Μαρσέιγ – Λοριάν 4-0: Εύκολο βράδυ για τους Μασσαλούς

Η Μαρσέιγ έκανε επίδειξη δύναμης και καθάρισε από το πρώτο κιόλας ημίχρονο, διαλύοντας τη Λοριάν με 4-0 με τα τρία γκολ να έρχονται μέσα σε ένα εικοσάλεπτο για τους Μασσαλούς. Η Μαρσέιγ άνοιξε το σκορ με πέναλτι του Μέισον Γκρίνγουντ μόλις στο 13ο λεπτό, με τον Άγγλο εξτρέμ να μετατρέπεται σε δημιουργό για το 2-0 του Παβάρ, σερβίροντας στον Γάλλο για να σκοράρει και πάλι η ομάδα τους. Το 3-0 έκανε ο Γκόμες στο 33′.

Στο δεύτερο ημίχρονο έγινε διαχείριση από την Μαρσέιγ, η οποία έδωσε διαστάσεις θριάμβου στην επικράτησή της με τον Αγκέρντ να σκοράρει, μετά από ασίστ του Βερμάρεν στο 90+3, γκολ το οποίο διαμόρφωσε και το τελικό αποτέλεσμα. Οι Μασσαλοί ανέβηκαν στην τέταρτη θέση της Ligue 1 με έξι βαθμούς στις τέσσερις αγωνιστικές που έχουν παιχτεί στη Γαλλία.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

Μαρσέιγ – Λοριάν 4-0

13/09 18:00 Νις – Ναντ

13/09 22:05 Οσέρ – Μονακό

14/09 16:00 Λιλ – Τουλούζ

14/09 18:15 Παρί Σεν Ζερμέν – Λανς

14/09 18:15 Μπρεστ – Paris FC

14/09 18:15 Στρασβούργο – Χάβρη

14/09 18:15 Μετς – Ανζέ

14/09 21:45 Ρεν – Λιόν

Η βαθμολογία

Η επόμενη αγωνιστική

19/09 21:45 Λιόν – Ανζέ

20/09 18:00 Ναντ – Ρεν

20/09 20:00 Μπρεστ – Νις

20/09 22:05 Λανς – Λιλ

21/09 16:00 Paris FC – Στρασβούργο

21/09 18:15 Μονακό – Μετς

21/09 18:15 Οσέρ – Τουλούζ

21/09 18:15 Χάβρη – Λοριάν

21/09 21:45 Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν