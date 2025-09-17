Στη «μέγγενη» της ακρίβειας εξακολουθούν να βρίσκονται τα νοικοκυριά. Ο πληθωρισμός, το 2025, αναμένεται να παραμείνει υψηλός ενώ ένα χρόνο αργότερα θα δούμε μια μικρή αποκλιμάκωση, όμως και πάλι θα είναι πάνω από το στόχο του 2%.

Υψηλότερος ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το 2025 και το 2026 σε σύγκριση με την ΕΕ

Στο τελευταίο Δελτίο Παρακολούθησης του πληθωρισμού (inflation monitor) που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), το τρέχον έτος, αναμένεται να παραμείνει υψηλός στο 3,1 %, κυρίως «λόγω των αναμενόμενων αυξήσεων των μισθών και των ενοικίων, των πιέσεων από την υψηλή τουριστική ζήτηση και των αυξήσεων των έμμεσων φόρων, τον υψηλό πληθωρισμό των μη μεταποιημένων τροφίμων και τα λιγότερο αρνητικά ποσοστά πληθωρισμού στην ενέργεια».

Το 2026, ο πληθωρισμός θα μειωθεί στο 2,6%, μακριά από ευρωπαϊκό στόχο που έχει οριστεί στο 2%.

Αναθεώρηση επί τα χείρω

Το άκρως ανησυχητικό για τη χώρα μας είναι πως η ΤτΕ αναθεωρεί τον πληθωρισμό σημαντικά προς τα πάνω. Το 2025 στο 3,1% από 2,5% και το 2026 στο 2,6% από 2,1%. Οι αναθεωρήσεις αυτές οφείλονται στον υψηλότερο (και πιο επίμονο από το αναμενόμενο) πληθωρισμό των υπηρεσιών και των τροφίμων.

Ενοίκια, διατροφή, υπηρεσίες «εξατμίζουν» τα εισοδήματα. Ειδικά στα είδη διατροφής, τον Αύγουστου, ξεχωρίζουν οι αυξήσεις τιμών σε φρούτα (11,6%), σοκολάτες (23,2%) και καφέ (18,5%). Επίσης ανατιμήσεις υπήρξαν, μεταξύ άλλων, σε ενοίκια κατοικιών (10,9%), ένδυση- υπόδηση (7,7%), μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (18,1%), πακέτο διακοπών (6,4%) και ασφάλιστρα υγείας (7%).

Στο μεταξύ, ένα νέο κύμα ακρίβειας προμηνύουν οι τιμές χονδρικής, καθώς καταγράφονται σημαντικές ανατιμήσεις αγαθών. Οι συνθήκες όπως έχουν διαμορφωθεί στην αγορά δείχνουν πως θα συνεχιστούν οι πιέσεις στα νοικοκυριά και τους πρώτους μήνες του φθινοπώρου.

Εκτός από τα φρούτα που ήδη πήραν ξανά «φωτιά», οι προβλέψεις δεν είναι αισιόδοξες ούτε για τα ψάρια και τα κρέατα που θα δουν και αυτά ανατιμήσεις.

Μακριά από την Ευρωζώνη η Ελλάδα

Σημειώνεται ότι στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός τον Αύγουστο αυξήθηκε οριακά στο 2,1% από 2% τον προηγούμενο μήνα.

Ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ, μετρημένος με τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (HICP), αναμένεται να παραμείνει κοντά στον στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) τα επόμενα δύο χρόνια, με σταδιακή μείωση. Οι εκτιμήσεις βασίζονται σε πρόσφατες προβλέψεις από την ΕΚΤ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους διεθνείς οργανισμούς, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως οι ενεργειακές τιμές, οι μισθοί, οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι εμπορικές πολιτικές

Σε σύγκριση με τις άλλες χώρες του νότου η Ελλάδα έχει τον υψηλότερο πληθωρισμό, ενώ η Γαλλία και η Ιταλία τον χαμηλότερο. Η Ισπανία και η Πορτογαλία κινούνται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Τελειώνουν τα λεφτά πριν το τέλος του μήνα

Υπό αυτές τις συνθήκες η πλειοψηφία των πολιτών βλέπει πως η οικονομία βρίσκεται σε στασιμότητα ή επιδείνωση. Είναι χαρακτηριστικό πως για 2 στους 3 πολίτες της Αττικής, σύμφωνα με μεγάλη τη έρευνα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, το εισόδημα δεν επαρκεί ούτε για τον μήνα.

Πιο συγκεκριμένα, το 66% των ερωτώμενων δήλωσε ότι το εισόδημα αρκεί για 3 από τις 4 εβδομάδες του μήνα ενώ το 32,2% λέει πως αρκεί για τις 15 πρώτες ημέρες του μήνα. Υπάρχει ένα 23,9% των ερωτώμενων που δηλώνουν ότι μπορούν με άνεση να ανταποκριθούν στα έξοδα του μήνα, ενώ το 7,7% έχει και την δυνατότητα αποταμίευσης.

Οι περικοπές δαπανών επικεντρώνονται σε ελαστικές δαπάνες, όπως π.χ. διασκέδαση, ψυχαγωγία, αλλά και σε βασικές κατηγορίες όπου διατίθεται σεβαστό ποσοστό του εισοδημάτων των νοικοκυριών όπως τρόφιμα/ειδή πρώτης ανάγκης και ενέργεια καύσιμα. Σε αυτό το πλαίσιο δεν έχουν μείνει ανεπηρέαστες και οι διακοπές των πολιτών. Περίπου 1 στους 2 (45%) ερωτώμενων δήλωσε ότι έχει επηρεαστεί τόσο η διάρκεια όσο και η ποιότητα των διακοπών τους.