ΕΕ: Πρωτοβουλία για να αποκτήσουν οι Ευρωπαίοι οικονομική κουλτούρα

Μπορούν να γίνουν σύντομα οι Ευρωπαίοι άσοι στη διαχείριση των οικονομικών τους; Η αρμόδια επίτροπος για θέματα Οικονομικών Υπηρεσιών, Αποταμίευσης και Επενδύσεων Μαρία Λουίς Αλμπουρκέρκ το εύχεται, αλλά κρατά μικρό καλάθι. Ξεκινά μεθοδικά και συστηματικά αποκαλύπτοντας κατ’ αρχάς ένα σχέδιο για την καταπολέμηση της… πλήρους ασχετοσύνης, το οποίο ονομάζει «στρατηγική κατά του οικονομικού αναλφαβητισμού».

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που έχει ως στόχο να «βοηθήσει τους πολίτες να λαμβάνουν συνετές οικονομικές αποφάσεις, προκειμένου να βελτιώσουν την ευημερία, την οικονομική τους ασφάλεια και την ανεξαρτησία τους», όπως τόνισε η πορτογαλέζα επίτροπος.

Δύο στόχοι

Πρώτος στόχος της Μαρία Λουίς Αλμπουρκέρκ είναι να αποκτήσουν οι Ευρωπαίοι καλύτερη γνώση για τη λειτουργία της αγοράς (της λεγόμενης street market, όχι της κεφαλαιαγοράς) και επίσης για τις πιστώσεις, τις εμπορικές προσφορές και τις χρηματοδοτήσεις, προκειμένου «να περιοριστεί η αισχροκέρδεια καιη απάτη, που βρίσκονται σε έξαρση τους τελευταίους μήνες» – η πρώην υπουργός Οικονομικών της Πορτογαλίας ανέλαβε τα καθήκοντα της επιτρόπου την 1η Δεκεμβρίου 2024.

Δεύτερος πλην εξίσου επείγων στόχος της Αλμπουρκέρκ είναι να αποκτήσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες τις απαραίτητες γνώσεις που θα τους επιτρέπουν «να εξοικονομούν χρήματα με αποτελεσματικότερο τρόπο». Το επείγον της υπόθεσης οφείλεται στη διαπίστωση ότι λιγότερο από το ένα πέμπτο των πολιτών της ΕΕ έχουν υψηλό επίπεδο οικονομικής παιδείας», όπως έδειξε το Ευρωβαρόμετρο του 2023, με σημαντικές διαφορές βέβαια μεταξύ των κρατών-μελών.

Τέσσερις πυλώνες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε μια στρατηγική βασισμένη σε τέσσερις πυλώνες, ξεκινώντας από έναν «κεντρικό σχεδιασμό και συντονισμό των δράσεων που θα διευκολύνουν την αμοιβαία εκμάθηση επιτυχημένων εθνικών και διεθνών πρωτοβουλιών σε θέματα οικονομικής εκπαίδευσης».

Ακολουθεί μια «εκστρατεία χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης» που θα ξεκινήσει ταυτόχρονα με την «καταγραφή της προόδου που θα σημειώνεται με την πάροδο του χρόνου». την πρόοδο που σημειώθηκε”. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη «να χρησιμοποιήσουν τα διατιθέμενα μέσα χρηματοδότησης της ΕΕ για την υποστήριξη πρωτοβουλιών και έρευνας που θα βελτιώσουν την οικονομική κουλτούρα των πολιτών τους».

Οι πλατφόρμες SIA

Για τη Μαρία Λουίς Αλμπουρκέρκ, «είναι πολύ σημαντικό οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να τοποθετούν όσα εξοικονομούν από την εργασία τους στην ίδια την εργασία τους και στην παραγωγή γενικότερα». Γι’ αυτό η Κομισιόν θα προωθήσει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ευκολότερης πρόσβασης στους αποταμιευτικούς και επενδυτικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

«Οι Ευρωπαίοι θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν καλύτερες αποδόσεις από τις οικονομίες τους στηρίζοντας ταυτόχρονα τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων της ΕΕ, την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία απασχόλησης», είπε η επίτροπος. Στο πλαίσιο αυτό οι επενδυτές θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες SIA (Savings and Investment Accounts). Όπως εξήγησε η Αλμπουρκέρκ, «οι SIA είναι λογαριασμοί που παρέχονται ακόμη και online από εγκεκριμένους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι οποίοι επιτρέπουν την επένδυση σε κεφαλαιαγορές».

Ανταγωνιστικότητα

«Με φορολογικά και άλλα κίνητρα οι πολίτες ενθαρρύνονται να επενδύσουν σε τοποθετήσεις υψηλότερης απόδοσης, οι οποίες θα βοηθήσουν και εμάς ως ΕΕ να βρούμε κεφάλαιο ανάπτυξης και να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί», σημείωσε ο Γούπκε Χέκστρα, επίτροπος αρμόδιος για το Κλίμα, την Ουδετερότητα Άνθρακα και την Καθαρή Ανάπτυξη. Διότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζει με τέτοιες δράσεις να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης διεθνώς», όπως γράφει η Εμά Κονφρέρ στη «Le Figaro».

Στο νου κάποιου που διαβάζει για την πρωτοβουλία της Κομισιόν αυθορμήτως έρχεται πάντως η υπόσχεση που έδωσε στους Αμερικανούς μόλις την Τρίτη ο πλανητάρχης, ότι θα τους εξασφαλίσει «μειώσεις τιμών 100% ή και 300% σε ορισμένες περιπτώσεις» στα φάρμακά τους, για να αναρωτηθεί μήπως θα έπρεπε και ο διασημότερος «dealmaker» να ενταχθεί στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Πηγή: ΟΤ