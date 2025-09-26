Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
26.09.2025 | 18:03
Τραμπ για Γάζα: Φαίνεται ότι έχουμε συμφωνία
Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει τον Οκτώβριο στο MEGA
Media 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:30

Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει τον Οκτώβριο στο MEGA

Το «Φως στο Τούνελ», η μακροβιότερη εκπομπή ερευνητικής δημοσιογραφίας στην ελληνική τηλεόραση, επιστρέφει για ακόμη μία χρονιά - Δείτε το backstage video από τη φωτογράφιση.

H εκπομπή «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει τον Οκτώβριο στο MEGA, συνεχίζοντας την πορεία της για 31η τηλεοπτική σεζόν.

Η μακροβιότερη και πιο επιδραστική εκπομπή ερευνητικής δημοσιογραφίας στην ελληνική τηλεόραση, που έχει συμβάλει καθοριστικά στην εξιχνίαση δεκάδων υποθέσεων, παραμένει σταθερά στο πλευρό των ανθρώπων που αναζητούν την αλήθεια.

Λίγο πριν την πρεμιέρα, η βραβευμένη δημοσιογράφος πραγματοποίησε την επίσημη φωτογράφιση της εκπομπής της σε έναν υπόγειο χώρο στάθμευσης – έναν σκοτεινό και εναλλακτικό χώρο που αποτυπώνει ιδανικά τη μυστηριώδη ατμόσφαιρα του «Τούνελ».

Δείτε το backstage video από τη φωτογράφιση

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
CrediaBank: Ιστορικό υψηλό για τον 5ο τραπεζικό πόλο

CrediaBank: Ιστορικό υψηλό για τον 5ο τραπεζικό πόλο

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα καθυστέρηση από Λευκωσία στη χρηματοδότηση

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα καθυστέρηση από Λευκωσία στη χρηματοδότηση

Παίζει ρόλο 26.09.25

Έρευνα: Το πρωινό είναι και θέμα timing

Όσο σημαντικό είναι το τι τρως για πρωινό, άλλο τόσο σημαντική είναι και η ώρα. Αυτό, τουλάχιστον, έδειξε μια νέα μελέτη.

Σύνταξη
inTown
Media
Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Τα πήρε όλα…
Media 26.09.25

Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Τα πήρε όλα…

Αποθέωση του σουλτάνου στον Λευκό Οίκο • Ο τούρκος πρόεδρος θα αγοράσει από τις ΗΠΑ F-16, F-35, Patriot, εξασφαλίζοντας τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ

Σύνταξη
Μποφίλιου και Δεληβοριάς στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι: «Να εγκριθούν οι τοξικολογικές, είμαστε δίπλα τους»
Ελλάδα 26.09.25

Μποφίλιου και Δεληβοριάς στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι: «Να εγκριθούν οι τοξικολογικές, είμαστε δίπλα τους»

Να δοθεί έγκριση για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων των Τεμπών ζήτησαν ο Φοίβος Δεληβοριάς και η Νατάσα Μποφίλιου.

Σύνταξη
Η Νάταλι Ντόρμερ γυρνά πλάτη στο «The Lady» μετά τις αποκαλύψεις για τους Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν
«Τεράστιο λάθος» 26.09.25

Η Νάταλι Ντόρμερ γυρνά πλάτη στο «The Lady» μετά τις αποκαλύψεις για τους Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν

Η Νάταλι Ντόρμερ, η οποία υποδύεται την Σάρα Φέργκιουσον στην επερχόμενη σειρά «The Lady», δήλωσε ότι δώρισε τον μισθό της, μετά τις αποκαλύψεις για τη σχέση των Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ ήχησε σε μεγάφωνα στη Γάζα – «Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά»
«Ψυχολογικός πόλεμος» 26.09.25

Η ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ ήχησε σε μεγάφωνα στη Γάζα – «Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά»

Στο πλαίσιο μιας τακτικής «ψυχολογικού πολέμου», ο ισραηλινός στρατός μετέδωσε την ομιλία του Νετανιάχου στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας μέσω μεγαφώνων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ζελένκσι: Ζήτησε πυραύλους Tomahawk από τον Τραμπ – Τα χαρακτηριστικά του παντός καιρού όπλου των ΗΠΑ
Ουκρανία 26.09.25

Ο Ζελένσκι ζήτησε πυραύλους Tomahawk από τον Τραμπ - Τα χαρακτηριστικά του παντός καιρού όπλου των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζήτησε από τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, να προμηθεύσει την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το «Arcadia» του Γιώργου Ζώη είναι η ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ 2026
Culture Live 26.09.25

Το «Arcadia» του Γιώργου Ζώη είναι η ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ 2026

Το δράμα «Arcadia» που έχει ήδη διακριθεί διεθνώς και απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, είναι η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας στα Οσκαρ 2026

Σύνταξη
Το δείπνο της ΕΟΚ στην Εθνική ομάδα του 2005 για τα 20 χρόνια από την κατάκτηση του Eurobasket (pics)
Μπάσκετ 26.09.25

Το δείπνο της ΕΟΚ στην Εθνική ομάδα του 2005 για τα 20 χρόνια από την κατάκτηση του Eurobasket (pics)

Δείτε φωτογραφίες από το δείπνο που παρέθεσε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης στους παίκτες της Εθνικής ομάδας που κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο Eurobasket 2005.

Σύνταξη
Το τελευταίο κάλεσμα: Πέθανε η γηραιότερη μάγισσα της Βρετανίας, Πατρίσια Κρόουθερ – Το «ξόρκι» στον Χίτλερ
Παγανισμός 26.09.25

Το τελευταίο κάλεσμα: Πέθανε η γηραιότερη μάγισσα της Βρετανίας, Πατρίσια Κρόουθερ – Το «ξόρκι» στον Χίτλερ

Η μάγισσα Πατρίσια Κρόουθερ υπήρξε η «ανώτερη ιέρεια» που τόλμησε να συστήσει τις πύλες του αποκρυφισμού στο ευρύ κοινό μέσω του BBC, διαδραματίζοντας κεντρικό ρόλο σε ιστορίες που φτάνουν μέχρι και την αμφιλεγόμενη μαγική παρέμβαση κατά της ναζιστικής εισβολής του Χίτλερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το in στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ – Οδηγητή: Η «Κόκκινη Πολιτεία» έχει ντυθεί τα χρώματα της Παλαιστίνης
Πολιτική 26.09.25

Το in στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ – Οδηγητή: Η «Κόκκινη Πολιτεία» έχει ντυθεί τα χρώματα της Παλαιστίνης

Το Φεστιβάλ της ΚΝΕ - Οδηγητή στελνει μήνυμα υπέρ του Παλαιστινιακού λαού και γίνεται μία μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στη γενοκτονία αλλά και ενάντια στο 13ωρο που προσπαθεί να επιβάλει η κυβέρνηση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πατέρας, πατερούλης, μπαμπάς: Η πατρική μορφή σε κρίση ή σε μετάβαση;
Ψυχαναλυτικό Συμπόσιο 26.09.25

Πατέρας, πατερούλης, μπαμπάς: Η πατρική μορφή σε κρίση ή σε μετάβαση;

Ο πατέρας κάθεται στο ντιβάνι του ψυχαναλυτή, στο Συμπόσιο «Η πατρική μορφή: σε κρίση ή σε μετάβαση;». Μιλάει στο in ο πρόεδρος της Ελληνικης Εταιρίας Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας Γ. Μανιαδάκης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο