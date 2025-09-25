Η Microsoft μπλοκάρει τον ισραηλινό στρατό από υπηρεσίες που χρησιμοποιεί για μαζική παρακολούθηση Παλαιστινίων

Η Microsoft απέκλεισε μια μονάδα της ισραηλινής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών από τις υπηρεσίες cloud της, αφού ανακάλυψε ότι η υπηρεσία χρησιμοποιούσε την πλατφόρμα για να διεξάγει μαζική παρακολούθηση των Παλαιστινίων, ανακοίνωσε η τεχνολογική γίγαντας την Πέμπτη.

Ο Μπραντ Σμιθ, πρόεδρος της Microsoft, δήλωσε ότι η εταιρεία ξεκίνησε την έρευνα μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας Guardian που κατήγγειλε τις δραστηριότητες μιας μονάδας του ισραηλινού στρατού.

Η έρευνα ανέφερε ότι μια ισραηλινή στρατιωτική υπηρεσία παρακολούθησης, η Μονάδα 8200, χρησιμοποιούσε το Azure της Microsoft για να αποθηκεύει μεγάλους όγκους ηχογραφήσεων τηλεφωνικών κλήσεων από Παλαιστινίους στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη και τη Γάζα.

Εν μέσω διεθνών πιέσεων

«Δεν παρέχουμε τεχνολογία που διευκολύνει τη μαζική παρακολούθηση πολιτών. Έχουμε εφαρμόσει αυτή την αρχή σε όλες τις χώρες του κόσμου και την επιμένουμε επανειλημμένα για περισσότερα από δύο δεκαετίες», δήλωσε ο Σμιθ σε email προς το προσωπικό.

Η εταιρεία ενημέρωσε το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας για την «απόφασή της να διακόψει και να απενεργοποιήσει συγκεκριμένες συνδρομές IMOD και τις υπηρεσίες τους, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης συγκεκριμένων υπηρεσιών και τεχνολογιών αποθήκευσης στο cloud και τεχνητής νοημοσύνης».

Η ενέργεια αυτή δεν επηρεάζει τις υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας της Microsoft προς το Ισραήλ και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, δήλωσε ο Σμιθ.

Η απόφαση της Microsoft έρχεται μετά από αυξανόμενη πίεση από υπαλλήλους και επενδυτές που ανησυχούν για τους δεσμούς της εταιρείας με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα.