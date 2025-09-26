science
Λευκός νάνος συνελήφθη να καταπίνει αντικείμενο στο μέγεθος του Πλούτωνα
Διάστημα 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:57

Λευκός νάνος συνελήφθη να καταπίνει αντικείμενο στο μέγεθος του Πλούτωνα

Ο λευκός νάνος εκτιμάται ότι απορροφά 200 τόνους υλικού ανά δευτερόλεπτο.

Σύνταξη
Το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble εντόπισε έναν λευκό νάνο –το λείψανο ενός νεκρού άστρου σαν τον Ήλιο- να καταπίνει ένα παγωμένο αντικείμενο που πρέπει να έμοιαζε με τον πλανήτη νάνο Πλούτωνα.

Ο λευκός νάνος βρίσκεται στον Γαλαξία μας σε σχετικά μικρή απόσταση 255 ετών φωτός και έχει μάζα που αντιστοιχεί στο 57% της μάζας του Ήλιου.

Οι λευκοί νάνοι, πυκνά αντικείμενα που αποτελούνται κυρίως από άνθρακα και οξυγόνο, είναι ό,τι απομένει όταν ένα άστρο με μάζα έως και οκτώ φορές τη μάζα του Ήλιου εξαντλεί τα πυρηνικά του καύσιμα και εκτινάσσει τα εξωτερικά του στρώματα.

Την ίδια τύχη θα έχει και ο Ήλιος σε περίπου 5 με 7 δισεκατομμύρια χρόνια.

Ο λευκός νάνος της νέας μελέτης είναι κατάλοιπο ενός άστρου που εκτιμάται ότι είχε μάζα 50% μεγαλύτερη από του Ήλιου. Έχει περίπου την ίδια διάμετρο με τη Γη, αν και η μάζα του είναι περίπου 190.000 μεγαλύτερη.

Λευκοί νάνοι έχουν βρεθεί να απορροφούν αστεροειδείς και ολόκληρους πλανήτες που είχαν την ατυχία να πλησιάσουν σε μικρή απόσταση. Το υλικό αυτών των σωμάτων συγκεντρώνεται στην επιφάνεια του λευκού νάνου, της οποίας τη χημική σύνθεση μπορούν να μετρήσουν τα τηλεσκόπια με φασματικές αναλύσεις.

Η νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύεται στο Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ανιχνεύει μια φασματική υπογραφή που υποδεικνύει ότι το σώμα που έπεσε στον λευκό νάνο αποτελείτο όχι από πετρώματα αλλά από πάγο νερού και αζώτου, όπως το εξωτερικό στρώμα του Πλούτωνα.

Το αντικείμενο πιθανότατα διαλύθηκε λόγω της βαρυτικής έλξης του λευκού νάνου καθώς τον πλησίαζε, είπαν οι ερευνητές.

«Ο λευκός νάνος πιθανώς απορρόφησε θραύσματα από τον φλοιό και τον μανδύα ενός παγωμένου κόσμου σαν τον Πλούτωνα» δήλωσε η Σνεχαλάτα Σάχου του Πανεπιστημίου του Γουόρικ στη Βρετανία, επικεφαλής της μελέτης.

«Αν δεν ήταν ένας ολόκληρος Πλούτωνας, πρέπει να ήταν ένα θραύσμα που αποσπάστηκε από ένα παγωμένο σώμα σαν τον Πλούτωνα λόγω σύγκρουσης με άλλο αντικείμενο. Όπως και να έχει, από τη στιγμή που το σώμα αυτό πλησίασε αρκετά τον λευκό νάνο, σε μια απόσταση συγκρίσιμη με τη διάμετρο του Ήλιου, η ισχυρή βαρυτική έλξη θα του προκαλούσε παλιρροϊκή παραμόρφωση και τελικά θα το ράγιζε και θα το θρυμμάτιζε» εξήγησε ο Μπόρις Γκένσικλ του Πανεπιστημίου του Γουόρικ, μέλος της ερευνητικής ομάδας.

Η φασματική ανάλυση υποδεικνύει ότι το αντικείμενο δεν ήταν κομήτης –μια άλλη κατηγορία αντικειμένων που αποτελούνται κυρίως από πάγο.

«Η βασική ένδειξη προέρχεται από την ασυνήθιστα υψηλή συγκέντρωση αζώτου που ανιχνεύσαμε, πολύ υψηλότερη από ό,τι σε έναν τυπικό κομήτη, η οποία βρίσκεται σε συμφωνία με τους αζωτούχους πάγους που κυριαρχούν στην επιφάνεια του Πλούτωνα» είπε η Σάχου.

Το φαινόμενο, πρόσθεσε, εκτιμάται ότι συνεχίζεται εδώ και 13 χρόνια, με περίπου 200 τόνους υλικού να πέφτουν στον λευκό νάνο κάθε δευτερόλεπτο.

Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι σώματα σαν τον Πλούτωνα υπάρχουν και σε άλλα πλανητικά συστήματα, τόνισε η ερευνητική ομάδα.

