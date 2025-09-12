Μαρσέιγ – Λοριάν 4-0: Εύκολο βράδυ για τους Μασσαλούς
Η Μαρσέιγ επικράτησε εύκολα της Λοριάν με 4-0, για την 4η αγωνιστική της Ligue 1.
- Τον πρωθυπουργό του Κατάρ τρεις ημέρες μετά την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα υποδέχεται ο Τραμπ
- Τάσος Γουδέλης: Έφυγε από τη ζωή ο συγγραφέας και κριτικός κινηματογράφου
- Γλυφάδα: Επεισόδιο με έναν τραυματία σε λεωφορείο – Κατέβασε το παντελόνι του σε ανήλικες και του επιτέθηκε επιβάτης
- Αυτός είναι ο μαστροπός με το παρατσούκλι «Κοντός» – Βίαζε και εξέδιδε τα θύματά του
Η Μαρσέιγ έκανε επίδειξη δύναμης και καθάρισε από το πρώτο κιόλας ημίχρονο, διαλύοντας τη Λοριάν με 4-0 με τα τρία γκολ να έρχονται μέσα σε ένα εικοσάλεπτο για τους Μασσαλούς. Η Μαρσέιγ άνοιξε το σκορ με πέναλτι του Μέισον Γκρίνγουντ μόλις στο 13ο λεπτό, με τον Άγγλο εξτρέμ να μετατρέπεται σε δημιουργό για το 2-0 του Παβάρ, σερβίροντας στον Γάλλο για να σκοράρει και πάλι η ομάδα τους. Το 3-0 έκανε ο Γκόμες στο 33′.
Στο δεύτερο ημίχρονο έγινε διαχείριση από την Μαρσέιγ, η οποία έδωσε διαστάσεις θριάμβου στην επικράτησή της με τον Αγκέρντ να σκοράρει, μετά από ασίστ του Βερμάρεν στο 90+3, γκολ το οποίο διαμόρφωσε και το τελικό αποτέλεσμα. Οι Μασσαλοί ανέβηκαν στην τέταρτη θέση της Ligue 1 με έξι βαθμούς στις τέσσερις αγωνιστικές που έχουν παιχτεί στη Γαλλία.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής
Μαρσέιγ – Λοριάν 4-0
13/09 18:00 Νις – Ναντ
13/09 22:05 Οσέρ – Μονακό
14/09 16:00 Λιλ – Τουλούζ
14/09 18:15 Παρί Σεν Ζερμέν – Λανς
14/09 18:15 Μπρεστ – Paris FC
14/09 18:15 Στρασβούργο – Χάβρη
14/09 18:15 Μετς – Ανζέ
14/09 21:45 Ρεν – Λιόν
Η βαθμολογία
Η επόμενη αγωνιστική
19/09 21:45 Λιόν – Ανζέ
20/09 18:00 Ναντ – Ρεν
20/09 20:00 Μπρεστ – Νις
20/09 22:05 Λανς – Λιλ
21/09 16:00 Paris FC – Στρασβούργο
21/09 18:15 Μονακό – Μετς
21/09 18:15 Οσέρ – Τουλούζ
21/09 18:15 Χάβρη – Λοριάν
21/09 21:45 Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν
- Τραυματισμός σοκ για παίκτη της Στάνταρ Λιέγης (vid)
- Σύνθημα ανάκαμψης έδωσε ο Σπανούλης: «Μεγάλη υπόθεση για τη χώρα μας το μετάλλιο»
- Μαρσέιγ – Λοριάν 4-0: Εύκολο βράδυ για τους Μασσαλούς
- Ελλάδα – Τουρκία: Ένταση ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους έξω από το γήπεδο (vid)
- Λεβερκούζεν – Άιντραχτ 3-1: Πρώτη νίκη με «υπογραφή» Γκριμάλδο για τις Ασπιρίνες
- Οριστικά παρελθόν από την ΑΕΚ ο Μαρσιάλ, συνεχίζει στη Μοντερέι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις