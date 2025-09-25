sports betsson
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
Η γαλλική ομοσπονδία κατέβασε την ανάρτηση για τον Ντιλικινά και τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό (pic)
Η γαλλική ομοσπονδία κατέβασε την ανάρτηση για τον Ντιλικινά και τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό (pic)

Ο Φρανκ Ντιλικινά φέρεται να είναι κοντά στον Ολυμπιακό, όμως η γαλλική ομοσπονδία προχώρησε σε μία κίνηση που δημιουργεί ερωτηματικά για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός τις τελευταίες μέρες έχει εμπλακεί με την περίπτωση του Φρανκ Ντιλικινά, με τις επαφές να είναι προχωρημένες τόσο με τον Γάλλο γκαρντ αλλά και με την Παρτιζάν, με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ψάχνει για γκαρντ, προκειμένου να πλαισιώσει τους Γουόκαπ, Έβανς και Λι, ο Ντιλικινά είναι ένας παίκτης που του αρέσει, όμως μόνο τελειωμένη δεν είναι η υπόθεση απόκτησης του από την Παρτιζάν.

Πριν λίγα 24ωρα ο Ολυμπιακός ήταν μια ανάσα από τη μεταγραφή του Ντιλικινά και απέμεναν μόνο οι ανακοινώσεις, όπως ανέφεραν τα σέρβικα ΜΜΕ, όμως φαίνεται να υπάρχει ανατροπή δεδομένων. Ο γκαρντ της Παρτιζάν τα έχει βρει σε όλα με τους ερυθρολεύκους που δέχονται να αναλάβουν το ισχύον συμβόλαιό του με την Παρτιζάν, ωστόσο ο σερβικός σύλλογος ζητά buy out άνω των 300.000 ευρώ, με συνέπεια το deal να έχει -προς το παρόν, τουλάχιστον- «κολλήσει».

Με βάση το γεγονός ότι δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία, η γαλλική ομοσπονδία αναγκάστηκε να κατεβάσει τις αναρτήσεις της, χωρίς πάντως αυτό να σημαίνει πως η μεταγραφή έχει ναυαγήσει οριστικά, αλλά σίγουρα έχουν «παγώσει» οι επαφές ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές.

Η γαλλική ομοσπονδία κατέβασε την ανάρτηση για Ντιλικινά και Ολυμπιακό:

Mε την Παρτιζάν την περυσινή σεζόν έπαιξε σε 21 παιχνίδια regular season στη Euroleague και σημείωσε 6.1 πόντους μέσο όρο με 54.5% στο δίποντο και 30/55 σουτ, ενώ πίσω από τα 6.75μ. είχε 37.1% με 26/70. Παράλληλα είχε 1.7 ασίστ και 1.5 ριμπάουντ.

Ενοίκια: Αυξήσεις στις τιμές κατά μέσο όρο 4,3% [πίνακας]

Ενοίκια: Αυξήσεις στις τιμές κατά μέσο όρο 4,3% [πίνακας]

Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
Άλλα Αθλήματα 25.09.25

«Έφυγε» ο Θανάσης Καπνίδης – Ήταν προπονητής των Ιωάννη Μελισσανίδη και Δημοσθένη Ταμπάκου

Ο Θανάσης Καπνίδης, ο προπονητής του Ιωάννη Μελισσανίδη, ο άνθρωπος που πρωτοστάτησε στον αγώνα για ίδρυση της ανεξάρτητης Ε.Γ.Ο., άφησε την τελευταία του πνοή την Πέμπτη (25/9).

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 25.09.25

«Καυτές» αποκαλύψεις για τον Γιαμάλ: «Στο… τσακ δεν συνάντησα την προηγούμενη κοπέλα που είχε φέρει» (vids)

Η Φάτι Βάσκεθ αποφάσισε να μιλήσει για πρώτη φορά για τη σχέση της με τον ποδοσφαιριστή Λαμίν Γιαμάλ, δίνοντας τέλος σε μήνες εικασιών και φημών.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Ο Ντιλικινά, η Παρτιζάν και τα ποσά που έχει δώσει σε buy out
Ο Ντιλικινά, η Παρτιζάν και τα ποσά που έχει δώσει ο Ολυμπιακός σε buy out

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να κλείσει τον Φρανκ Ντιλικινά, πληρώνοντας το buy out στην Παρτιζάν, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό – Τα 2.100.000 ευρώ που έχει δώσει από τον Φεβρουάριο.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Σε ποιες θέσεις «βλέπει» ο Μάικ Τζέιμς Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στη Euroleague (vid)
Σε ποιες θέσεις «βλέπει» ο Μάικ Τζέιμς Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στη Euroleague (vid)

Η Euroleague ζήτησε από τον Μάικ Τζέιμς να κάνει την εκτίμησή του για την τελική κατάταξη της κανονικής διάρκειας και ο Αμερικανός άφησε... τέταρτο τον Ολυμπιακό, «βλέποντας» παράλληλα πρωτιά για τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Ολυμπιακός και Παρτιζάν συμφώνησαν για το «buy out»: Απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για Ντιλικινά
Ολυμπιακός και Παρτιζάν συμφώνησαν για το «buy out»: Απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για Ντιλικινά

Σύμφωνα με σερβικό Μέσο απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία Ολυμπιακού και Παρτιζάν για τη μετακίνηση του Φρανκ Ντιλικινά στους Πειραιώτες.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Ο Κουμάτζε και η απόφαση του Μπαρτζώκα (vid)
Ο Κουμάτζε και η απόφαση του Μπαρτζώκα (vid)

Ο Ολυμπιακός μπαίνει σε ρυθμούς επίσημων παιχνιδιών και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφασίζει για τον Καλίφα Κουμάτζε – Ποια είναι τα δεδομένα για τον θηριώδη σέντερ μετά την προετοιμασία…

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Όλες οι λεπτομέρειες για τη μεταγραφή του Ντιλικινά – Η Παρτιζάν, το συμβόλαιο και το buy out (vids)
Όλες οι λεπτομέρειες για τη μεταγραφή του Ντιλικινά - Η Παρτιζάν, το συμβόλαιο και το buy out (vids)

Ο Ολυμπιακός προχωράει την περίπτωση του Φρανκ Ντιλικινά για ενίσχυση στα γκαρντ – Όλες οι λεπτομέρειες στο συμβόλαιο του, το buy out και τα δεδομένα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Σύνταξη
Παρέμβαση Τσίπρα: Η Ελλάδα να αναγνωρίσει άμεσα παλαιστινιακό κράτος – Δεν μας αξίζει τέτοια ντροπή
Παρέμβαση Τσίπρα: Η Ελλάδα να αναγνωρίσει άμεσα παλαιστινιακό κράτος – Δεν μας αξίζει τέτοια ντροπή

«Η χώρα μας πρέπει να αναγνωρίσει άμεσα το παλαιστινιακό κράτος και να στηρίξει την επιβολή κυρώσεων στην κυβέρνηση Νετανιάχου» τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε παρέμβασή του

Σύνταξη
Οι θάνατοι από καρκίνο μειώθηκαν στην Ελλάδα από το 1990
Δραματική αύξηση των θανάτων από καρκίνο παγκοσμίως - Τα καλά νέα για την Ελλάδα

Η άνοδος των θανάτων από καρκίνο σε παγκόσμιο επίπεδο αποδίδεται κυρίως στην αύξηση και τη γήρανση του παγκόσμιου πληθυσμού. Στην Ελλάδα και γενικά στις ανεπτυγμένες χώρες η κατάσταση βελτιώνεται.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Αίτημα σύσσωμης αντιπολίτευσης για κλήτευση του Γιώργου Μυλωνάκη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Παιχνίδι καθυστερήσεων από την πλειοψηφία
Αίτημα σύσσωμης αντιπολίτευσης για κλήτευση του Γιώργου Μυλωνάκη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Παιχνίδι καθυστερήσεων από την πλειοψηφία

Το θέμα ετέθη κατά την έναρξη της συνεδρίασης της εξεταστικής (είναι προγραμματισμένη η κατάθεση των πρώην προέδρων του Οργανισμού, Κυριάκου Μπαμπασίδη και Ευάγγελου Σημανδράκου) και υποστηρίχθηκε από το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Έφυγε» ο Θανάσης Καπνίδης – Ήταν προπονητής των Ιωάννη Μελισσανίδη και Δημοσθένη Ταμπάκου
«Έφυγε» ο Θανάσης Καπνίδης – Ήταν προπονητής των Ιωάννη Μελισσανίδη και Δημοσθένη Ταμπάκου

Ο Θανάσης Καπνίδης, ο προπονητής του Ιωάννη Μελισσανίδη, ο άνθρωπος που πρωτοστάτησε στον αγώνα για ίδρυση της ανεξάρτητης Ε.Γ.Ο., άφησε την τελευταία του πνοή την Πέμπτη (25/9).

Σύνταξη
Τον κυνηγούν ακόμα και στον τάφο: Δύο άνδρες ζητούν 400 εκατ. από την περιουσία του Μάικλ Τζάκσον
Τον κυνηγούν ακόμα και στον τάφο: Δύο άνδρες ζητούν 400 εκατ. από την περιουσία του Μάικλ Τζάκσον

Τι κι αν «έφυγε» από τη ζωή το 2009; Οι δικαστικές διαμάχες για τις υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων συνεχίζουν να κυνηγούν τους κληρονόμους του Μάικλ Τζάκσον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το NATO έχει όπλα, αλλά του λείπει κάτι που έχουν ακόμα οι Ρώσοι – Η Ελλάδα;
Το ΝΑΤΟ έχει όπλα, αλλά του λείπει κάτι που έχουν ακόμα οι Ρώσοι – Η Ελλάδα;

Αμερικανοί πρώην αξιωματούχοι προειδοποιούν πως χωρίς επαρκές, εκπαιδευμένο προσωπικό για να χειρίζεται πιο εξελιγμένο εξοπλισμό, η πρόσθετη χρηματοδότηση από NATO δεν θα μεταφραστεί σε αξιόπιστη αποτροπή έναντι της Ρωσίας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Καυτές» αποκαλύψεις για τον Γιαμάλ: «Στο… τσακ δεν συνάντησα την προηγούμενη κοπέλα που είχε φέρει» (vids)
«Καυτές» αποκαλύψεις για τον Γιαμάλ: «Στο… τσακ δεν συνάντησα την προηγούμενη κοπέλα που είχε φέρει» (vids)

Η Φάτι Βάσκεθ αποφάσισε να μιλήσει για πρώτη φορά για τη σχέση της με τον ποδοσφαιριστή Λαμίν Γιαμάλ, δίνοντας τέλος σε μήνες εικασιών και φημών.

Σύνταξη
Εν μια νυκτί εξαφανίστηκε το άγαλμα του Τραμπ και του Έπσταϊν: Για φίμωση κάνουν λόγο οι καλλιτέχνες
Εν μια νυκτί εξαφανίστηκε το άγαλμα του Τραμπ και του Έπσταϊν: Για φίμωση κάνουν λόγο οι καλλιτέχνες

«Μας είχαν πει ότι αν υπάρξει ζήτημα, θα έχουμε 24 ώρες να το απομακρύνουμε μόνοι μας. Αντ' αυτού, συνεργεία εμφανίστηκαν μέσα στη νύχτα και κατέστρεψαν το έργο», καταγγέλλουν οι καλλιτέχνες για το άγαλμα

Σύνταξη
Φάμελλος: Η Κοκκινιά έγινε σύμβολο των αγώνων των Ελλήνων και των Ελληνίδων απέναντι στους ναζί και τον φασισμό
Φάμελλος: Η Κοκκινιά έγινε σύμβολο των αγώνων των Ελλήνων και των Ελληνίδων απέναντι στους ναζί και τον φασισμό

«Και σήμερα είναι απαραίτητο να δηλώσουμε τη δέσμευσή μας στον αγώνα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία, αλλά και στον αγώνα για την Ειρήνη, η οποία αμφισβητείται» τόνισε ο κ. Φάμελλος

Σύνταξη
Μιλουτίνοφ: «Θα είναι εξαιρετικό να ξεκινήσουμε τη σεζόν με τίτλο – Χαρούμενος που έμεινα στον Ολυμπιακό»
Μιλουτίνοφ: «Θα είναι εξαιρετικό να ξεκινήσουμε τη σεζόν με τίτλο – Χαρούμενος που έμεινα στον Ολυμπιακό»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έκανε δηλώσεις στην αναχώρηση του Ολυμπιακού ενόψει του Super Cup στη Ρόδο, τονίζοντας πως οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να ξεκινήσουν τη σεζόν με έναν τίτλο.

Σύνταξη
Στο νοσοκομείο με κάταγμα στη γνάθο οδηγός λεωφορείου που δέχτηκε επίθεση από επιβάτη
Στο νοσοκομείο με κάταγμα στη γνάθο οδηγός λεωφορείου που δέχτηκε επίθεση από επιβάτη

Ο οδηγός εκτελούσε το νυχτερινό δρομολόγιο Κηφισιά - Πειραιάς και σταμάτησε σε στάση για να κατέβει ένας επιβάτης, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία τον πλησίασε και άρχισε να τον γρονθοκοπεί

Σύνταξη
Λιόλιος: «Η θέλησή μας για τον Σπανούλη είναι να συνεχίσει στην Εθνική, αλλά πρέπει να διευθετηθούν κάποια θέματα»
Λιόλιος: «Η θέλησή μας για τον Σπανούλη είναι να συνεχίσει στην Εθνική, αλλά πρέπει να διευθετηθούν κάποια θέματα»

Ο Βαγγέλης Λιόλιος μίλησε για τον Βασίλη Σπανούλη και έκανε σημαντική αποκάλυψη για το μέλλον του στην Εθνική Ελλάδας – Τι είπε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Σύνταξη
