Τα «κλειδιά» του Τσικίνιο και ο Ρέτσος…

Ο Ολυμπιακός πέτυχε δύσκολη αλλά συνάμα σημαντική νίκη επί του Λεβαδειακού στο Καραϊσκάκη με 3-2 και οι «ερυθρόλευκοι» πέτυχαν τον στόχο τους, λίγες μέρες πριν από τον μεγάλο αγώνα με την Άρσεναλ στο Λονδίνο, για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των πρωταθλητών ήταν φυσικά ο Τσικίνιο, καθώς ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός πέτυχε δύο γκολ (το δεύτερο και το τρίτο) χαρίζοντας τους τρεις βαθμούς στον Ολυμπιακό.

Ο Τσικίνιο επιβεβαίωσε και στην αναμέτρηση με τους Βοιωτούς, ότι είναι κάτι παραπάνω από πολύτιμος στο πλάνο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για πολλούς λόγους.

Ο πιο σημαντικός; Ο Πορτογάλος έχει αποδείξει πολλές φορές πως έχει πάνω του τα «κλειδιά», για να μπορέσουν οι «ερυθρόλευκοι» να… ξεκλειδώσουν δύσκολα παιχνίδια κι αυτό ακριβώς είδαμε και στον αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στον Λεβαδειακό.

Ο Τσικίνιο «χτύπησε» δύο φορές και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό ότι είχε το «καθαρό» μυαλό να κάνει αυτή την εξαιρετική προσπάθεια στο 96’ και να σκοράρει, πετυχαίνοντας το γκολ της νίκης των πρωταθλητών.

Θα πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι ο Πορτογάλος άσος των «ερυθρόλευκων» ήταν αυτός που είχε πετύχει το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο, στο οποίο οι πειραιώτες είχαν επικρατήσει με 2-0. Ο Τσικίνιο είχε σκοράρει με τακουνάκι στο 77’ ανοίγοντας τον δρόμο για την επικράτηση των πειραιωτών.

Θυμίζουμε, για να επιβεβαιωθεί πόσο σημαντικός είναι ο Πορτογάλος για το παιχνίδι της ομάδας του λιμανιού, ότι ο Τσικίνιο ήταν πολύ καλός και στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο.

Ο Μέντι είχε χρησιμοποιήσει τον Πορτογάλο σαν αλλαγή κόντρα στους «πράσινους» και μάλιστα σε διαφορετικό ρόλο, καθώς ο Τσικίνιο ήταν στον άξονα της μεσαίας γραμμής κι όχι πίσω από τον σέντερ φορ.

Και σε αυτή την θέση όμως τα πήγε πολύ καλά, δικαιώνοντας τον προπονητή του, ο οποίος τον εμπιστεύτηκε και σε άλλη θέση.

Ο Ρέτσος «ψάχνει» πολύ το γκολ

Ένα άλλο στοιχείο του αγώνα των πρωταθλητών με τον Λεβαδειακό, είναι το γκολ που πέτυχε ο Παναγώτης Ρέτσος και με το οποίο άνοιξαν στο σκορ οι «ερυθρόλευκοι».

Αυτό λοιπόν που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι ο διεθνής στόπερ «ψάχνει» πολύ φέτος το γκολ και ήδη έχει σκοράρει δύο φορές στο πρωτάθλημα.

Πέτυχε γκολ και στο Βόλο (διαμορφώνοντας το τελικό 2-0 για τον Ολυμπιακό) και είναι μεγάλη υπόθεση για μια ομάδα να βρίσκει γκολ και από τους κεντρικούς της αμυντικούς, ειδικά από στατικές φάσεις.

Θυμίζουμε ότι ο Ρέτσος είχε ένα πολύ δυνατό σουτ στις καθυστερήσεις του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, την περασμένη αγωνιστική ενώ κανείς δεν πρέπει να ξεχνά πως είχε δύο καλές ευκαιρίες για να σκοράρει και στο παιχνίδι Champions League απέναντι στην Πάφο.

Γενικά ο Ρέτσος δείχνει φέτος ότι είναι πιο απειλητικός και μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του και στο σκοράρισμα.