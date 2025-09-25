Ηλιούπολη: Πυροβολισμοί σε είσοδο πολυκατοικίας – Βρέθηκαν κάλυκες
Στο σημείο βρέθηκαν δύο κάλυκες, μια βολίδα και ένα φυσίγγιο
Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή της Ηλιούπολης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο μετά τη 01:00 δύο άγνωστοί δράστες, οι οποίοι επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, πυροβόλησαν είσοδο πολυκατοικίας, που βρίσκεται επί της οδού Χαλκοκονδύλη.
Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τρεις οπές στην πρόσοψη του κτιρίου, ενώ από το σημείο περισυνέλλεξαν δύο κάλυκες, μία βολίδα και ένα φυσίγγιο.
Οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό τους βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
- Κύπρος: Τραγωδία στον Ιππόδρομο Λευκωσίας – Αφηνιασμένο άλογο σκότωσε 67χρονο
- Συνελήφθη 77χρονος αρχαιοκάπηλος – Είχε στην κατοχή του και φιάλη με ανθρώπινο έμβρυο
- Ολυμπιακός: Έφτασε τις 100 συμμετοχές ο Ελ Κααμπί (pic)
- Το NATO έχει όπλα, αλλά του λείπει κάτι που έχουν ακόμα οι Ρώσοι – Η Ελλάδα;
- Η φωτογραφία Ερντογάν δίπλα στον Τραμπ και το c’ est la vie του Μητσοτάκη
- Ηλιούπολη: Πυροβολισμοί σε είσοδο πολυκατοικίας – Βρέθηκαν κάλυκες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις