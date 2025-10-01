Η ομιλία του Αταμάν στα αποδυτήρια: «Είναι φυσιολογικό να μην είμαστε έτοιμοι ακόμα» (vid)

Ιδανικά ξεκίνησε η σεζόν για τον Παναθηναϊκό, καθώς επικράτησε με 87-79 της Μπάγερν στο «Telekom Center Athens», για την πρεμιέρα της Euroleague. Παρά τη νίκη, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έδειξε ότι ακόμα δεν είναι στο 100%, και σε αυτό στάθηκε ο Τούρκος τεχνικός μετά το παιχνίδι απέναντι στη γερμανική ομάδα.

Συγκεκριμένα, ο Αταμάν είπε στους παίκτες του ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό να μην είναι έτοιμο το σύνολο, καθώς η απουσία των περισσότερων παικτών των «πρασίνων», αλλά και του ίδιου του προπονητή, στο Eurobasket, οδήγησε σε περιορισμένο αριθμό προπονήσεων.

Η ομιλία του Αταμάν στους παίκτες του Παναθηναϊκού

«Είναι αλήθεια ότι δεν είμαστε έτοιμοι, επειδή όλοι μαζί κάναμε μόνο τρεις προπονήσεις. Είναι φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό ότι δεν παίξαμε πολύ καλό ομαδικό μπάσκετ, αλλά συνήθως λύνουμε το πρόβλημα και βρίσκουμε τον τρόπο να κερδίσουμε το παιχνίδι».