Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή της Ηλιούπολης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο μετά τη 01:00 δύο άγνωστοί δράστες, οι οποίοι επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, πυροβόλησαν είσοδο πολυκατοικίας, που βρίσκεται επί της οδού Χαλκοκονδύλη.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τρεις οπές στην πρόσοψη του κτιρίου, ενώ από το σημείο περισυνέλλεξαν δύο κάλυκες, μία βολίδα και ένα φυσίγγιο.

Οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό τους βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.