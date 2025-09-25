«Ο Ράσφορντ ήταν ντροπή για τη Γιουνάιτεντ και ευτυχώς που έφυγε»
Παλιά δόξα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν μίλησε και με τα καλύτερα λόγια για τον Μάρκους Ράσφορντ…
- Στη φυλακή 52χρονος εκπαιδευτικός που διατηρούσε σχέση με 14χρονη - Είχε επιτεθεί στον πατέρα της
- Γερμανίδα βουλευτής γράφει ιστορία αγορεύοντας στη Βουλή με το μωρό αγκαλιά
- «Τρέξτε, φύγετε...» - Οι φίλοι του 20χρονου περιγράφουν τα δραματικά λεπτά πριν από τη μοιραία πτώση
- Συνελήφθη 75χρονη που διατηρούσε τη σορό της κόρης της σε καταψύκτη 20 χρόνια
Ο Μάρκους Ράσφορντ δέχτηκε πολλά αρνητικά σχόλια τα τελευταία χρόνια, αλλά δίνει τις απαντήσεις του τις τελευταίες εβδομάδες στην Μπαρτσελόνα, έχοντας έως τώρα δύο γκολ και μια ασίστ σε έξι ματς, σε όλες τις διοργανώσεις.
Ο 27χρονος Άγγλος επιθετικός, παραχωρήθηκε δανεικός από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς ήταν εκτός σχεδιασμού του Ρούμπεν Αμορίμ, ενώ πέρσι είχε παίξει δανεικός στην Αστον Βίλα. Το καλοκαίρι έκανε το όνειρο του πραγματικότητα φορώντας τη φανέλα της φημισμένης ισπανικής ομάδας, αλλά πολλοί ήταν αυτοί που προέβλεπαν πως δεν θα τα καταφέρει στη Βαρκελώνη.
Ο Ράσφορντ και η προσαρμογή στην Μπαρτσελόνα
Ο Ράσφορντ όμως έχει προσαρμοστεί στην πρωταθλήτρια Ισπανίας, η οποία ξεκίνησε ήδη τις διαπραγματεύσεις με τη Γιουνάιτεντ για να τον κρατήσει στο ρόστερ της και τα επόμενα χρόνια, όπως επιθυμεί διακαώς άλλωστε και ο ίδιος.
Η παλιά δόξα πάντως των «κόκκινων διαβόλων», Πολ Σκόουλς, μίλησε με σκληρά λόγια για τον διεθνή επιθετικό: «Κανείς δεν μπορεί ν’ αμφισβητήσει την ποδοσφαιρική ποιότητα του Ράσφορντ, αλλά ως άνθρωπος έδειξε ποιος είναι με τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε στην ομάδα που τον ανέδειξε. Ηταν ντροπή για τη Γιουνάιτεντ και ευτυχώς που έφυγε».
- Ο Κουμπαράκης τιμωρήθηκε για το πέναλτι στον Καμπελά
- Μεντιλίμπαρ: «Να εκμεταλλεύονται όλοι τις ευκαιρίες τους – Προπονήθηκαν Ροντινέι και Ζέλσον»
- Ρούμπιο: «Αδιανόητο οι άνθρωποι να συνεχίζουν τη ζωή τους, γνωρίζοντας όσα συμβαίνουν στη Γάζα»
- «Ο Ράσφορντ ήταν ντροπή για τη Γιουνάιτεντ και ευτυχώς που έφυγε»
- «Ο Ιωαννίδης θέλει να πάρει θέση βασικού στην Σπόρτινγκ»
- Ο ασυμβίβαστος Μεντιλίμπαρ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις