Recharge Greece: Η ΑΦΗΣ ηγείται της νέας εποχής της ανακύκλωσης στην Ελλάδα
Η νέα πλατφόρμα Recharge Greece κάνει την ανακύκλωση πιο απλή και πιο κοντινή από ποτέ.
Η ΑΦΗΣ, η ηγέτιδα στην ανακύκλωση μπαταριών στην Ελλάδα, κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα για το μέλλον του πλανήτη μας και παρουσιάζει την πλατφόρμα Recharge Greece by ΑΦΗΣ: το νέο σημείο αναφοράς για ό,τι αφορά στην ανακύκλωση στη χώρα μας.
Με περισσότερα από 75.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα και με αποδεδειγμένη ηγεσία στην ανακύκλωση μπαταριών, η ΑΦΗΣ διευρύνει τη δράση της. Στο πλαίσιο του νέου ESG προγράμματος Recharge by ΑΦΗΣ, στόχος μας είναι να προσφέρουμε γνώση, εργαλεία και έμπνευση για να γίνει η ανακύκλωση καθημερινή συνήθεια για όλους.
Η νέα πλατφόρμα Recharge Greece:
- Παρουσιάζει αναλυτικές πληροφορίες για το τι, πώς και πού ανακυκλώνουμε στην Ελλάδα.
- Δίνει έμφαση στη μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακατασκευή προϊόντων.
- Περιλαμβάνει διαδραστικά παιχνίδια, άρθρα και χρήσιμους χάρτες.
- Κάνει την ανακύκλωση πιο απλή και πιο κοντινή από ποτέ.
Η ΑΦΗΣ είναι εδώ για να «επαναφορτίσουμε» μαζί την Ελλάδα.
Γιατί όταν γνωρίζουμε, μπορούμε. Και όταν μπορούμε, αλλάζουμε τον κόσμο.
Ανακαλύψτε τη νέα πλατφόρμα στο www.rechargegreece.gr και γίνετε μέρος της αλλαγής.
