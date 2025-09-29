science
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ένα τζελ υπόσχεται να βάλει τέλος στους πόνους της αρθρίτιδας
Επιστήμες 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:37

Ένα τζελ υπόσχεται να βάλει τέλος στους πόνους της αρθρίτιδας

Το καινοτόμο υλικό «αντιλαμβάνεται» τις χημικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός του σώματος μαρτυρώντας έξαρση της αρθρίτιδας και εκλύει φάρμακα ακριβώς στο σημείο που χρειάζεται.

ΚείμενοΘεοδώρα Ν. Τσώλη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τελικά γιατί αγαπάμε τόσο το φθινόπωρο; Η επιστήμη απαντά

Τελικά γιατί αγαπάμε τόσο το φθινόπωρο; Η επιστήμη απαντά

Spotlight

Ενα «έξυπνο» τζελ το οποίο «αισθάνεται» τις εξάρσεις της αρθρίτιδας μπορεί να αλλάξει τον τρόπο χορήγησης της φαρμακευτικής θεραπείας και να προσφέρει πολύ μεγαλύτερη ανακούφιση από τους πόνους σε εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως – η αρθρίτιδα άλλωστε πλήττει περισσότερα από 600 εκατομμύρια άτομα σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Νιώθοντας» τις αλλαγές στο pH του σώματος

Το υλικό που αναπτύχθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, η οποία δημοσιεύεται στο Journal of the American Chemical Society, αντιλαμβάνεται ουσιαστικώς μικρές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στο pH του σώματος μαρτυρώντας έξαρση της αρθρίτιδας και εκλύει αντιφλεγμονώδη φάρμακα ακριβώς στο σημείο που χρειάζεται ακριβώς τη στιγμή που χρειάζεται.

Εάν χρησιμοποιηθεί ως τεχνητός χόνδρος σε αρθρώσεις που εμφανίζουν αρθρίτιδα, το τζελ θα επιτρέπει τη συνεχή θεραπεία της αρθρίτιδα

Οταν εμφανίζεται έξαρση της αρθρίτιδας, η άρθρωση παρουσιάζει φλεγμονή και γίνεται λίγο πιο όξινη από τους περιβάλλοντες ιστούς της. Το καινοτόμο υλικό των επιστημόνων του Κέιμπριτζ έχει σχεδιαστεί ώστε να αποκρίνεται σε αυτή τη φυσική αλλαγή στο pH. Καθώς η οξύτητα αυξάνεται, το υλικό γίνεται πιο μαλακό μοιάζοντας περισσότερο με γέλη και εκλύει φαρμακευτικά μόρια τα οποία είναι ενσωματωμένα μέσα στη δομή του.

Εκλυση φαρμάκων όταν και όπου χρειάζεται

Με δεδομένο ότι το νέο υλικό έχει σχεδιαστεί ώστε να αποκρίνεται μόνο μέσα σε ένα μικρό εύρος αλλαγών του pH, οι ερευνητές σημειώνουν ότι τα φάρμακα θα εκλύονται ακριβώς όταν και όπου χρειάζεται, γεγονός που αναμένεται να μειώσει τις πιθανές παρενέργειες των φαρμακευτικών θεραπειών.

Εάν χρησιμοποιηθεί ως τεχνητός χόνδρος σε αρθρώσεις που εμφανίζουν αρθρίτιδα, το τζελ θα επιτρέπει τη συνεχή θεραπεία της αρθρίτιδας ανακουφίζοντας από τον πόνο και τη φλεγμονή.

H αρθρίτιδα είναι συχνό βάσανο στις μεγάλες ηλικίες

H αρθρίτιδα είναι συχνό βάσανο στις μεγάλες ηλικίες

Και για άλλες νόσους όπως ο καρκίνος

Παρότι απαιτούνται ευρείες κλινικές δοκιμές προτού το νέο υλικό χρησιμοποιηθεί σε ανθρώπους, οι ερευνητές εκτιμούν ότι η προσέγγισή τους, η οποία παρουσιάστηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Journal of the American Chemical Society», θα μπορεί στο μέλλον να αποδειχθεί χρήσιμη όχι μόνο στους ασθενείς με αρθρίτιδα αλλά και σε εκείνους με άλλες νόσους όπως ο καρκίνος.

Ακρως συναρπαστικό «πάντρεμα»

Το νέο υλικό αναπτύχθηκε από τον καθηγητή Υπερμοριακής Χημείας και Χημείας Πολυμερών Ορεν Σέρμαν και την ερευνητική ομάδα του στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ. «Εδώ και αρκετό καιρό μελετούμε τη χρήση τέτοιων υλικών στις αρθρώσεις καθώς οι ιδιότητές τους μιμούνται εκείνες του χόνδρου» ανέφερε ο καθηγητής Σέρμαν και προσέθεσε: «Ωστόσο το να συνδυάσουμε τα υλικά μας με χορήγηση φαρμάκων υψηλής ακρίβειας αποτελεί μια άκρως συναρπαστική προοπτική».

Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών

Ο πρώτος συγγραφέας της νέας μελέτης δρ Στίβεν Ο’Νιλ σημείωσε ότι «τα υλικά μας μπορούν να ‘νιώσουν’ ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά στο σώμα και να αποκριθούν εκλύοντας θεραπείες ακριβώς στο σημείο όπου υπάρχει ανάγκη. Αυτό μπορεί να μειώσει την ανάγκη χορήγησης επαναλαμβανόμενων δόσεων φαρμάκων και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ασθενών».

Πιο αποτελεσματικές θεραπείες με λιγότερες παρενέργειες

Σε αντίθεση με πολλά άλλα συστήματα χορήγησης φαρμάκων τα οποία απαιτούν έξωθεν «βοήθεια» όπως η θερμότητα ή το φως για να λειτουργήσουν, το συγκεκριμένο σύστημα ενεργοποιείται από την ίδια τη χημεία του σώματος. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτό το πλεονέκτημα υπόσχεται στοχευμένες θεραπείες για την αρθρίτιδα οι οποίες θα εκλύονται αμέσως μόλις εμφανιστεί κάποια έξαρση της νόσου, θα είναι πιο αποτελεσματικές και με λιγότερες παρενέργειες.

Επιτυχημένα εργαστηριακά πειράματα

Σε πειράματα στο εργαστήριο οι επιστήμονες προσέθεσαν στο υλικό που ανέπτυξαν μια φθορίζουσα βαφή προκειμένου να μιμηθούν τη συμπεριφορά ενός πραγματικού φαρμάκου. Ανακάλυψαν ότι σε επίπεδα οξύτητας που είναι τυπικά μιας άρθρωσης με αρθρίτιδα που φλεγμαίνει το νέο υλικό εξέλυσε πολύ περισσότερη φθορίζουσα βαφή σε σύγκριση με την έκλυση που έκανε όταν τα επίπεδα pH ήταν φυσιολογικά.

Εκλυση φαρμάκων ταχείας ή βραδείας δράσεως

Η ερευνητική ομάδα υπογραμμίζει ότι η νέα προσέγγιση θα μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να αντιμετωπίσει πολλές και διαφορετικές νόσους, μέσω της κατάλλης ρύθμισης της χημείας του υλικού. Θεωρητικώς θα μπορούν να ενσωματώνονται στο υλικό φάρμακα ταχείας ή βραδείας δράσεως – έτσι μια θεραπεία θα μπορεί να χορηγείται εφάπαξ ή και να διαρκεί ημέρες, εβδομάδες ή και μήνες.

Νέα γενιά βιοϋλικών που «αισθάνονται» και θεραπεύουν χρόνιες νόσους

Επόμενο βήμα για τους ερευνητές είναι να δοκιμάσουν το νέο υλικό σε ζωντανά συστήματα ώστε να εκτιμήσουν την αποτελεσματικότητα αλλά και την ασφάλειά του. Αν τα πειράματα αυτά στεφθούν με επιτυχία, θα ανοίξουν τον δρόμο για μια νέα γενιά βιοϋλικών που «αισθάνονται» και θεραπεύουν χρόνιες νόσους με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια σε σύγκριση με τις υπάρχουσες μεθόδους.

Πηγή: Το Βήμα

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
CrediaBank: Στα σκαριά το νέο business plan μετά το deal για την HSBC Μάλτας

CrediaBank: Στα σκαριά το νέο business plan μετά το deal για την HSBC Μάλτας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τελικά γιατί αγαπάμε τόσο το φθινόπωρο; Η επιστήμη απαντά

Τελικά γιατί αγαπάμε τόσο το φθινόπωρο; Η επιστήμη απαντά

Τρόφιμα – ποτά
ΕΖΑ: Υποψήφιος επενδυτής σκανάρει την εταιρεία για εξαγορά 

ΕΖΑ: Υποψήφιος επενδυτής σκανάρει την εταιρεία για εξαγορά 

inWellness
Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
inTown
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream science
Απολιθωμένο κρανίο στην Κίνα ίσως ξαναγράφει την εξελικτική ιστορία του ανθρώπου
Ανατροπή 26.09.25

Πότε εμφανίστηκε ο σύγχρονος άνθρωπος; Απολιθωμένο κρανίο στην Κίνα ίσως ξαναγράφει την εξελικτική μας ιστορία

Κρανίο ηλικίας ενός εκατομμυρίου ετών υποδεικνύει ότι η εξελικτική γραμμή του Homo sapiens πηγαινει πολύ πιο πίσω στο παρελθόν από ό,τι πιστεύαμε.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
«Εξυπνος» επίδεσμος ταχείας δράσεως με τη χείρα βοηθείας της ΑΙ
Αυτοκόλλητη ΑΙ 26.09.25

Τσιρότο τεχνητής νοημοσύνης υπόσχεται ταχύτερη επούλωση τραυμάτων

Η φορετή συσκευή a-Heal συνδυάζει την Τεχνητή Νοημοσύνη, την απεικόνιση και τη βιοηλεκτρονική και επιτυγχάνει επούλωση των τραυμάτων 25% ταχύτερα από ό,τι ένας συμβατικός επίδεσμος.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Λύθηκε το μυστήριο των χιλιάδων σεισμών στη Σαντορίνη – Η άγνωστη σύνδεση με άλλο ηφαίστειο
Μάγμα από τα βάθη 25.09.25

Λύθηκε το μυστήριο των χιλιάδων σεισμών στη Σαντορίνη – Η άγνωστη σύνδεση με άλλο ηφαίστειο

Οι δονήσεις προήλθαν από την άνοδο μιας μεγάλης ποσότητας μάγματος κάτω από τον βυθό. Το ηφαίστειο της Σαντορίνης αποκαλύπτεται ότι επικοινωνεί με το υποθαλάσσιο ηφαίστειο του Κολούμπου.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μια ανάσα ίσως είναι αρκετή για τη διάγνωση του διαβήτη
Αισθητήρας από γραφένιο 23.09.25

Μια ανάσα ίσως είναι αρκετή για τη διάγνωση του διαβήτη

Ερευνητές στις ΗΠΑ ανέπτυξαν έναν καινοτόμο αισθητήρα ο οποίος διαγιγνώσκει τον διαβήτη μετρώντας τα επίπεδα ακετόνης στην αναπνοή μέσα σε λίγα λεπτά με φθηνό και μη επεμβατικό τρόπο

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Βλαστοκύτταρα ανέστρεψαν τις βλάβες του εγκεφαλικού επεισοδίου σε ποντίκια
Αναστροφή βλαβών 19.09.25

Πείραμα με βλαστοκύτταρα ανοίγει τον δρόμο για αντιμετώπιση του εγκεφαλικού

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης μεταμόσχευσαν νευρικά βλαστικά κύτταρα σε ποντίκια και επέτυχαν αναγέννηση των κατεστραμμένων νευρώνων και αποκατάσταση της κινητικότητάς τους.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Η εταιρεία που παρήγγειλε…. ήλιο από τη Σελήνη
Είναι αλήθεια 18.09.25

Η εταιρεία που παρήγγειλε…. ήλιο από τη Σελήνη

Δεν έχουμε κάνει ακόμη εξόρυξη στη Σελήνη, αλλά οι εταιρείες αγοράζουν ήδη τους πόρους της. Το ήλιο είναι ένας από αυτούς, γιατί χρειάζεται για τους υπερυπολογιστές.

