικονομία βυθίστηκε, η Patagonia αναγκάστηκε να απολύσει 120 εργαζομένους, το 20% του προσωπικού. Ο ίδιος το χαρακτήρισε «τον πιο επώδυνο σταθμό της καριέρας μου». Από τότε, δεσμεύτηκε να μην ξανακάνει το λάθος της υπερανάπτυξης: η εταιρεία θα μεγάλωνε με σταθερά βήματα, κρατώντας πάντα επαρκή αποθέματα ρευστού.

Η στάση του Σουϊνάρ τον έφερε σε αντιπαραβολή με εμβληματικούς μάνατζερ, όπως τον Τζακ Γουέλτς της General Electric. Για τον Γουέλτς, ποιότητα σήμαινε κέρδη και μερίδιο αγοράς. Για τον Σουϊνάρ, σήμαινε ρούχα ανθεκτικά, που δεν επιβαρύνουν τον πλανήτη. Παρά τις προσπάθειες να επηρεάσει κολοσσούς όπως η Walmart, ο ίδιος έδειξε ότι οι μεγάλες εισηγμένες πολυεθνικές δύσκολα μπορούν να ξεφύγουν από τον βρόχο των τριμηνιαίων κερδών.

Ιστορική μεταβίβαση

Το 2022, σε ηλικία 84 ετών, ο Σουϊνάρ πήρε την πιο ριζοσπαστική απόφαση: μεταβίβασε την Patagonia –αξίας περίπου 3 δισ. δολαρίων– σε ένα trust και ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα. Ο στόχος ήταν ξεκάθαρος: όλα τα μελλοντικά κέρδη της εταιρείας θα κατευθύνονται σε δράσεις για την προστασία της Γης και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. «Δεν ήθελα να πουλήσω την Patagonia ούτε να τη χαρίσω στα παιδιά μου. Η μόνη λογική επιλογή ήταν να δώσουμε όλα τα κέρδη για τον πλανήτη», εξήγησε.

Σήμερα, η Patagonia αποτελεί παράδειγμα «καπιταλισμού με αξίες». Πολυεθνικές σε όλο τον κόσμο έχουν υιοθετήσει –έστω μερικώς– πρακτικές που εκείνος εισήγαγε: διαφάνεια στην αλυσίδα παραγωγής, ευελιξία για τους εργαζομένους, περιβαλλοντικές δεσμεύσεις. Ο Σουϊνάρ απέδειξε ότι μπορείς να έχεις κέρδη χωρίς να πουλάς την ψυχή σου.

Στην εποχή της κλιματικής κρίσης, ο «αντάρτης εκατομμυριούχος» που έλεγε στους πελάτες του «μην αγοράζετε τα μπουφάν μου», άφησε παρακαταθήκη όχι μόνο μια εταιρεία-σύμβολο, αλλά και ένα μήνυμα: ότι ο καπιταλισμός μπορεί να ξαναγραφτεί, με κέντρο τον άνθρωπο και τη Γη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ανεργία: Η αύξηση της απασχόλησης και το στοίχημα των αμοιβών

Ανεργία: Η αύξηση της απασχόλησης και το στοίχημα των αμοιβών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Kos: Η νορβηγική τέχνη της συνειδητής ευεξίας

Kos: Η νορβηγική τέχνη της συνειδητής ευεξίας

Wall Street
Wall Street: Σε ιστορικό υψηλό ο S&P 500 – Τα στοιχήματα για το shutdown

Wall Street: Σε ιστορικό υψηλό ο S&P 500 – Τα στοιχήματα για το shutdown

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κατάρρευση οικοτροφείου στην Ινδονησία: 59νθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι
Κόσμος 02.10.25

Κατάρρευση οικοτροφείου στην Ινδονησία: 59νθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι

Χθες Τετάρτη, ανασύρθηκαν πέντε επιζώντες και δύο πτώματα από τα ερείπια του ισλαμικού οικοτροφείου, το οποίο απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από την πόλη Σουραμπάγια στην Ινδονησία

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι Βραζιλιάνοι στο μέτωπο
Φουλ από λεγεωνάριους 02.10.25

Ουκρανία: Οι Βραζιλιάνοι στο μέτωπο

Η παρουσία Βραζιλιάνων μαχητών δίνει νέα πνοή στην άμυνα του Ντονέτσκ, ενώ η Μόσχα εξετάζει την επιστροφή βορειοκορεατικού τάγματος για να καλύψει τα κενά σε ανθρώπινο δυναμικό.

Γεώργιος Μαζιάς
Μαρόκο: Βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία – H Gen Z διεκδικεί λιγότερη διαφθορά και καλύτερες υπηρεσίες
Συλλήψεις 01.10.25

Μαρόκο: Βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία – H Gen Z διεκδικεί λιγότερη διαφθορά και καλύτερες υπηρεσίες

Οι διαδηλωτές στο Μαρόκο φωνάζουν συνθήματα ζητώντας βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης, καθώς και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης.

Σύνταξη
Σύνοδος κορυφής: Μήνυμα για ανάγκη «ισχυρής αντίδρασης» στη ρωσική «απειλή» – Απών ο Σλοβάκος πρωθυπουργός
Κοπεγχάγη 01.10.25

Σύνοδος κορυφής: Μήνυμα για ανάγκη «ισχυρής αντίδρασης» στη ρωσική «απειλή» – Απών ο Σλοβάκος πρωθυπουργός

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν έκανε λόγο για τη «δυσκολότερη και πιο επικίνδυνη κατάσταση μετά τον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο» για την Ευρώπη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΗΠΑ: Ο αντιπρόεδρος Βανς αποκαλεί «γελοία» τα αιτήματα των Δημοκρατικών για να συνεχιστεί η χρηματοδότηση [βίντεο]
Shutdown 01.10.25

Ο αντιπρόεδρος Βανς αποκαλεί «γελοία» τα αιτήματα των Δημοκρατικών για να συνεχιστεί η χρηματοδότηση

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλεσε «γελοία» τα αιτήματα των Γερουσιαστών των Δημοκρατικών για να υπερψηφίσουν την χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Ποιο είναι το πρωτόκολλο ασφαλείας για την περίπτωση ρεσάλτου στα πλοία
Κόσμος 01.10.25

Ποιο είναι το πρωτόκολλο ασφαλείας για την περίπτωση ρεσάλτου στα πλοία του Global Sumud Flotilla

Στην περίπτωση ρεσάλτου μελών του ισραηλινού ναυτικού στα πλοία του Global Sumud Flotilla, όπως ήδη συμβαίνει, έχει καταρτιστεί συγκεκριμένο πρωτόκολλο για την ασφάλεια των επιβαινόντων

Σύνταξη
Πέθανε η Τζέιν Γκούντολ, ακτιβίστρια υπέρ της άγριας ζωής και ειδικός σε πρωτεύοντα θηλαστικά
91 ετών 01.10.25

Πέθανε η Τζέιν Γκούντολ, ακτιβίστρια υπέρ της άγριας ζωής και ειδικός σε πρωτεύοντα θηλαστικά

Η Τζέιν Γκούντολ πέθανε από φυσικά αίτια, ανέφερε το Ινστιτούτο της σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήταν πρωτοπόρος στον τομέα της, τόσο ως γυναίκα επιστήμονας όσο και για το έργο της

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ είναι σε απομόνωση – Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απλώς ενδιαφέρεται για τη νίκη
Στοίχημα 01.10.25

Γάζα: Το Ισραήλ είναι σε απομόνωση – Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απλώς ενδιαφέρεται για τη νίκη

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, με τις πλάτες του Τραμπ, ποντάρει πως ο κόσμος θα ξεχάσει τη Γάζα, αν ο πόλεμος τελειώσει με τους δικούς του όρους. Ωστόσο, αναγνωρίζει την απομόνωση και τις συνέπειές της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
O γαλλικός στρατός κατέλαβε τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου» – Φέρεται ύποπτο ως βάση εκτόξευσης drones
Στη Βρετάνη 01.10.25

O γαλλικός στρατός κατέλαβε τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου» – Φέρεται ύποπτο ως βάση εκτόξευσης drones

Η γαλλική εισαγγελία αναφέρει ότι το πλοίο δεν μπορεί να αποδείξει τη σημαία του. Το τάνκερ φέρεται ότι βρισκόταν ανοιχτά της Δανίας, όταν drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της.

Σύνταξη
Η ισότητα ευκαιριών χωλαίνει στην προσχολική εκπαίδευση – Μεγαλώνει το χάσμα προνομιούχων και μη στην ΕE
Social Europe 01.10.25

Η ισότητα ευκαιριών χωλαίνει στην προσχολική εκπαίδευση – Μεγαλώνει το χάσμα προνομιούχων και μη στην ΕE

Πολύ μεγάλα είναι τα ποσοστά των παιδιών που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό και δεν απολαμβάνουν προσχολική εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, οι εργαζόμενοι υποαμείβονται και έχουν επισφαλείς συμβάσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ουκρανία: Το Κίεβο σκότωσε με drone φιλορώσο Ουκρανό αξιωματούχο – Η στιγμή της επίθεσης [βίντεο]
Ντοκουμέντο 01.10.25

Το Κίεβο σκότωσε με drone φιλορώσο Ουκρανό αξιωματούχο - Η στιγμή της επίθεσης

Ο θανών είχε κατηγορήσει την Ουκρανία για απόπειρα δολοφονίας του το 2023, κάτι που τελικά κατορθώθηκε σήμερα από Κίεβο, μέσω επιδρομής με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Χερσώνα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο Μακρόν θα επικαιροποιήσει το πυρηνικό δόγμα – Καλεί και άλλες χώρες να επωφεληθούν από τη γαλλική ομπρέλα
Ευρωπαϊκή διάσταση 01.10.25

Ο Μακρόν θα επικαιροποιήσει το πυρηνικό δόγμα – Καλεί και άλλες χώρες να επωφεληθούν από τη γαλλική ομπρέλα

«Εργάζομαι αυτήν τη στιγμή για την επικαιροποίηση του δόγματός μας και επιθυμώ να συνεχίσω την εμβάθυνση του στρατηγικού διαλόγου μας με τους Ευρωπαίους που το επιθυμούν», δήλωσε ο Μακρόν

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κατάρρευση οικοτροφείου στην Ινδονησία: 59νθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι
Κόσμος 02.10.25

Κατάρρευση οικοτροφείου στην Ινδονησία: 59νθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι

Χθες Τετάρτη, ανασύρθηκαν πέντε επιζώντες και δύο πτώματα από τα ερείπια του ισλαμικού οικοτροφείου, το οποίο απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από την πόλη Σουραμπάγια στην Ινδονησία

Σύνταξη
«Σε είδα, Ουίλιαμ. Έχω τηλεόραση!»: Έναν αιώνα πριν εφευρέθηκε η οθόνη που μέσα της χωράει όλο τον κόσμο
Σαν σήμερα 02.10.25

«Σε είδα, Ουίλιαμ. Έχω τηλεόραση!»: Έναν αιώνα πριν εφευρέθηκε η οθόνη που μέσα της χωράει όλο τον κόσμο

Ο Σκωτσέζος εφευρέτης Τζον Λόουτζι Μπερντ κατάφερε του 1925 να αποτυπώσει για πρώτη φορά το όνειρο που κυνηγούσαν γενιές επιστημόνων: τη μετάδοση μιας κινούμενης εικόνας ανθρώπινου προσώπου. Ο λόγος για την τηλεόραση

Σύνταξη
Η Silvia Venturini Fendi αποχωρεί από τη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας του οίκου μόδας – «Η τέχνη του να μοιράζεσαι»
Ιστορία 02.10.25

Η Silvia Venturini Fendi αποχωρεί από τη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας του οίκου μόδας – «Η τέχνη του να μοιράζεσαι»

«Ήταν ένα ταξίδι που έκανα στο όνομα της γιαγιάς μου Adele, της μητέρας μου Anna και των αδελφών της», δήλωσε η Silvia Venturini Fendi σχετικά με την αποχώρηση της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ταφόπλακα στην επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου
Ελλάδα 02.10.25

Ταφόπλακα στην επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου

Αναζητούνται από το ΤΕΕ ανάδοχοι για την αποξήλωση των σιδηροδρομικών γραμμών και μετατροπής τους σε γιγάντιο ποδηλατόδρομο (!) - Την πώληση ή μακροχρόνια παραχώρηση του ιστορικού ιδιόκτητου κτιρίου της οδού Καρόλου σχεδιάζει η νέα μεταβατική διοίκηση του ΟΣΕ

Κώστας Ντελέζος
H κινητικότητα για κόμμα Σαμαρά και η ανοιχτή πληγή για Μαξίμου
Πολιτική 02.10.25

H κινητικότητα για κόμμα Σαμαρά και η ανοιχτή πληγή για Μαξίμου

Το αδιέξοδο της τακτικής του Μαξίμου απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά, οι κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού με φόντο τις διεργασίες για νέο κόμμα και το χρονικό της οριστικής και αμετάκλητης ρήξης

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Φόροι: Καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες ή μείωση συντελεστών – Ένα διαχρονικό δίλημμα που ζητάει απάντηση
Ιδού η απορία 02.10.25

Καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες ή μείωση φόρων - Ένα διαχρονικό δίλημμα που ζητάει απάντηση

Οι φόροι εξακολουθούν να αποτελούν μέρος μια μεγάλης συζήτησης που διεξάγεται παγκοσμίως. Είναι διατεθειμένοι οι πολίτες να «θυσιάσουν» καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες για λιγότερους φόρους;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Η πρώτη σοβαρή κακοκαιρία του φετινού φθινοπώρου» – Και η Αττική στις περιοχές με έντονα φαινόμενα
Εντονες βροχοπτώσεις 02.10.25

«Η πρώτη σοβαρή κακοκαιρία του φετινού φθινοπώρου» – Και η Αττική στις περιοχές με έντονα φαινόμενα

Που θα σημειωθούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχοπτώσεων - Πότε θα βρέξει στην Αττική - Κακοκαιρία ασυνήθιστη για την εποχή - Οι Κώστας Λαγουβάρδος και Σταύρος Ντάφης από τη μονάδα ΜΕΤΕΟ, αναλύουν τα δεδομένα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ουκρανία: Οι Βραζιλιάνοι στο μέτωπο
Φουλ από λεγεωνάριους 02.10.25

Ουκρανία: Οι Βραζιλιάνοι στο μέτωπο

Η παρουσία Βραζιλιάνων μαχητών δίνει νέα πνοή στην άμυνα του Ντονέτσκ, ενώ η Μόσχα εξετάζει την επιστροφή βορειοκορεατικού τάγματος για να καλύψει τα κενά σε ανθρώπινο δυναμικό.

Γεώργιος Μαζιάς
Το Μαξίμου «παραλύει» όσο ο χρόνος μετράει αντίστροφα
Πολιτική Γραμματεία 02.10.25

Το Μαξίμου «παραλύει» όσο ο χρόνος μετράει αντίστροφα

Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας και το κλίμα στην κυβέρνηση είναι ιδιαίτερα βαρύ, με τις εκτιμήσεις του Μαξίμου να αποδεικνύονται εκτός πραγματικότητας και τη «μουρμούρα» κατά του στενού πρωθυπουργικού επιτελείου να έχει αρχίσει

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Καμπανάκι για να σωθεί το αρχείο του Μανώλη Γλέζου
Ελλάδα 02.10.25

Καμπανάκι για να σωθεί το αρχείο του Μανώλη Γλέζου

Σκοπός είναι η μελέτη, προβολή, ανάδειξη και καλλιέργεια του έργου, «της ιστορίας, των ιδανικών και των αξιών για τα οποία αγωνίστηκε ο αείμνηστος, πρώτος παρτιζάνος της Ευρώπης, Μανώλης Γλέζος».

Εύη Σαλτού
Αθήνα: Σε ρυθμούς Κοβέσι «χορεύει» η κυβέρνηση – Οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που «καίνε»
Στο μικροσκόπιο η διαφθορά 02.10.25

Σε ρυθμούς Κοβέσι «χορεύει» η κυβέρνηση - Οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που «καίνε»

Στην Αθήνα βρίσκεται το τελευταίο 24ωρο η Λάουρα Κοβέσι η οποία πρόκειται μάλιστα να δώσει συνέντευξη Τύπου απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για όλες τις «καυτές» δικογραφίες που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορούν την Ελλάδα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μεντιλίμπαρ: «Το πιστέψαμε, παλέψαμε και μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι» (vid)
Champions League 02.10.25

Μεντιλίμπαρ: «Το πιστέψαμε, παλέψαμε και μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι» (vid)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσε το σύνθημα για τη συνέχεια της σεζόν, λέγοντας πως ο Ολυμπιακός έδειξε ότι μπορεί να κοιτάξει μια καταπληκτική ομάδα σαν την Άρσεναλ στα μάτια, με τον Βάσκο να εκφράζει παράλληλα τη σιγουριά του για τη βελτίωση της ομάδας του στη συνέχεια.

Σύνταξη
Είναι τα data centers η επόμενη μεγάλη επενδυτική φούσκα;
Πόσα χρειάζονται; 02.10.25

Είναι τα data centers η επόμενη μεγάλη επενδυτική φούσκα;

Τα data centers αυξάνονται και πληθύνονται με δεκάδες φαραωνικά πρότζεκτ να ανακοινώνονται σχεδόν κάθε μήνα, με την συμμετοχή πολλών εταιρειών και επενδυτών. Και αν δεν χρειάζονται τόσα πολλά;

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τσικίνιο: «Ήρθαμε για να κοιτάξουμε την Άρσεναλ στα μάτια και το καταφέραμε» (vid)
Champions League 02.10.25

Τσικίνιο: «Ήρθαμε για να κοιτάξουμε την Άρσεναλ στα μάτια και το καταφέραμε» (vid)

Απογοητευμένος για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν πήρε κάτι από το ματς με την Άρσεναλ, παρά το γεγονός πως κοίταξε τον σπουδαίο αντίπαλο στα μάτια μέχρι το τέλος, δήλωσε ο Τσικίνιο.

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο