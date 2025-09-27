newspaper
27.09.2025 | 17:24
Με μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ ένας 20χρονος
27.09.2025 | 16:36
Φωτιά σε δασική έκταση στο Εξαμίλι στη Θεσσαλονίκη
27.09.2025 | 13:42
Πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη
Γάζα: Η Χαμάς έχει αποδεχθεί «κατ’ αρχήν» την πρόταση Τραμπ για εκεχειρία
Κόσμος 27 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:54

Γάζα: Η Χαμάς έχει αποδεχθεί «κατ’ αρχήν» την πρόταση Τραμπ για εκεχειρία

Σύμφωνα με τη Haaretz, οι ΗΠΑ θεωρούν ότι ο Νετανιάχου εκμεταλλεύθηκε τον χρόνο που είχε για να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Στόχος, τώρα, με το σχέδιο να διασωθούν οι Συμφωνίες του Αβραάμ.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz αναφέρει ότι η Χαμάς έχει αποδεχθεί «κατ’ αρχήν» την πρόταση 21 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο την εκεχειρία στη Γάζα και την απελευθέρωση του συνόλου των ομήρων.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η συμφωνία θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί τη Δευτέρα στη συνάντηση του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και του προέδρου των ΗΠΑ, στον Λευκό Οίκο. Σαράντα οκτώ όμηροι εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, εκ των οποίων μόνο περίπου είκοσι πιστεύεται ότι είναι ακόμα ζωντανοί.

Οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι ο Νετανιάχου προκαλεί βλάβη σε συμμάχους τους

Το Κατάρ, που λειτουργεί ως διαμεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις, αναμένεται να προσκομίσει επιστολή υπογεγραμμένη από τη Χαμάς. Αυτή η επιστολή, γράφει η Haaretz, θα αποδεικνύει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση έχει συμφωνήσει.

Την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: «Φαίνεται ότι θα υπάρξει συμφωνία για τη Γάζα… Νομίζω ότι είναι μια συμφωνία που θα φέρει πίσω τους ομήρους. Θα είναι μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο. Θα είναι ειρήνη».

Πρόκειται για την πρόταση 21 σημείων που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος στις αραβικές χώρες, στη διάσκεψη που είχαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Τι προβλέπει το σχέδιο

Το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου, σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει, προβλέπει ότι θα απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι εντός δύο ημερών, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση Παλαιστίνιων κρατουμένων, 100 εκ των οποίων εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης.

Επίσης, ο ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί σταδιακά από τη Γάζα, για να δώσει τη θέση του σε μια αραβο-διεθνή δύναμη και στη συνέχεια στην Παλαιστινιακή Αρχή. Η Χαμάς θα αφοπλιστεί και θα εγκαταλείψει τον παλαιστινιακό θύλακα. Η ανθρωπιστική βοήθεια θα παρασχεθεί από τον ΟΗΕ και θα ξεκινήσει ένα πενταετές σχέδιο ανοικοδόμησης, χρηματοδοτούμενο από μουσουλμανικές χώρες.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ δεσμεύεται να μην προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα. Το status quo του Τζαμιού Αλ-Άκσα, του ιερότερου τόπου του Ισλάμ, δεν πρέπει να αλλάξει.

Πιέσεις προς τον Νετανιάχου

Η εφημερίδα Haaretz, επικαλούμενη τρεις πηγές με γνώση του θέματος, αναφέρει επίσης ότι σημείο καμπής ήταν η επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα του Κατάρ στις 9 Σεπτεμβρίου. Έκτοτε, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, που φέρεται να έχει και στενούς δεσμούς με τον εμίρη του Κατάρ και την οικογένειά του, ξεκίνησε εκ νέου προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Αιτία, το γεγονός ότι οι ΗΠΑ συνειδητοποίησαν ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εκμεταλλεύθηκε τον χρόνο που του δόθηκε για να συνεχίσει την επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα, σε άλλες ενέργειες. Δηλαδή σε κινήσεις που αποσταθεροποιούν τη Μέση Ανατολή και προκαλούν βλάβη στους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή.

Η ισραηλινή εφημερίδα αναφέρει ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να συνεχίσουν να δίνουν στον Μπενιαμίν Νετανιάχου μεγαλύτερο περιθώριο.

Στόχος, να τηρήσει τη συμφωνία ο Νετανιάχου

Σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα, η βασική αλλαγή που έχει αυτό το σχέδιο είναι η κατ’ αρχήν συμφωνία της Χαμάς να απελευθερώσει όλους τους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα. Δηλαδή δεν θα μπορεί να κρατήσει κάποιους εξ αυτών ως «εγγύηση», ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα τηρήσει τους όρους της συμφωνίας που τον αφορούν.

Και το Κατάρ από την πλευρά του πιστεύει ότι το γεγονός ότι η Χαμάς κρατά ορισμένους ομήρους δεν παρέχει εγγύηση ότι ο πόλεμος δεν θα ξαναρχίσει. Ούτε ότι θα αναγκάσει το Ισραήλ να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αντίθετα, αποτελεί δικαιολογία για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να παρατείνει τον πόλεμο. Η Ντόχα, αναφέρει η Haaretz, πιστεύει ότι πλέον, καθώς το Ισραήλ είναι απομονωμένο, ο πόλεμος θα τελειώσει μόλις απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι.

Ο Τόνι Μπλερ και οι Συμφωνίες του Αβραάμ

Η Haaretz επισημαίνει επίσης ότι, ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ εργάζονται πάνω σε ένα σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Του σχεδίου αυτού θα ηγηθεί ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ. Πρόκειται για σχέδιο που έχει προταθεί αρκετές φορές τα τελευταία δύο χρόνια, μεταξύ άλλων και υπό τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Προβλέπει ότι τα αραβικά έθνη θα ηγηθούν του σχεδίου ανοικοδόμησης στη Γάζα.

Πίσω από όλες αυτές τις κινήσεις, αναφέρει η εφημερίδα, είναι η επιθυμία της κυβέρνησης Τραμπ να επεκτείνει τις Συμφωνίες του Αβραάμ. Κυρίως, να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία, η οποία έχει θέσει ως προϋπόθεση την επίλυση του παλαιστινιακού ζητήματος.

Economy
Ενεργειακό κόστος: Το μεγάλο εμπόδιο στην ανταγωνιστικότητας  

Ενεργειακό κόστος: Το μεγάλο εμπόδιο στην ανταγωνιστικότητας  

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Προς νέο γύρο εξαγορών εντός και εκτός συνόρων

Ελληνικές τράπεζες: Προς νέο γύρο εξαγορών εντός και εκτός συνόρων

inWellness
inTown
Stream newspaper
Από την κλιματική κατάρρευση έως το τέλος του ΝΑΤΟ: Τέσσερα σενάρια για τον κόσμο έως το 2045
«Έκθεση για το Μέλλον» 27.09.25

Από την κλιματική κατάρρευση έως το τέλος του ΝΑΤΟ: Τέσσερα σενάρια για τον κόσμο έως το 2045

Η «Έκθεση για το Μέλλον» παρουσιάζει τέσσερα σενάρια έως το 2045 - Από έναν κόσμο κυριαρχούμενο από τεχνολογικούς κολοσσούς έως έναν όπου οι παλιές συμμαχίες έχουν καταρρεύσει και οι συγκρούσεις γίνονται η νέα κανονικότητα

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Ρωσία: Ισχυρίζεται ότι κατέλαβε τρία χωριά στην Ουκρανία – Ανταλλάσσουν επιθέσεις με drones Μόσχα και Κίεβο
Μαίνεται ο πόλεμος 27.09.25

Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι κατέλαβε τρία χωριά στην Ουκρανία - Ανταλλάσσουν επιθέσεις με drones Μόσχα και Κίεβο

Η Ρωσία έχει καταλάβει περίπου το 0,8% της συνολικής επιφάνειας της Ουκρανίας από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Μόσχας

Σύνταξη
Λετονία: Στη Ρίγα οι αρχηγοί του στρατού κρατών μελών του ΝΑΤΟ για τις πρόσφατες παραβιάσεις από drones
Στη Ρίγα 27.09.25

Στη Λετονία συναντώνται οι αρχηγοί του στρατού κρατών μελών του ΝΑΤΟ για τις πρόσφατες παραβιάσεις από drones

«Κλιμακωτά ριψοκίνδυνες ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο ζωές - Η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για αυτές τις ενέργειες», τόνισε ο ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε για τις παραβιάσεις από drones

Σύνταξη
Times of Israel: Αυτό είναι το αμερικάνικο σχέδιο των 21 σημείων για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα
Δείτε αναλυτικά 27.09.25

Times of Israel: Αυτό είναι το αμερικάνικο σχέδιο των 21 σημείων για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα

Η πρόταση των ΗΠΑ για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα, ανάμεσα σε άλλα, αναφέρει ότι οι όμηροι θα απελευθερωθούν 48 ώρες μετά τη δημόσια αποδοχή της από το Ισραήλ

Σύνταξη
ΕΕ: Ετοιμάζει τείχος για drones – Πότε θα το συζητήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, πώς θα χρηματοδοτηθεί
Ο ρόλος του Κιέβου 27.09.25

Ετοιμάζει τείχος για drones η ΕΕ - Πότε θα το συζητήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, πώς θα χρηματοδοτηθεί

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση των υπουργών Άμυνας των ανατολικών χωρών της ΕΕ - Τι συζητήθηκε, πώς θα εμπλακεί η Ουκρανία, επιχείρηση να πειστούν για το τείχος οι χώρες της νότιας Ευρώπης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Γουίτκοφ: Σκάνδαλο με τον γιο του απεσταλμένου του Τραμπ – Επιχείρησε να βγάλει δισεκατομμύρια από το Κατάρ
Αποκάλυψη NYT 27.09.25

Σκάνδαλο με τον γιο του απεσταλμένου του Τραμπ, Γουίτκοφ - Επιχείρησε να βγάλει δισεκατομμύρια από το Κατάρ

Ο Άλεξ Γουίτκοφ επιχείρησε να συγκεντρώσει δισεκατομμύρια σε επενδύσεις από το Κατάρ εν μέσω της συμμετοχής του πατέρα του στις διαπραγματεύσεις για τη Γάζα - Η Ντόχα ήταν βασικός διαμεσολαβητής

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Γάζα: Οι ομοιότητες και οι διαφορές των σχεδίων του ΟΗΕ και του Τραμπ – Μπορούν να εφαρμοστούν;
Ανάλυση Guardian 27.09.25

Οι ομοιότητες και οι διαφορές των σχεδίων του ΟΗΕ και του Τραμπ για τη μεταπολεμική Γάζα - Θα εφαρμοστούν;

Τα σχέδια αναφέρονται στη μεταπολεμική Γάζα και τη Δυτική Όχθη - Κανένα από τα δύο δεν δίνει ρόλο στη Χαμάς, τι απαιτούν από την Παλαιστινιακή Αρχή - Πολλά τα εμπόδια στην εφαρμογή τους

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Οι δύο «εικόνες» του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 27.09.25

Οι δύο «εικόνες» του ΠΑΣΟΚ

Tα ανοιχτά «μέτωπα» του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση, τα εσωκομματικά εμπόδια για εξωστρέφεια και το «ορόσημο» του συνεδρίου

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες με νέες καθυστερήσεις στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» – Ουρές και στη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 27.09.25

Ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες με νέες καθυστερήσεις στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» – Ουρές και στη Θεσσαλονίκη

Οι αφίξεις επηρεάζουν και τις αναχωρήσεις με τις καθυστερήσεις να ξεκινούν το πρωί από 30-40 λεπτά και κατά τη διάρκεια της μέρας να φτάνουν ή και να ξεπερνούν τις δύο ώρες

Σύνταξη
Εξαρθρώθηκε σπείρα ναρκωτικών με κέρδη 8 εκατ. ευρώ – Κατασχέθηκε βαρύς οπλισμός και πάνω από ένας τόνος κάνναβης
Ελλάδα 27.09.25

Εξαρθρώθηκε σπείρα ναρκωτικών με κέρδη 8 εκατ. ευρώ – Κατασχέθηκε βαρύς οπλισμός και πάνω από ένας τόνος κάνναβης

Η αστυνομία προχώρησε σε 6 συλλήψεις Αλβανών - Σκληρός κακοποιός ένας από τους κατηγορούμενους - Βρέθηκε φυτεία κάνναβης στην Αρκαδία με 1.640 δενδρύλλια κάνναβης

Σύνταξη
Τέμπη: Το χρονικό της υπονόμευσης των ερευνών για τις τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα
Ελλάδα 27.09.25

Τέμπη: Το χρονικό της υπονόμευσης των ερευνών για τις τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα

Τα αιτήματα των συγγενών στα Τέμπη για τοξικολογικές είχαν απορριφθεί από δικαστικούς λειτουργούς πριν καν βγουν τα πορίσματα που έλεγαν πως δεν βρέθηκε ξυλόλιο στο τρένο.

Σύνταξη
Μια βραδιά με την Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς και τον Θοδωρή Φέρρη για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη
Κάτι περισσότερο από συναυλία 27.09.25

Μια βραδιά με την Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς και τον Θοδωρή Φέρρη για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς και ο Θοδωρής Φέρρης ένωσαν τις δυνάμεις τους στο Βεάκειο Θέατρο και έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα: Πώς κανένας δεν θα είναι μόνος του, απέναντι στις δυσκολίες τις ζωής...

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Μέγαρο Μαξίμου: Κύματα πίεσης από ναυάγιο με Ερντογάν και ραντεβού στο Λευκό Οίκο – Πώς επιχειρεί να αμβλύνει τις εντυπώσεις
Πολιτική 27.09.25

Μέγαρο Μαξίμου: Κύματα πίεσης από ναυάγιο με Ερντογάν και ραντεβού στο Λευκό Οίκο – Πώς επιχειρεί να αμβλύνει τις εντυπώσεις

Πώς το Μαξίμου επιχειρεί να αμβλύνει τις αρνητικές εντυπώσεις μετά την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν και μετά το ραντεβού Ερντογάν - Τραμπ στο Λευκό Οίκο, επενδύοντας στη συζήτηση στη Βουλή το πρώτο 15θήμερο του Οκτωβρίου και σε δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
