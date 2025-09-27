Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Καλλιθέα Αγρινίου
Μάχη για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς που ξέσπασε στην Καλλιθέα Αγρινίου δίνουν οι επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, τις οποίες συνδράμουν εναέρια μέσα.
- Τέσσερα άτομα αιμόφυρτα στο ΚΑΤ έπειτα από άγρια συμπλοκή στη Μεταμόρφωση
- Χτύπησε και έγδυσε τη σύντροφό του τη μέση της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας
- Λαμία: Θύμα άγριας επίθεσης από τον γιο της έπεσε 80χρονη – Νόμισε ότι πείραξε τον σκύλο του
- ΟΗΕ: Περισσότερες από 150 εταιρείες έχουν δεσμούς με παράνομους ισραηλινούς οικισμούς
Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Καλλιθέα Αγρινίου (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi/Στέφανος Ραπάνης).
Η φωτιά καίει δασική έκταση σε ύψωμα κοντά στην Καλλιθέα Αγρινίου
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Πυροσβεστική ενημερώθηκε λίγο πριν τις 06:00 σήμερα Σάββατο για ενεργό μέτωπο σε ύψωμα κοντά στην Καλλιθέα Αγρινίου.
Δεν κινδυνεύουν οικισμοί
Αμέσως δόθηκε εντολή και 24 πυροσβέστες με 9 οχήματα έσπευσαν στο σημείο και ρίχτηκαν στη μάχη της κατάσβεσης, ενώ την επιχείρηση συνδράμουν 2 αεροσκάφη με 1 ελικόπτερο.
Δεν κινδυνεύουν μέχρι στιγμής κατοικημένες περιοχές.
- Με τον κανόνα «Peak-End» η άσκηση γίνεται διασκέδαση
- Ευρώπη: Ο αόρατος πόλεμος των drones
- Διπλάσιο φέτος το μπόνους στο Δημόσιο
- Συνιδιοκτησία: Πώς να αποφύγετε συγκρούσεις και αδιέξοδα – 10 ερωταπαντήσεις
- Η Τζέσικα Τσαστέιν για την αναβολή της πρεμιέρας του The Savant: Θα ήθελα η σειρά να μην ήταν επίκαιρη, δυστυχώς είναι
- Πρόσεχε: Η τελειομανία μπορεί να σε «διαλύσει»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις