Έπος: Παίκτης αρνήθηκε αλλαγή και η ομάδα του έλυσε το συμβόλαιο! (vid)

Παίκτης αρνήθηκε αλλαγή και έχασε το συμβόλαιό του μέσα σε λίγες ημέρες. Το γεγονός που σημειώθηκε στο πρωτάθλημα του Ουζμπεκιστάν έχει προκαλέσει εντύπωση. Στις 13 Σεπτεμβρίου, στο παιχνίδι ανάμεσα στην Κιζίλκουμ και την Κόκαντ-1912, ο 26χρονος αμυντικός Ντιλσόντ Κομίλοφ βρέθηκε στο επίκεντρο.

Ο προπονητής της ομάδας του, Ακμάλ Ρουστάμοφ, αποφάσισε στο 57ο λεπτό να τον αντικαταστήσει με τον Μπομπομούροντ Μποζόροφ. Όμως ο ποδοσφαιριστής δεν δέχτηκε να αποχωρήσει από το γήπεδο και συνέχισε να παίζει σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

Μάλιστα, λίγα λεπτά αργότερα επιχειρήθηκε ξανά η ίδια αλλαγή, όμως το σκηνικό επαναλήφθηκε. Ο ποδοσφαιριστής έπαιξε κανονικά μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, αγνοώντας πλήρως τις οδηγίες του πάγκου.

Το απίστευτο σκηνικό με τον παίκτη της Κιζίλκουμ

Η αντίδρασή του αυτή έκανε τον γύρο του Ουζμπεκιστάν και σχολιάστηκε έντονα στα τοπικά μέσα. Η Κιζίλκουμ δεν άργησε να πάρει θέση και ανακοίνωσε λίγες μέρες αργότερα τη λύση του συμβολαίου του. Η απόφαση χαρακτηρίστηκε σκληρή από κάποιους, αλλά άλλοι τη θεώρησαν αναγκαία, καθώς η άρνηση αλλαγής θεωρείται σοβαρή έλλειψη σεβασμού προς τον προπονητή, τους συμπαίκτες και τον σύλλογο.

Ο Κομίλοφ, που μέχρι πρότινος θεωρούνταν βασικό στέλεχος της άμυνας, καλείται πλέον να βρει νέα ομάδα και να αφήσει πίσω του το περιστατικό.