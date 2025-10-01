Η ομιλία του Αταμάν στα αποδυτήρια: «Είναι φυσιολογικό να μην είμαστε έτοιμοι ακόμα» (vid)
Μετά τη νίκη απέναντι στην Μπάγερν, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, στάθηκε στην ανετοιμότητα του συνόλου του, αλλά και στη σημασία της νίκης.
- Ποιος ήταν ο 53χρονος που έχασε τη ζωή του σε σπηλιά αναζητώντας λίρες
- «Μένω δίπλα στης Λενιώς»: Το βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. με την «κυρία Χρυσούλα» για τις απάτες σε ηλικιωμένους
- Βασίλης Μπισμπίκης: «Τα αυτοκίνητα είναι διαλυμένα» – Τι λέει θύμα του τροχαίου
- Εικόνες ντροπής από τις φοιτητικές εστίες στην Κομοτηνή - Περιττώματα ποντικίων και βρομιά
Ιδανικά ξεκίνησε η σεζόν για τον Παναθηναϊκό, καθώς επικράτησε με 87-79 της Μπάγερν στο «Telekom Center Athens», για την πρεμιέρα της Euroleague. Παρά τη νίκη, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έδειξε ότι ακόμα δεν είναι στο 100%, και σε αυτό στάθηκε ο Τούρκος τεχνικός μετά το παιχνίδι απέναντι στη γερμανική ομάδα.
Συγκεκριμένα, ο Αταμάν είπε στους παίκτες του ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό να μην είναι έτοιμο το σύνολο, καθώς η απουσία των περισσότερων παικτών των «πρασίνων», αλλά και του ίδιου του προπονητή, στο Eurobasket, οδήγησε σε περιορισμένο αριθμό προπονήσεων.
Η ομιλία του Αταμάν στους παίκτες του Παναθηναϊκού
Step by step – Every word counts!
Watch the full coach Ataman’s post-win speech on CLUB 1908 📲☘️
Link: https://t.co/O0jvBD3FlV 🔗#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/aPH9nOVi6p
— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 1, 2025
«Είναι αλήθεια ότι δεν είμαστε έτοιμοι, επειδή όλοι μαζί κάναμε μόνο τρεις προπονήσεις. Είναι φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό ότι δεν παίξαμε πολύ καλό ομαδικό μπάσκετ, αλλά συνήθως λύνουμε το πρόβλημα και βρίσκουμε τον τρόπο να κερδίσουμε το παιχνίδι».
- Super League: Τιμωρήθηκαν οι μισοί διαιτητές
- Μια μεγάλη νίκη κι ένα τεράστιο όραμα
- Ολυμπιακός – ΑΣΕ Δούκα 43-19: Έκαναν το 3Χ3 οι «ερυθρόλευκοι»
- Κατεδαφίστηκε ένα από τα πιο ιστορικά γήπεδα στην Ισπανία
- Ριέρα: «Δεν με ανησυχεί η ποιότητα και η αξία της ΑΕΚ – Οι μονομαχίες θα είναι καθοριστικές»
- Ο Ολυμπιακός Κ19 έδειξε τον… δρόμο: «Διπλό» στο Λονδίνο, 2-1 την Άρσεναλ!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις