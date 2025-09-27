Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Καλλιθέα Αγρινίου (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi/Στέφανος Ραπάνης).

Η φωτιά καίει δασική έκταση σε ύψωμα κοντά στην Καλλιθέα Αγρινίου

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Πυροσβεστική ενημερώθηκε λίγο πριν τις 06:00 σήμερα Σάββατο για ενεργό μέτωπο σε ύψωμα κοντά στην Καλλιθέα Αγρινίου.

Δεν κινδυνεύουν οικισμοί

Αμέσως δόθηκε εντολή και 24 πυροσβέστες με 9 οχήματα έσπευσαν στο σημείο και ρίχτηκαν στη μάχη της κατάσβεσης, ενώ την επιχείρηση συνδράμουν 2 αεροσκάφη με 1 ελικόπτερο.

Δεν κινδυνεύουν μέχρι στιγμής κατοικημένες περιοχές.