«Oι κόρες μου υποφέρουν»: Οργή, δράμα και η ελπίδα του Έρικ Ντέιν μετά τη διάγνωση του με ALS

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για το πώς βιώνει η οικογένειά του Έρικ Ντέιν την ασθένεια του έρχονται στο φως, με τη σύζυγό του, επίσης ηθοποιό Ρεμπέκα Γκέιχαρτ, να αποκαλύπτει τον αφάνταστο πόνο που περνούν οι δύο έφηβες κόρες τους, καθώς ο ηθοποιός δίνει τη γενναία του μάχη κατά της Αμυοτροφικής Πλευρικής Σκλήρυνσης (ALS), μιας νόσου που απειλεί να του στερήσει τον χρόνο κοντά τους.

Η καρδιά της οικογένειας του Έρικ Ντέιν, του τηλεοπτικού McSteamy του Grey’s Anatomy και σταρ του Euphoria, «ράγισε» τον Απρίλιο του 2025 με την ανακοίνωση της διάγνωσής του με ALS, και σήμερα, η επί επτά χρόνια εν διαστάσει αλλά πλέον κοντά του σύζυγος δίνει μια σκληρή εικόνα για το πώς η προοδευτική νευροεκφυλιστική νόσος έχει επηρεάσει ανεπανόρθωτα τις κόρες τους, με την ίδια να δηλώνει πως «υποφέρουν πραγματικά».

Η Γκέιχαρτ, γνωστή από τη σειρά Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς, αποκάλυψε πώς η μάχη του συζύγου της, Έρικ Ντέιν, με την Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση (ALS) έχει κλονίσει την οικογένεια.

«Είναι σπαρακτικό», δήλωσε η 54χρονη ηθοποιός στο αμερικανικό περιοδικό People το Σάββατο. «Τα κορίτσια μου υποφέρουν πραγματικά και απλώς προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε. Είναι μια δύσκολη περίοδος».

Οι κόρες τους, η 15χρονη Μπίλι και η 13χρονη Τζόρτζια, αντιμετωπίζουν την προοδευτική νευροεκφυλιστική νόσο του 52χρονου πατέρα τους «μέρα με τη μέρα».

Όπως εξηγεί η Γκέιχαρτ, η οικογένεια λαμβάνει βοήθεια από επαγγελματίες ψυχοθεραπευτές, προσπαθώντας να διατηρήσει την ελπίδα και να αντιμετωπίσει την κατάσταση «με αξιοπρέπεια, χάρη και αγάπη».

Ο Ντέιν αποκάλυψε τη διάγνωσή του με ALS τον Απρίλιο του 2025.

«Έχω διαγνωστεί με ALS», είχε πει τότε στο People, ζητώντας διακριτικότητα για την οικογένειά του, ενώ δήλωνε ευγνώμων που τους έχει δίπλα του «καθώς πλοηγούμαστε σε αυτό το νέο κεφάλαιο».

Η Γκέιχαρτ — η οποία είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου από τον Ντέιν το 2018, αλλά ακύρωσε τη διαδικασία τον Μάρτιο του 2025 — περιέγραψε την ασθένεια ως «φρικτή» και παραδέχθηκε ότι δεν έχει φτάσει ακόμη στο σημείο «να δει τα πράγματα θετικά». Παρ’ όλα αυτά, τόνισε πως η κατάσταση τους έφερε όλους πιο κοντά.

«Είμαστε σίγουρα αντιμέτωποι με κάτι που μας έχει ενώσει, και ο Έρικ θα είναι πάντα η οικογένειά μου, είτε είμαστε παντρεμένοι είτε όχι, είτε ζούμε στο ίδιο σπίτι, είτε όχι», δήλωσε.

Αν και η οικογένεια είναι «πιο δεμένη» λόγω της διάγνωσης, η Γκέιχαρτ δεν χαίρεται για αυτό. «Δεν μου αρέσει ο λόγος για τον οποίο συνέβη αυτό» είπε. «Είναι μια φρικτή ασθένεια και εύχομαι να υπήρχε θεραπεία. Ελπίζω να βρουν μία σύντομα, γιατί είναι τόσο λυπηρό».

Οργή και ελπίδα

Τον Ιούνιο του 2025, ο 52χρονος μίλησε στην Νταϊάν Σόγιερ στο Good Morning America για το πώς η επιθετική ασθένεια — για την οποία δεν υπάρχει γνωστή θεραπεία, αν και η επιστημονική έρευνα σημειώνει σημαντική πρόοδο — επηρεάζει την καθημερινότητά του.

«Έχω ένα λειτουργικό χέρι. Η αριστερή πλευρά μου είναι οκ. Η δεξιά μου πλευρά έχει σταματήσει εντελώς να λειτουργεί», είπε στη δημοσιογράφο.

Ο Ντέιν συγκίνησε λόγοντας ότι πλέον αυτά τα τρία γράμματα [ALS] ορίζουν τις μέρες και τη ζωή του. «Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό το ακρωνύμιο», είπε. «Είναι μαζί μου το πρώτο δευτερόλεπτο που ανοίγω τα μάτια μου».

«Τηλεφωνώ στη Ρεμπέκα. Της μιλάω κάθε μέρα» εξομολογήθηκε για τη σύντροφο του με την οποία παντρεύτηκε το 2014. «Καταφέραμε να γίνουμε καλύτεροι φίλοι και καλύτεροι γονείς και είναι πιθανώς η μεγαλύτερη υποστηρίκτριά μου και στηρίζομαι πάνω της».

Ωστόσο, ο ηθοποιός ομολόγησε ότι νιώθει θυμό. «Είμαι θυμωμένος επειδή… υπάρχει μια πολύ μεγάλη πιθανότητα η ασθένεια να μου στερήσει τα κορίτσια μου όταν είναι πολύ μικρές», είπε.

Σε συνέχεια της εμφάνισης του στο GMA τη Δευτέρα, 16 Ιουνίου του 2025, ο Ντέιν, συναντήθηκε ξανά με τη δημοσιογράφο Νταϊάν Σόγιερ την Τρίτη, 17 Ιουνίου, αυτή τη φορά συνοδευόμενος από τη γιατρό του, Δρ. Μέριτ Κούντκοβιτς, νευρολόγο και κορυφαία ερευνήτρια της ALS.

Ο 52χρονος Ντέιν εξήγησε πως ένας από τους λόγους που επέλεξε να συνεργαστεί με τη Δρ. Κούντκοβιτς είναι επειδή του προσέφερε έναν αέρα αισιοδοξίας που δεν είχε βρει σε άλλους γιατρούς.

«Αυτό πήρα από τη Μέριτ όταν τη συνάντησα… υπήρχε μια αίσθηση ελπίδας που δεν είχα λάβει από άλλους γιατρούς με τους οποίους συναντήθηκα», είπε ο Ντέιν.

«Θα φάω κροταλία»

Παρόλο που η Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση (ALS) παραμένει ανίατη, η Δρ. Κούντκοβιτς διευκρίνισε ότι υπάρχουν «πολλά που μπορούν να γίνουν» για να επιβραδυνθεί ενδεχομένως η εξέλιξη και τα συμπτώματα της νόσου. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην επιβράδυνση, ακόμη και την αναστολή, της εξέλιξης σε ασθενείς με οικογενή ALS, η οποία κληρονομείται μέσω των γονιδίων. Ωστόσο, ο Έρικ Ντέιν δεν φέρει τη συγκεκριμένη γονιδιακή μετάλλαξη.

Αυτή τη στιγμή, ο ηθοποιός λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για τα συμπτώματά του και συμμετέχει ενεργά σε ερευνητική μελέτη. Η δέσμευσή του είναι απόλυτη, όπως αποτυπώνεται και στη δήλωσή του: «Θα πετάξω στη Γερμανία και θα φάω το κεφάλι από έναν κροταλία, αν μου πείτε ότι αυτό θα βοηθήσει».

Η Δρ. Κούντκοβιτς επισήμανε ότι οι διαγνώσεις ALS είναι αυξανόμενες και αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται στο μέλλον. Αυτό οφείλεται τόσο στη γήρανση του πληθυσμού όσο και σε μια σειρά από πιθανούς περιβαλλοντικούς παράγοντες που ενδέχεται να προκαλούν την ασθένεια.

Η ερευνήτρια αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις επιπτώσεις των πλαστικών και σε ορισμένα βακτήρια των λιμνών ως δύο πιθανές αιτίες για τη «μετρίως γρήγορη» αύξηση των διαγνώσεων ALS τα τελευταία χρόνια.

Παρά το γεγονός ότι «τόσα πολλά πράγματα είναι εκτός του ελέγχου [του]», ο Ντέιν δήλωσε ότι «μάχεται όσο περισσότερο μπορεί». Περιέγραψε τον εαυτό του ως «ανθεκτικό»σε αυτή τη μάχη κατά της νόσου και στον αγώνα για να διατηρήσει την αισιοδοξία του.

Η ενεργή συμμετοχή του Έρικ Ντέιν στην έρευνα και η ελπίδα που αντλεί από την επιστημονική κοινότητα, όπως αυτή εκπροσωπείται από τη Δρ. Κούντκοβιτς, αναδεικνύουν τον καθοριστικό ρόλο της έρευνας στην αντιμετώπιση του ALS.

