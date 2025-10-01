magazin
Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
01.10.2025 | 12:36
Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις
Τεχνόπολη: Όλες οι εκδηλώσεις του Οκτωβρίου
Culture Live 01 Οκτωβρίου 2025 | 14:29

Τεχνόπολη: Όλες οι εκδηλώσεις του Οκτωβρίου

Το φθινόπωρο ξεκινά δυναμικά με εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες.

Σύνταξη
Vita.gr
Spotlight

Ο Οκτώβρης είναι πλημμυρισμένος από ποικιλόμορφες δράσεις και δραστηριότητες στην Τεχνόπολη, οι οποίες ξεκινούν από την πρώτη Παρασκευή του μήνα.

03 – 05.10

Vinyl Market

Νέες συλλογές δίσκων, συλλεκτικά κομμάτια, φρέσκες κυκλοφορίες και μουσικά εκθέματα από όλα τα είδη – Rock, Soul, Funk, Jazz, Latin, Blues, Ethnic, Electronica και πολλά άλλα.

Γνωστοί DJ’s και καλεσμένοι θα δημιουργήσουν την απόλυτη ατμόσφαιρα σε μια μεγάλη γιορτή για το βινύλιο.

04 – 05.10

Vegan Life Festival Athens 2025

Το μεγαλύτερο vegan event της χώρας με σύνθημα «For earth’s sake», έρχεται για ένατη φορά στην πόλη, προσφέροντας ομιλίες για υγεία, διατροφή, περιβάλλον και δικαιώματα των ζώων, μαγειρικά εργαστήρια από chefs και food bloggers.

Επίσης δραστηριότητες για παιδιά, εικαστικά δρώμενα, μουσική και τη μεγαλύτερη vegan έκθεση της χώρας με μπέργκερ, πίτσες, σουβλάκια, μαγειρευτά και προϊόντα κάθε είδους, όπως ρούχα, καλλυντικά και συσκευασμένα τρόφιμα.

 05.10

Μικροί κηπουροί με πινέλα

Όταν η Τεχνόπολη υποδέχεται το Vegan Fest, το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου καλεί τα παιδιά 3-9 ετών να γίνουν κηπουροί και να ζωγραφίσουν πολύχρωμες κεραμικές γλάστρες σε ένα διασκεδαστικό υπαίθριο εργαστήρι.

Στη συνέχεια, φυτεύουν στα γλαστράκια τους λουλούδια με τη βοήθεια ειδικών, μαθαίνοντας να τα φροντίζουν και να αναπτύσσουν τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και την αγάπη για τη φύση.

Απαραίτητα για τη συμμετοχή είναι η διάθεση, η φαντασία και κατάλληλα ρούχα.

Technopolis

05, 12, 19 & 26.10

Θεατρική διαδρομή «Επόμενη Στάση: Γκαζοχώρι»

Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου και η Ομάδα Θεάτρου Ανεμόμυλοι μας καλούν να ζήσουμε για δεύτερη σεζόν τη γειτονιά του Γκαζιού…αλλιώς!

Με οδηγούς τρεις ηθοποιούς-ξεναγούς, οι συμμετέχοντες θα κάνουν στάσεις σε στενά και δρόμους, ανακαλύπτοντας ιστορίες, μνήμες και γεγονότα που διαμόρφωσαν την περιοχή.

Μέσα από αφηγήσεις, τραγούδια, φωτογραφίες και θεατρικές τεχνικές, η περιπατητική διαδρομή φωτίζει κρυφές γωνιές και την πολιτιστική κληρονομιά του Γκαζοχωρίου, προσκαλώντας το κοινό να ζήσει διαφορετικές Κυριακές γεμάτες εξερεύνηση και αλληλεπίδραση.

11 & 12.10

Kids Radio Spooky Festival “Hello Halloween”

Για 4η χρονιά επιστρέφει το αγαπημένο Halloween festival για όλη την οικογένεια, γεμίζοντας την Τεχνόπολη με μάγισσες, φαντασματάκια, κολοκύθες, μαγικά κόλπα, παιχνίδι, μουσική και θέατρο.

Τα παιδιά θα απολαύσουν συναυλίες, μουσικοθεατρικά shows, the BIG Halloween Parade, face painting, λούνα παρκ της Ανακύκλωσης, βόλτες με το Τρενάκι του Halloween, μαθήματα Graffiti, ακροβατικά, S.T.E.A.M. εργαστήρια, bubble και magic shows, πειράματα, μαθήματα αυτοάμυνας, ζωγραφική, hip hop dance, kids cinema, Dinoverse και πολλά άλλα.

Παράλληλα θα συμμετάσχουν σε εργαστήρια όπως σκάλισμα κολοκύθας, μαγειρική με DJ Chef, φτιάξιμο “Spooky Cookies” και slime, Nerf Games, πλανητάριο, Virtual Reality, Bungee trampoline και Comedy Club για παιδιά.

18 & 19.10

Hotel Experience | Ένα ατμοσφαιρικό ξενοδοχειακό σύμπαν που ξεφεύγει από τα στερεότυπα των εκθέσεων και συνεδρίων.

Με έμπνευση από κινηματογραφικές ταινίες όπως τα «Shining», «Grand Budapest Hotel» και «In the Mood for Love», ο χώρος μεταμορφώνεται σε ένα θεατρικό σκηνικό όπου τα εμπορικά περίπτερα γίνονται δωμάτια ξενοδοχείου και οι κοινόχρηστοι χώροι αναπαριστούν ρεσεψιόν, φουαγιέ, πισίνα και ανελκυστήρα, συνδυάζοντας βιομηχανική αισθητική και κινηματογραφική γοητεία.

Το event προσφέρει στους ξενοδόχους, ανθρώπους του τουρισμού, αρχιτέκτονες και designers μια ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας, όπου η φαντασία και η δημιουργικότητα συναντούν την πρακτική παρουσίαση υλικών, υπηρεσιών και προϊόντων, ενισχύοντας παράλληλα το brand image των εκθετών και διευρύνοντας την εμπορική τους εμβέλεια.

20.10

«Bass-Euphoria»

Συναυλία μουσικής δωματίου της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών στο Νέο Υδαταέριο του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου

Ανάμεσα στα μηχανήματα που στέκουν εκεί από τη δεκαετία του 1950 θα πραγματοποιηθεί μία πρωτότυπη συναυλία κουαρτέτου κοντραμπάσων, με έργα για δύο, τρία και τέσσερα κοντραμπάσα, από την εποχή της Πολυφωνίας έως και τον 20ο αιώνα.

Για περιορισμένο αριθμό ατόμων.

Περισσότερες πληροφορίες: 2130109325.

20 – 24.10

Διεθνές Συνέδριο για τη Συντήρηση Ψηφιδωτών

Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, σε συνεργασία με την Διεθνή Επιτροπή για τη Συντήρηση των Ψηφιδωτών (ICCM), διοργανώνει το 15ο Συνέδριο ICCM με θέμα «Mosaic Conservation: Current Challenges and Future Prospects».

Επιστήμονες και επαγγελματίες της συντήρησης θα ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις, θα ανταλλάξουν γνώσεις και θα συμμετάσχουν σε παράλληλες επισκέψεις σε μνημεία και μουσεία της Αθήνας και περιοχών όπως η Μονή Δαφνίου και η Αρχαία Κόρινθος.

22 & 23.10

Nevronas FESTival School Edition 2025

Το Nevronas FESTival School Edition πραγματοποιείται για πρώτη φορά φέτος και προσκαλεί τη σχολική κοινότητα σε μια μοναδική βιωματική εμπειρία, φέρνοντας κοντά μαθητές και μαθήτριες από τυπικά και ειδικά σχολεία, καθώς και από δομές ατόμων με αναπηρία.

Σε ένα προσβάσιμο και συμπεριληπτικό περιβάλλον, το φεστιβάλ προάγει την Τέχνη, τη Δημιουργικότητα, τη Συνεργασία και την Αποδοχή, ενώ ενισχύει τις αξίες της ισοτιμίας, της αλληλεγγύης και της συμπερίληψης.

Παράλληλα, παρέχει ευκαιρίες για δημιουργία, συμμετοχή και επικοινωνία, ενεργοποιώντας το εκπαιδευτικό προσωπικό ως φορέα αλλαγής και έμπνευσης για όλα τα παιδιά.

24 – 26.10

44th Athens Models and Miniatures Show – 44η Πανελλήνια Έκθεση Διαγωνισμόs Στατικού Μοντελισμού IPMS HELLAS

Η μεγαλύτερη γιορτή του στατικού μοντελισμού στην Ελλάδα επιστρέφει φέτος για 44η χρονιά.

Περισσότεροι από 250 μοντελιστές από Ελλάδα και εξωτερικό παρουσιάζουν εντυπωσιακές μικρογραφίες – αεροπλάνα, στρατιωτικά και πολιτικά οχήματα, πλοία, φιγούρες, διοράματα και πολλά ακόμα έργα υψηλής ακρίβειας.

Η Πολεμική Αεροπορία συμμετέχει με εξομοιωτές πτήσης, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να ζήσουν την εμπειρία πτήσης με μαχητικό αεροσκάφος, ενώ παράλληλα, θα λειτουργήσει δωρεάν ένα διαδραστικό εργαστήριο μοντελισμού για παιδιά 6-12 ετών, προσφέροντας μια πρώτη γνωριμία με τον μαγικό κόσμο των μικρογραφιών.

25 & 26.10

The Meet Market | Το Φθινοπωρινό Meet Market στην Τεχνόπολη υποδέχεται περισσότερους από 160 εκθέτες για ένα διήμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις, ψώνια και Halloween happenings.

Με DJ sets, street food, cocktails και δωρεάν δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, η γιορτή προσφέρει πρωτότυπες ιδέες και προϊόντα από Έλληνες σχεδιαστές, καλλιτέχνες και μικρούς παραγωγούς: ρούχα, αξεσουάρ, κοσμήματα, home-deco, προϊόντα ομορφιάς και ευεξίας, αγνά τρόφιμα, είδη για παιδιά και vintage θησαυρούς – όλα μέσα σε μια ατμόσφαιρα ζεστή και φθινοπωρινή.

25 & 26.10

«Πόσο με κάνεις;»

Η οργάνωση Κάθε Μία Ιστορία παρουσιάζει την εικαστική, οπτικοακουστική εμπειρία storytelling «Πόσο με κάνεις;», όπου δώδεκα γυναίκες άνω των 60 μοιράζονται αυθεντικές ιστορίες δύναμης, τρυφερότητας, σχέσεων και αγάπης για τη ζωή.

Οι αφηγήτριες προκαλούν το κοινό να ακούσει, να φανταστεί και να συνδέσει παρελθόν και παρόν, φωτίζοντας τον πλούτο και τη μοναδικότητα των ζωών τους πέρα από κοινωνικά στερεότυπα.

Περισσότερες πληροφορίες: www.athens-technopolis.gr

Θεοδωρικάκος: Στο πρώτο 15ήμερο Οκτωβρίου η μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς

Θεοδωρικάκος: Στο πρώτο 15ήμερο Οκτωβρίου η μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς

O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Στο πρώτο τρέιλερ του «Mr. Scorsese», ο Μάρτιν Σκορσέζε αναρωτιέται αν οι άνθρωποι είμαστε εγγενώς καλοί ή κακοί
Αίνιγμα 01.10.25

Στο πρώτο τρέιλερ του «Mr. Scorsese», ο Μάρτιν Σκορσέζε αναρωτιέται αν οι άνθρωποι είμαστε εγγενώς καλοί ή κακοί

«Ήξερα ότι μπορούσα να εκφραστώ με εικόνες, αλλά έπρεπε να βρω τον δικό μου τρόπο», αναλογίζεται ο οραματιστής σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε στο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης σειράς ντοκιμαντέρ «Mr. Scorsese».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σάλος στο Χόλιγουντ με την ΑΙ «ηθοποιό» Τίλι Νόργουντ: Σε «μποϊκοτάζ οποιουδήποτε πρακτορείου εμπλακεί» καλούν ηθοποιοί
Culture Live 01.10.25

Σάλος στο Χόλιγουντ με την ΑΙ «ηθοποιό» Τίλι Νόργουντ: Σε «μποϊκοτάζ οποιουδήποτε πρακτορείου εμπλακεί» καλούν ηθοποιοί

«Οποιοδήποτε πρακτορείο εμπλακεί σε αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί με μποϊκοτάζ από όλα τα συνδικάτα. Βαθιά παραπλανητικό και τελείως διεστραμμένο», δήλωσε η Νατάσα Λιόν, μεταξύ άλλων, για την Τίλι Νόργουντ

Σύνταξη
«Όχι φασίστες στην όπερα»: Σάλος στη La Fenice για την επιλογή της Μπεατρίτσε Βενέτσι ως μουσικής διευθύντριας
Έλλειψη Εμπειρίας 01.10.25

«Όχι φασίστες στην όπερα»: Σάλος στη La Fenice για την επιλογή της Μπεατρίτσε Βενέτσι ως μουσικής διευθύντριας

Η απόφαση του ιστορικής όπερας της Βενετίας να τοποθετήσει τη Βενέτσι στη θέση της μουσικής διευθύντριας προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, με μουσικούς και προσωπικό να καταγγέλλουν πολιτικές σκοπιμότητες

Σύνταξη
Εμπιστοσύνη, γενναιοδωρία και πνευματική οξυδέρκεια – H εξωκοσμική περίπτωση της Τίλντα Σουίντον
«Διαρκής» 30.09.25

Εμπιστοσύνη, γενναιοδωρία και πνευματική οξυδέρκεια – H εξωκοσμική περίπτωση της Τίλντα Σουίντον

Μια νέα έκθεση και ένα βιβλίο εξερευνούν την εξαιρετική καριέρα της πρωτοπόρας φιγούρας του κινηματογράφου, της μόδας, της τέχνης – η γεννημένη αβάν-γκαρντ, βραβευμένη με Όσκαρ, icon, Τίλντα Σουίντον, είναι από αλλού φερμένη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Τα κτίριά του ήταν πάντα έτοιμα για κοντινό πλάνο» – Πώς η μεταμοντέρνα αλαζονεία του Terry Farrell κατέκτησε τον κόσμο
80s 30.09.25

«Τα κτίριά του ήταν πάντα έτοιμα για κοντινό πλάνο» - Πώς η μεταμοντέρνα αλαζονεία του Terry Farrell κατέκτησε τον κόσμο

Tα ζιγκουράτ του αρχηγείου της MI6 στο Λονδίνο εμφανίστηκαν σε αρκετές ταινίες του James Bond ως έδρα της φανταστικής υπηρεσίας 00. Ο Terry Farrell, ο οποίος έφυγε μόλις από τη ζωή, είχε απολαύσει αυτή την κινηματογραφική σύζευξη της αρχιτεκτονικής και της ποπ κουλτούρας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Αργύρης Ξάφης μάς συστήνει «Το πιο όμορφο σώμα που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτό το μέρος»
Λίγο πριν την επιστροφή του! 30.09.25

Ο Αργύρης Ξάφης μάς συστήνει «Το πιο όμορφο σώμα που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτό το μέρος»

Ο Αργύρης Ξάφης φέρνει για 3η διαδοχική σεζόν «Το πιο όμορφο σώμα που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτό το μέρος» στο θέατρο Θησείον! Τελευταία σειρά παραστάσεων, από τις 3 Οκτωβρίου.

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Tο SAG-AFTRA καταδικάζει τη δημιουργία της ΑΙ ηθοποιού Τίλι Νόργουντ – «Δεν έχει συναισθήματα, ούτε εμπειρίες»
Καταγγελτική δήλωση 30.09.25

Tο SAG-AFTRA καταδικάζει τη δημιουργία της ΑΙ ηθοποιού Τίλι Νόργουντ – «Δεν έχει συναισθήματα, ούτε εμπειρίες»

«Για να είμαστε σαφείς, η Τίλι Νόργουντ δεν είναι ηθοποιός, αλλά ένας χαρακτήρας που δημιουργήθηκε από ένα πρόγραμμα υπολογιστή», ανέφερε σε δήλωση του το SAG-AFTRA (Σωματείου Ηθοποιών Αμερικής).

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Σιλβέστερ Σταλόνε περιγράφει την συνεργασία του με τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον ως «δύο μποξέρ στο ρινγκ»
«Ωχ, άρχισε» 29.09.25

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε περιγράφει την συνεργασία του με τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον ως «δύο μποξέρ στο ρινγκ»

Μιλώντας στο περιοδικό People για την τρίτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς «Tulsa King», ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποκάλυψε ότι η συνεργασία του με τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον του δημιούργησε νευρικότητα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στο πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Jay Kelly», ο Τζορτζ Κλούνεϊ παλεύει να βρει το (χαμένο) νόημα της ζωής του
«Συμβιβασμός» 29.09.25

Στο πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Jay Kelly», ο Τζορτζ Κλούνεϊ παλεύει να βρει το (χαμένο) νόημα της ζωής του

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η ταινία «ακολουθεί τον διάσημο ηθοποιό Τζέι Κέλι (Τζορτζ Κλούνεϊ), καθώς ξεκινά ένα ταξίδι αυτογνωσίας, αντιμετωπίζοντας τόσο το παρελθόν όσο και το παρόν του».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«’Εχετε δει το Bibi Files;» – Ανελέητο σφυροκόπημα του Τζον Όλιβερ στον Μπενιαμίν Νετανιάχου – «Ο Νονός»
«Η Χαμάς εργαλείο» 29.09.25

«’Εχετε δει το Bibi Files;» – Ανελέητο σφυροκόπημα του Τζον Όλιβερ στον Μπενιαμίν Νετανιάχου – «Ο Νονός»

Ο Τζον Όλιβερ στο τελευταίο επεισόδιο του Last Week Tonight του ΗΒΟ επιτέθηκε ανελέητα στον Νετανιάχου και την εργαλειοποίηση του πολέμου για να μείνει στην εξουσία με κάθε κόστος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το “#Cancel” του David Ireland ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Αθηνών για τη σεζόν 2025-2026 και… αναβιώνει τις μεταμεσονύκτιες παραστάσεις
Culture Live 29.09.25

Το “#Cancel” του David Ireland ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Αθηνών για τη σεζόν 2025-2026 και… αναβιώνει τις μεταμεσονύκτιες παραστάσεις

Το Θέατρο Αθηνών αναβιώνει μια αγαπημένη θεατρική παράδοση, επαναφέροντας τις μεταμεσονύκτιες παραστάσεις και προσκαλεί το κοινό να ζήσει την εμπειρία του θεάτρου... αλλιώς

Σύνταξη
Ο Τραμπ επιβάλλει δασμούς 100% στις ταινίες που γυρίζονται εκτός ΗΠΑ – «Σαν να κλέβεις καραμέλα από μωρό»
«Προπαγάνδα» 29.09.25

Ο Τραμπ επιβάλλει δασμούς 100% στις ταινίες που γυρίζονται εκτός ΗΠΑ – «Σαν να κλέβεις καραμέλα από μωρό»

«Η κινηματογραφική μας βιομηχανία έχει κλαπεί από άλλες χώρες» ανέφερε σε ανάρτηση του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Hθοποιός-προϊόν ΑΙ προκαλεί αντιδράσεις στο Χόλιγουντ – «Δεν αντικαθιστά τους ανθρώπους» λέει η δημιουργός
Τίλι Νόργουντ 29.09.25

Hθοποιός-προϊόν ΑΙ προκαλεί αντιδράσεις στο Χόλιγουντ – «Δεν αντικαθιστά τους ανθρώπους» λέει η δημιουργός

Η δημιουργός της ΑΙ ηθοποιού, συνέκρινε το έργο της με το κουκλοθέατρο, την κινούμενη εικόνα και τα CGI - «Πόσο αηδιαστικό», έγραψε η Μελίσα Μπαρέρα στο Instagram.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κακά μαντάτα για την κουλτούρα της Δεξιάς: Η αποτυχία μιας ταινίας δεν εξαρτάται από το πόσο «woke» είναι
Νέα έρευνα 29.09.25

Κακά μαντάτα για την κουλτούρα της Δεξιάς: Η αποτυχία μιας ταινίας δεν εξαρτάται από το πόσο «woke» είναι

«Go woke, go broke», διαλαλούν συντηρητικοί με στόμφο και περίσσεια βεβαιότητα. Ωστόσο, νέα μελέτη του αναλυτή κινηματογραφικών δεδομένων Στίβεν Φόλοουζ φαίνεται να μην αποδεικνύει τίποτα τέτοιο

Σύνταξη
Στο πρώτο τρέιλερ του «Mr. Scorsese», ο Μάρτιν Σκορσέζε αναρωτιέται αν οι άνθρωποι είμαστε εγγενώς καλοί ή κακοί
Αίνιγμα 01.10.25

Στο πρώτο τρέιλερ του «Mr. Scorsese», ο Μάρτιν Σκορσέζε αναρωτιέται αν οι άνθρωποι είμαστε εγγενώς καλοί ή κακοί

«Ήξερα ότι μπορούσα να εκφραστώ με εικόνες, αλλά έπρεπε να βρω τον δικό μου τρόπο», αναλογίζεται ο οραματιστής σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε στο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης σειράς ντοκιμαντέρ «Mr. Scorsese».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συνάντηση Δημάρχων στην Παιανία για κοινή δράση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Ενέργεια 01.10.25

Συνάντηση Δημάρχων στην Παιανία για κοινή δράση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Οι Δήμαρχοι συμφώνησαν στην ανάγκη για διαδημοτική συνεργασία με σκοπό τη διερεύνηση και προώθηση της δημιουργίας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
H Belharra φέρνει «τρικυμία» στον ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 01.10.25

H Belharra φέρνει «τρικυμία» στον ΣΥΡΙΖΑ

Νέα εσωκομματική κρίση φαίνεται πως φέρνει στον ΣΥΡΙΖΑ η στάση που θα κληθεί να τηρήσει στην ψηφοφορία για την φρεγάτα Belhara.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΦΠΑ: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια – Ζημιά 12 εκατ. για το Δημόσιο
370 εταιρείες-φαντάσματα 01.10.25

Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια - Ζημιά 12 εκατ. για το Δημόσιο από τις απάτες με τον ΦΠΑ

Τα μέλη του κυκλώματος προέβαιναν σε συστηματικές απάτες εις βάρος του Δημοσίου μέσα από εταιρείες «φαντάσματα» - Ακολουθούσαν διαφορετική μεθοδολογία προκειμένου να καρπώνονται ποσά από ΦΠΑ

Σύνταξη
Ποιες είναι οι «Ροζ Κυρίες» που διαδηλώνουν σήμερα στο Λονδίνο κατά των αιτούντων άσυλο;
Trash 01.10.25

Ποιες είναι οι «Ροζ Κυρίες» που διαδηλώνουν σήμερα στο Λονδίνο κατά των αιτούντων άσυλο;

Στο Γουέστμινστερ κορυφώνεται η ένταση γύρω από το μεταναστευτικό, με τη «Ροζ Διαμαρτυρία» και την αντισυγκέντρωση του Stand Up To Racism να βάζουν ξανά στο επίκεντρο το ζήτημα της μετανάστευσης

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Ο Ντιλικινά μπήκε κατευθείαν στο κλίμα της ομάδας – Ο Ντόρσεϊ έχει άλλη προσέγγιση φέτος»
Euroleague 01.10.25

Μπαρτζώκας: «Ο Ντιλικινά μπήκε κατευθείαν στο κλίμα της ομάδας – Ο Ντόρσεϊ έχει άλλη προσέγγιση φέτος»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε ενόψει της αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αναφερόμενος τόσο στην εικόνα της ομάδας όσο και στους Ντιλικινά, Ντόρσεϊ και Γουόκαπ.

Σύνταξη
Κόντης: «Μεγάλη ευθύνη απέναντι στην ιστορία – Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κρατήσει ψηλά τις αξίες του»
Europa League 01.10.25

Κόντης: «Μεγάλη ευθύνη απέναντι στην ιστορία – Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κρατήσει ψηλά τις αξίες του»

Ο Χρήστος Κόντης μίλησε ενόψει της αναμέτρησης με τη Γκοου Αχέντ Ίγκλς για το Europa League, στέλνοντας μήνυμα σοβαρότητας και πίστης στην ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού.

Σύνταξη
«Ύπουλη και επικίνδυνη» – Καμπανάκι Τσατραφύλλια για την επερχόμενη κακοκαιρία
Έκτακτο ΕΜΥ 01.10.25

«Ύπουλη και επικίνδυνη» - Καμπανάκι Τσατραφύλλια για την επερχόμενη κακοκαιρία

Η ζεστή θάλασσα παίζει σημαντικό ρόλο στο πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία και μπορεί να επηρεάσει τόσο την ένταση όσο και την πορεία της, τονίζει σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας

Σύνταξη
Greece’s Waste Battle: The High-Stakes Gamble on Incineration
English edition 01.10.25

Greece’s Waste Battle: The High-Stakes Gamble on Incineration

With landfills overflowing, Greece plans six waste-to-energy plants by 2035 to cut burial rates from 80% to 10%. But delays in infrastructure, especially in Athens, and local opposition threaten to derail the ambitious strategy

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ Κ19 – Ολυμπιακός Κ19
Youth League 01.10.25

LIVE: Άρσεναλ Κ19 – Ολυμπιακός Κ19

LIVE: Άρσεναλ Κ19 – Ολυμπιακός Κ19. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την αναμέτρηση Άρσεναλ – Ολυμπιακός για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Youth League.

Σύνταξη
