Ελεύθερος ο πρώην αστυνομικός και TikToker που συνελήφθη για διακίνηση κοκαΐνης
Ελεύθερος αφέθηκε ο πρώην αστυνομικός και TikToker, που είχε συλληφθεί καθώς είχε εντοπιστεί με 153 γραμμάρια κοκαΐνης
Ελεύθερος αφέθηκε σήμερα, Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου, ο πρώην αστυνομικός και γνωστός TikToker ο οποίος είχε εντοπιστεί με 153 γραμμάρια κοκαΐνης.
Η απόφαση ελήφθη από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεσή του.
Η σύλληψη του πρώην αστυνομικού και TikToker
Ο πρώην αστυνομικός είχε συλληφθεί, μαζί με ακόμα ένα άτομο, και προφυλακιστεί, καθώς σε έρευνα της Αστυνομίας, είχε εντοπιστεί να φέρει πάνω του 153 γραμμάρια κοκαΐνης που διακινούσε σε μπαρ και έτερους ενδιαφερόμενους.
Στην κατοχή του είχαν βρεθεί, επίσης, αναβολικά χάπια, φυσίγγια και ζυγαριές, καθώς και η ταυτότητα του αστυνομικού, την οποία δεν είχε παραδώσει κατά την παραίτησή του, γιατί είχε δηλώσει ότι την είχε χάσει νωρίτερα.
Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι ο πρώην ένστολος, ο οποίος έχει έντονη παρουσία στο TikTok, φέρεται να είναι και εκείνος που οδηγούσε το σπορ αυτοκίνητο γνωστού επιχειρηματία τον περασμένο Απρίλιο στη Λεωφόρο Συγγρού, με υπερβολική ταχύτητα.
Ο ίδιος στο παρελθόν είχε βραβευτεί από την Άμεση Δράση για τις υπηρεσίες του.
Ο πρώην αστυνομικός, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε αρνηθεί πριν κριθεί προφυλακιστέος την κατηγορία που τον βάρυνε, ισχυριζόμενος ότι ούτε γνώριζε, ούτε αντιλήφθηκε ότι ο φίλος του είχε αυτή την ποσότητα κοκαΐνης.
Ο 22χρονος φίλος του TikToker φέρεται να αποδέχθηκε στην απολογία του ότι η κοκαΐνη ήταν δική του.
