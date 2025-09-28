Καρεμπέ: «Ο Ολυμπιακός θα παλέψει κόντρα σε όλους»

Ο διοικητικός παράγοντας του Ολυμπιακού, Κριστιάν Καρεμπέ, σε συνέντευξή του στο Erem News μίλησε για το Τσάμπιονς Λιγκ, αλλά και για τη βαριά ήττα της «Βασίλισσας» από την Ατλέτικο.

Η «Marca» ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Ο Κριστιάν Καρεμπέ, πρώην ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, της Ναντ και του Ολυμπιακού, καθώς και παγκόσμιος πρωταθλητής του 1998 και πρωταθλητής Ευρώπης το 2000 με την εθνική Γαλλίας, μίλησε για τη βαριά ήττα της Ρεάλ στο ντέρμπι με την Ατλέτικο Μαδρίτης, τη Χρυσή Μπάλα του Ντεμπελέ, τις δηλώσεις του πατέρα του Λαμίν Γιαμάλ μετά τη γιορτή της 22ας Σεπτεμβρίου, την πιθανότητα ο Ολυμπιακός να εκπλήξει τη Ρεάλ ή την Μπαρτσελόνα στο Champions League, αλλά και για το αν ο Τσάμπι Αλόνσο θα μπορέσει να σπάσει το σερί του Φλικ σε ένα Κλάσικο τον ερχόμενο Οκτώβριο.

Ο Καρεμπέ τόνισε:

Για την ήττα της Ρεάλ στο ντέρμπι από την Ατλέτικο

«Το 5-2 της Ατλέτικο στο ντέρμπι; Ο Αλόνσο ξέρει καλά τη δουλειά του και το απέδειξε ήδη με τη Λεβερκούζεν, ότι μπορεί να χτίσει μια δυνατή ομάδα. Είναι πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης και γνωρίζει τη φύση του ντέρμπι. Ναι, οι ήττες πονάνε, αλλά είναι μια ευκαιρία να μάθεις και να εξελιχθείς, τόσο ατομικά όσο και συλλογικά. Η Ατλέτικο παραμένει σκληρός διεκδικητής του τίτλου, οπότε αυτή η ήττα δεν είναι παρά ένα βήμα σε έναν μακρύ δρόμο».

Για την Χρυσή Μπάλα του Ντεμπελέ

«Πάντα έχει να κάνει με τα κριτήρια, και κανείς δεν ξέρει ακριβώς πώς μετριούνται οι ψήφοι ή ποιος παίρνει την απόφαση. Αλλά αν κοιτάξουμε την πορεία του με την Παρί Σεν Ζερμέν, βλέπουμε ότι η ομάδα έχει πολλούς παίκτες που αξίζουν αναγνώριση. Είναι πάντα δύσκολο να συγκρίνεις τη σεζόν ενός παίκτη με ενός άλλου, καθώς τα συλλογικά αποτελέσματα και οι τίτλοι παίζουν καθοριστικό ρόλο».

Σχετικά με τις δηλώσεις του πατέρα του Λαμίν Γιαμάλ μετά τη γιορτή

«Είναι κάτι πολύ φυσιολογικό. Κάθε πατέρας θέλει να δει το παιδί του να πετυχαίνει και δείχνει φιλοδοξία γι’ αυτόν. Ο Λαμίν είναι ακόμα νέος και έχει χρόνο να κερδίσει πολλούς τίτλους. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι είναι ένα από τα ονόματα που μπορεί να πάρει τη Χρυσή Μπάλα στο μέλλον, αλλά ο ανταγωνισμός είναι πάντα σκληρός».

Για τους αγώνες του Ολυμπιακού με Ρεάλ και Μπαρτσελόνα στο Champions League

«Είναι πάντα φανταστικό να αντιμετωπίζεις μεγάλους συλλόγους όπως η Ρεάλ Μαδρίτης ή η Μπαρτσελόνα. Έχουμε αυτούς τους δύο πρωταθλητές απέναντί μας, θα παίξουμε στην έδρα μας με τη Ρεάλ και στη Βαρκελώνη. Δεν θα είναι εύκολο, θα προσπαθήσουμε να παλέψουμε. Και φυσικά, κάθε ματς αρχίζει με στόχο τη νίκη. Γνωρίζοντας ότι Μπαρτσελόνα και Ρεάλ έχουν περισσότερη εμπειρία στο Champions League και στο να το κατακτούν, εμείς είμαστε απλώς ένα αουτσάιντερ που θα προσπαθήσει να δώσει τον καλύτερο εαυτό του για να κερδίσει».

Σχετικά με τον Αλόνσο απέναντι στο σερί του Φλικ στα «Κλάσικο»

«Καλή ερώτηση. Ο Τσάμπι Αλόνσο γνωρίζει πολύ καλά τη δουλειά του και το απέδειξε με τη Λεβερκούζεν. Είναι πρώην παίκτης της Ρεάλ και ξέρει τι σημαίνει το Κλάσικο, ξέρει τι πρέπει να κάνει. Είναι σαφές ότι θα αποτελέσει πρόκληση για τον Φλικ στο τέλος. Επιπλέον, γνωρίζονται καλά μεταξύ τους. Γι’ αυτό, το «Κλάσικο» θα είναι μια μεγάλη αναμέτρηση».