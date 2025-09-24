Λουτσέσκου: «Χρειάζεται και η τύχη, είμαστε σε μία περίοδο ατυχίας» (vid)
Στον παράγοντα τύχη τα έριξε ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το ισόπαλο 0-0 του ΠΑΟΚ με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην πρεμιέρα του Europa League.
Ο ΠΑΟΚ έμεινε για τρίτο σερί παιχνίδι χωρίς νίκη, αφού έμεινε ισόπαλος χωρίς σκορ (0-0) αυτή τη φορά απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα για τη League Phase του Europa League.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε μετά το παιχνίδι και στάθηκε στην περίοδο… ατυχίας που περνά η ομάδα του, η οποία έμεινε ξανά χωρίς γκολ.
Οι δηλώσεις που έκανε ο Ραζβάν Λουτσέσκου:
«Ήταν ένα περίπλοκο παιχνίδι, με μία επιθετική ομάδα με ποιότητα, που μπορεί ανά πάσα στιγμή να φτιάξει φάσεις. Έγιναν κάποια λάθη από εμάς στο πρώτο ημίχρονο και οδήγησαν σε ευκαιρίες, στο δεύτερο δεν επαναλήφθηκαν και δεν δώσαμε χώρο στον αντίπαλο.
Έπαιξαν καλή άμυνα, δεν ήταν εύκολο, αλλά είχαμε μεγάλες ευκαιρίες για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Δεν καταφέραμε να σκοράρουμε, σε κάποιες φάσεις χρειάζεται και η τύχη, είμαστε σε μία περίοδο ατυχίας. Πρέπει να κρατήσουμε την αυτοπεποίθηση με την οποία αγωνιστήκαμε και να μετουσιώσουμε τις φάσεις σε γκολ».
