ΑΕΚ: Η 11άδα που επέλεξε ο Νίκολιτς για το παιχνίδι με τον Βόλο (pic)
Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Βόλο στην OPAP Arena για την 5η αγωνιστική της Super League και ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε γνωστή την ενδεκάδα της Ένωσης.
Η ΑΕΚ υποδέχεται στην OPAP Arena (28/9, 17:00) τον Βόλο για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, με τον Μάρκο Νίκολιτς να ανακοινώνει την ενδεκάδα περίπου μία ώρα πριν από το παιχνίδι.
Ο Σέρβος τεχνικός επέλεξε να ξεκινήσει την ενδεκάδα με δύο σέντερ φορ και τους Πιερό και Γιόβιτς να ξεκινούν το ματς από την αρχή.
Αναλυτικά η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Κοϊτά, Πινέδα, Ελίασον, Μάνταλος, Γιόβιτς, Πιερό.
Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Πήλιος, Βίντα, Οντουμπάτζο, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Καλοσκάμης.
Βόλος ΝΠΣ: Σιαμπάνης, Σόρια, Φορτούνα, Κάργας, Χέρμανσον, Μαρτίνες, Κόμπα, Χουάνπι, Τζόκα, Λάμπρου, Χάμουλιτς.
Στον πάγκο: Αντελέγε, Θαρθάνα, Γροσδής, Μπουζούκης, Τασιούρας, Ασεχνούν, Μύγας, Τριανταφύλλου και Μακνί.
- LIVE: ΑΕΚ – Βόλος
