Συνεχίζεται η κόντρα Σρέντερ – Αταμάν: «Κόουτς, ακούγεσαι σαν να πονάς…»
Ο Ντένις Σρέντερ... σήκωσε ξανά το γάντι, απαντώντας ξανά στον Εργκίν Αταμάν και συνεχίζοντας τη μεταξύ τους κόντρα το τελευταίο διάστημα.
Ο πόλεμος δηλώσεων μεταξύ Ντένις Σρέντερ και Εργκίν Αταμάν συνεχίζεται! Μετά τον τελικό του Eurobasket ανάμεσα σε Γερμανία και Τουρκία ξεκίνησε μία κόντρα ανάμεσα τους, με τον προπονητή του Παναθηναϊκού να λέει σε πρόσφατες δηλώσεις του για τον ΝΒΑερ πως «είναι καλός παίκτης, αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα για τα προβλήματα προσωπικότητάς του».
Κάπως έτσι, ο Σρέντερ απάντησε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, με αιχμηρό ύφος και αφοπλιστικές ατάκες…
Η ατάκα του Σρέντερ
«Είσαι τυχερός που δεν θα γίνεις ποτέ προπονητής μου. Δεν ήμουν εγώ που ξεκίνησε αυτόν τον καβγά… εσύ το ξεκίνησες, μιλούσες για εμάς. Αν λες ανοησίες, έπρεπε να τις είχες υποστηρίξει. Αλλά δεν το έκανες! Συγγνώμη, κόουτς!», τόνισε ο Γερμανός γκαρντ και πρόσθεσε:
«Ακούγεσαι σαν να πονάς… αλλά δεν θα σου δώσω τίποτα άλλο παρά αγάπη. Θα είμαι απλώς ο εαυτός μου. Όσοι με ξέρουν ξέρουν ήδη πώς είμαι».
Δείτε το στόρι του Σρέντερ:
Σρέντερ: «Αταμάν, φύγε από δω…»
Υπενθυμίζεται πως μετά τον τελικό ανάμεσα σε Γερμανία και Τουρκία, όταν ήταν στο πούλμαν, ο γκαρντ των Σακραμέντο Κινγκς πληροφορήθηκε πως ο Εργκίν Αταμάν ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος προπονητής του τουρνουά και από το σχόλιό του φάνηκε πως δεν του άρεσε καθόλου.
Όπως μετέφερε η «BILD», ο Σρέντερ φώναξε «Αταμάν, φύγε από εδώ. Καλύτερος προπονητής; @ρχιδι@», εν μέσω των πανηγυρισμών των Γερμανών στο πούλμαν.
