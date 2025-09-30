Το ολλανδικό χωριό που… αντέγραψε τη Βενετία

Το ιστορικό ολλανδικό χωριό Zaanse Schans, από τα πιο γραφικά στην Ολλανδία και εύκολα προσβάσιμο από το Αμστερνταμ, είναι γνωστό για τους ανεμόμυλούς του, τους οποίους πολλοί τουρίστες θέλουν να δουν.

Πέρυσι, επισκέφθηκαν το χωριό των μόλις 100 κατοίκων 2,6 εκατομμύρια άνθρωποι. Ενας αριθμός που προβλημάτισε το τοπικό συμβούλιο, το οποίο ανακοίνωσε ότι από την επόμενη άνοιξη θα χρεώνει κάθε επισκέπτη 17,50 ευρώ για να εισέλθει, σε μια προσπάθεια να ελέγξει την υπερβολική συγκέντρωση τουριστών.

Μιλώντας στο BBC, η Marieke Verweij, διευθύντρια του μουσείου του χωριού, εξήγησε: «Το 2017 είχαμε 1,7 εκατομμύρια επισκέπτες. Φέτος οδεύουμε προς τα 2,8 εκατομμύρια. Αλλά αυτό είναι ένα μικρό μέρος! Απλώς δεν έχουμε χώρο για όλους αυτούς τους ανθρώπους!»

Οι τουρίστες μπαίνουν στα σπίτια τους!

Το χειρότερο, είπε η ίδια, είναι ότι οι επισκέπτες συχνά «δεν γνωρίζουν ότι οι άνθρωποι ζουν εδώ, οπότε περπατούν στους κήπους τους, περπατούν στα σπίτια τους, ουρούν στους κήπους τους, χτυπούν πόρτες, βγάζουν φωτογραφίες, χρησιμοποιούν selfie sticks για να κρυφοκοιτάζουν μέσα στα σπίτια. Οπότε… καμία ιδιωτικότητα».

Πάντως, όπως γράφει η συντάκτρια του BBC που επισκέφθηκε το χωριό, το καλύτερο για τους τουρίστες είναι ότι με 17,50 ευρώ έχουν είσοδο σε δύο πράγματα που αυτήν τη στιγμή πρέπει να πληρώσουν ξεχωριστά – είσοδο και στο μουσείο και στο εσωτερικό των ανεμόμυλων.

Στο πρώτο εκτίθεται ένας πίνακας με τους τοπικούς ανεμόμυλους του γάλλου ιμπρεσιονιστή Κλοντ Μονέ, ο οποίος επισκέφθηκε την περιοχή το 1871.

Κατά την επίσκεψη στο εσωτερικό των ανεμόμυλων μπορεί κανείς να γνωρίσει από κοντά πώς, τον 17ο αιώνα, οι Ολλανδοί χρησιμοποιούσαν ανεμόμυλους όχι μόνο για να αλέθουν σιτηρά, αλλά και για το άλεσμα χρωστικών για να φτιάξουν μπογιές ή να πριονίσουν ξύλο.

Αντιδρούν οι έμποροι

Εάν μόνο οι μισοί από τους τουρίστες που συγκενρώνονται σήμερα στο χωριό συνεχίσουν να το επισκέπτονται μετά την εισαγωγή του τέλους εισόδου, τα ετήσια έσοδα θα είναι περίπου 24,5 εκατομμύρια ευρώ.

Το συμβούλιο σχεδιάζει να δαπανήσει τα χρήματα για τη συντήρηση των ανεμόμυλων και για νέες υποδομές. Αλλά οι ιδιοκτήτες καταστημάτων και εστιατορίων δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι.

Τα καταστήματα είναι από μόνα τους ένα αξιοθέατο. Το προσωπικό φοράει παραδοσιακές στολές στο κατάστημα γαλακτοκομικών ή δείχνει πώς κατασκευάζονται τα παραδοσιακά τσόκαρα στα υποδηματοποιεία.

Το χωριό διατηρεί καταστήματα 400 ετών!

Όλα, δε, βρίσκονται μέσα σε παλιά, γραφικά ξύλινα σπίτια. Το κατάστημα με αντίκες και είδη δώρων, για παράδειγμα, χρονολογείται από το 1623.

Το σχεδιαζόμενο τέλος εισόδου απειλεί το εισόδημα των εμπόρων και των ιδιοκτητών εστιατορίων του Zaanse Schans, λέει η Sterre Schaap, συνδιοκτήτρια καταστήματος δώρων. «Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν μεγάλο πορτοφόλι δεν θα μπορούν να έρθουν εδώ», λέει χαρακτηριστικά και προσθέτει: «Αυτό σημαίνει ότι θα χάσουμε πολλούς από τους πελάτες μας».

