Η γαλλική ομοσπονδία κατέβασε την ανάρτηση για τον Ντιλικινά και τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό (pic)

Ο Ολυμπιακός τις τελευταίες μέρες έχει εμπλακεί με την περίπτωση του Φρανκ Ντιλικινά, με τις επαφές να είναι προχωρημένες τόσο με τον Γάλλο γκαρντ αλλά και με την Παρτιζάν, με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ψάχνει για γκαρντ, προκειμένου να πλαισιώσει τους Γουόκαπ, Έβανς και Λι, ο Ντιλικινά είναι ένας παίκτης που του αρέσει, όμως μόνο τελειωμένη δεν είναι η υπόθεση απόκτησης του από την Παρτιζάν.

Πριν λίγα 24ωρα ο Ολυμπιακός ήταν μια ανάσα από τη μεταγραφή του Ντιλικινά και απέμεναν μόνο οι ανακοινώσεις, όπως ανέφεραν τα σέρβικα ΜΜΕ, όμως φαίνεται να υπάρχει ανατροπή δεδομένων. Ο γκαρντ της Παρτιζάν τα έχει βρει σε όλα με τους ερυθρολεύκους που δέχονται να αναλάβουν το ισχύον συμβόλαιό του με την Παρτιζάν, ωστόσο ο σερβικός σύλλογος ζητά buy out άνω των 300.000 ευρώ, με συνέπεια το deal να έχει -προς το παρόν, τουλάχιστον- «κολλήσει».

Με βάση το γεγονός ότι δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία, η γαλλική ομοσπονδία αναγκάστηκε να κατεβάσει τις αναρτήσεις της, χωρίς πάντως αυτό να σημαίνει πως η μεταγραφή έχει ναυαγήσει οριστικά, αλλά σίγουρα έχουν «παγώσει» οι επαφές ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές.

Η γαλλική ομοσπονδία κατέβασε την ανάρτηση για Ντιλικινά και Ολυμπιακό:

Mε την Παρτιζάν την περυσινή σεζόν έπαιξε σε 21 παιχνίδια regular season στη Euroleague και σημείωσε 6.1 πόντους μέσο όρο με 54.5% στο δίποντο και 30/55 σουτ, ενώ πίσω από τα 6.75μ. είχε 37.1% με 26/70. Παράλληλα είχε 1.7 ασίστ και 1.5 ριμπάουντ.