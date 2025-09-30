Νικήτας Κακλαμάνης: Η στιγμή που δακρύζει μιλώντας για τα Φυλακισμένα Μνήματα της Κύπρου

Δάκρυσε ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης μιλώντας, την Τρίτη, στη Βουλή των Αντιπροσώπων στην Κύπρο περιγράφοντας την εμπειρία του κατά την επίσκεψη του στα Φυλακισμένα Μνήματα.

Με εμφανή συγκίνηση και δάκρυα στα μάτια, ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο κ. Κακλαμάνης περιέγραψε όσα είδε κατά την επίσκεψη στα Φυλακισμένα Μνήματα, όπου και κατέθεσε στεφάνι. κατάθεση στεφάνου.

«Πριν κατέβω από το βήμα, θέλω να σας πω τη συγκλονιστική εμπειρία που έζησα πριν λίγο: γιατί είναι άλλο να το ακούς, άλλο να τα διαβάζεις και άλλο να πας να τα δεις. Και ενώ λόγω των πολλών προσωπικών φίλων που έχω στην Κύπρο, έχω έρθει πάρα πολλές φορές στο νησί σας ανεπίσημα και ιδιωτικά, δεν είχα επισκεφτεί ποτέ – και είναι ντροπή μου αυτό – τα μνήματα των φυλακισμένων (τα Φυλακισμένα Μνήματα). Έχει καρφωθεί μέσα μου η εικόνα αυτή. Και κυρίως ο τρόπος της εκτέλεσής τους» τόνισε ο πρόεδρος του ελληνικού κοινοβουλίου, και συνέχισε:

«Αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν χώρα του δυτικού πολιτισμού να χρησιμοποίησε τέτοιους τρόπους για να θανατώσει παιδιά, γιατί περί παιδιών επρόκειτο, 18, 19, 20, 21 ετών, επειδή αγωνίζονταν για την ανεξαρτησία της πατρίδας τους. Γι’ αυτούς, λοιπόν, τους ήρωες και για τους άλλους που έπεσαν στον Αττίλα έχουμε υποχρέωση, εσείς και εμείς, να είμαστε πάντα ενωμένοι και να προσπαθούμε για την επίτευξη του εθνικού στόχου. Μια ελεύθερη Κύπρο, χωρίς στρατεύματα κατοχής. Σας ευχαριστώ πολύ».

Ο πρόεδρος της Βουλής βρίσκεται στη μαρτυρική Μεγαλόνησο από τη Δευτέρα – για πρώτη φορά από τότε που ανέλαβε το αξίωμα -, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτας Δημητρίου.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του είχε συναντήσεις με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου, ενώ την Τετάρτη θα παραστεί στη στρατιωτική παρέλαση για την 65η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.