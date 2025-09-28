newspaper
Σουηδία: Ανησυχούν οι πολίτες για την ασφάλεια τροφίμων σε περίοδο κρίσης
Οικονομικές Ειδήσεις 28 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:50

Σουηδία: Ανησυχούν οι πολίτες για την ασφάλεια τροφίμων σε περίοδο κρίσης

Η αγωνία για ελλείψεις τροφίμων στη Σουηδία μεγαλώνει, σύμφωνα με νέα έρευνα

Σε μια εποχή γεμάτη από γεωπολιτικές και κλιματικές προκλήσεις, οι Σουηδοί αρχίζουν να αισθάνονται το βάρος της επισιτιστικής αβεβαιότητας.

Μια νέα έρευνα δείχνει ότι η ανησυχία για τις προμήθειες τροφίμων σε περιόδους κρίσης ή πολέμου φτάνει σε επίπεδα ρεκόρ – και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η χώρα χρειάζεται να δράσει άμεσα.

Στη Σουηδία το 66% των πολιτών φοβάται ελλείψεις

Συγκεριμένα και σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της εταιρείας Novus για τη Σουηδική αγροτική συνεταιριστική Lantmännen, δύο στους τρεις Σουηδούς (66%) ανησυχούν για την έλλειψη τροφίμων σε περιόδους κρίσης ή πολέμου.

Το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί από 59% πέρυσι, υποδεικνύοντας μια τάση αυξανόμενης ανησυχίας μεταξύ των πολιτών, αναφέρει στο ρεπορτάζ του περιοδικό ESM.

Ένα από τα βασικά προβλήματα που εντείνει τον φόβο είναι ότι η Σουηδία παράγει μόλις το ήμισυ των τροφίμων που καταναλώνει. Η πλειονότητα των πολιτών θεωρεί ότι αυτό το επίπεδο αυτάρκειας είναι ανεπαρκές.

Ο Per Arfvidsson, αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Lantmännen, τονίζει:
«Η ανησυχία είναι δικαιολογημένη. Το γεγονός ότι μόνο το 50% της τροφής μας παράγεται στη Σουηδία δημιουργεί αίσθηση ανασφάλειας και καθιστά τη χώρα ευάλωτη».

Η σημασία των στρατηγικών αποθεμάτων

Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει σχέδια για τη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων τροφίμων, μια κίνηση που θεωρείται θετική, αλλά η Lantmännen υποστηρίζει ότι απαιτούνται επιπλέον μέτρα. Στην κορυφή των προτεραιοτήτων είναι η αποθήκευση πρώτων υλών και η σημαντική αύξηση της εγχώριας παραγωγής τροφίμων.

Ο Arfvidsson προσθέτει ότι οι Σουηδοί αγρότες είναι έτοιμοι και ικανοί να αυξήσουν την παραγωγή τους, αρκεί να υπάρξει στήριξη από την πολιτεία και τη βιομηχανία, ενώ η ενημέρωση των καταναλωτών για την προτίμηση σε εγχώρια προϊόντα μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας.

Τι γνωρίζουν οι πολίτες

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι μόνο το 18% των Σουηδών γνωρίζει σωστά το ποσοστό αυτάρκειας της χώρας, ενώ οι δύο στους τρεις πιστεύουν ότι είναι χαμηλότερο και μόνο το 16% θεωρεί ότι είναι υψηλότερο. Παράλληλα, δύο στους τρεις Σουηδούς ενδιαφέρονται να μάθουν πώς οι καταναλωτικές τους επιλογές μπορούν να συμβάλουν στην αυτάρκεια της χώρας.

Το Matvärnet και η στήριξη της εγχώριας παραγωγής

Η έρευνα αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας Matvärnet της Lantmännen, η οποία έχει ως στόχο να αναδείξει τον κρίσιμο ρόλο των αγροτών και να ενθαρρύνει τους καταναλωτές να στηρίξουν την εγχώρια παραγωγή τροφίμων.

Η Lantmännen, ιδιοκτησία 17.000 Σουηδών αγροτών, ειδικεύεται στη γεωργία, τα γεωργικά μηχανήματα, τη βιοενέργεια και την παραγωγή τροφίμων. Με ετήσιο κύκλο εργασιών 70 δισεκατομμυρίων SEK, η συνεταιριστική εταιρεία επικεντρώνεται στα δημητριακά.

Η έρευνα διεξήχθη διαδικτυακά μεταξύ 1.043 Σουηδών ηλικίας 18 έως 84 ετών, από 20 έως 27 Μαρτίου 2025, και θεωρείται αντιπροσωπευτική του συνολικού πληθυσμού.

Ναυτιλία
Κρουαζιέρα: Προς νέο ρεκόρ, αλλά σύννεφα μετά το 2026-2027

Κρουαζιέρα: Προς νέο ρεκόρ, αλλά σύννεφα μετά το 2026-2027

Business
inWellness
inTown
Η απονομή του χρυσού μεταλλίου και ο Εθνικός ύμνος προς τιμήν του Παγκόσμιου πρωταθλητή Στέφανου Ντούσκου
Κωπηλασία 28.09.25

Η απονομή του χρυσού μεταλλίου και ο Εθνικός ύμνος προς τιμήν του Παγκόσμιου πρωταθλητή Στέφανου Ντούσκου

Δείτε βίντεο από την απονομή του χρυσού μεταλλίου που κέρδισε ο Στέφανος Ντούσκος το σκιφ ανδρών στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σανγκάης καθώς επίσης και τον Εθνικό Ύμνο που έπαιξε προς τιμήν του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Oι κόρες μου υποφέρουν»: Οργή, δράμα και η ελπίδα του Έρικ Ντέιν μετά τη διάγνωση του με ALS
Μάχη 28.09.25

«Oι κόρες μου υποφέρουν»: Οργή, δράμα και η ελπίδα του Έρικ Ντέιν μετά τη διάγνωση του με ALS

«Τα κορίτσια μου υποφέρουν πραγματικά και απλώς προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε. Είναι μια δύσκολη περίοδος» είπε η σύζυγος του Έρικ Ντέιν για το οικογενειακό δράμα μετά τη σκληρή διάγνωση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: ΑΕΚ – Βόλος
Ποδόσφαιρο 28.09.25

LIVE: ΑΕΚ – Βόλος

LIVE: ΑΕΚ – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση ΑΕΚ – Βόλος, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Αιμίλιος Χειλάκης: Δεν ήταν ατύχημα, ήταν ένα έγκλημα το οποίο μακροημέρευε μέχρι να συμβεί – αυτό ήταν τα Τέμπη
Βίντεο 28.09.25

Αιμίλιος Χειλάκης: Δεν ήταν ατύχημα, ήταν ένα έγκλημα το οποίο μακροημέρευε μέχρι να συμβεί – αυτό ήταν τα Τέμπη

«Η πολιτική είναι αυτοαναφερόμενη, διαρκώς μαθαίνουμε για τα προβλήματα των κομμάτων. Δεν έμαθε ποτέ κανένα κόμμα τα προβλήματά μας», είπε μεταξύ άλλων ο Αιμίλιος Χειλάκης σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
LIVE: Ρόμα – Ελλάς Βερόνα
Serie A 28.09.25

LIVE: Ρόμα – Ελλάς Βερόνα

LIVE: Ρόμα – Ελλάς Βερόνα. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Ελλάς Βερόνα για την 5η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Γιατί η Βόρεια Κορέα γίνεται πιο επικίνδυνη
«Βορειοκορεοποίηση» 28.09.25

Γιατί η Βόρεια Κορέα γίνεται πιο επικίνδυνη

Ο Economist υποστηρίζει ότι η «Βορειοκορεοποίηση» στη Βόρεια Κορέα θα καταστήσει τη χώρα πιο επικίνδυνη στο εξωτερικό και πιο καταπιεστική προς τον ίδιο τον λαό της.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Χανιά
Ποδόσφαιρο 28.09.25

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Χανιά

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Χανιά. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός Β’ – Χανιά για την 3η αγωνιστική της Superleague 2.

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός
Super Cup 28.09.25

LIVE: ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός

Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη του ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός, στο μπάσκετ γυναικών για τον τελικό του Super Cup. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2.

Σύνταξη
Τέμπη: Ποια είναι η Επιτροπή Peti του Ευρωκοινοβουλίου που θα διερευνήσει την τραγωδία και τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα
Πολιτική 28.09.25

Τέμπη: Ποια είναι η Επιτροπή Peti του Ευρωκοινοβουλίου που θα διερευνήσει την τραγωδία και τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα

Από τη μια η ευρωπαϊκή εισαγγελία, από την άλλη οι Επιτροπές του ευρωκοινοβουλίου. Μετά την PEGA και τις υποκλοπές ήρθε η ώρα της επιτροπής Peti να ελέγξει την Ελλάδα στο θέμα της τραγωδίας των Τεμπών.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Μου αρέσουν όλα τα σατιρικά βίντεο»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ απαντά εμμέσως στα σχόλια της Έμα Γουάτσον
Κόντρα 28.09.25

«Μου αρέσουν όλα τα σατιρικά βίντεο»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ απαντά εμμέσως στα σχόλια της Έμα Γουάτσον

Η Γουάτσον, όπως και οι συμπρωταγωνιστές της Ντάνιελ Ράντκλιφ και Ρούπερτ Γκριντ, έχουν εκφραστεί ξεκάθαρα υπέρ των δικαιωμάτων της τρανς κοινότητας, ενώ η Ρόουλινγκ έχει κατηγορηθεί για τρανσφοβικές τοποθετήσεις

Σύνταξη
Έρχεται η εποχή της σιωπής; Πώς Ευρώπη και ΗΠΑ υπονομεύουν την ελευθερία του λόγου
Κόσμος 28.09.25

Έρχεται η εποχή της σιωπής; Πώς Ευρώπη και ΗΠΑ υπονομεύουν την ελευθερία του λόγου

Η ελευθερία του λόγου φάινεται ότι δέχεται πλήγμα κατά τα τελευταία χρόνια, με τις ΗΠΑ να μπαίνουν σε ένα νέο σκοτεινό κεφάλαιο της ιστορίας τους και την Ευρώπη να δείχνει σημαντικές ρωγμές

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Λέκκας στο in: «Ο σεισμός των 5,4 Ρίχτερ στην Τουρκία δεν προέρχεται από το ρήγμα της Ανατολίας»
«Επικράτησε πανικός» 28.09.25

Τι λένε οι σεισμολόγοι στο in για τα 5,4 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία - Πόσο επηρεάζεται η Ελλάδα

Ο ισχυρός σεισμός που έπληξε τη δυτική Τουρκία «δεν γνωρίζουμε αν είναι ο κύριος» αναφέρει o καθηγητής Φυσικών Καταστροφών στο ΕΚΠΑ - «Δεν επηρεάζει τη σεισμικότητα της Ελλάδας» λέει ο Γκανάς

Σύνταξη
LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη
La Liga 28.09.25

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη, για την La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1HD.

Σύνταξη
Επίσημο: Στην Dubai BC ο Σανλί (pic)
Euroleague 28.09.25

Επίσημο: Στην Dubai BC ο Σανλί (pic)

Ο Σερτάτς Σανλί θα συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai BC, η οποία απέκτησε τον Τούρκο σέντερ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Τζαϊτέ.

Σύνταξη
ΟΟΣΑ: Πόσες ώρες απασχολούνται μετά την δουλειά τους άνδρες και γυναίκες – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Μεγάλο το χάσμα στην Ελλάδα 28.09.25

Γένους θηλυκού η άμισθη εργασία - Πόσες ώρες απασχολούνται μετά την δουλειά τους άνδρες και γυναίκες

Η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη τριάδα με τις χώρες στις οποίες οι γυναίκες εξακολουθούν να επωμίζονται τις περισσότερες ώρες σε άμισθη εργασία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΣΥΡΙΖΑ για ανασκόπηση Μητσοτάκη: Η απόστασή του από την πραγματικότητα μεγαλώνει με τρόπο γεωμετρικό
«Θράσος» 28.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για ανασκόπηση Μητσοτάκη: Η απόστασή του από την πραγματικότητα μεγαλώνει με τρόπο γεωμετρικό

Σφοδρή κριτική στον πρωθυπουργό ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζοντας ότι «σε κάθε κυριακάτικο μήνυμά του, ο κ. Μητσοτάκης έχει μεγαλύτερο θράσος από το προηγούμενο»

Σύνταξη
Η ΚΕΔ παραδέχθηκε το οφσάιντ στο γκολ του Λεβαδειακού: «Αδυναμία λήψης της σωστής απόφασης» (vid)
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Η ΚΕΔ παραδέχθηκε το οφσάιντ στο γκολ του Λεβαδειακού: «Αδυναμία λήψης της σωστής απόφασης» (vid)

Με ανακοίνωσή της, η ΚΕΔ αναφέρθηκε στο πρόβλημα που υπήρχε με το VAR στο Ολυμπιακός - Λεβαδειακός, κάτι που εμπόδισε τον διαιτητή να πάρει τη σωστή απόφαση και να ακυρώσει το δεύτερο γκολ των Βοιωτών.

Σύνταξη
Κυρώσεις στο Ιράν και θνησιμότητα: Η μελέτη που «καίει» τις πρακτικές της Δύσης – τι λέει για ΟΗΕ
Χιλιάδες θάνατοι 28.09.25

Κυρώσεις στο Ιράν και θνησιμότητα: Η μελέτη που «καίει» τις πρακτικές της Δύσης – τι λέει για ΟΗΕ

Μπορεί οι κυρώσεις να φαίνονται αδύναμες να ρίξουν καθεστώτα και να αλλάξουν κυβερνήσεις, αλλά επιστήμονες αποκαλύπτουν ότι σκοτώνουν πάνω από 560.000 ανθρώπους ετησίως.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
