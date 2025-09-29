Πες μου σε ποια πλευρά του κρεβατιού κοιμάσαι, για να σου πω ποιος είσαι

Ξέρατε ότι η πλευρά του κρεβατιού που επιλέγετε να κοιμάστε μπορεί να αποκαλύψει πολλά για την προσωπικότητα και τις προτιμήσεις σας;

Μια πρόσφατη αμερικανική έρευνα, που διεξήχθη για λογαριασμό μιας εταιρείας που επικεντρώνεται στον ύπνο, ανέλυσε τις συνήθειες 2.000 ανθρώπων και έδειξε πώς μια φαινομενικά απλή καθημερινή επιλογή στην ρουτίνα ύπνου μας μπορεί να φανερώνει πολλά περισσότερα για το ποιοι είμαστε.

Αριστερά ή δεξιά; Η επιλογή που μιλάει για εσάς!

Κοιμάστε στην αριστερή πλευρά;

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι όσοι επιλέγουν να κοιμηθούν στην αριστερή πλευρά του κρεβατιού συχνά έχουν πιο ζωντανή φαντασία και ανεπτυγμένη δημιουργικότητα. Είναι λάτρεις της παλιάς μουσικής (old school) και των δραματικών ταινιών.

Κοιμάστε στη δεξιά πλευρά;

Αν προτιμάτε τη δεξιά πλευρά, πιθανότατα έχετε πιο λογική και αναλυτική σκέψη. Πιθανόν να αγαπάτε τη ροκ μουσική και τις ταινίες δράσης.

Γιατί επιλέγουμε πλευρά στο κρεβάτι;

Δεν είναι μόνο η προσωπικότητα που καθορίζει την επιλογή πλευράς στο κρεβάτι. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας:

Το 40% των ανθρώπων επιλέγουν την πλευρά που είναι πιο εύκολη για να μπαίνουν και να βγαίνουν από το κρεβάτι.

Το 31% κάνουν την επιλογή με βάση την προτίμηση του συντρόφου τους.

Το 25% επιλέγουν με βάση τη θέα στην τηλεόραση.

Η επιλογή πλευράς και η ποιότητα του ύπνου

Η ίδια μελέτη δείχνει και μια ανησυχητική τάση: οι περισσότεροι Αμερικανοί κοιμούνται μόλις 6 ώρες και 22 λεπτά κατά μέσο όρο, ενώ οι ειδικοί συστήνουν 7 έως 9 ώρες για καλή υγεία. Το 22% κοιμάται ακόμα λιγότερο — μόλις 4 έως 5 ώρες τη νύχτα!

Αυτή η έλλειψη ύπνου ίσως συνδέεται με:

Μειωμένη συγκέντρωση

Αυξημένο στρες

Υψηλότερο κίνδυνο χρόνιων ασθενειών

Πώς επηρεάζεται την υγεία μας;

Σύμφωνα με σχετικές μελέτες, ο τρόπος που κοιμόμαστε επηρεάζει σημαντικά και την υγεία μας. Ο ύπνος στην αριστερή πλευρά προσφέρει τα περισσότερα οφέλη, καθώς διευκολύνει τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος και μειώνει την καούρα. Βοηθά επίσης στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος και μειώνει την πίεση από ζωτικά όργανα, όπως το συκώτι.

Από την άλλη η δεξιά πλευρά μπορεί να είναι προτιμότερη για άτομα με καρδιοπάθειες. Επίσης, ο ύπνος μπρούμυτα σχετίζεται με μειωμένη αναπνευστική λειτουργία και επιβάρυνση της σπονδυλικής στήλης. Ενώ ο ύπνος ανάσκελα βοηθά στην ανακούφιση από την οσφυαλγία, όμως σύμφωνα με έρευνες, μόνο το 10% των ανθρώπων κοιμάται έτσι. Το 74% κοιμάται στο πλάι, και το 16% μπρούμυτα.

Τι μπορούμε να κάνουμε;

Επιλέξτε την πλευρά που σας εξυπηρετεί καλύτερα, λαμβάνοντας υπόψη την άνεση και τις ανάγκες σας.

Φροντίστε το περιβάλλον ύπνου σας: κατάλληλο στρώμα και ήσυχο περιβάλλον βοηθούν στον καλύτερο ύπνο.

Δώστε προτεραιότητα στον ύπνο: προσπαθήστε να κοιμάστε 7-9 ώρες τη νύχτα για να διατηρήσετε καλή σωματική και ψυχική υγεία.

* Πηγή: Vita