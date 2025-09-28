sports betsson
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
28.09.2025 | 21:42
Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων στο Γαλαξίδι - Δύο νεκροί (εικόνες)
Σημαντική είδηση:
28.09.2025 | 19:43
Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στην Εύβοια - Ένας νεκρός
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Καρεμπέ: «Ο Ολυμπιακός θα παλέψει κόντρα σε όλους»
Ποδόσφαιρο 28 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:50

Καρεμπέ: «Ο Ολυμπιακός θα παλέψει κόντρα σε όλους»

Ο παράγοντας του Ολυμπιακού, Κριστιάν Καρεμπέ, μίλησε για το Τσάμπιονς Λιγκ, τον Ολυμπιακό, αλλά και για τη βαριά ήττα της Ρεάλ από την Ατλέτικο στο ντέρμπι της Μαδρίτης..

Γιώργος Μαζιάς
ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
A
A
Vita.gr
Ύπνος και κοιλιακό λίπος: Πώς συνδέονται;

Ύπνος και κοιλιακό λίπος: Πώς συνδέονται;

Spotlight

Ο διοικητικός παράγοντας του Ολυμπιακού, Κριστιάν Καρεμπέ, σε συνέντευξή του στο Erem News μίλησε για το Τσάμπιονς Λιγκ, αλλά και για τη βαριά ήττα της «Βασίλισσας» από την Ατλέτικο.

Η «Marca» ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Ο Κριστιάν Καρεμπέ, πρώην ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, της Ναντ και του Ολυμπιακού, καθώς και παγκόσμιος πρωταθλητής του 1998 και πρωταθλητής Ευρώπης το 2000 με την εθνική Γαλλίας, μίλησε για τη βαριά ήττα της Ρεάλ στο ντέρμπι με την Ατλέτικο Μαδρίτης, τη Χρυσή Μπάλα του Ντεμπελέ, τις δηλώσεις του πατέρα του Λαμίν Γιαμάλ μετά τη γιορτή της 22ας Σεπτεμβρίου, την πιθανότητα ο Ολυμπιακός να εκπλήξει τη Ρεάλ ή την Μπαρτσελόνα στο Champions League, αλλά και για το αν ο Τσάμπι Αλόνσο θα μπορέσει να σπάσει το σερί του Φλικ σε ένα Κλάσικο τον ερχόμενο Οκτώβριο.

Ο Καρεμπέ τόνισε:

Για την ήττα της Ρεάλ στο ντέρμπι από την Ατλέτικο

«Το 5-2 της Ατλέτικο στο ντέρμπι; Ο Αλόνσο ξέρει καλά τη δουλειά του και το απέδειξε ήδη με τη Λεβερκούζεν, ότι μπορεί να χτίσει μια δυνατή ομάδα. Είναι πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης και γνωρίζει τη φύση του ντέρμπι. Ναι, οι ήττες πονάνε, αλλά είναι μια ευκαιρία να μάθεις και να εξελιχθείς, τόσο ατομικά όσο και συλλογικά. Η Ατλέτικο παραμένει σκληρός διεκδικητής του τίτλου, οπότε αυτή η ήττα δεν είναι παρά ένα βήμα σε έναν μακρύ δρόμο».

Για την Χρυσή Μπάλα του Ντεμπελέ

«Πάντα έχει να κάνει με τα κριτήρια, και κανείς δεν ξέρει ακριβώς πώς μετριούνται οι ψήφοι ή ποιος παίρνει την απόφαση. Αλλά αν κοιτάξουμε την πορεία του με την Παρί Σεν Ζερμέν, βλέπουμε ότι η ομάδα έχει πολλούς παίκτες που αξίζουν αναγνώριση. Είναι πάντα δύσκολο να συγκρίνεις τη σεζόν ενός παίκτη με ενός άλλου, καθώς τα συλλογικά αποτελέσματα και οι τίτλοι παίζουν καθοριστικό ρόλο».

