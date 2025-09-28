Σουηδία: Ανησυχούν οι πολίτες για την ασφάλεια τροφίμων σε περίοδο κρίσης
Η αγωνία για ελλείψεις τροφίμων στη Σουηδία μεγαλώνει, σύμφωνα με νέα έρευνα
Σε μια εποχή γεμάτη από γεωπολιτικές και κλιματικές προκλήσεις, οι Σουηδοί αρχίζουν να αισθάνονται το βάρος της επισιτιστικής αβεβαιότητας.
Μια νέα έρευνα δείχνει ότι η ανησυχία για τις προμήθειες τροφίμων σε περιόδους κρίσης ή πολέμου φτάνει σε επίπεδα ρεκόρ – και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η χώρα χρειάζεται να δράσει άμεσα.
Στη Σουηδία το 66% των πολιτών φοβάται ελλείψεις
Συγκεριμένα και σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της εταιρείας Novus για τη Σουηδική αγροτική συνεταιριστική Lantmännen, δύο στους τρεις Σουηδούς (66%) ανησυχούν για την έλλειψη τροφίμων σε περιόδους κρίσης ή πολέμου.
Το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί από 59% πέρυσι, υποδεικνύοντας μια τάση αυξανόμενης ανησυχίας μεταξύ των πολιτών, αναφέρει στο ρεπορτάζ του περιοδικό ESM.
Ένα από τα βασικά προβλήματα που εντείνει τον φόβο είναι ότι η Σουηδία παράγει μόλις το ήμισυ των τροφίμων που καταναλώνει. Η πλειονότητα των πολιτών θεωρεί ότι αυτό το επίπεδο αυτάρκειας είναι ανεπαρκές.
Ο Per Arfvidsson, αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Lantmännen, τονίζει:
«Η ανησυχία είναι δικαιολογημένη. Το γεγονός ότι μόνο το 50% της τροφής μας παράγεται στη Σουηδία δημιουργεί αίσθηση ανασφάλειας και καθιστά τη χώρα ευάλωτη».
Η σημασία των στρατηγικών αποθεμάτων
Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει σχέδια για τη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων τροφίμων, μια κίνηση που θεωρείται θετική, αλλά η Lantmännen υποστηρίζει ότι απαιτούνται επιπλέον μέτρα. Στην κορυφή των προτεραιοτήτων είναι η αποθήκευση πρώτων υλών και η σημαντική αύξηση της εγχώριας παραγωγής τροφίμων.
Ο Arfvidsson προσθέτει ότι οι Σουηδοί αγρότες είναι έτοιμοι και ικανοί να αυξήσουν την παραγωγή τους, αρκεί να υπάρξει στήριξη από την πολιτεία και τη βιομηχανία, ενώ η ενημέρωση των καταναλωτών για την προτίμηση σε εγχώρια προϊόντα μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας.
Τι γνωρίζουν οι πολίτες
Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι μόνο το 18% των Σουηδών γνωρίζει σωστά το ποσοστό αυτάρκειας της χώρας, ενώ οι δύο στους τρεις πιστεύουν ότι είναι χαμηλότερο και μόνο το 16% θεωρεί ότι είναι υψηλότερο. Παράλληλα, δύο στους τρεις Σουηδούς ενδιαφέρονται να μάθουν πώς οι καταναλωτικές τους επιλογές μπορούν να συμβάλουν στην αυτάρκεια της χώρας.
Το Matvärnet και η στήριξη της εγχώριας παραγωγής
Η έρευνα αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας Matvärnet της Lantmännen, η οποία έχει ως στόχο να αναδείξει τον κρίσιμο ρόλο των αγροτών και να ενθαρρύνει τους καταναλωτές να στηρίξουν την εγχώρια παραγωγή τροφίμων.
Η Lantmännen, ιδιοκτησία 17.000 Σουηδών αγροτών, ειδικεύεται στη γεωργία, τα γεωργικά μηχανήματα, τη βιοενέργεια και την παραγωγή τροφίμων. Με ετήσιο κύκλο εργασιών 70 δισεκατομμυρίων SEK, η συνεταιριστική εταιρεία επικεντρώνεται στα δημητριακά.
Η έρευνα διεξήχθη διαδικτυακά μεταξύ 1.043 Σουηδών ηλικίας 18 έως 84 ετών, από 20 έως 27 Μαρτίου 2025, και θεωρείται αντιπροσωπευτική του συνολικού πληθυσμού.
