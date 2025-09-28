sports betsson
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
28.09.2025 | 13:47
Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία
Συνεχίζεται η κόντρα Σρέντερ – Αταμάν: «Κόουτς, ακούγεσαι σαν να πονάς…»
Μπάσκετ 28 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:19

Συνεχίζεται η κόντρα Σρέντερ – Αταμάν: «Κόουτς, ακούγεσαι σαν να πονάς…»

Ο Ντένις Σρέντερ... σήκωσε ξανά το γάντι, απαντώντας ξανά στον Εργκίν Αταμάν και συνεχίζοντας τη μεταξύ τους κόντρα το τελευταίο διάστημα.

Σύνταξη
Ο πόλεμος δηλώσεων μεταξύ  Ντένις Σρέντερ και Εργκίν Αταμάν συνεχίζεται! Μετά τον τελικό του Eurobasket ανάμεσα σε Γερμανία και Τουρκία ξεκίνησε μία κόντρα ανάμεσα τους, με τον προπονητή του Παναθηναϊκού να λέει σε πρόσφατες δηλώσεις του για τον ΝΒΑερ πως «είναι καλός παίκτης, αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα για τα προβλήματα προσωπικότητάς του».

Κάπως έτσι, ο Σρέντερ απάντησε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, με αιχμηρό ύφος και αφοπλιστικές ατάκες…

Η ατάκα του Σρέντερ

«Είσαι τυχερός που δεν θα γίνεις ποτέ προπονητής μου. Δεν ήμουν εγώ που ξεκίνησε αυτόν τον καβγά… εσύ το ξεκίνησες, μιλούσες για εμάς. Αν λες ανοησίες, έπρεπε να τις είχες υποστηρίξει. Αλλά δεν το έκανες! Συγγνώμη, κόουτς!», τόνισε ο Γερμανός γκαρντ και πρόσθεσε:

«Ακούγεσαι σαν να πονάς… αλλά δεν θα σου δώσω τίποτα άλλο παρά αγάπη. Θα είμαι απλώς ο εαυτός μου. Όσοι με ξέρουν ξέρουν ήδη πώς είμαι».

Δείτε το στόρι του Σρέντερ:

Σρέντερ: «Αταμάν, φύγε από δω…»

Υπενθυμίζεται πως μετά τον τελικό ανάμεσα σε Γερμανία και Τουρκία, όταν ήταν στο πούλμαν, ο γκαρντ των Σακραμέντο Κινγκς πληροφορήθηκε πως ο Εργκίν Αταμάν ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος προπονητής του τουρνουά και από το σχόλιό του φάνηκε πως δεν του άρεσε καθόλου.

Όπως μετέφερε η «BILD», ο Σρέντερ φώναξε «Αταμάν, φύγε από εδώ. Καλύτερος προπονητής; @ρχιδι@», εν μέσω των πανηγυρισμών των Γερμανών στο πούλμαν.

@twitchclipz1481 #dennisschroder unter #Twitch | ATAMAN #dbb #eurobasket #basketball #dennisschroder #germany #fiba #fyp #foryoupage #mvp #franzwagner ♬ Originalton – twitchclipz

Business
ΔΕΛΤΑ: Γιατί δεν βρίσκει αγοραστή – Το ανοιχτό πωλητήριο 

ΔΕΛΤΑ: Γιατί δεν βρίσκει αγοραστή – Το ανοιχτό πωλητήριο 

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Στην κόψη του…ξυριαφιού – Ποια κονδύλια κινδυνεύουν

Ταμείο Ανάκαμψης: Στην κόψη του…ξυριαφιού – Ποια κονδύλια κινδυνεύουν

inWellness
Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;
Sunday Scaries 28.09.25

Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;

Η Κυριακή είναι μια περίεργη μέρα. Ναι μεν ανήκει σε εμάς και μπορούμε να κάνουμε ότι θέλουμε, ωστόσο όλοι ξέρουμε ότι μόλις περάσει έρχεται η Δευτέρα και η επιστροφή στη σκληρή ρουτίνα.

Σύνταξη
inTown
«Αυτός είναι ο ρόλος που προορίζει ο Μπαρτζώκας τον Ντιλικίνα»
Euroleague 28.09.25

«Αυτός είναι ο ρόλος που προορίζει ο Μπαρτζώκας τον Ντιλικίνα»

Ο Φρανκ Ντιλικίνα είναι κι επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού και ο Γιώργος Μπαρτζώκας προετοιμάζεται για το πώς θα τον χρησιμοποιήσει – Η αποκάλυψη από το εξωτερικό για τον ρόλο του Γάλλου γκαρντ.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν σοβαροί για 40'»
Μπάσκετ 27.09.25

Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν σοβαροί για 40'»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και τόνισε τη σημασία της κατάκτησης του Super Cup, ενώ δήλωσε πως κάποιοι παίκτες έδειξαν να βαριούνται μετά το +20

Σύνταξη
Με σφραγίδα Παπανικολάου ο Ολυμπιακός σήκωσε το Super Cup (92-83)
Μπάσκετ 27.09.25

Με σφραγίδα Παπανικολάου ο Ολυμπιακός σήκωσε το Super Cup (92-83)

Με οδηγό του τον αρχηγό του ο Ολυμπιακός επικράτησε με 92-83 του Προμηθέα και κατέκτησε για μία ακόμα χρονιά το Super Cup,. Ο Παπανικολάου ήταν καθοριστικός, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έβαλε 23 πόντους. Βεζένκοφ και Χολ 16 και 11, αντίστοιχα.

Σύνταξη
Ισπανικά ΜΜΕ: «Δύσκολος ο αποκλεισμός των μπασκετικών ομάδων του Ισραήλ»
Μπάσκετ 27.09.25

Ισπανικά ΜΜΕ: «Δύσκολος ο αποκλεισμός των μπασκετικών ομάδων του Ισραήλ»

Οι πιέσεις για τον αποκλεισμό των ποδοσφαιρικών ομάδων του Ισραήλ είναι μεγάλες, ωστόσο ισπανικό δημοσίευμα καταγράφει την δύσκολη πραγματικότητα για να συμβεί κάτι τέτοιο, τουλάχιστον στο μπάσκετ...

Σύνταξη
Ντιλικινά: «Ο Ολυμπιακός έκανε ξεκάθαρο ότι με θέλει – Έτοιμος να ζήσω την ατμόσφαιρα των οπαδών του»
Μπάσκετ 27.09.25

Ντιλικινά: «Ο Ολυμπιακός έκανε ξεκάθαρο ότι με θέλει – Έτοιμος να ζήσω την ατμόσφαιρα των οπαδών του»

Ο Φρανκ Ντιλικινά έφτασε στην Ελλάδα το απόγευμα του Σαββάτου (27/9) και μίλησε για την απόφασή του να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, για τους στόχους, αλλά και για τον κόσμο της ομάδας.

Σύνταξη
Νέο «άνοιγμα» του NBA στις ευρωπαϊκές ομάδες
Μπάσκετ 27.09.25

Νέο «άνοιγμα» του NBA στις ευρωπαϊκές ομάδες

Ένα νέο... παγκόσμιο ΝΒΑ οραματίζεται ο Κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, ο οποίος «κάλεσε» ξανά τις ευρωπαϊκές ομάδες να δουν σοβαρά ένα πι

Σύνταξη
Τέμπη: Οργισμένη ανάρτηση Πλακιά για τη διαρροή φωτογραφιών που δείχνουν σακούλες με τις σορούς θυμάτων
«Είναι επώδυνο...» 28.09.25

Οργισμένη ανάρτηση Πλακιά για τη διαρροή φωτογραφιών που δείχνουν σακούλες με τις σορούς θυμάτων στα Τέμπη

«Δηλαδή θα σκοτώνουμε τις μάνες κάθε ημέρα; Δεν θα τα δούμε στη δίκη;» έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που χάθηκαν στα Τέμπη

Σύνταξη
Ξάνθη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απήγαγε και ξυλοκόπησε άγρια 40χρονο
Συνελήφθη 28.09.25

Σοκ στην Ξάνθη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απήγαγε και ξυλοκόπησε άγρια 40χρονο - Η εξοργιστική «δικαιολογία»

Ο αστυνομικός στην Ξάνθη, φέρεται να έριξε στο πορτμπαγκάζ του οχήματός του τον 40χρονο - Ακολούθως τον μετέφερε σε απομονωμένο χωράφι όπου τον ξυλοκόπησε άγρια και τον εγκατέλειψε

Σύνταξη
Μπριζίτ Μπαρντό: Ο Θεός έπλασε την γυναίκα και αυτή… τον πλούτο της
Culture Live 28.09.25

Πόσο εκτιμάται η περιουσία της Μπριζίτ Μπαρντό - Από τα κοσμήματα έως τα ακίνητά της

Η θρυλική «Μπεμπέ» που γεννήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 1934, δεν υπήρξε μόνο ηθοποιός, τραγουδίστρια, συγγραφέας και ακτιβίστρια. Ήταν και οξυδερκής επιχειρηματίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τατόι: Ηλεκτροπληξία μικρού παιδιού από γυμνά καλώδια σε δημόσιο χώρο – Και η μητέρα στο νοσοκομείο
Στο Τατόι 28.09.25

Δεύτερο περιστατικό με ηλεκτροπληξία παιδιού από γυμνά καλώδια σε δημόσιο χώρο - Και η μητέρα στο νοσοκομείο

Το νέο περιστατικό με ηλεκτροπληξία έγινε το Σάββατο το μεσημέρι, όταν η μητέρα με το ενάμισι έτους κοριτσάκι της βρίσκονταν σε πάρκο στο Τατόι - «Δεν υπήρχε προειδοποιητική ταμπέλα» λένε οι συγγενείς

Σύνταξη
Γερουλάνος: Το πολιτικό έδαφος είναι εξαιρετικά εύφορο για το ΠΑΣΟΚ – Τι είπε για τις συνεργασίες
«Διάθεση για αλλαγή» 28.09.25

«Το πολιτικό έδαφος είναι εξαιρετικά εύφορο για το ΠΑΣΟΚ» εκτιμά ο Γερουλάνος - Τι είπε για τις συνεργασίες

«Υπάρχει η διάθεση να έχουμε μία πολιτική αλλαγή και αυτή υπάρχει ακόμα και σε κοινά που δεν προσέρχονται στην κάλπη» σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος.

Σύνταξη
«Εγώ μια βόλτα πέρασα και…»: Το «καρφί» του Γιώργου Μαζωνάκη για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο
Κόντρα 28.09.25

«Εγώ μια βόλτα πέρασα και…»: Το «καρφί» του Γιώργου Μαζωνάκη για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο

Κατά τη διάρκεια μουσικού τηλεοπτικού σόου στο οποίο συμμετέχει, ο Γιώργος Μαζωνάκης προκάλεσε έκπληξη στο πλατό με έμμεσο σχόλιο για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο 45χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Στη Θεσσαλονίκη 28.09.25

Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο 45χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο

Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που η γυναίκα κινούνταν πεζή - Της έγινε ΚΑΡΠΑ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου»

Σύνταξη
Οι κροίσοι πλέον δεν παίζουν με όρους Νταβός – «Οι χαλαροί σπασίκλες του ’90 θα τα τινάξουν όλα στον αέρα»
Financial Times 28.09.25

Οι κροίσοι πλέον δεν παίζουν με όρους Νταβός – «Οι χαλαροί σπασίκλες του ’90 θα τα τινάξουν όλα στον αέρα»

Ο διακεκριμένος Ιταλός πολιτικός επιστήμονας Τζουλιάνο ντα Έμπολι δεν κρύβει τους έντονους φόβους του στους Financial Times για τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν πλέον ανοιχτά οι τεχνολογικοί κολοσσοί ξεφεύγοντας από το «μαντρί» του Νταβός.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Κρις Σαράντον θέλησε να παρατήσει τον κινηματογράφο μετά την συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Μάικλ Γουίνερ
«Κακός» 28.09.25

Ο Κρις Σαράντον θέλησε να παρατήσει τον κινηματογράφο μετά την συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Μάικλ Γουίνερ

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Guardian, ο Κρις Σάραντον αναφέρθηκε στα σκαμπανεβάσματα της καριέρας του και στάθηκε στο γεγονός ότι κάποτε θέλησε να παρατήσει την υποκριτική.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μητσοτάκης: Μεγαλοστομίες περί γεωπολιτικής αναγνώρισης της Ελλάδας – Το μπαλάκι στη δικαιοσύνη για Π. Ρούτσι
Ανασκόπηση 28.09.25

Το μπαλάκι στη δικαιοσύνη από Μητσοτάκη για Ρούτσι - Μεγαλοστομίες περί γεωπολιτικής αναγνώρισης της Ελλάδας

Με μεγαλοστομίες περί γεωπολιτικής αναγνώρισης της Ελλάδας και αναφορές στις επαφές του στη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπηση επιχειρεί να προσπεράσει την έλλειψη ουσίας

Σύνταξη
Γιατί οι δεξιοί λαϊκιστές σε Ελλάδα και Ευρώπη κλείνουν το «μάτι» σε αριστερές οικονομικές θέσεις;
Διεθνής Οικονομία 28.09.25

Γιατί οι δεξιοί λαϊκιστές σε Ελλάδα και Ευρώπη κλείνουν το «μάτι» σε αριστερές οικονομικές θέσεις;

Τα κόμματα που βρίσκονται στο δεξιό πολιτικό φάσμα στην Ευρώπη φαίνεται να ρέπουν προς αριστερές οικονομικές απόψεις, με απώτερο στόχο την μεγαλύτερη απήχηση στους πολίτες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ReArm Europe: Η ευρωπαϊκή άμυνα και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων – Η «καυτή πατάτα» στην ελληνική κυβέρνηση
Είναι πολλά τα λεφτά 28.09.25

Η ευρωπαϊκή άμυνα και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων - Η «καυτή πατάτα» στην ελληνική κυβέρνηση

Στο πλαίσιο της ανάγκης για μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία η Ευρώπη αλλάζει πολιτική με το ReArm Europe να δίνει έμφαση στον στρατηγικό εξοπλισμό και να προκαλεί ταυτόχρονα μεγάλες ανησυχίες για τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Χρυσός: Γιατί παραμένει το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο – Το μειονέκτημα των πολύτιμων λίθων
Το «τουρκικό χαρτοφυλάκιο» 28.09.25

Γιατί ο χρυσός παραμένει το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο - Το μειονέκτημα των πολύτιμων λίθων

Ο χρυσός είναι η καλύτερη προστασία σε οικονομική κρίση - Με την πάροδο των ετών, τα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας διαμάντια που παράγονται σε εργαστήριο κατέστρεψαν την αγορά λόγω της πτώσης των τιμών

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Τέμπη: «Συνεχίζω μέχρι να δικαιωθούν τα παιδιά, το παιδί μου» λέει ο Πάνος Ρούτσι – 14 ημέρα σε απεργία πείνας
Ελλάδα 28.09.25

«Συνεχίζω μέχρι να δικαιωθούν τα παιδιά, το παιδί μου» λέει ο Πάνος Ρούτσι - 14η ημέρα σε απεργία πείνας

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, Πάνος, συνεχίζει τον αγώνα του έξω από τη Βουλή και δίπλα στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη κάνοντας απεργία πείνας για 14η συνεχόμενη ημέρα

Σύνταξη
Η τρομερή κούρσα του Ντούσκου που του χάρισε το χρυσό (vid)
Άλλα Αθλήματα 28.09.25

Η τρομερή κούρσα του Ντούσκου που του χάρισε το χρυσό (vid)

Ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο απλό σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σανγκάης, χαρίζοντας μια ακόμη μεγάλη επιτυχία στον ελληνικό αθλητισμό. - Δείτε την εκπληκτική κούρσα του.

Σύνταξη
«Να μάθεις να είσαι επαγγελματίας»: Γιατί η Ρένα Βλαχοπούλου είχε «ρίξει σκαμπίλι» στη Μαρία Ιωαννίδου;
Βίντεο 28.09.25

«Να μάθεις να είσαι επαγγελματίας»: Γιατί η Ρένα Βλαχοπούλου είχε «ρίξει σκαμπίλι» στη Μαρία Ιωαννίδου;

«Στην ταινία, ξεκουμπώθηκε το πέδιλό μου και προσπαθούσα να το κουμπώσω και με έψαχναν. Έγινε έξω φρενών η Ρένα και αυτή η σκηνή δεν γυρίστηκε ποτέ», είπε μεταξύ άλλων η Μαρία Ιωαννίδου

Σύνταξη
Ο λόγος που ένας σκύλος μπορεί να βγάλει πρόωρα άσπρες τρίχες στη μουσούδα του
Ευαισθησίες 28.09.25

Οι άσπρες τρίχες στη μουσούδα ενός ενήλικα σκύλου τι μπορεί να φανερώνουν;

Ένας σκύλος που «ξεχειλίζει» από ζωντάνια και δεν… τον έχουν πάρει τα χρόνια, αλλά οι πρώτες άσπρες τρίχες εμφανίζονται στο μουσουδάκι του χρειάζεται την προσοχή μας.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