Σχετικά με τις δηλώσεις του πατέρα του Λαμίν Γιαμάλ μετά τη γιορτή

«Είναι κάτι πολύ φυσιολογικό. Κάθε πατέρας θέλει να δει το παιδί του να πετυχαίνει και δείχνει φιλοδοξία γι’ αυτόν. Ο Λαμίν είναι ακόμα νέος και έχει χρόνο να κερδίσει πολλούς τίτλους. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι είναι ένα από τα ονόματα που μπορεί να πάρει τη Χρυσή Μπάλα στο μέλλον, αλλά ο ανταγωνισμός είναι πάντα σκληρός».

Για τους αγώνες του Ολυμπιακού με Ρεάλ και Μπαρτσελόνα στο Champions League

«Είναι πάντα φανταστικό να αντιμετωπίζεις μεγάλους συλλόγους όπως η Ρεάλ Μαδρίτης ή η Μπαρτσελόνα. Έχουμε αυτούς τους δύο πρωταθλητές απέναντί μας, θα παίξουμε στην έδρα μας με τη Ρεάλ και στη Βαρκελώνη. Δεν θα είναι εύκολο, θα προσπαθήσουμε να παλέψουμε. Και φυσικά, κάθε ματς αρχίζει με στόχο τη νίκη. Γνωρίζοντας ότι Μπαρτσελόνα και Ρεάλ έχουν περισσότερη εμπειρία στο Champions League και στο να το κατακτούν, εμείς είμαστε απλώς ένα αουτσάιντερ που θα προσπαθήσει να δώσει τον καλύτερο εαυτό του για να κερδίσει».

Σχετικά με τον Αλόνσο απέναντι στο σερί του Φλικ στα «Κλάσικο»

«Καλή ερώτηση. Ο Τσάμπι Αλόνσο γνωρίζει πολύ καλά τη δουλειά του και το απέδειξε με τη Λεβερκούζεν. Είναι πρώην παίκτης της Ρεάλ και ξέρει τι σημαίνει το Κλάσικο, ξέρει τι πρέπει να κάνει. Είναι σαφές ότι θα αποτελέσει πρόκληση για τον Φλικ στο τέλος. Επιπλέον, γνωρίζονται καλά μεταξύ τους. Γι’ αυτό, το «Κλάσικο» θα είναι μια μεγάλη αναμέτρηση».

Headlines:
Wall Street
Wall Street: Η μετοχή που ξεχωρίζει εν μέσω χάους στον τομέα του χαλκού

Wall Street: Η μετοχή που ξεχωρίζει εν μέσω χάους στον τομέα του χαλκού

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος και κοιλιακό λίπος: Πώς συνδέονται;

Ύπνος και κοιλιακό λίπος: Πώς συνδέονται;

Ναυτιλία
Κρουαζιέρα: Προς νέο ρεκόρ, αλλά σύννεφα μετά το 2026-2027

Κρουαζιέρα: Προς νέο ρεκόρ, αλλά σύννεφα μετά το 2026-2027

inWellness
Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;
Sunday Scaries 28.09.25

Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;

Η Κυριακή είναι μια περίεργη μέρα. Ναι μεν ανήκει σε εμάς και μπορούμε να κάνουμε ότι θέλουμε, ωστόσο όλοι ξέρουμε ότι μόλις περάσει έρχεται η Δευτέρα και η επιστροφή στη σκληρή ρουτίνα.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-1: Ο Λεβαντόφσκι την έστειλε στην κορυφή
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Στην κορυφή η Μπαρτσελόνα με ανατροπή και «λυτρωτή» τον Λεβαντόφσκι (2-1)

Με γκολ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στο 59', η Μπαρτσελόνα πέτυχε ανατροπή επί της Ρεάλ Σοσιεδάδ, επικρατώντας με 2-1 στην αναμέτρηση της 7ης αγωνιστικής. Στην κορυφή της La Liga οι Καταλανοί.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Μπεν Γουίνστον: Ο νέος παράγοντας της Άρσεναλ με 13 βραβεία Emmy

Ο Γουίνστον είναι γνωστός διεθνώς για τη δουλειά του στην αμερικανική τηλεόραση, ενώ με την επιλογή του οι «κανονιέρηδες» θέλουν να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την εικόνα τους εκτός γηπέδου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
betson_textlink
Stream sports
Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-1: Ο Λεβαντόφσκι την έστειλε στην κορυφή
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Στην κορυφή η Μπαρτσελόνα με ανατροπή και «λυτρωτή» τον Λεβαντόφσκι (2-1)

Με γκολ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στο 59', η Μπαρτσελόνα πέτυχε ανατροπή επί της Ρεάλ Σοσιεδάδ, επικρατώντας με 2-1 στην αναμέτρηση της 7ης αγωνιστικής. Στην κορυφή της La Liga οι Καταλανοί.

Σύνταξη
Μπεν Γουίνστον: Ο νέος παράγοντας της Άρσεναλ με 13 βραβεία Emmy
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Μπεν Γουίνστον: Ο νέος παράγοντας της Άρσεναλ με 13 βραβεία Emmy

Ο Γουίνστον είναι γνωστός διεθνώς για τη δουλειά του στην αμερικανική τηλεόραση, ενώ με την επιλογή του οι «κανονιέρηδες» θέλουν να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την εικόνα τους εκτός γηπέδου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τα σύννεφα στο Μπερναμπέου και το «μήνυμα» του Φλορεντίνο Πέρεθ
On Field 28.09.25

Τα σύννεφα στο Μπερναμπέου και το «μήνυμα» του Φλορεντίνο Πέρεθ

Η Ρεάλ Μαδρίτης «χτυπήθηκε» από τον… τυφώνα Ατλέτικο στο ντέρμπι της ισπανικής πρωτεύουσας και η βαριά ήττα των «μερένχες» με 5-2 προκάλεσε την παρέμβαση του Φλορεντίνο Πέρεθ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 28.09.25

LIVE: Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός

Παρακολουθήστε live στις 21:00 την αναμέτρηση Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Με Τζούρισιτς και Ίνγκασον η 11άδα του Κόντη για την αναμέτρηση με Παναιτωλικό
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Παναθηναϊκός: Με Τζούρισιτς και Ίνγκασον η 11άδα του Κόντη για την αναμέτρηση με Παναιτωλικό

Αυτές είναι οι επιλογές του Χρήστου Κόντη για τους παίκτες που θα συνθέσουν την αρχική 11άδα του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι με αντίπαλο τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.

Σύνταξη
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 28.09.25

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ

LIVE: Αστέρας – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Αστέρας – ΠΑΟΚ, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ
Ποδόσφαιρο 28.09.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ, για την 7η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 1.

Σύνταξη
Οργή των οπαδών της Γιουνάιτεντ με Αμορίμ – Ποσοστά που «τρελαίνουν» τον κόσμο και ο χαμός στα social media
On Field 28.09.25

Οργή των οπαδών της Γιουνάιτεντ με Αμορίμ – Ποσοστά που «τρελαίνουν» τον κόσμο και ο χαμός στα social media

Η νέα ήττα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αυτή την φορά από την Μπρέντφορντ, προκάλεσε την οργή των οπαδών της αγγλικής ομάδας, οι οποίοι ζητούν την απομάκρυνση του Πορτογάλου τεχνικού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΑΕΚ – Βόλος 1-0: Με την…. ψυχή στο στόμα η «Ένωση» (vid)
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Με την.... ψυχή στο στόμα η ΑΕΚ τον Βόλο (1-0, vids)

Η ΑΕΚ νίκησε με αγχωτικό τρόπο (1-0) τον Βόλο στην OPAP Arena για την 5η αγωνιστική της Super League, με τον Πιερό να σημειώνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 54ο λεπτό.

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 28.09.25

LIVE: ΟΦΗ – Κηφισιά

LIVE: ΟΦΗ – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση ΟΦΗ – Κηφισιά, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Νιούκαστλ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 28.09.25

LIVE: Νιούκαστλ – Άρσεναλ

LIVE: Νιούκαστλ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την αναμέτρηση Νιούκαστλ – Άρσεναλ, για την 6η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν: Η Τεχεράνη δεν θα δεχτεί διαπραγματεύσεις που θα προκαλέσουν «νέα προβλήματα»
Κυρώσεις ΟΗΕ 28.09.25

Πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν: Η Τεχεράνη δεν θα δεχτεί διαπραγματεύσεις που θα προκαλέσουν «νέα προβλήματα»

Οι κυρώσεις του ΟΗΕ σε βάρος του Ιράν, για μη τήρηση των δεσμεύσεων της Τεχεράνης σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα, τέθηκαν εκ νέου σε ισχύ, δέκα χρόνια μετά την άρση τους.

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-1: Ο Λεβαντόφσκι την έστειλε στην κορυφή
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Στην κορυφή η Μπαρτσελόνα με ανατροπή και «λυτρωτή» τον Λεβαντόφσκι (2-1)

Με γκολ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στο 59', η Μπαρτσελόνα πέτυχε ανατροπή επί της Ρεάλ Σοσιεδάδ, επικρατώντας με 2-1 στην αναμέτρηση της 7ης αγωνιστικής. Στην κορυφή της La Liga οι Καταλανοί.

Σύνταξη
Μπεν Γουίνστον: Ο νέος παράγοντας της Άρσεναλ με 13 βραβεία Emmy
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Μπεν Γουίνστον: Ο νέος παράγοντας της Άρσεναλ με 13 βραβεία Emmy

Ο Γουίνστον είναι γνωστός διεθνώς για τη δουλειά του στην αμερικανική τηλεόραση, ενώ με την επιλογή του οι «κανονιέρηδες» θέλουν να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την εικόνα τους εκτός γηπέδου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Θα το φέρουμε εις πέρας στη Μέση Ανατολή»: Αισιόδοξος ο Τραμπ για την ειρήνη στη Γάζα
Κόσμος 28.09.25

«Θα το φέρουμε εις πέρας στη Μέση Ανατολή»: Αισιόδοξος ο Τραμπ για την ειρήνη στη Γάζα

Ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα, ενόψει της επικείμενης συνάντησής του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό

Σύνταξη
Mετανάστευση στην Ευρώπη: Εκπληκτική η μείωσή της, τρομακτικές οι συνέπειες των μεθόδων
Economist 28.09.25

Mετανάστευση στην Ευρώπη: Εκπληκτική η μείωσή της, τρομακτικές οι συνέπειες των μεθόδων

Η μείωση στην παράνομη μετανάστευση στην Ευρώπη είναι κάτι περισσότερο από ορατή. Ωστόσο, οι σκληρές μέθοδοι που έφτιαξαν το «αόρατο τείχος» της αποτροπής είναι τουλάχιστον ανησυχητικές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Έξυπνο γάντι»: Κόστισε στο υπουργείο Υγείας 3 εκατομμύρια – Η Ομοσπονδία Κωφών αμφισβητεί τη χρησιμότητά του
Χωρίς διαβούλευση 28.09.25

«Έξυπνο γάντι»: Κόστισε στο υπουργείο Υγείας 3 εκατομμύρια – Η Ομοσπονδία Κωφών αμφισβητεί τη χρησιμότητά του

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας πρόκειται για εργαλείο που θα βοηθήσει του κωφούς, «μεταφράζοντας» τη νοηματική. Η Ομοσπονδία τους όμως λέει ότι δεν διασφαλίζει αμφίδρομη επικοινωνία.

Σύνταξη
Γιατί αυτό το χρυσό του Στέφανου Ντούσκου είναι το καλύτερο μετάλλιο της καριέρας του
Άλλα Αθλήματα 28.09.25

Γιατί αυτό το χρυσό του Στέφανου Ντούσκου είναι το καλύτερο μετάλλιο της καριέρας του

Παρότι ο Στέφανος Ντούσκος έχει κατακτήσει σχεδόν τα πάντα στα 11 χρόνιας της σπουδαίας πορείας του στον αθλητισμό, αυτό το χρυσό είχε τη μεγαλύτερη λάμψη.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Μπριζίτ Μπαρντό: Από σεξουαλική Αμαζόνα, μισάνθρωπη Μαινάδα
«Μίσος» 28.09.25

Μπριζίτ Μπαρντό: Από σεξουαλική Αμαζόνα, μισάνθρωπη Μαινάδα

Η Μπριζίτ Μπαρντό, που κάποτε υπήρξε το απόλυτο σύμβολο της σεξουαλικής απελευθέρωσης και η «ατμομηχανή της ιστορίας των γυναικών» σύμφωνα με τη Σιμόν ντε Μποβουάρ, έχει περάσει τις τελευταίες δεκαετίες της ζωής της αφοσιωμένη αποκλειστικά στον ακτιβισμό για τα δικαιώματα των ζώων πασπαλισμένο με ρατσιστικές κορώνες μισαλλοδοξίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τα σύννεφα στο Μπερναμπέου και το «μήνυμα» του Φλορεντίνο Πέρεθ
On Field 28.09.25

Τα σύννεφα στο Μπερναμπέου και το «μήνυμα» του Φλορεντίνο Πέρεθ

Η Ρεάλ Μαδρίτης «χτυπήθηκε» από τον… τυφώνα Ατλέτικο στο ντέρμπι της ισπανικής πρωτεύουσας και η βαριά ήττα των «μερένχες» με 5-2 προκάλεσε την παρέμβαση του Φλορεντίνο Πέρεθ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Αποκάλυψη» ή εξαφάνιση; Η απειλή του πυρηνικού πολέμου, των βιολογικών όπλων και της παράνομης AI
Το κουτί της Πανδώρας 28.09.25

«Αποκάλυψη» ή εξαφάνιση; Η απειλή του πυρηνικού πολέμου, των βιολογικών όπλων και της παράνομης AI

Σε ένα πρόσφατο trend, χιλιάδες χρήστες του TikTok παρασύρθηκαν από αποκαλυπτικές προφητείες. Ωστόσο, η «Αρπαγή» δεν ήρθε, αφήνοντας πολλούς να αναρωτιούνται πώς θα ήταν η πραγματική αποκάλυψη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 28.09.25

LIVE: Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός

Παρακολουθήστε live στις 21:00 την αναμέτρηση Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Στο στόχαστρο όσοι στηρίζουν την Παλαιστίνη: Απειλές, στοχοποιήσεις και εκστρατείες δυσφήμησης
Έλληνες & Ελληνίδες 28.09.25

Στο στόχαστρο όσοι στηρίζουν την Παλαιστίνη: Απειλές, στοχοποιήσεις και εκστρατείες δυσφήμησης

Στο στόχαστρο εγχώριων και ξένων παραγόντων έχουν μπει οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που στηρίζουν τον Παλαιστινιακό λαό και ζητούν να σταματήσει η γενοκτονία που διαπράττει το κράτος του Ισραήλ.

Σύνταξη
Μπορούν ένας προβοκάτορας, μια δυσλειτουργική οικογένεια και μια Ντέμι Μουρ να σώσουν τη Gucci από τη «βαρεμάρα»;
Ρίσκο 28.09.25

Μπορούν ένας προβοκάτορας, μια δυσλειτουργική οικογένεια και μια Ντέμι Μουρ να σώσουν τη Gucci από τη «βαρεμάρα»;

Η Gucci, η ναυαρχίδα του ομίλου πολυτελείας Kering, βλέπει τις πωλήσεις της να έχουν μειωθεί και το hype να έχει περάσει. Μπορεί ο αιρετικός Demna να σώσει την κατάσταση;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο