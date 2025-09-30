Τραγωδία στο Παρίσι: Ο πρέσβης της Νότιας Αφρικής έπεσε από τον 22ο όροφο ξενοδοχείου

Ο πρέσβης της Νότιας Αφρικής στη Γαλλία, Νκοσινάθι Εμμανουέλ Μθεθβά, βρέθηκε νεκρός στο Παρίσι, αφού έπεσε από τον 22ο όροφο του ξενοδοχείου Hyatt στο Porte Maillot.

Το περιστατικό επιβεβαίωσε η εισαγγελία της γαλλικής πρωτεύουσας, ενώ το πτώμα του διπλωμάτη εντοπίστηκε την Τρίτη.

Ο 58χρονος είχε επίσης διατελέσει πρέσβης στο Μονακό και μόνιμος αντιπρόσωπος της Νότιας Αφρικής στην UNESCO.

«Είχε κλείσει δωμάτιο στον 22ο όροφο, του οποίου το ασφαλές παράθυρο είχε παραβιαστεί», ανέφερε η εισαγγελία.

Το περιστατικό συνέβη μόλις μία μέρα μετά την αναφορά της εξαφάνισής του από τη σύζυγό του, η οποία ανέφερε ότι είχε λάβει ένα ανησυχητικό μήνυμα από τον ίδιο το προηγούμενο βράδυ.

Το κινητό του τηλέφωνο φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε τελευταία φορά γύρω στις 3 το απόγευμα της Δευτέρας, κοντά στο Bois de Boulogne, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχε θεαθεί για τελευταία φορά την προηγούμενη Παρασκευή, πριν απουσιάσει από σειρά διπλωματικών συναντήσεων το Σαββατοκύριακο.

Μετά την αναφορά της εξαφάνισής του και υπό την ανησυχία πιθανής αυτοκτονίας, η αστυνομία ξεκίνησε έρευνες στην περιοχή, με ομάδες αναζήτησης, συμπεριλαμβανομένων σκύλων, να περιπολούν στο δασώδες τμήμα του Παρισιού.

Ποιος ήταν ο Μθρθβά

Ο Μθεθβά ανέλαβε τα καθήκοντά του στη γαλλική πρεσβεία τον Φεβρουάριο του 2024 και υπήρξε εξέχουσα προσωπικότητα στη Νότια Αφρική. Η πολιτική του πορεία ξεκίνησε από τον αγώνα των συνδικάτων κατά του απαρτχάιντ, ενώ το 1994 ανέλαβε οργανωτικός γραμματέας της ANC Youth League, θέση που διατήρησε μέχρι το 2001.

Το 2002 έγινε μέλος της Εθνικής Συνέλευσης της Νότιας Αφρικής, προεδρεύοντας της κοινοβουλευτικής επιτροπής για τα ορυχεία και την ενέργεια μεταξύ 2004 και 2008.

Τον Σεπτέμβριο του 2008 ανέλαβε υπουργός Ασφάλειας και Προστασίας στην κυβέρνηση Μοτλάντε, θέση που διατήρησε και στην κυβέρνηση Ζούμα, όταν το υπουργείο μετονομάστηκε σε Υπουργείο Αστυνομίας.

Αργότερα ανέλαβε υπουργός Τεχνών και Πολιτισμού μετά την επανεκλογή του Τζέικομπ Ζούμα.