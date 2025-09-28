magazin
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
28.09.2025 | 13:47
Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
«Oι κόρες μου υποφέρουν»: Οργή, δράμα και η ελπίδα του Έρικ Ντέιν μετά τη διάγνωση του με ALS
Go Fun 28 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:00

«Oι κόρες μου υποφέρουν»: Οργή, δράμα και η ελπίδα του Έρικ Ντέιν μετά τη διάγνωση του με ALS

«Τα κορίτσια μου υποφέρουν πραγματικά και απλώς προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε. Είναι μια δύσκολη περίοδος» είπε η σύζυγος του Έρικ Ντέιν για το οικογενειακό δράμα μετά τη σκληρή διάγνωση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Αντιγήρανση: Τα μυστικά της φύσης στο πιάτο μας

Αντιγήρανση: Τα μυστικά της φύσης στο πιάτο μας

Spotlight

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για το πώς βιώνει η οικογένειά του Έρικ Ντέιν την ασθένεια του έρχονται στο φως, με τη σύζυγό του, επίσης ηθοποιό Ρεμπέκα Γκέιχαρτ, να αποκαλύπτει τον αφάνταστο πόνο που περνούν οι δύο έφηβες κόρες τους, καθώς ο ηθοποιός δίνει τη γενναία του μάχη κατά της Αμυοτροφικής Πλευρικής Σκλήρυνσης (ALS), μιας νόσου που απειλεί να του στερήσει τον χρόνο κοντά τους.

Η καρδιά της οικογένειας του Έρικ Ντέιν, του τηλεοπτικού McSteamy του Grey’s Anatomy και σταρ του Euphoria, «ράγισε» τον Απρίλιο του 2025 με την ανακοίνωση της διάγνωσής του με ALS, και σήμερα, η επί επτά χρόνια εν διαστάσει αλλά πλέον κοντά του σύζυγος δίνει μια σκληρή εικόνα για το πώς η προοδευτική νευροεκφυλιστική νόσος έχει επηρεάσει ανεπανόρθωτα τις κόρες τους, με την ίδια να δηλώνει πως «υποφέρουν πραγματικά».

Η Γκέιχαρτ, γνωστή από τη σειρά Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς, αποκάλυψε πώς η μάχη του συζύγου της, Έρικ Ντέιν, με την Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση (ALS) έχει κλονίσει την οικογένεια.

«Είναι σπαρακτικό», δήλωσε η 54χρονη ηθοποιός στο αμερικανικό περιοδικό People το Σάββατο. «Τα κορίτσια μου υποφέρουν πραγματικά και απλώς προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε. Είναι μια δύσκολη περίοδος».

Οι κόρες τους, η 15χρονη Μπίλι και η 13χρονη Τζόρτζια, αντιμετωπίζουν την προοδευτική νευροεκφυλιστική νόσο του 52χρονου πατέρα τους «μέρα με τη μέρα».

View this post on Instagram

A post shared by People Magazine (@people)

Όπως εξηγεί η Γκέιχαρτ, η οικογένεια λαμβάνει βοήθεια από επαγγελματίες ψυχοθεραπευτές, προσπαθώντας να διατηρήσει την ελπίδα και να αντιμετωπίσει την κατάσταση «με αξιοπρέπεια, χάρη και αγάπη».

Ο Ντέιν αποκάλυψε τη διάγνωσή του με ALS τον Απρίλιο του 2025.

«Έχω διαγνωστεί με ALS», είχε πει τότε στο People, ζητώντας διακριτικότητα για την οικογένειά του, ενώ δήλωνε ευγνώμων που τους έχει δίπλα του «καθώς πλοηγούμαστε σε αυτό το νέο κεφάλαιο».

Η Γκέιχαρτ — η οποία είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου από τον Ντέιν το 2018, αλλά ακύρωσε τη διαδικασία τον Μάρτιο του 2025 — περιέγραψε την ασθένεια ως «φρικτή» και παραδέχθηκε ότι δεν έχει φτάσει ακόμη στο σημείο «να δει τα πράγματα θετικά». Παρ’ όλα αυτά, τόνισε πως η κατάσταση τους έφερε όλους πιο κοντά.

View this post on Instagram

A post shared by I AM ALS (@iamalsorg)

«Είμαστε σίγουρα αντιμέτωποι με κάτι που μας έχει ενώσει, και ο Έρικ θα είναι πάντα η οικογένειά μου, είτε είμαστε παντρεμένοι είτε όχι, είτε ζούμε στο ίδιο σπίτι, είτε όχι», δήλωσε.

Αν και η οικογένεια είναι «πιο δεμένη» λόγω της διάγνωσης, η Γκέιχαρτ δεν χαίρεται για αυτό. «Δεν μου αρέσει ο λόγος για τον οποίο συνέβη αυτό» είπε. «Είναι μια φρικτή ασθένεια και εύχομαι να υπήρχε θεραπεία. Ελπίζω να βρουν μία σύντομα, γιατί είναι τόσο λυπηρό».

Οργή και ελπίδα

Τον Ιούνιο του 2025, ο 52χρονος μίλησε στην Νταϊάν Σόγιερ στο Good Morning America για το πώς η επιθετική ασθένεια — για την οποία δεν υπάρχει γνωστή θεραπεία, αν και η επιστημονική έρευνα σημειώνει σημαντική πρόοδο — επηρεάζει την καθημερινότητά του.

«Έχω ένα λειτουργικό χέρι. Η αριστερή πλευρά μου είναι οκ. Η δεξιά μου πλευρά έχει σταματήσει εντελώς να λειτουργεί», είπε στη δημοσιογράφο.

Ο Ντέιν συγκίνησε λόγοντας ότι πλέον αυτά τα τρία γράμματα [ALS] ορίζουν τις μέρες και τη ζωή του. «Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό το ακρωνύμιο», είπε. «Είναι μαζί μου το πρώτο δευτερόλεπτο που ανοίγω τα μάτια μου».

«Τηλεφωνώ στη Ρεμπέκα. Της μιλάω κάθε μέρα» εξομολογήθηκε για τη σύντροφο του με την οποία παντρεύτηκε το 2014. «Καταφέραμε να γίνουμε καλύτεροι φίλοι και καλύτεροι γονείς και είναι πιθανώς η μεγαλύτερη υποστηρίκτριά μου και στηρίζομαι πάνω της».

Ωστόσο, ο ηθοποιός ομολόγησε ότι νιώθει θυμό. «Είμαι θυμωμένος επειδή… υπάρχει μια πολύ μεγάλη πιθανότητα η ασθένεια να μου στερήσει τα κορίτσια μου όταν είναι πολύ μικρές», είπε.

Σε συνέχεια της εμφάνισης του στο GMA τη Δευτέρα, 16 Ιουνίου του 2025, ο Ντέιν, συναντήθηκε ξανά με τη δημοσιογράφο Νταϊάν Σόγιερ την Τρίτη, 17 Ιουνίου, αυτή τη φορά συνοδευόμενος από τη γιατρό του, Δρ. Μέριτ Κούντκοβιτς, νευρολόγο και κορυφαία ερευνήτρια της ALS.

Ο 52χρονος Ντέιν εξήγησε πως ένας από τους λόγους που επέλεξε να συνεργαστεί με τη Δρ. Κούντκοβιτς είναι επειδή του προσέφερε έναν αέρα αισιοδοξίας που δεν είχε βρει σε άλλους γιατρούς.

«Αυτό πήρα από τη Μέριτ όταν τη συνάντησα… υπήρχε μια αίσθηση ελπίδας που δεν είχα λάβει από άλλους γιατρούς με τους οποίους συναντήθηκα», είπε ο Ντέιν.

«Θα φάω κροταλία»

YouTube thumbnail

Παρόλο που η Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση (ALS) παραμένει ανίατη, η Δρ. Κούντκοβιτς διευκρίνισε ότι υπάρχουν «πολλά που μπορούν να γίνουν» για να επιβραδυνθεί ενδεχομένως η εξέλιξη και τα συμπτώματα της νόσου. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην επιβράδυνση, ακόμη και την αναστολή, της εξέλιξης σε ασθενείς με οικογενή ALS, η οποία κληρονομείται μέσω των γονιδίων. Ωστόσο, ο Έρικ Ντέιν δεν φέρει τη συγκεκριμένη γονιδιακή μετάλλαξη.

Αυτή τη στιγμή, ο ηθοποιός λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για τα συμπτώματά του και συμμετέχει ενεργά σε ερευνητική μελέτη. Η δέσμευσή του είναι απόλυτη, όπως αποτυπώνεται και στη δήλωσή του: «Θα πετάξω στη Γερμανία και θα φάω το κεφάλι από έναν κροταλία, αν μου πείτε ότι αυτό θα βοηθήσει».

Η Δρ. Κούντκοβιτς επισήμανε ότι οι διαγνώσεις ALS είναι αυξανόμενες και αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται στο μέλλον. Αυτό οφείλεται τόσο στη γήρανση του πληθυσμού όσο και σε μια σειρά από πιθανούς περιβαλλοντικούς παράγοντες που ενδέχεται να προκαλούν την ασθένεια.

Η ερευνήτρια αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις επιπτώσεις των πλαστικών και σε ορισμένα βακτήρια των λιμνών ως δύο πιθανές αιτίες για τη «μετρίως γρήγορη» αύξηση των διαγνώσεων ALS τα τελευταία χρόνια.

Παρά το γεγονός ότι «τόσα πολλά πράγματα είναι εκτός του ελέγχου [του]», ο Ντέιν δήλωσε ότι «μάχεται όσο περισσότερο μπορεί». Περιέγραψε τον εαυτό του ως «ανθεκτικό»σε αυτή τη μάχη κατά της νόσου και στον αγώνα για να διατηρήσει την αισιοδοξία του.

Η ενεργή συμμετοχή του Έρικ Ντέιν στην έρευνα και η ελπίδα που αντλεί από την επιστημονική κοινότητα, όπως αυτή εκπροσωπείται από τη Δρ. Κούντκοβιτς, αναδεικνύουν τον καθοριστικό ρόλο της έρευνας στην αντιμετώπιση του ALS.

Ταυτόχρονα, οι επισημάνσεις για την αύξηση των κρουσμάτων και την επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων όπως τα πλαστικά και τα βακτήρια, θέτουν ένα σοβαρό ερώτημα για τη δημόσια υγεία και την ανάγκη για εντατικότερη μελέτη της σύνδεσης της νόσου με το περιβάλλον.

Τι είναι η Αμυοατροφική πλευρική σκλήρυνση

Η Αμυοατροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS) είναι μια σοβαρή νευροεκφυλιστική και θανατηφόρα νευρολογική νόσος. Αν και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει θεραπεία για την ALS, οι επιστημονικές έρευνες προχωρούν καθημερινά σημειώνει ο Ελληνικός Σύλλογος Ατόμων με Νόσους του Κινητικού Νευρώνα.

Το παγκόσμιο κύμα ευαισθητοποίησης από το ALS Ice Bucket Challenge το 2014 έφερε σημαντική ώθηση στη χρηματοδότηση της έρευνας και συνέβαλε στην ανακάλυψη νέων γονιδίων και μηχανισμών της νόσου.

YouTube thumbnail

Έχει «βαφτιστεί» δύο φορές: την πρώτη και πιο επίσημη έλαβε το όνομα του Λου Γκέριγκ, ενός διάσημου αμερικανού παίκτη του μπέιζμπολ ο οποίος διαγνώσθηκε το 1939 με αυτήν και πέθανε δύο χρόνια αργότερα εξαιτίας της· τη δεύτερη φορά ταυτίστηκε με τον πασίγνωστο αστροφυσικό Στίβεν Χόκινγκ (Stephen Hawking), του οποίου η διάγνωση έγινε μόλις στα 21 χρόνια του, αλλά, παρά τις αρνητικές προβλέψεις που τον ήθελαν να ζει το πολύ δύο χρόνια, εκείνος κατάφερε να επιζήσει μισόν αιώνα επιπλέον αφήνοντας άφωνους τους επιστήμονες –αν και καθηλωμένος, και σχεδόν ολοκληρωτικά ανάπηρος, σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ALS συμβαίνει σε 1 έως 3 άτομα ανά 300.000. Μια κληρονομική μορφή της νόσου εμφανίζεται μεταξύ 5-10% των περιπτώσεων. Αλλά στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων, οι γιατροί δεν ξέρουν τα αίτια εμφάνισης της νόσου.

Η ALS ξεκινά συχνά με συσπάσεις των μυών και αδυναμία σε ένα χέρι ή πόδι, ή με κάποιο τραύλισμα. Τελικά, η ALS επηρεάζει την ικανότητα για έλεγχο των μυών που απαιτούνται για να κινηθούμε, να μιλήσουμε, να τραφούμε και να αναπνεύσουμε.

Η ασθένεια αρχίζει συχνά από τα χέρια, τα πόδια ή τα άκρα, και στη συνέχεια εξαπλώνεται σε άλλα μέρη του σώματος, ενώ καθώς εξελίσσεται η νόσος οι μύες γίνονται σταδιακά πιο αδύναμοι μέχρι να παραλύσουν και ο ασθενής εγκλωβίζεται στο ίδιο του το σώμα ενώ η συνείδησή του είναι ακέραιη.

Τα πρώιμα συμπτώματα της ALS περιλαμβάνουν:

  • Δυσκολία ανύψωσης του μπροστινού μέρους του ποδιού και των δαχτύλων των ποδιών.
  • Αδυναμία στο κάτω άκρο και στους άκρους πόδες.
  • Αδυναμία χεριού ή αδεξιότητα.
  • Ασαφή άρθρωση (τραυλισμό) ή προβλήματα στην κατάποση.
  • Μυϊκές κράμπες και νευρικές συσπάσεις στα χέρια, τους ώμους και τη γλώσσα.

Ο Σύλλογος Ασθενών με Νόσο Κινητικού Νευρώνα (ALS Hellas) είναι μια ομάδα ανθρώπων που γνωρίζει από κοντά τον αγώνα με την ALS στηρίζοντας ασθενείς και φροντιστές σε όλη την Ελλάδα, με πληροφόρηση και ψυχολογική ενδυνάμωση ενώ παράλληλα διεκδικεί δικαιώματα και φροντίδα υψηλής ποιότητας. Με μότο το «Μη μείνεις μόνος/η. Είμαστε εδώ για εσένα. Μαζί μπορούμε να κάνουμε τη φωνή μας πιο δυνατή» ο Σύλλογος είναι δίπλα σε ασθενείς και φροντιστές.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Κρουαζιέρα: Προς νέο ρεκόρ, αλλά σύννεφα μετά το 2026-2027

Κρουαζιέρα: Προς νέο ρεκόρ, αλλά σύννεφα μετά το 2026-2027

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αντιγήρανση: Τα μυστικά της φύσης στο πιάτο μας

Αντιγήρανση: Τα μυστικά της φύσης στο πιάτο μας

Business
ΔΕΛΤΑ: Γιατί δεν βρίσκει αγοραστή – Το ανοιχτό πωλητήριο 

ΔΕΛΤΑ: Γιατί δεν βρίσκει αγοραστή – Το ανοιχτό πωλητήριο 

inWellness
Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;
Sunday Scaries 28.09.25

Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;

Η Κυριακή είναι μια περίεργη μέρα. Ναι μεν ανήκει σε εμάς και μπορούμε να κάνουμε ότι θέλουμε, ωστόσο όλοι ξέρουμε ότι μόλις περάσει έρχεται η Δευτέρα και η επιστροφή στη σκληρή ρουτίνα.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
«Μου αρέσουν όλα τα σατιρικά βίντεο»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ απαντά εμμέσως στα σχόλια της Έμα Γουάτσον
Κόντρα 28.09.25

«Μου αρέσουν όλα τα σατιρικά βίντεο»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ απαντά εμμέσως στα σχόλια της Έμα Γουάτσον

Η Γουάτσον, όπως και οι συμπρωταγωνιστές της Ντάνιελ Ράντκλιφ και Ρούπερτ Γκριντ, έχουν εκφραστεί ξεκάθαρα υπέρ των δικαιωμάτων της τρανς κοινότητας, ενώ η Ρόουλινγκ έχει κατηγορηθεί για τρανσφοβικές τοποθετήσεις

Σύνταξη
«Εγώ μια βόλτα πέρασα και…»: Το «καρφί» του Γιώργου Μαζωνάκη για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο
Κόντρα 28.09.25

«Εγώ μια βόλτα πέρασα και…»: Το «καρφί» του Γιώργου Μαζωνάκη για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο

Κατά τη διάρκεια μουσικού τηλεοπτικού σόου στο οποίο συμμετέχει, ο Γιώργος Μαζωνάκης προκάλεσε έκπληξη στο πλατό με έμμεσο σχόλιο για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο

Σύνταξη
Πρίγκιπας Χάρι: Προσπαθούν να σαμποτάρουν τη συμφιλίωσή μου με τον βασιλιά Κάρολο
Ίντριγκα 28.09.25

Πρίγκιπας Χάρι: Προσπαθούν να σαμποτάρουν τη συμφιλίωσή μου με τον βασιλιά Κάρολο

Ο πρίγκιπας Χάρι διαψεύδει δημοσιεύματα για τη συνάντησή του με τον βασιλιά Κάρολο, μιλώντας για «καθαρή επινόηση» από κύκλους που επιδιώκουν να σαμποτάρουν τη συμφιλίωσή τους.

Σύνταξη
Όλα ξεκινούν από τους γονείς: Πώς δεν καβάλησαν το «καλάμι» οι ανήλικοι πρωταγωνιστές του «Stranger Things»;
«Ανακούφιση» 28.09.25

Όλα ξεκινούν από τους γονείς: Πώς δεν καβάλησαν το «καλάμι» οι ανήλικοι πρωταγωνιστές του «Stranger Things»;

Με το φινάλε του «Stranger Things» να πλησιάζει, οι Ντάφερ μιλούν για το ταξίδι από το 2016, την ενηλικίωση των πρωταγωνιστών και τους δεσμούς που κράτησαν την ομάδα ενωμένη σαν οικογένεια

Σύνταξη
Η Μέριλ Στριπ συνάντησε την πραγματική Μιράντα Πρίστλι, Άννα Γουίντουρ, στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου
Δύο ντίβες 27.09.25

Η Μέριλ Στριπ συνάντησε την πραγματική Μιράντα Πρίστλι, Άννα Γουίντουρ, στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου

Η Μέριλ Στριπ βρέθηκε με την πηγή έμπνευσης του χαρακτήρα της στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada», Άννα Γουίντουρ, στην επίδειξη μόδας της Dolce & Gabbana στο Μιλάνο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τάσος Ιορδανίδης στο πλευρό της Κατερίνας Στεφανίδη για το βίντεο που θηλάζει το παιδί της – «Δικαίωμά της»
«Παθογένειες» 27.09.25

Ο Τάσος Ιορδανίδης στο πλευρό της Κατερίνας Στεφανίδη για το βίντεο που θηλάζει το παιδί της – «Δικαίωμά της»

O Τάσος Ιορδανίδης θέλησε να δείξει την στήριξη του στην κορυφαία αθλήτρια Κατερίνα Στεφανίδη, μετά από κακόβουλα σχόλια που δέχθηκε επειδή δημοσίευσε βίντεο σχετικά με τον θηλασμό του παιδιού της.

Σύνταξη
Ο Τόνι Ντάνζα θυμάται μια ταραχώδη τηλεοπτική στιγμή με τον Φρανκ Σινάτρα – «Φύγε! Τι πρόβλημα έχεις;»
«Σε συμπαθεί» 27.09.25

Ο Τόνι Ντάνζα θυμάται μια ταραχώδη τηλεοπτική στιγμή με τον Φρανκ Σινάτρα – «Φύγε! Τι πρόβλημα έχεις;»

Σε πρόσφατη συνέντευξη με την εφημερίδα The New York Post, ο Τόνι Ντάνζα αναφέρθηκε στη μουσική ερμηνεία που έδωσε σε ένα ειδικό αφιέρωμα προς τιμήν των γενεθλίων του Φρανκ Σινάτρα το μακρινό 1995.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Τζέσικα Τσαστέιν για την αναβολή της πρεμιέρας του The Savant: Θα ήθελα η σειρά να μην ήταν επίκαιρη, δυστυχώς είναι
Fizz 27.09.25

Η Τζέσικα Τσαστέιν για την αναβολή της πρεμιέρας του The Savant: Θα ήθελα η σειρά να μην ήταν επίκαιρη, δυστυχώς είναι

«Παρότι σέβομαι την απόφαση της Apple να αναβάλει προσωρινά την πρεμιέρα, παραμένω αισιόδοξη ότι η σειρά θα φτάσει σύντομα στο κοινό», έγραψε μεταξύ άλλων η Τζέσικα Τσαστέιν σε ανάρτησή της

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η απονομή του χρυσού μεταλλίου και ο Εθνικός ύμνος προς τιμήν του Παγκόσμιου πρωταθλητή Στέφανου Ντούσκου
Κωπηλασία 28.09.25

Η απονομή του χρυσού μεταλλίου και ο Εθνικός ύμνος προς τιμήν του Παγκόσμιου πρωταθλητή Στέφανου Ντούσκου

Δείτε βίντεο από την απονομή του χρυσού μεταλλίου που κέρδισε ο Στέφανος Ντούσκος το σκιφ ανδρών στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σανγκάης καθώς επίσης και τον Εθνικό Ύμνο που έπαιξε προς τιμήν του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: ΑΕΚ – Βόλος
Ποδόσφαιρο 28.09.25

LIVE: ΑΕΚ – Βόλος

LIVE: ΑΕΚ – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση ΑΕΚ – Βόλος, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Αιμίλιος Χειλάκης: Δεν ήταν ατύχημα, ήταν ένα έγκλημα το οποίο μακροημέρευε μέχρι να συμβεί – αυτό ήταν τα Τέμπη
Βίντεο 28.09.25

Αιμίλιος Χειλάκης: Δεν ήταν ατύχημα, ήταν ένα έγκλημα το οποίο μακροημέρευε μέχρι να συμβεί – αυτό ήταν τα Τέμπη

«Η πολιτική είναι αυτοαναφερόμενη, διαρκώς μαθαίνουμε για τα προβλήματα των κομμάτων. Δεν έμαθε ποτέ κανένα κόμμα τα προβλήματά μας», είπε μεταξύ άλλων ο Αιμίλιος Χειλάκης σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
LIVE: Ρόμα – Ελλάς Βερόνα
Serie A 28.09.25

LIVE: Ρόμα – Ελλάς Βερόνα

LIVE: Ρόμα – Ελλάς Βερόνα. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Ελλάς Βερόνα για την 5η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Γιατί η Βόρεια Κορέα γίνεται πιο επικίνδυνη
«Βορειοκορεοποίηση» 28.09.25

Γιατί η Βόρεια Κορέα γίνεται πιο επικίνδυνη

Ο Economist υποστηρίζει ότι η «Βορειοκορεοποίηση» στη Βόρεια Κορέα θα καταστήσει τη χώρα πιο επικίνδυνη στο εξωτερικό και πιο καταπιεστική προς τον ίδιο τον λαό της.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Χανιά
Ποδόσφαιρο 28.09.25

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Χανιά

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Χανιά. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός Β’ – Χανιά για την 3η αγωνιστική της Superleague 2.

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός
Super Cup 28.09.25

LIVE: ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός

Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη του ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός, στο μπάσκετ γυναικών για τον τελικό του Super Cup. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2.

Σύνταξη
Τέμπη: Ποια είναι η Επιτροπή Peti του Ευρωκοινοβουλίου που θα διερευνήσει την τραγωδία και τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα
Πολιτική 28.09.25

Τέμπη: Ποια είναι η Επιτροπή Peti του Ευρωκοινοβουλίου που θα διερευνήσει την τραγωδία και τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα

Από τη μια η ευρωπαϊκή εισαγγελία, από την άλλη οι Επιτροπές του ευρωκοινοβουλίου. Μετά την PEGA και τις υποκλοπές ήρθε η ώρα της επιτροπής Peti να ελέγξει την Ελλάδα στο θέμα της τραγωδίας των Τεμπών.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Μου αρέσουν όλα τα σατιρικά βίντεο»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ απαντά εμμέσως στα σχόλια της Έμα Γουάτσον
Κόντρα 28.09.25

«Μου αρέσουν όλα τα σατιρικά βίντεο»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ απαντά εμμέσως στα σχόλια της Έμα Γουάτσον

Η Γουάτσον, όπως και οι συμπρωταγωνιστές της Ντάνιελ Ράντκλιφ και Ρούπερτ Γκριντ, έχουν εκφραστεί ξεκάθαρα υπέρ των δικαιωμάτων της τρανς κοινότητας, ενώ η Ρόουλινγκ έχει κατηγορηθεί για τρανσφοβικές τοποθετήσεις

Σύνταξη
Έρχεται η εποχή της σιωπής; Πώς Ευρώπη και ΗΠΑ υπονομεύουν την ελευθερία του λόγου
Κόσμος 28.09.25

Έρχεται η εποχή της σιωπής; Πώς Ευρώπη και ΗΠΑ υπονομεύουν την ελευθερία του λόγου

Η ελευθερία του λόγου φάινεται ότι δέχεται πλήγμα κατά τα τελευταία χρόνια, με τις ΗΠΑ να μπαίνουν σε ένα νέο σκοτεινό κεφάλαιο της ιστορίας τους και την Ευρώπη να δείχνει σημαντικές ρωγμές

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Λέκκας στο in: «Ο σεισμός των 5,4 Ρίχτερ στην Τουρκία δεν προέρχεται από το ρήγμα της Ανατολίας»
«Επικράτησε πανικός» 28.09.25

Τι λένε οι σεισμολόγοι στο in για τα 5,4 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία - Πόσο επηρεάζεται η Ελλάδα

Ο ισχυρός σεισμός που έπληξε τη δυτική Τουρκία «δεν γνωρίζουμε αν είναι ο κύριος» αναφέρει o καθηγητής Φυσικών Καταστροφών στο ΕΚΠΑ - «Δεν επηρεάζει τη σεισμικότητα της Ελλάδας» λέει ο Γκανάς

Σύνταξη
LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη
La Liga 28.09.25

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη, για την La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1HD.

Σύνταξη
Επίσημο: Στην Dubai BC ο Σανλί (pic)
Euroleague 28.09.25

Επίσημο: Στην Dubai BC ο Σανλί (pic)

Ο Σερτάτς Σανλί θα συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai BC, η οποία απέκτησε τον Τούρκο σέντερ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Τζαϊτέ.

Σύνταξη
ΟΟΣΑ: Πόσες ώρες απασχολούνται μετά την δουλειά τους άνδρες και γυναίκες – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Μεγάλο το χάσμα στην Ελλάδα 28.09.25

Γένους θηλυκού η άμισθη εργασία - Πόσες ώρες απασχολούνται μετά την δουλειά τους άνδρες και γυναίκες

Η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη τριάδα με τις χώρες στις οποίες οι γυναίκες εξακολουθούν να επωμίζονται τις περισσότερες ώρες σε άμισθη εργασία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΣΥΡΙΖΑ για ανασκόπηση Μητσοτάκη: Η απόστασή του από την πραγματικότητα μεγαλώνει με τρόπο γεωμετρικό
«Θράσος» 28.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για ανασκόπηση Μητσοτάκη: Η απόστασή του από την πραγματικότητα μεγαλώνει με τρόπο γεωμετρικό

Σφοδρή κριτική στον πρωθυπουργό ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζοντας ότι «σε κάθε κυριακάτικο μήνυμά του, ο κ. Μητσοτάκης έχει μεγαλύτερο θράσος από το προηγούμενο»

Σύνταξη
Η ΚΕΔ παραδέχθηκε το οφσάιντ στο γκολ του Λεβαδειακού: «Αδυναμία λήψης της σωστής απόφασης» (vid)
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Η ΚΕΔ παραδέχθηκε το οφσάιντ στο γκολ του Λεβαδειακού: «Αδυναμία λήψης της σωστής απόφασης» (vid)

Με ανακοίνωσή της, η ΚΕΔ αναφέρθηκε στο πρόβλημα που υπήρχε με το VAR στο Ολυμπιακός - Λεβαδειακός, κάτι που εμπόδισε τον διαιτητή να πάρει τη σωστή απόφαση και να ακυρώσει το δεύτερο γκολ των Βοιωτών.

Σύνταξη
Κυρώσεις στο Ιράν και θνησιμότητα: Η μελέτη που «καίει» τις πρακτικές της Δύσης – τι λέει για ΟΗΕ
Χιλιάδες θάνατοι 28.09.25

Κυρώσεις στο Ιράν και θνησιμότητα: Η μελέτη που «καίει» τις πρακτικές της Δύσης – τι λέει για ΟΗΕ

Μπορεί οι κυρώσεις να φαίνονται αδύναμες να ρίξουν καθεστώτα και να αλλάξουν κυβερνήσεις, αλλά επιστήμονες αποκαλύπτουν ότι σκοτώνουν πάνω από 560.000 ανθρώπους ετησίως.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο