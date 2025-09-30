Ο Τραμπ κάλεσε τον αμερικανικό στρατό να συμμετάσχει στον «εσωτερικό πόλεμο» των ΗΠΑ

Ένα-ένα σπάει τα «ταμπού» ο πρόεδρος των ΗΠΑ, που σε ομιλία του στη στρατιωτική ηγεσία της χώρας, έκανε μια άνευ προηγουμένου δήλωση. Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στους Αμερικανούς στρατηγούς την εντολή να αποτελέσουν «σημαντικό μέρος» της διεξαγωγής ενός «πολέμου από μέσα» σε πόλεις όπως το Σαν Φρανσίσκο, το Σικάγο, η Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες.

Την ομιλία, οργανωμένη από το υπουργείο Άμυνας, στη Βάση Πεζοναυτών Κουάντικο, οι ανώτατοι αξιωματικοί των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων παρακολούθησαν αμίλητοι και χωρίς να αντιδρούν σε όσα άκουγαν, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τις κατηγορίες προς τον Τζο Μπάιντεν, υπερηφανεύτηκε για τους δασμούς και έφτασε στο προκείμενο.

«Δεχόμαστε εισβολή»

«Έχουμε επαναφέρει τη θεμελιώδη αρχή ότι η υπεράσπιση της πατρίδας είναι η πρώτη και πιο σημαντική προτεραιότητα του στρατού. Αυτό είναι», είπε ο Τραμπ.

«Μόνο τις τελευταίες δεκαετίες οι πολιτικοί αρχίζουν με κάποιο τρόπο να πιστεύουν ότι η δουλειά μας είναι να αστυνομεύουμε τα πέρατα της Κένυας και της Σομαλίας, ενώ η Αμερική δέχεται εισβολή από μέσα», πρόσθεσε. Η αναφορά ήταν σαφής και αφορούσε τις πολιτείες που κυβερνώνται από Δημοκρατικούς και που για τον Αμερικανό πρόεδρο είναι ως εστίες εγκληματικότητας. Και συνέστησε στον στρατό να αξιοποιήσει τις επιχειρήσεις στις πόλεις των ΗΠΑ για την καταπολέμησή της ως «πεδία εκπαίδευσης για τον στρατό μας».

Παραβιάζοντας κάθε πρωτόκολλο, που απαγορεύει κομματικούς χαρακτηρισμούς στο στρατιωτικό περιβάλλον, ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε πολλές φορές στον προκάτοχό του. Επίσης, αναφέρθηκε σε «τρελούς ριζοσπάστες αριστερούς».

Τέλος η πολιτική ορθότητα

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ενώπιον των Αμερικανών στρατηγών ότι ο Καναδάς θα μπορούσε να γίνει μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ κατακεραύνωσε και την πολιτική ορθότητα.

Ο στρατός δεν θα είναι πλέον χώρος για «πολιτική ορθότητα».

Ακολούθως, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκεθ, επέκρινε τους «χοντρούς στρατηγούς» και τις πρωτοβουλίες για ισότητα και ποικιλομορφίας. Είπε ότι οδήγησαν σε δεκαετίες παρακμής στον στρατό και πως όσοι δεν στηρίξουν την ατζέντα του, «θα πρέπει να παραιτηθούν».

Σιωπηλό κοινό

Αυτή ίσως ήταν η πιο δύσκολη ομιλία για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει συνηθίσει να μιλάει μπροστά σε ενθουσιώδες κοινό, που χειροκροτά, συμμετέχει και αντιδρά στα αστεία και στα σχόλιά του.

Οι στρατιωτικοί, ωστόσο, κάθονταν και τον άκουγαν ανέκφραστοι. Σε κάποιες, σπάνιες στιγμές, κάποιοι γέλασαν προσεκτικά με κάποιο αστείο.

Ο στρατός ακολουθεί αυστηρά έθιμα και πρωτόκολλο, που επιβάλλει σεβασμό προς την ηγεσία και αποφυγή έκφρασης συναισθήματος, είτε είναι προς έγκριση είτε αποδοκιμασία του ομιλητή.

Οι επιθέσεις του Τραμπ στον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν αντιμετωπίστηκαν με σιωπή και οι προσπάθειές του να αποσπάσει επεφυημίες υπέρ του επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγού Νταν Κέιν, απέτυχαν. Όταν ολοκλήρωσε την ομιλία του, ορισμένοι αξιωματικοί σηκώθηκαν και χειροκρότησαν ελαφρά. Άλλοι παρέμειναν καθισμένοι.

Μετά την ομιλία, δήλωσε στους δημοσιογράφους:

«Μου είπαν ότι, “Κύριε, δεν θα ακούσετε ούτε ψίθυρο στην αίθουσα”. Είπα ότι έπρεπε να χαλαρώσουμε λίγο αυτούς τους τύπους».

