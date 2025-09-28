Τέσσερα ματς περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της Super League, για την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η ΑΕΚ φιλοξενεί το Βόλο (17:00), ο ΟΦΗ την Κηφισιά (19:00), ο Αστέρας Τρίπολης τον ΠΑΟΚ (20:30) και ο Παναιτωλικός τον Παναθηναϊκό (21:00).

Νίκη πριν την Ευρώπη θέλει η ΑΕΚ

Στην Opap Arena, η Ένωση λίγες μέρες πριν από την ευρωπαϊκή της πρεμιέρα με την Τσέλιε, εκτός έδρας, θα πρέπει πρώτα να ξεπεράσει το εμπόδιο του Βόλου και να συνεχίσει χωρίς απώλειες στη Superleague. O Μάρκο Νίκολιτς όπως συνηθίζει δεν έχει ανακοινώσει αποστολή, ενώ από την άλλη ο Χουάν Φεράντο θα έχει στη διάθεσή του τους εξής: Σιαμπάνης, Αντεμπάγιο, Σόρια, Μύγας, Χέρμανσον, Κάργας, Τριανταφύλλου, Φορτούνα, Τασιούρας, Μαρτίνες, Γρόσδης, Κόμπα, Χουάνπι, Μπουζούκης, Λάμπρου, Ασεχνούν, Τζόκα, Θαρθάνα, Μακνί, Χάμουλιτς.

Δύσκολο ταξίδι για τον ΠΑΟΚ για τη Super League

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τον Αστέρα στην Τρίπολη (28/9, 20:30), για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο δικέφαλος του βορρά» ολοκλήρωσε την προετοιμασία του με τη σημερινή (27/09) προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να ανακοινώνει την αποστολή της ομάδας μετά το τέλος του προγράμματος.

Μοναδική απουσία είναι ο Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος συνεχίζει την θεραπεία μετά τη θλάση που υπέστη και θα επιστρέψει στην ενεργό δράση μετά την διακοπή των Εθνικών ομάδων. Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ: Παβλένκα , Τσιφτσής , Γκουγκεσασβίλι , Σάστρε , Κένι , Κεντζιόρα , Λόβρεν , Βολιάκο , Μιχαηλίδης , Μπάμπα , Τέιλορ , Μεϊτέ , Οζντόεφ , Καμαρά , Μπιάνκο , Κωνσταντέλιας , Ιβανούσετς , Τάισον , Χατσίδης , Α.Ζίβκοβιτς , Ντεσπόντοφ , Τσάλοφ , Γιακουμάκης.

Χωρίς Ντέσερς, Ντραγκόφκσι ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί στο Αγρίνιο με δύο σημαντικές απουσίες, καθώς οι Μπραρτλομιέι Ντραγκόφσκι και Σίριλ Ντέσερς έμειναν εκτός αποστολής για το σημερινό ματς με τον Παναιτωλικό. Εκτός παραμένει και ο Φακούντο Πελίστρι, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος