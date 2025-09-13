Τραυματισμός σοκ για παίκτη της Στάνταρ Λιέγης (vid)

Ο αγώνας της Στάνταρ Λιέγης με τη Μέχελεν, διεκόπη καθώς ένας σοκαριστικός τραυματισμός σημειώθηκε, όταν ο Τζόσουε Χομαγιού χτύπησε μετά από εναέρια σύγκρουση.

Ο παίκτης της Στάνταρ Λιέγης, τρόμαξε άπαντες, αφού έπεσε στο χορτάρι και έδειξε ανήμπορος να σηκωθεί εξαιτίας του χτυπήματος από τον αντίπαλο. Άμεση ήταν η επέμβαση των πρώτων βοηθειών.

Ο Χομαγιού, αποχώρησε εννέα λεπτά μετά την σύγκρουση με φορείο και σε ένα όμορφο στιγμιότυπο, καθώς οι παίκτες των δύο ομάδων τον συνόδευσαν κατά την έξοδό του από τον αγωνιστικό χώρο, φροντίζοντας να τον «καλύψουν» με τα σώματά τους.

Δείτε βίντεο