Ταυτόχρονα, οι επισημάνσεις για την αύξηση των κρουσμάτων και την επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων όπως τα πλαστικά και τα βακτήρια, θέτουν ένα σοβαρό ερώτημα για τη δημόσια υγεία και την ανάγκη για εντατικότερη μελέτη της σύνδεσης της νόσου με το περιβάλλον.

Τι είναι η Αμυοατροφική πλευρική σκλήρυνση

Η Αμυοατροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS) είναι μια σοβαρή νευροεκφυλιστική και θανατηφόρα νευρολογική νόσος. Αν και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει θεραπεία για την ALS, οι επιστημονικές έρευνες προχωρούν καθημερινά σημειώνει ο Ελληνικός Σύλλογος Ατόμων με Νόσους του Κινητικού Νευρώνα.

Το παγκόσμιο κύμα ευαισθητοποίησης από το ALS Ice Bucket Challenge το 2014 έφερε σημαντική ώθηση στη χρηματοδότηση της έρευνας και συνέβαλε στην ανακάλυψη νέων γονιδίων και μηχανισμών της νόσου.

Έχει «βαφτιστεί» δύο φορές: την πρώτη και πιο επίσημη έλαβε το όνομα του Λου Γκέριγκ, ενός διάσημου αμερικανού παίκτη του μπέιζμπολ ο οποίος διαγνώσθηκε το 1939 με αυτήν και πέθανε δύο χρόνια αργότερα εξαιτίας της· τη δεύτερη φορά ταυτίστηκε με τον πασίγνωστο αστροφυσικό Στίβεν Χόκινγκ (Stephen Hawking), του οποίου η διάγνωση έγινε μόλις στα 21 χρόνια του, αλλά, παρά τις αρνητικές προβλέψεις που τον ήθελαν να ζει το πολύ δύο χρόνια, εκείνος κατάφερε να επιζήσει μισόν αιώνα επιπλέον αφήνοντας άφωνους τους επιστήμονες –αν και καθηλωμένος, και σχεδόν ολοκληρωτικά ανάπηρος, σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ALS συμβαίνει σε 1 έως 3 άτομα ανά 300.000. Μια κληρονομική μορφή της νόσου εμφανίζεται μεταξύ 5-10% των περιπτώσεων. Αλλά στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων, οι γιατροί δεν ξέρουν τα αίτια εμφάνισης της νόσου.

Η ALS ξεκινά συχνά με συσπάσεις των μυών και αδυναμία σε ένα χέρι ή πόδι, ή με κάποιο τραύλισμα. Τελικά, η ALS επηρεάζει την ικανότητα για έλεγχο των μυών που απαιτούνται για να κινηθούμε, να μιλήσουμε, να τραφούμε και να αναπνεύσουμε.

Η ασθένεια αρχίζει συχνά από τα χέρια, τα πόδια ή τα άκρα, και στη συνέχεια εξαπλώνεται σε άλλα μέρη του σώματος, ενώ καθώς εξελίσσεται η νόσος οι μύες γίνονται σταδιακά πιο αδύναμοι μέχρι να παραλύσουν και ο ασθενής εγκλωβίζεται στο ίδιο του το σώμα ενώ η συνείδησή του είναι ακέραιη.

Τα πρώιμα συμπτώματα της ALS περιλαμβάνουν:

Δυσκολία ανύψωσης του μπροστινού μέρους του ποδιού και των δαχτύλων των ποδιών.

Αδυναμία στο κάτω άκρο και στους άκρους πόδες.

Αδυναμία χεριού ή αδεξιότητα.

Ασαφή άρθρωση (τραυλισμό) ή προβλήματα στην κατάποση.

Μυϊκές κράμπες και νευρικές συσπάσεις στα χέρια, τους ώμους και τη γλώσσα.

Ο Σύλλογος Ασθενών με Νόσο Κινητικού Νευρώνα (ALS Hellas) είναι μια ομάδα ανθρώπων που γνωρίζει από κοντά τον αγώνα με την ALS στηρίζοντας ασθενείς και φροντιστές σε όλη την Ελλάδα, με πληροφόρηση και ψυχολογική ενδυνάμωση ενώ παράλληλα διεκδικεί δικαιώματα και φροντίδα υψηλής ποιότητας. Με μότο το «Μη μείνεις μόνος/η. Είμαστε εδώ για εσένα. Μαζί μπορούμε να κάνουμε τη φωνή μας πιο δυνατή» ο Σύλλογος είναι δίπλα σε ασθενείς και φροντιστές.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.