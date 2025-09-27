Γάζα: Η Χαμάς έχει αποδεχθεί «κατ’ αρχήν» την πρόταση Τραμπ για εκεχειρία

Η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz αναφέρει ότι η Χαμάς έχει αποδεχθεί «κατ’ αρχήν» την πρόταση 21 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο την εκεχειρία στη Γάζα και την απελευθέρωση του συνόλου των ομήρων.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η συμφωνία θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί τη Δευτέρα στη συνάντηση του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και του προέδρου των ΗΠΑ, στον Λευκό Οίκο. Σαράντα οκτώ όμηροι εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, εκ των οποίων μόνο περίπου είκοσι πιστεύεται ότι είναι ακόμα ζωντανοί.

Οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι ο Νετανιάχου προκαλεί βλάβη σε συμμάχους τους

Το Κατάρ, που λειτουργεί ως διαμεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις, αναμένεται να προσκομίσει επιστολή υπογεγραμμένη από τη Χαμάς. Αυτή η επιστολή, γράφει η Haaretz, θα αποδεικνύει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση έχει συμφωνήσει.

Την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: «Φαίνεται ότι θα υπάρξει συμφωνία για τη Γάζα… Νομίζω ότι είναι μια συμφωνία που θα φέρει πίσω τους ομήρους. Θα είναι μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο. Θα είναι ειρήνη».

Πρόκειται για την πρόταση 21 σημείων που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος στις αραβικές χώρες, στη διάσκεψη που είχαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Τι προβλέπει το σχέδιο

Το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου, σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει, προβλέπει ότι θα απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι εντός δύο ημερών, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση Παλαιστίνιων κρατουμένων, 100 εκ των οποίων εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης.

Επίσης, ο ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί σταδιακά από τη Γάζα, για να δώσει τη θέση του σε μια αραβο-διεθνή δύναμη και στη συνέχεια στην Παλαιστινιακή Αρχή. Η Χαμάς θα αφοπλιστεί και θα εγκαταλείψει τον παλαιστινιακό θύλακα. Η ανθρωπιστική βοήθεια θα παρασχεθεί από τον ΟΗΕ και θα ξεκινήσει ένα πενταετές σχέδιο ανοικοδόμησης, χρηματοδοτούμενο από μουσουλμανικές χώρες.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ δεσμεύεται να μην προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα. Το status quo του Τζαμιού Αλ-Άκσα, του ιερότερου τόπου του Ισλάμ, δεν πρέπει να αλλάξει.

Πιέσεις προς τον Νετανιάχου

Η εφημερίδα Haaretz, επικαλούμενη τρεις πηγές με γνώση του θέματος, αναφέρει επίσης ότι σημείο καμπής ήταν η επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα του Κατάρ στις 9 Σεπτεμβρίου. Έκτοτε, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, που φέρεται να έχει και στενούς δεσμούς με τον εμίρη του Κατάρ και την οικογένειά του, ξεκίνησε εκ νέου προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Αιτία, το γεγονός ότι οι ΗΠΑ συνειδητοποίησαν ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εκμεταλλεύθηκε τον χρόνο που του δόθηκε για να συνεχίσει την επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα, σε άλλες ενέργειες. Δηλαδή σε κινήσεις που αποσταθεροποιούν τη Μέση Ανατολή και προκαλούν βλάβη στους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή.

Η ισραηλινή εφημερίδα αναφέρει ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να συνεχίσουν να δίνουν στον Μπενιαμίν Νετανιάχου μεγαλύτερο περιθώριο.

Στόχος, να τηρήσει τη συμφωνία ο Νετανιάχου

Σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα, η βασική αλλαγή που έχει αυτό το σχέδιο είναι η κατ’ αρχήν συμφωνία της Χαμάς να απελευθερώσει όλους τους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα. Δηλαδή δεν θα μπορεί να κρατήσει κάποιους εξ αυτών ως «εγγύηση», ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα τηρήσει τους όρους της συμφωνίας που τον αφορούν.

Και το Κατάρ από την πλευρά του πιστεύει ότι το γεγονός ότι η Χαμάς κρατά ορισμένους ομήρους δεν παρέχει εγγύηση ότι ο πόλεμος δεν θα ξαναρχίσει. Ούτε ότι θα αναγκάσει το Ισραήλ να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αντίθετα, αποτελεί δικαιολογία για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να παρατείνει τον πόλεμο. Η Ντόχα, αναφέρει η Haaretz, πιστεύει ότι πλέον, καθώς το Ισραήλ είναι απομονωμένο, ο πόλεμος θα τελειώσει μόλις απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι.

Ο Τόνι Μπλερ και οι Συμφωνίες του Αβραάμ

Η Haaretz επισημαίνει επίσης ότι, ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ εργάζονται πάνω σε ένα σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Του σχεδίου αυτού θα ηγηθεί ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ. Πρόκειται για σχέδιο που έχει προταθεί αρκετές φορές τα τελευταία δύο χρόνια, μεταξύ άλλων και υπό τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Προβλέπει ότι τα αραβικά έθνη θα ηγηθούν του σχεδίου ανοικοδόμησης στη Γάζα.

Πίσω από όλες αυτές τις κινήσεις, αναφέρει η εφημερίδα, είναι η επιθυμία της κυβέρνησης Τραμπ να επεκτείνει τις Συμφωνίες του Αβραάμ. Κυρίως, να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία, η οποία έχει θέσει ως προϋπόθεση την επίλυση του παλαιστινιακού ζητήματος.