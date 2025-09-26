Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει τον Οκτώβριο στο MEGA
Το «Φως στο Τούνελ», η μακροβιότερη εκπομπή ερευνητικής δημοσιογραφίας στην ελληνική τηλεόραση, επιστρέφει για ακόμη μία χρονιά - Δείτε το backstage video από τη φωτογράφιση.
H εκπομπή «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει τον Οκτώβριο στο MEGA, συνεχίζοντας την πορεία της για 31η τηλεοπτική σεζόν.
Η μακροβιότερη και πιο επιδραστική εκπομπή ερευνητικής δημοσιογραφίας στην ελληνική τηλεόραση, που έχει συμβάλει καθοριστικά στην εξιχνίαση δεκάδων υποθέσεων, παραμένει σταθερά στο πλευρό των ανθρώπων που αναζητούν την αλήθεια.
Λίγο πριν την πρεμιέρα, η βραβευμένη δημοσιογράφος πραγματοποίησε την επίσημη φωτογράφιση της εκπομπής της σε έναν υπόγειο χώρο στάθμευσης – έναν σκοτεινό και εναλλακτικό χώρο που αποτυπώνει ιδανικά τη μυστηριώδη ατμόσφαιρα του «Τούνελ».
Δείτε το backstage video από τη φωτογράφιση
