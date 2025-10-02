Αύξηση του κόστους δανεισμού στην Ευρωζώνη και τάση εξίσωσης των αξιολογήσεων μεταξύ χωρών του Νότου και του Βορρά «βλέπει» η Wood & Company, εκτιμώντας ότι ο πιστοληπτικός χάρτης της Ευρώπης αλλάζει ριζικά τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με την ανάλυση Wood, αναμένεται περαιτέρω βελτίωση των αξιολογήσεων για τις χώρες της περιφέρειας. Η Ισπανία έχει ήδη δει αναβαθμίσεις και από τους τρεις βασικούς οίκους αξιολόγησης, ενώ Ελλάδα και Ιταλία εμφανίζουν θετικές προοπτικές αναβάθμισης εντός της επόμενης διετίας.

Στο επίκεντρο η Ελλάδα, για την οποία η Wood εκτιμά ότι μπορεί να μειώσει τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ κοντά στο 100% μέσα στην επόμενη πενταετία, χάρη στη συνεπή δημοσιονομική διαχείριση και τα επαναλαμβανόμενα πρωτογενή πλεονάσματα. Ο οίκος επισημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει επιδείξει ιδιαίτερη προσήλωση στη δημοσιονομική σύνεση, κάτι που – όπως αναφέρει – αποδίδει ήδη καρπούς.

Παράλληλα, το ελληνικό Δημόσιο διατηρεί σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα, που ξεπερνούν τα 40 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τη δυνατότητά του να προβεί σε πρόωρη εξόφληση παλαιών δανείων, ακόμη και του πρώτου μνημονίου, μία δεκαετία νωρίτερα. Αυτό θα ενισχύσει περαιτέρω το προφίλ φερεγγυότητας της χώρας και θα επιταχύνει τον ρυθμό μείωσης του χρέους, μειώνοντας και το κόστος εξυπηρέτησης.

Με βάση τις εκτιμήσεις της Wood, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ της Ελλάδας θα κινηθεί καθοδικά από το 154,1% το 2024 στο 144,2% το 2025, 134,5% το 2026, φτάνοντας το 101,3% το 2030 – ποσοστό αισθητά χαμηλότερο από τον στόχο της κυβέρνησης για 120% του ΑΕΠ έως το τέλος της δεκαετίας.

Πιέσεις στον πυρήνα της Ευρωζώνης

Από την άλλη, οι χώρες του ευρωπαϊκού πυρήνα, με πρώτες τη Γαλλία και τη Γερμανία, αναμένεται να αντιμετωπίσουν υποβαθμίσεις, περιορίζοντας το προβάδισμα τους έναντι των χωρών του Νότου.

Ειδικότερα, η Wood εκτιμά ότι η Γαλλία θα δει υποβάθμιση της αξιολόγησής της κατά τουλάχιστον μία βαθμίδα από όλους τους μεγάλους οίκους, ευθυγραμμιζόμενοι με τη Fitch, η οποία ήδη έκοψε τη βαθμολογία της στο A+ από AA-. Πρόκειται για τη χαμηλότερη αξιολόγηση που έχει λάβει ποτέ η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης. Κρίσιμες είναι οι ημερομηνίες των επικείμενων αξιολογήσεων από Moody’s (24 Οκτωβρίου) και S&P (28 Νοεμβρίου).

Ανησυχίες εκφράζονται και για τη Γερμανία, με τον οίκο να προειδοποιεί πως εάν δεν υπάρξει ουσιαστική αλλαγή πολιτικής, ειδικά ως προς την ενεργειακή ανταγωνιστικότητα, είναι πιθανό να δούμε επιδείνωση των πιστοληπτικών της προοπτικών.

Συνολικά, η Wood προβλέπει τάση σύγκλισης μεταξύ των κρατών-μελών, αλλά με τίμημα την αύξηση των αποδόσεων των ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων, οδηγώντας σε πιο «ακριβό» δανεισμό σε ολόκληρη την περιοχή.

Στο σωστό επίπεδο τα επιτόκια της ΕΚΤ

Όσον αφορά τη νομισματική πολιτική, η Wood εκτιμά ότι τα επιτόκια της ΕΚΤ βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ισορροπημένο επίπεδο – κοντά στο 2% – αλλά δεν αποκλείει το ενδεχόμενο απότομης μείωσης μέσα στα επόμενα χρόνια, σε περίπτωση επιδείνωσης των εμπορικών σχέσεων με τις ΗΠΑ ή ενίσχυσης των πιέσεων από την ισοτιμία του ευρώ, ειδικά σε σχέση με την εύθραυστη οικονομία της Γερμανίας.