Σύνταξη
To θαυματουργό CRISPR υπόσχεται ριζική θεραπεία του νεανικού διαβήτη
Κυτταρική θεραπεία 16.09.25

To θαυματουργό CRISPR υπόσχεται ριζική θεραπεία του νεανικού διαβήτη

Το εργαλείο γενετικής μηχανικής επέτρεψε την τροποποίηση κυττάρων του παγκρέατος, τα οποία μεταμοσχεύθηκαν σε ασθενή με διαβήτη τύπου 1 και παρήγαγαν ινσουλίνη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το ντεμπούτο της Louise Trotter για την Bottega Veneta είχε τη «λαχτάρα» ενός κουτιού με καραμέλες
Εύγε! 29.09.25

Το ντεμπούτο της Louise Trotter για την Bottega Veneta είχε τη «λαχτάρα» ενός κουτιού με καραμέλες

Όταν η Louise Trotter ορίστηκε διάδοχος του Matthieu Blazy στη Bottega Veneta μετά τη μετάθεσή του στη Chanel τον περασμένο Δεκέμβριο, υπήρξε μια σπάνια ομοφωνία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο ιταλικός οίκος – μέρος του ομίλου πολυτελών εμπορικών σημάτων Kering – είχε κάνει τη σωστή επιλογή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι αλλαγές στους κανονισμούς της Euroleague – Αποβολή σε όποιον προπονητή μπαίνει στο παρκέ σε αιφνιδιασμό (vid)
Euroleague 29.09.25

Οι αλλαγές στους κανονισμούς της Euroleague – Αποβολή σε όποιον προπονητή μπαίνει στο παρκέ σε αιφνιδιασμό (vid)

Η Euroleague ανακοίνωσε αλλαγές στους κανονισμούς της και πλέον, οι προπονητές δεν θα μπορούν να… μπουκάρουν στο παρκέ και να διακόπτουν αιφνιδιασμό αντίπαλης ομάδας γιατί θα αποβάλλονται.

Σύνταξη
Αυτά είναι τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών: Πλουσιότερος ο Κασσελάκης, συνεχίζει με ισχυρό χαρτοφυλάκιο ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25

Αυτά είναι τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών: Πλουσιότερος ο Κασσελάκης, συνεχίζει με ισχυρό χαρτοφυλάκιο ο Μητσοτάκης

Όπως σχεδόν κάθε χρόνο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται να έχει ισχυρές καταθέσεις και συμμετοχή σε δεκάδες ακίνητα, ωστόσο φέτος δυναμική εμφάνιση κάνει ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανου Κασσελάκη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης: Η Χίος χρειάζεται άμεση οικονομική ενίσχυση – Πλήρες σχέδιο συγκάλυψης για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Αντικυβερνητικά βέλη 29.09.25

Ανδρουλάκης: Η Χίος χρειάζεται άμεση οικονομική ενίσχυση - Πλήρες σχέδιο συγκάλυψης για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

«Δεν έχει ξαναγίνει να φεύγουν τα λεφτά από τον πρωτογενή τομέα και να γίνονται μαύρα χρήματα», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Χίο

Σύνταξη
Τέμπη: Ανοίγει ο δρόμος για τον προσδιορισμό της δίκης για 36 μη πολιτικά πρόσωπα
Ελλάδα 29.09.25

Τέμπη: Ανοίγει ο δρόμος για τον προσδιορισμό της δίκης για 36 μη πολιτικά πρόσωπα

Η πρόεδρος εφετών της Λάρισας έδωσε σύμφωνη γνώμη στην εισαγγελική πρόταση γεγονός που πρακτικά σημαίνει ότι μετρά αντίστροφα πλέον ο χρόνος για να προσδιοριστεί η δίκη που αφορά σε 36 μη πολιτικά πρόσωπα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Αυτοί οι γαμ…οι Κινέζοι όλο βήχουν»: Ο Ιταλός τενίστας Μουζέτι κατηγορείται για ρατσισμό (vids)
Άλλα Αθλήματα 29.09.25

«Αυτοί οι γαμ…οι Κινέζοι όλο βήχουν»: Ο Ιταλός τενίστας Μουζέτι κατηγορείται για ρατσισμό (vids)

Ο Λορέντζο Μουζέτι ζήτησε συγγνώμη δύο φορές για τα σχόλιά του μετά τον αγώνα με τον Τζιοβάνι Περικάρντ, που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα social media.

Σύνταξη
Πώς καθορίζει ο καιρός την ευτυχία μας και τι μπορούμε να κάνουμε για να την πάρουμε στα «χέρια» μας;
Περιβαλλοντική Ψυχολογία 29.09.25

Πώς καθορίζει ο καιρός την ευτυχία μας και τι μπορούμε να κάνουμε για να την πάρουμε στα «χέρια» μας;

Από τον ήλιο που φέρνει ευφορία μέχρι τις καταιγίδες που μας βαραίνουν, ο καιρός καθορίζει τη διάθεσή μας. Νέα έρευνα αποκαλύπτει πώς επηρεάζει την ψυχική υγεία και πώς μπορούμε να τον «αντιστρέψουμε»

Σύνταξη
Ο Τσίπρας μιλά για ηγεσία στην Ευρώπη – Στην Κεντροαριστερά μιλούν για την ηγεσία του
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25

Ο Τσίπρας μιλά για ηγεσία στην Ευρώπη – Στην Κεντροαριστερά μιλούν για την ηγεσία του

Ζυμώσεις και καρφιά στον προοδευτικό χώρο σε αναζήτηση ηγεσίας, εσωστρέφεια στα κόμματα από Αριστερά μέχρι Κέντρο στη σκιά του «κόμματος Τσίπρα»

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης της Λόλα Γιανγκ κατά την διάρκεια συναυλίας της στη Νέα Υόρκη
Υπερκόπωση; 29.09.25

Βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης της Λόλα Γιανγκ κατά την διάρκεια συναυλίας της στη Νέα Υόρκη

Η 24χρονη τραγουδίστρια Λόλα Γιανγκ βρισκόταν σε Νέα Υόρκη για μια συναυλία, όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις της και έπεσε στη σκηνή. Λίγες ώρες μετά ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για τη συμπαράσταση και δήλωσε καλά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τι μπορεί να πάθουν ο σκύλος και η γάτα αν τρώνε από το ίδιο μπολ
«Φροντιστήριο» διατροφής 29.09.25

Σκύλος και γάτα: Κατά πόσο κάνει καλό στην υγεία τους να μοιράζονται την ίδια τροφή;

Δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι ο σκύλος και η γάτα είναι δύο εντελώς διαφορετικά πλάσματα και οι διατροφικές τους ανάγκες εξαρτώνται από το είδος τους.  

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Πλάνα από το κρητικό γλέντι που διασκέδαζε ο Βασίλης Μπισμπίκης πριν το τροχαίο – Τι είπε αυτόπτης μάρτυρας
Ελλάδα 29.09.25 Upd: 12:06

Πλάνα από το κρητικό γλέντι που διασκέδαζε ο Βασίλης Μπισμπίκης πριν το τροχαίο – Τι είπε αυτόπτης μάρτυρας

Τα φώτα της δημοσιότητας τράβηξε πάνω του ο Βασίλης Μπισμπίκης με το τροχαίο που προκάλεσε μετά από ένα κρητικό γλέντι. Στην Ευελπίδων αυτή την ώρα ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης.

Σύνταξη
Μύδροι της αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – «Η κυβέρνηση ήθελε από την αρχή να κουκουλώσει το σκάνδαλο»
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25

Μύδροι της αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – «Η κυβέρνηση ήθελε από την αρχή να κουκουλώσει το σκάνδαλο»

Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Δημήτρης Καιρίδης (ΝΔ), Μιχάλης Κατρίνης (ΠΑΣΟΚ), Βασίλης Κόκκαλης (ΣΥΡΙΖΑ), διασταύρωσαν τα ξίφη τους.

Σύνταξη
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο