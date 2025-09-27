sports betsson
27.09.2025 | 22:47
Λέσβος: Φωτιά στην περιοχή του κάστρου, στα Τσαμάκια
27.09.2025 | 18:55
Διασωληνωμένος σε ΜΕΘ 16χρονος μετά από τροχαίο
27.09.2025 | 17:24
Με μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ ένας 20χρονος
Τα «κλειδιά» του Τσικίνιο και ο Ρέτσος…
Τα «κλειδιά» του Τσικίνιο και ο Ρέτσος…

Ο Πορτογάλος μέσος του Ολυμπιακού είναι πάντα έτοιμος για να εκμεταλλευτεί και την… μισή φάση, κάτι που τον καθιστά υπερπολύτιμο στο πλάνο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Ο Ολυμπιακός πέτυχε δύσκολη αλλά συνάμα σημαντική νίκη επί του Λεβαδειακού στο Καραϊσκάκη με 3-2 και οι «ερυθρόλευκοι» πέτυχαν τον στόχο τους, λίγες μέρες πριν από τον μεγάλο αγώνα με την Άρσεναλ στο Λονδίνο, για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των πρωταθλητών ήταν φυσικά ο Τσικίνιο, καθώς ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός πέτυχε δύο γκολ (το δεύτερο και το τρίτο) χαρίζοντας τους τρεις βαθμούς στον Ολυμπιακό.

Ο Τσικίνιο επιβεβαίωσε και στην αναμέτρηση με τους Βοιωτούς, ότι είναι κάτι παραπάνω από πολύτιμος στο πλάνο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για πολλούς λόγους.

Ο πιο σημαντικός; Ο Πορτογάλος έχει αποδείξει πολλές φορές πως έχει πάνω του τα «κλειδιά», για να μπορέσουν οι «ερυθρόλευκοι» να… ξεκλειδώσουν δύσκολα παιχνίδια κι αυτό ακριβώς είδαμε και στον αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στον Λεβαδειακό.

Ο Τσικίνιο «χτύπησε» δύο φορές και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό ότι είχε το «καθαρό» μυαλό να κάνει αυτή την εξαιρετική προσπάθεια στο 96’ και να σκοράρει, πετυχαίνοντας το γκολ της νίκης των πρωταθλητών.

Θα πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι ο Πορτογάλος άσος των «ερυθρόλευκων» ήταν αυτός που είχε πετύχει το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο, στο οποίο οι πειραιώτες είχαν επικρατήσει με 2-0. Ο Τσικίνιο είχε σκοράρει με τακουνάκι στο 77’ ανοίγοντας τον δρόμο για την επικράτηση των πειραιωτών.

Θυμίζουμε, για να επιβεβαιωθεί πόσο σημαντικός είναι ο Πορτογάλος για το παιχνίδι της ομάδας του λιμανιού, ότι ο Τσικίνιο ήταν πολύ καλός και στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο.

Ο Μέντι είχε χρησιμοποιήσει τον Πορτογάλο σαν αλλαγή κόντρα στους «πράσινους» και μάλιστα σε διαφορετικό ρόλο, καθώς ο Τσικίνιο ήταν στον άξονα της μεσαίας γραμμής κι όχι πίσω από τον σέντερ φορ.

Και σε αυτή την θέση όμως τα πήγε πολύ καλά, δικαιώνοντας τον προπονητή του, ο οποίος τον εμπιστεύτηκε και σε άλλη θέση.

Ο Ρέτσος «ψάχνει» πολύ το γκολ

Ένα άλλο στοιχείο του αγώνα των πρωταθλητών με τον Λεβαδειακό, είναι το γκολ που πέτυχε ο Παναγώτης Ρέτσος και με το οποίο άνοιξαν στο σκορ οι «ερυθρόλευκοι».

Αυτό λοιπόν που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι ο διεθνής στόπερ «ψάχνει» πολύ φέτος το γκολ και ήδη έχει σκοράρει δύο φορές στο πρωτάθλημα.

Πέτυχε γκολ και στο Βόλο (διαμορφώνοντας το τελικό 2-0 για τον Ολυμπιακό) και είναι μεγάλη υπόθεση για μια ομάδα να βρίσκει γκολ και από τους κεντρικούς της αμυντικούς, ειδικά από στατικές φάσεις.

Θυμίζουμε ότι ο Ρέτσος είχε ένα πολύ δυνατό σουτ στις καθυστερήσεις του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, την περασμένη αγωνιστική ενώ κανείς δεν πρέπει να ξεχνά πως είχε δύο καλές ευκαιρίες για να σκοράρει και στο παιχνίδι Champions League απέναντι στην Πάφο.

Γενικά ο Ρέτσος δείχνει φέτος ότι είναι πιο απειλητικός και μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του και στο σκοράρισμα.

Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν σοβαροί για 40’»
Μπάσκετ 27.09.25

Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν σοβαροί για 40’»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και τόνισε τη σημασία της κατάκτησης του Super Cup, ενώ δήλωσε πως κάποιοι παίκτες έδειξαν να βαριούνται μετά το +20

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτη απώλεια για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ

Ένα γκολ του Ιβάν στο 50' δεν βρήκε απάντηση από τον Άρη που είχε προηγηθεί νωρίτερα (44' Μόντσου) κι έτσι το τελικό 1-1 στο Βικελίδης σήμανε την πρώτη απώλεια για τους κίτρινους επί ημερών Χιμένεθ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
On Field 27.09.25

Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ

Ο προπονητής της Λίβερπουλ καταφέρθηκε εναντίον του 24χρονου αμυντικού της ομάδας του, για την ήττα στις καθυστερήσεις από την Κρίσταλ Πάλας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ
On Field 27.09.25

Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ

Ο προπονητής της Λίβερπουλ καταφέρθηκε εναντίον του 24χρονου αμυντικού της ομάδας του, για την ήττα στις καθυστερήσεις από την Κρίσταλ Πάλας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Με Μανόλο Χιμένεθ όλοι έχουν την ευκαιρία τους
On Field 27.09.25

Με Μανόλο Χιμένεθ όλοι έχουν την ευκαιρία τους

Στα τέσσερα παιχνίδια της παρουσίας του στον πάγκο του Άρη ο Μανόλο Χιμένεθ έχει χρησιμοποιήσει σχεδόν όλους του διαθέσιμους παίκτες που υπάρχουν στο ρόστερ, κάνοντας άπαντες να αισθάνονται πολύτιμοι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο ασυμβίβαστος Μεντιλίμπαρ
On Field 25.09.25

Ο ασυμβίβαστος Μεντιλίμπαρ

Όταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φωνάζει, όπως συνέβη και στην Τρίπολη παρά τη νίκη του Ολυμπιακού, είναι βέβαιο πως κάτι καλό θα βγει για τους «ερυθρόλευκους».

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Το μυστικό του Μόντο Ντουπλάντις
On Field 25.09.25

Το μυστικό του Μόντο Ντουπλάντις

Σε ηλικία μόλις 25 ετών, ο Μόντο Ντουπλάντις έχει γράψει ιστορία βελτιώνοντας το παγκόσμιο ρεκόρ 13 φορές, κι αυτό πάντα με την ίδια «συνταγή»: ανεβάζοντας τον πήχη μόνο κατά ένα εκατοστό τη φορά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μια πρόβλεψη για τα γκολ του Ταρέμι
On Field 24.09.25

Μια πρόβλεψη για τα γκολ του Ταρέμι

Ο Ιρανός στράικερ είναι on fire από τα πρώτα του παιχνίδια στον Ολυμπιακό και όλα δείχνουν πως είναι έτοιμος για μια πολύ παραγωγική σεζόν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ferrari: Ο «εμφύλιος» Λεκλέρκ – Χάμιλτον και η κρίση στο Μαρανέλο
Formula 1 24.09.25

Ferrari: Ο «εμφύλιος» Λεκλέρκ – Χάμιλτον και η κρίση στο Μαρανέλο

Το επεισόδιο στο Μπακού, όπου ο Λιούις Χάμιλτον αγνόησε τις οδηγίες της ομάδας και δεν επέστρεψε θέση στον Σαρλ Λεκλέρκ, φανέρωσε την αδυναμία της Ferrari να επιβάλει την τάξη στους πιλότους της

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μια μεγάλη αδικία για τον Τζίτζι Ντοναρούμα
On Field 23.09.25

Μια μεγάλη αδικία για τον Τζίτζι Ντοναρούμα

Είναι ν’ απορεί κάποιος αν ορισμένοι θεωρούν πως ο τερματοφύλακας δεν είναι ποδοσφαιριστής. Πως αλλιώς να εξηγήσει ότι ο Ντοναρούμα δεν πήρε την «χρυσή» μπάλα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η «πυξίδα» του Μπαρτζώκα
On Field 23.09.25

Η «πυξίδα» του Μπαρτζώκα

Το σκεπτικό του προπονητή του Ολυμπιακού για την επιλογή του Ντιλικινά και γιατί ο Γάλλος μπορεί ν’ αποδειχθεί εξαιρετικά πολύτιμος αν είναι όλα καλά με τον Έβανς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χαμός στην Άστον Βίλα και πολλές φήμες για Έμερι
On Field 22.09.25

Χαμός στην Άστον Βίλα και πολλές φήμες για Έμερι

Η αγγλική ομάδα δεν έχει νίκη μετά από πέντε αγωνιστικές στην Πρέμιερ Λιγκ και μια κίνηση του Ουνάι Έμερι προκάλεσε όργιο φημών, αναφορικά με το μέλλον του Ισπανού στον πάγκο των «χωριατών»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γεννημένος για μεγάλες «μάχες» ο Σιπιόνι
On Field 22.09.25

Γεννημένος για μεγάλες «μάχες» ο Σιπιόνι

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σταθούμε στην εμφάνιση του Αργεντίνου μεσοαμυντικού στην Λεωφόρο και στην υποψηφιότητα που έβαλε για βασική εντεκάδα στο Λονδίνο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ποντένσε και Ταρέμι έκαναν πάρτι και ο διαιτητής τα έκανε… θάλασσα
On Field 21.09.25

Ποντένσε και Ταρέμι έκαναν πάρτι και ο διαιτητής τα έκανε… θάλασσα

Ο Πορτογάλος και ο Ιρανός έκαναν την διαφορά για τους «ερυθρόλευκους», αλλά ο Ολυμπιακός αδικείται από το 1-1 και δικαιολογημένα φωνάζει για το καθαρό πέναλτι που δεν του δόθηκε στο πρώτο ημίχρονο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν σοβαροί για 40’»
Μπάσκετ 27.09.25

Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν σοβαροί για 40’»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και τόνισε τη σημασία της κατάκτησης του Super Cup, ενώ δήλωσε πως κάποιοι παίκτες έδειξαν να βαριούνται μετά το +20

Σύνταξη
Η Ευρώπη έχει λύση στην οικονομική κρίση – Και αυτή είναι το «όχι» στη λιτότητα
Social Europe 27.09.25

Η Ευρώπη έχει λύση στην οικονομική κρίση – Και αυτή είναι το «όχι» στη λιτότητα

Στην εποχή που η μόνη βεβαιότητα είναι η αβεβαιότητα, η ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης μπορεί να είναι η λύση στην κρίση. Γιατί η λιτότητα φέρνει απορρύθμιση και κινδύνους για τη δημοκρατία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτη απώλεια για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτη απώλεια για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ

Ένα γκολ του Ιβάν στο 50' δεν βρήκε απάντηση από τον Άρη που είχε προηγηθεί νωρίτερα (44' Μόντσου) κι έτσι το τελικό 1-1 στο Βικελίδης σήμανε την πρώτη απώλεια για τους κίτρινους επί ημερών Χιμένεθ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ
On Field 27.09.25

Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ

Ο προπονητής της Λίβερπουλ καταφέρθηκε εναντίον του 24χρονου αμυντικού της ομάδας του, για την ήττα στις καθυστερήσεις από την Κρίσταλ Πάλας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Σον Πεν θεωρεί ότι η πολιτική σκηνή πρέπει να έχει άτομα σαν τον Τσάρλι Κερκ, παρόλο που διαφωνούσε μαζί του
«Ανοιχτός διάλογος» 27.09.25

Ο Σον Πεν θεωρεί ότι η πολιτική σκηνή πρέπει να έχει άτομα σαν τον Τσάρλι Κερκ, παρόλο που διαφωνούσε μαζί του

Ο Σον Πεν δήλωσε ότι παρόλο που δεν ενστερνίζεται την ακροδεξιά πολιτική ατζέντα του Τσάρλι Κερκ, άτομα σαν αυτόν «χρειάζονται» στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ για να γεννούν συζητήσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κυπριακό: Επιθετικός Τατάρ στον ΟΗΕ – Στόχος του Γκουτέρες η επανέναρξη των συνομιλιών
Δέσμευση Γκουτέρες 27.09.25

Κυπριακό: Επιθετικός Τατάρ στον ΟΗΕ – Στόχος του Γκουτέρες η επανέναρξη των συνομιλιών

Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι από τη συνάντηση με τον Ερσίν Τατάρ στη Νέα Υόρκη, κρατάει τον στόχο του γ.γ. του ΟΗΕ για επανεκκίνηση συνομιλιών για το Κυπριακό, εκεί που σταμάτησαν στο Κραν Μοντανά.

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Βαθαίνει την ίδια ώρα που η ανισότητα πλούτου απειλεί την κοινωνική συνοχή
Κίνδυνος 27.09.25

Η στεγαστική κρίση βαθαίνει, η ανισότητα πλούτου απειλεί την κοινωνική συνοχή

Η ακραία συγκέντρωση πλούτου υπονομεύει τις ευκαιρίες και την ασφάλεια για τεράστιο αριθμό πολιτών, την ώρα που η στεγαστική κρίση βαθαίνει και καθιστά την ιδιοκτησία ακινήτων ολοένα και πιο ανέφικτη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Με σφραγίδα Παπανικολάου ο Ολυμπαικός σήκωσε το Super Cup (92-83)
Μπάσκετ 27.09.25

Με σφραγίδα Παπανικολάου ο Ολυμπαικός σήκωσε το Super Cup (92-83)

Με οδηγό του τον αρχηγό του ο Ολυμπιακός επικράτησε με 92-83 του Προμηθέα και κατέκτησε για μία ακόμα χρονιά το Super Cup,. Ο Παπανικολάου ήταν καθοριστικός, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έβαλε 23 πόντους. Βεζένκοφ και Χολ 16 και 11, αντίστοιχα.

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 27.09.25

LIVE: Τότεναμ – Γουλβς

LIVE: Τότεναμ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τότεναμ – Γουλβς, για την 6η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ο Τάσος Ιορδανίδης στο πλευρό της Κατερίνας Στεφανίδη για το βίντεο που θηλάζει το παιδί της – «Δικαίωμά της»
«Παθογένειες» 27.09.25

Ο Τάσος Ιορδανίδης στο πλευρό της Κατερίνας Στεφανίδη για το βίντεο που θηλάζει το παιδί της – «Δικαίωμά της»

O Τάσος Ιορδανίδης θέλησε να δείξει την στήριξη του στην κορυφαία αθλήτρια Κατερίνα Στεφανίδη, μετά από κακόβουλα σχόλια που δέχθηκε επειδή δημοσίευσε βίντεο σχετικά με τον θηλασμό του παιδιού της.

Σύνταξη
Μοτοπορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη ενώθηκε με τον αγώνα τον Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα
Ελλάδα 27.09.25

Μοτοπορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη ενώθηκε με τον αγώνα τον Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα

Η μοτοπορεία πέρασε και από το Σύνταγμα με τους συμμετέχοντες να πραγματοποιούν στάση για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στον Πάνο Ρούτσι και τους άλλους απεργούς πείνας.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Έρχεται η ώρα που η σπίθα της αμφισβήτησης μπορεί να γίνει πυρκαγιά
Αγωνιστικό κάλεσμα 27.09.25

Κουτσούμπας: Έρχεται η ώρα που η σπίθα της αμφισβήτησης μπορεί να γίνει πυρκαγιά

Με αναφορές στον Γιάννη Ρίτσο ξεκίνησε την ομιλία του ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή. Κάλεσε όλους να συμμετάσχουν στη γενική απεργία της 1ης Οκτωβρίου.

Σύνταξη
«Ο Γιώργος Λάνθιμος πάει για Όσκαρ»: Το BBC επιλέγει τις 12 ταινίες που θα διεκδικήσουν τρόπαια
Στοιχήματα 27.09.25

«Ο Γιώργος Λάνθιμος πάει για Όσκαρ»: Το BBC επιλέγει τις 12 ταινίες που θα διεκδικήσουν τρόπαια

Ο Γιώργος Λάνθιμος και η Βουγονία του είναι ανάμεσα στους κινηματογραφικούς τίτλους που θα διεκδικήσουν τα μεγάλα βραβεία των Όσκαρ φέτος. Ποιοί άλλοι είναι τα μεγάλα στοιχήματα του BBC;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
