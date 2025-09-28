Σε μια εποχή γεμάτη από γεωπολιτικές και κλιματικές προκλήσεις, οι Σουηδοί αρχίζουν να αισθάνονται το βάρος της επισιτιστικής αβεβαιότητας.

Μια νέα έρευνα δείχνει ότι η ανησυχία για τις προμήθειες τροφίμων σε περιόδους κρίσης ή πολέμου φτάνει σε επίπεδα ρεκόρ – και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η χώρα χρειάζεται να δράσει άμεσα.

Στη Σουηδία το 66% των πολιτών φοβάται ελλείψεις

Συγκεριμένα και σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της εταιρείας Novus για τη Σουηδική αγροτική συνεταιριστική Lantmännen, δύο στους τρεις Σουηδούς (66%) ανησυχούν για την έλλειψη τροφίμων σε περιόδους κρίσης ή πολέμου.

Το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί από 59% πέρυσι, υποδεικνύοντας μια τάση αυξανόμενης ανησυχίας μεταξύ των πολιτών, αναφέρει στο ρεπορτάζ του περιοδικό ESM.

Ένα από τα βασικά προβλήματα που εντείνει τον φόβο είναι ότι η Σουηδία παράγει μόλις το ήμισυ των τροφίμων που καταναλώνει. Η πλειονότητα των πολιτών θεωρεί ότι αυτό το επίπεδο αυτάρκειας είναι ανεπαρκές.

Ο Per Arfvidsson, αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Lantmännen, τονίζει:

«Η ανησυχία είναι δικαιολογημένη. Το γεγονός ότι μόνο το 50% της τροφής μας παράγεται στη Σουηδία δημιουργεί αίσθηση ανασφάλειας και καθιστά τη χώρα ευάλωτη».

Η σημασία των στρατηγικών αποθεμάτων

Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει σχέδια για τη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων τροφίμων, μια κίνηση που θεωρείται θετική, αλλά η Lantmännen υποστηρίζει ότι απαιτούνται επιπλέον μέτρα. Στην κορυφή των προτεραιοτήτων είναι η αποθήκευση πρώτων υλών και η σημαντική αύξηση της εγχώριας παραγωγής τροφίμων.

Ο Arfvidsson προσθέτει ότι οι Σουηδοί αγρότες είναι έτοιμοι και ικανοί να αυξήσουν την παραγωγή τους, αρκεί να υπάρξει στήριξη από την πολιτεία και τη βιομηχανία, ενώ η ενημέρωση των καταναλωτών για την προτίμηση σε εγχώρια προϊόντα μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας.

Τι γνωρίζουν οι πολίτες

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι μόνο το 18% των Σουηδών γνωρίζει σωστά το ποσοστό αυτάρκειας της χώρας, ενώ οι δύο στους τρεις πιστεύουν ότι είναι χαμηλότερο και μόνο το 16% θεωρεί ότι είναι υψηλότερο. Παράλληλα, δύο στους τρεις Σουηδούς ενδιαφέρονται να μάθουν πώς οι καταναλωτικές τους επιλογές μπορούν να συμβάλουν στην αυτάρκεια της χώρας.

Το Matvärnet και η στήριξη της εγχώριας παραγωγής

Η έρευνα αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας Matvärnet της Lantmännen, η οποία έχει ως στόχο να αναδείξει τον κρίσιμο ρόλο των αγροτών και να ενθαρρύνει τους καταναλωτές να στηρίξουν την εγχώρια παραγωγή τροφίμων.

Η Lantmännen, ιδιοκτησία 17.000 Σουηδών αγροτών, ειδικεύεται στη γεωργία, τα γεωργικά μηχανήματα, τη βιοενέργεια και την παραγωγή τροφίμων. Με ετήσιο κύκλο εργασιών 70 δισεκατομμυρίων SEK, η συνεταιριστική εταιρεία επικεντρώνεται στα δημητριακά.

Η έρευνα διεξήχθη διαδικτυακά μεταξύ 1.043 Σουηδών ηλικίας 18 έως 84 ετών, από 20 έως 27 Μαρτίου 2025, και θεωρείται αντιπροσωπευτική του συνολικού πληθυσμού.