Τραυματισμός σοκ για παίκτη της Στάνταρ Λιέγης (vid)
Σοκαριστικός τραυματισμός στον αγώνα της Στάνταρ Λιέγης με τη Μέχελεν, σε εναέρια σύγκρουση.
- Τον πρωθυπουργό του Κατάρ τρεις ημέρες μετά την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα υποδέχεται ο Τραμπ
- Τάσος Γουδέλης: Έφυγε από τη ζωή ο συγγραφέας και κριτικός κινηματογράφου
- Γλυφάδα: Επεισόδιο με έναν τραυματία σε λεωφορείο – Κατέβασε το παντελόνι του σε ανήλικες και του επιτέθηκε επιβάτης
- Αυτός είναι ο μαστροπός με το παρατσούκλι «Κοντός» – Βίαζε και εξέδιδε τα θύματά του
Ο αγώνας της Στάνταρ Λιέγης με τη Μέχελεν, διεκόπη καθώς ένας σοκαριστικός τραυματισμός σημειώθηκε, όταν ο Τζόσουε Χομαγιού χτύπησε μετά από εναέρια σύγκρουση.
Ο παίκτης της Στάνταρ Λιέγης, τρόμαξε άπαντες, αφού έπεσε στο χορτάρι και έδειξε ανήμπορος να σηκωθεί εξαιτίας του χτυπήματος από τον αντίπαλο. Άμεση ήταν η επέμβαση των πρώτων βοηθειών.
Ο Χομαγιού, αποχώρησε εννέα λεπτά μετά την σύγκρουση με φορείο και σε ένα όμορφο στιγμιότυπο, καθώς οι παίκτες των δύο ομάδων τον συνόδευσαν κατά την έξοδό του από τον αγωνιστικό χώρο, φροντίζοντας να τον «καλύψουν» με τα σώματά τους.
Δείτε βίντεο
🚑 | Josué Homawoo a été évacué par les ambulanciers après un choc lors d’un duel aérien. Prompt rétablissement, Josué ! ❤️ #STAKVM pic.twitter.com/NAjPnZ1cnV
— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) September 12, 2025
- Τραυματισμός σοκ για παίκτη της Στάνταρ Λιέγης (vid)
- Σύνθημα ανάκαμψης έδωσε ο Σπανούλης: «Μεγάλη υπόθεση για τη χώρα μας το μετάλλιο»
- Μαρσέιγ – Λοριάν 4-0: Εύκολο βράδυ για τους Μασσαλούς
- Ελλάδα – Τουρκία: Ένταση ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους έξω από το γήπεδο (vid)
- Λεβερκούζεν – Άιντραχτ 3-1: Πρώτη νίκη με «υπογραφή» Γκριμάλδο για τις Ασπιρίνες
- Οριστικά παρελθόν από την ΑΕΚ ο Μαρσιάλ, συνεχίζει στη Μοντερέι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις