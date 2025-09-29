Ένα τζελ υπόσχεται να βάλει τέλος στους πόνους της αρθρίτιδας

Ενα «έξυπνο» τζελ το οποίο «αισθάνεται» τις εξάρσεις της αρθρίτιδας μπορεί να αλλάξει τον τρόπο χορήγησης της φαρμακευτικής θεραπείας και να προσφέρει πολύ μεγαλύτερη ανακούφιση από τους πόνους σε εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως – η αρθρίτιδα άλλωστε πλήττει περισσότερα από 600 εκατομμύρια άτομα σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Νιώθοντας» τις αλλαγές στο pH του σώματος

Το υλικό που αναπτύχθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, η οποία δημοσιεύεται στο Journal of the American Chemical Society, αντιλαμβάνεται ουσιαστικώς μικρές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στο pH του σώματος μαρτυρώντας έξαρση της αρθρίτιδας και εκλύει αντιφλεγμονώδη φάρμακα ακριβώς στο σημείο που χρειάζεται ακριβώς τη στιγμή που χρειάζεται.

Εάν χρησιμοποιηθεί ως τεχνητός χόνδρος σε αρθρώσεις που εμφανίζουν αρθρίτιδα, το τζελ θα επιτρέπει τη συνεχή θεραπεία της αρθρίτιδα

Οταν εμφανίζεται έξαρση της αρθρίτιδας, η άρθρωση παρουσιάζει φλεγμονή και γίνεται λίγο πιο όξινη από τους περιβάλλοντες ιστούς της. Το καινοτόμο υλικό των επιστημόνων του Κέιμπριτζ έχει σχεδιαστεί ώστε να αποκρίνεται σε αυτή τη φυσική αλλαγή στο pH. Καθώς η οξύτητα αυξάνεται, το υλικό γίνεται πιο μαλακό μοιάζοντας περισσότερο με γέλη και εκλύει φαρμακευτικά μόρια τα οποία είναι ενσωματωμένα μέσα στη δομή του.

Εκλυση φαρμάκων όταν και όπου χρειάζεται

Με δεδομένο ότι το νέο υλικό έχει σχεδιαστεί ώστε να αποκρίνεται μόνο μέσα σε ένα μικρό εύρος αλλαγών του pH, οι ερευνητές σημειώνουν ότι τα φάρμακα θα εκλύονται ακριβώς όταν και όπου χρειάζεται, γεγονός που αναμένεται να μειώσει τις πιθανές παρενέργειες των φαρμακευτικών θεραπειών.

Εάν χρησιμοποιηθεί ως τεχνητός χόνδρος σε αρθρώσεις που εμφανίζουν αρθρίτιδα, το τζελ θα επιτρέπει τη συνεχή θεραπεία της αρθρίτιδας ανακουφίζοντας από τον πόνο και τη φλεγμονή.

Και για άλλες νόσους όπως ο καρκίνος

Παρότι απαιτούνται ευρείες κλινικές δοκιμές προτού το νέο υλικό χρησιμοποιηθεί σε ανθρώπους, οι ερευνητές εκτιμούν ότι η προσέγγισή τους, η οποία παρουσιάστηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Journal of the American Chemical Society», θα μπορεί στο μέλλον να αποδειχθεί χρήσιμη όχι μόνο στους ασθενείς με αρθρίτιδα αλλά και σε εκείνους με άλλες νόσους όπως ο καρκίνος.

Ακρως συναρπαστικό «πάντρεμα»

Το νέο υλικό αναπτύχθηκε από τον καθηγητή Υπερμοριακής Χημείας και Χημείας Πολυμερών Ορεν Σέρμαν και την ερευνητική ομάδα του στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ. «Εδώ και αρκετό καιρό μελετούμε τη χρήση τέτοιων υλικών στις αρθρώσεις καθώς οι ιδιότητές τους μιμούνται εκείνες του χόνδρου» ανέφερε ο καθηγητής Σέρμαν και προσέθεσε: «Ωστόσο το να συνδυάσουμε τα υλικά μας με χορήγηση φαρμάκων υψηλής ακρίβειας αποτελεί μια άκρως συναρπαστική προοπτική».

Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών

Ο πρώτος συγγραφέας της νέας μελέτης δρ Στίβεν Ο’Νιλ σημείωσε ότι «τα υλικά μας μπορούν να ‘νιώσουν’ ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά στο σώμα και να αποκριθούν εκλύοντας θεραπείες ακριβώς στο σημείο όπου υπάρχει ανάγκη. Αυτό μπορεί να μειώσει την ανάγκη χορήγησης επαναλαμβανόμενων δόσεων φαρμάκων και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ασθενών».

Πιο αποτελεσματικές θεραπείες με λιγότερες παρενέργειες

Σε αντίθεση με πολλά άλλα συστήματα χορήγησης φαρμάκων τα οποία απαιτούν έξωθεν «βοήθεια» όπως η θερμότητα ή το φως για να λειτουργήσουν, το συγκεκριμένο σύστημα ενεργοποιείται από την ίδια τη χημεία του σώματος. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτό το πλεονέκτημα υπόσχεται στοχευμένες θεραπείες για την αρθρίτιδα οι οποίες θα εκλύονται αμέσως μόλις εμφανιστεί κάποια έξαρση της νόσου, θα είναι πιο αποτελεσματικές και με λιγότερες παρενέργειες.

Επιτυχημένα εργαστηριακά πειράματα

Σε πειράματα στο εργαστήριο οι επιστήμονες προσέθεσαν στο υλικό που ανέπτυξαν μια φθορίζουσα βαφή προκειμένου να μιμηθούν τη συμπεριφορά ενός πραγματικού φαρμάκου. Ανακάλυψαν ότι σε επίπεδα οξύτητας που είναι τυπικά μιας άρθρωσης με αρθρίτιδα που φλεγμαίνει το νέο υλικό εξέλυσε πολύ περισσότερη φθορίζουσα βαφή σε σύγκριση με την έκλυση που έκανε όταν τα επίπεδα pH ήταν φυσιολογικά.

Εκλυση φαρμάκων ταχείας ή βραδείας δράσεως

Η ερευνητική ομάδα υπογραμμίζει ότι η νέα προσέγγιση θα μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να αντιμετωπίσει πολλές και διαφορετικές νόσους, μέσω της κατάλλης ρύθμισης της χημείας του υλικού. Θεωρητικώς θα μπορούν να ενσωματώνονται στο υλικό φάρμακα ταχείας ή βραδείας δράσεως – έτσι μια θεραπεία θα μπορεί να χορηγείται εφάπαξ ή και να διαρκεί ημέρες, εβδομάδες ή και μήνες.

Νέα γενιά βιοϋλικών που «αισθάνονται» και θεραπεύουν χρόνιες νόσους

Επόμενο βήμα για τους ερευνητές είναι να δοκιμάσουν το νέο υλικό σε ζωντανά συστήματα ώστε να εκτιμήσουν την αποτελεσματικότητα αλλά και την ασφάλειά του. Αν τα πειράματα αυτά στεφθούν με επιτυχία, θα ανοίξουν τον δρόμο για μια νέα γενιά βιοϋλικών που «αισθάνονται» και θεραπεύουν χρόνιες νόσους με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια σε σύγκριση με τις υπάρχουσες μεθόδους.

