Ο TUI Mαραθώνιος Ρόδου ήταν στην EXPO του Μαραθωνίου Βερολίνου προβάλλοντας τη Ρόδο και την Ελλάδα

Στο κορυφαίο δρομικό γεγονός συμμετείχε και ο Διεθνής Μαραθώνιος της Ρόδου στο Περίπτερο της TUI Μεσογειακής Λίγκας Μαραθωνίου (MML), της οποίας αποτελεί ισότιμο μέλος μαζί με άλλους τρεις αγώνες σε Ιταλία, Ισπανία και Κύπρο.

Η συμμετοχή του TUI Διεθνούς Μαραθωνίου Ρόδου αποτελεί ένα ακόμη βήμα διεθνούς αναγνώρισης και καταξίωσης του Αγώνα που φέτος κλείνει 11 χρόνια και θα διεξαχθεί στις 26 Απριλίου στο «Σμαραγδένιο Νησί».

Την διεθνή αναγνώριση του Μαραθωνίου της Ρόδου επισήμανε και η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Μαριέτας Παπαβασιλείου που ήταν στο Περίπτερο της MML. «Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια συμμετείχαμε στο Περίπτερο της TUI Μεσογειακής Λίγκας Μαραθωνίου στην Έκθεση του Μαραθωνίου Βερολίνου, ανοίγοντας πλέον τα φτερά του αγώνα ολοένα και περισσότερο στην παγκόσμια δρομική κοινότητα. Ο Διεθνής Μαραθώνιος Ρόδου έχει καταξιωθεί διεθνώς και συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εξωστρέφεια προκειμένου να έρθουν ακόμα περισσότεροι δρομείς από το εξωτερικό μεγαλώνοντας το περσινό ρεκόρ συμμετοχών που πετύχαμε στην επετειακή 10η διοργάνωση. Είναι για μας που ξεκινήσαμε αυτόν τον αγώνα πριν από 11 χρόνια, να βλέπουμε που έχει φτάσει αλλά και που μπορεί να φτάσει.»

Το Περίπτερο του Διεθνούς Μαραθωνίου Ρόδου επισκέφτηκε ο κορυφαίος Έλληνας δρομέας Μπάμπης Πιτσόλης, που έχει συμμετάσχει δύο φορές και στον αγώνα της Ρόδου αλλά και ο σπουδαίος Έλληνας δρομέας Θανάσης Κοτσάνης.

Οι αγώνες που περιλαμβάνονται στην TUI Μεσογειακή Λίγκα Μαραθωνίου Λίγκα, είναι:

ΜΑΡΤΙΟΣ -Μαραθώνιος TUI Κύπρου – Πάφος, Κύπρος

ΑΠΡΙΛΙΟΣ -Μαραθώνιος TUI Ρόδου – Ρόδος, Ελλάδα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ -Μαραθώνιος TUI Πάλμα – Μαγιόρκα, Ισπανία

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ -Μαραθώνιος TUI Παλέρμο– Σικελία, Ιταλία

Αυτοί οι αγώνες έχουν επιλεγεί προσεκτικά για να αποτελέσουν μέρος της Λίγκας Μαραθωνίου Μεσογειακής συνεργασίας TUI, λόγω των εξαιρετικών και κοινών χαρακτηριστικών τους. Κάθε αγώνας πραγματοποιείται σε μια παράκτια πόλη της Μεσογείου, προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να τρέξουν κοντά στην καταγάλανη θάλασσα, περιτριγυρισμένοι από την ομορφιά αυτών των δημοφιλών τουριστικών προορισμών.

Επιπλέον, αυτοί οι μαραθώνιοι διαθέτουν πλούσια πολιτιστική ιστορία, επιτρέποντας στους δρομείς να βυθιστούν στην κληρονομιά κάθε πόλης, καθώς κατακτούν την πρόκληση του μαραθωνίου.

Oι εγγραφές για τον TUI Μαραθώνιος Ρόδου άνοιξαν στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης rhodesmarathon.gr και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους στις αποστάσεις του Μαραθωνίου, του Ημιμαραθωνίου, καθώς και στους αγώνες των 5 και 10 χιλιομέτρων.

Συνδιοργανωτές του TUI Rhodes Marathon είναι, η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΡΟΔΟΥ, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο Δήμος Ρόδου, η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Η διοργάνωση υποστηρίζεται από την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης και την Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ).