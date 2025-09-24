Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
Πέρα από τις σημειώσεις: Δημιούργησε το φοιτητικό σπίτι που όλοι θα θυμούνται
Πέρα από τις σημειώσεις: Δημιούργησε το φοιτητικό σπίτι που όλοι θα θυμούνται

Ο οδηγός για να εξοπλίσεις το φοιτητικό σου καταφύγιο με style, άνεση και έξυπνες λύσεις, χωρίς να ξεπεράσεις το budget.

Οι 3 λιχουδιές που ρίχνουν την πίεση

Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Ήρθε η ώρα που η αγωνία των τελευταίων χρόνων έχει δώσει τη θέση της στην προσμονή της νέας ενήλικης ζωής σου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα αφήσεις πίσω την εφηβική κρεβατοκάμαρα για να δημιουργήσεις το δικό σου προσωπικό καταφύγιο. Το ταξίδι προς την ενηλικίωση ξεκινά, μία πορεία γεμάτη νέες εμπειρίες, νέους φίλους, μαγειρικές προσπάθειες και, φυσικά, την ανακάλυψη του εαυτού σου μακριά από τη σιγουριά του πατρικού σπιτιού.

Το καλύτερο στην περίοδο αυτή της αυτονομίας και ανεξαρτησίας σου είναι ότι μπορείς να φτιάξεις το χώρο σου όπως φαντάζεσαι, ένα σπίτι που θα φιλοξενήσει φίλους και συμφοιτητές, ώρες μελέτης, ξεκούραση και όλων των ειδών τα συναισθήματα. Και η JYSK, με τον σκανδιναβικό της χαρακτήρα, την έμφαση στη λειτουργικότητα, τη μινιμάλ αισθητική και τις απίστευτες προσφορές της, είναι εδώ για να κάνει αυτό το όνειρο πραγματικότητα. Με 68 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, είναι πάντα κοντά για να μετατρέψει για σένα τους τέσσερις τοίχους σε ένα νέο άνετο και στιλάτο φοιτητικό σπίτι.

Ξεκινάμε;

Σαλόνι: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του φοιτητικού σπιτιού

Το σαλόνι είναι ο χώρος που θα περνάς τον περισσότερο χρόνο, το επίκεντρο της κοινωνικής ζωής σου. Για αυτό δώσε τη σημασία που του αξίζει και κάνε το cozy και μοντέρνο. Ένας άνετος καναπές, όπως ο PARADIS, είναι η ιδανική επιλογή, αφού μετατρέπεται εύκολα σε κρεβάτι που θα εξυπηρετεί κάθε φορά που οι φίλοι σου «ξεμένουν» μετά από μια βραδιά παιχνιδιού ή κουβέντας. Αυτή η πρακτική και οικονομική λύση εξασφαλίζει ότι έχεις πάντα ένα έξτρα κρεβάτι για τους καλεσμένους, χωρίς να θυσιάζεις χώρο την υπόλοιπη ώρα. Σε αυτό πρόσθεσε μερικά διακοσμητικά μαξιλάρια και ένα αφράτο χαλί για να δώσεις στο χώρο τη ζεστασιά που χρειάζεται.

Τραπεζαρία: Γιατί κάθε μέρα μπορεί να γίνει και μία γιορτή

Μπορεί όταν είσαι μόνος σου να αράζεις στον καναπέ με ένα δίσκο φαγητού αλλά αυτό αλλάζει όταν έρχονται οι φίλοι στο σπίτι. Μια μικρή, μοντέρνα, στρογγυλή τραπεζαρία είναι πρακτική, δεν καταλαμβάνει πολύ χώρο και είναι ιδανική για να απολαύσεις τόσο ένα γεύμα, όσο και για να διαβάσεις παρέα με την ομάδα ή να απλώσεις τα βιβλία σου εν καιρώ εξεταστικής. Η σοφία δε έγκειται στις καρέκλες: επίλεξε έξυπνα, καθώς είναι πάντα χρήσιμες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως επιπλέον κάθισμα στο σαλόνι.

Γραφείο: Ένα κέντρο δημιουργίας

Μπορεί ένα φοιτητικό σπίτι να γεμίζει συχνά από κόσμο, αλλά μην ξεχνάμε και τον βασικό του σκοπό, που είναι βέβαια οι σπουδές. Ένα λειτουργικό γραφείο είναι απαραίτητο τα χρόνια της μελέτης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες σου.

Επιλέγοντας το σωστό γραφείο

  • Μέγεθος: Σκέψου τον διαθέσιμο χώρο. Ένα γραφείο με βάθος τουλάχιστον 60 εκ. και 120 εκ. πλάτος είναι ιδανικό για οθόνη υπολογιστή, ενώ ένα με 45 εκ. είναι αρκετό για laptop και σημειωματάρια.
  • Λειτουργικότητα: Μία καρέκλα γραφείου με ρυθμιζόμενο ύψος είναι μια εξαιρετική πρόταση. Ψάξε για μία που να προσφέρει εργονομική στήριξη της πλάτης (ψηλή ή χαμηλή, ανάλογα με τις προτιμήσεις σου) και, ιδανικά, ρυθμιζόμενες ρυθμίσεις ύψους και βραχιόνων. Μια καρέκλα από πλέγμα (mesh) είναι ιδανική, καθώς «αναπνέει», κρατώντας σε δροσερό κατά τις μεγάλες ώρες μελέτης. Επίσης, ένα γραφείο με ενσωματωμένα συρτάρια ή ράφι θα σε βοηθήσει να κρατάς τα βιβλία και τα χαρτιά σου οργανωμένα, κάτι που είναι πολύτιμο σε έναν μικρό χώρο.
  • Αποθήκευση: Για να αποφύγεις την ακαταστασία, επίλεξε ένα γραφείο με ενσωματωμένα συρτάρια ή ράφια. Η αποθήκευση είναι απαραίτητη σε κάθε σπίτι. Εάν ο χώρος σου το επιτρέπει, μια ξεχωριστή ραφιέρα μπορεί να κρατήσει τα βιβλία και τα έγγραφά σου οργανωμένα.
  • Στυλ: Το γραφείο δεν είναι μόνο εργαλείο, είναι και κομμάτι της διακόσμησης του χώρου για αυτό διάλεξε ένα που ταιριάζει με το προσωπικό σου στυλ.
  • Gaming: Αν οι ατελείωτες ώρες gaming αποτελούν μέρος της φοιτητικής σου ζωής, ένα ειδικό gaming γραφείο με ποτηροθήκη και θήκη ακουστικών μπορεί να κάνει τη ζωή σου πιο εύκολη. Αντίστοιχα, θα βρείτε και τις ανάλογες καρέκλες.

Κρεβατοκάμαρα: Δίνοντας την απαραίτητη σημασία στον καλό ύπνο

Το μονό εφηβικό κρεβάτι είναι πλέον παρελθόν. Το υπνοδωμάτιο πλέον έχει ένα μοντέρνο, διπλό κρεβάτι, με υφασμάτινη ταπετσαρία σε μπεζ χρώμα, που είναι ο ορισμός του σκανδιναβικού σχεδιασμού, προσφέροντας ηρεμία και στυλ. Δώσε μεγάλη σημασία στο στρώμα γιατί ο σωστός ύπνος είναι θεμελιώδης για την ψυχική και σωματική υγεία, αλλά και για τη διαύγεια που απαιτεί η φοιτητική ζωή. Επίλεξε ένα που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σου, είτε είναι πιο μαλακό είτε πιο σκληρό μέσα από τη μεγάλη ποικιλία της JYSK.

Μια σύγχρονη τάση, που οι νέοι λατρεύουν, είναι τα ζυγισμένα παπλώματα. Αυτά τα παπλώματα βοηθούν στη χαλάρωση και προσφέρουν μια αίσθηση ηρεμίας, ιδανική για να αποφορτιστείς μετά από μια κουραστική μέρα. Να σημειώσουμε εδώ ότι η JYSK τα διαθέτει σε πολύ πιο προσιτές τιμές από ό,τι θα βρείτε αλλού, κάνοντας την πολυτέλεια του σωστού ύπνου προσιτή σε όλους. Κλείνοντας, διάλεξε υπέροχα σεντόνια και ένα σετ παπλωματοθήκης που να εκφράζουν το προσωπικό σου στυλ για να ολοκληρώσεις την ατμόσφαιρα.

Μικρές πινελιές με μεγάλο αποτέλεσμα

Αυτό που θα κάνει το χώρο από ένα σπίτι να γίνει το δικό σου σπίτι, είναι η διακόσμηση. Μικρές προσθήκες μπορούν να μεταμορφώσουν πλήρως το φοιτητικό σου διαμέρισμα. Η Tina Nymann, Category Buyer της JYSK, μοιράζεται τις αγαπημένες της προτάσεις για να φέρεις ζωή και χαρακτήρα στον χώρο σου χωρίς να πληρώσεις μια περιουσία.

  • Φυτά (χωρίς πότισμα): Ο συνδυασμός του κασπώ HARALDUR με το τεχνητό φυτό ALAN δίνει μια πινελιά πρασίνου με φυσική αίσθηση και, το καλύτερο; Δεν χρειάζονται καθόλου πότισμα!
  • Προσωπικές στιγμές: Οι κορνίζες TORD, διαθέσιμες σε φυσικό ή σκούρο ξύλο, είναι ιδανικές για να βάλεις τις αγαπημένες σας φωτογραφίες, πόστερ από αγαπημένες ταινίες ή καλλιτέχνες και γιατί όχι προσωπικά σου έργα. Μπορείς να τις συνδυάσεις σε διαφορετικά μεγέθη για να δημιουργήσεις ένα gallery wall που θα κερδίζει το ενδιαφέρον των επισκεπτών σου και την ευκαιρία να σε γνωρίσουν ακόμα καλύτερα.
  • Έξυπνη αποθήκευση με στυλ: Η οργάνωση είναι το κλειδί, ειδικά σε μικρότερα σπίτια. Διακοσμητικά καλάθια και κουτιά αποθήκευσης μπορούν να κρύψουν την ακαταστασία, ενώ ταυτόχρονα να γίνουν διακοσμητικά στοιχεία στο χώρο, προσθέτοντας στυλ.

JYSK: Ένας πολύτιμος σύμμαχος του φοιτητή

Η JYSK, στην όμορφη αυτή μετάβαση, σου κάνει τη ζωή πιο εύκολη, όχι μόνο με τα προϊόντα της, αλλά και με τις υπηρεσίες της:

Εύκολη Πρόσβαση: Με 68 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, και παρουσία σε όλες τις μεγάλες φοιτητουπόλεις, δεν χρειάζεται να μεταφέρεις τα έπιπλα από τη μια πόλη στην άλλη. Είναι πιο εύκολο, να επισκεφτείς το κατάστημα της JYSK στην πόλη όπου πέρασες και να κάνεις τις αγορές σου εκεί, εξοικονομώντας χρόνο, χρήμα και άγχος από τα έξοδα και τη διαδικασία της μετακόμισης. Το νέο άλλωστε είναι πάντοτε ωραίο.

Οικονομία: Η επίπλωση του νέου σπιτιού μπορεί να ξεπεράσει το budget. Γι’ αυτό, η JYSK σου δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις τις αγορές σου με το πρόγραμμα άτοκων δόσεων μέσω πιστωτικών καρτών, ώστε να αποκτήσεις όσα χρειάζεσαι χωρίς άγχος.

Online εμπειρία: Εξερεύνησε τις αμέτρητες επιλογές online στο JYSK.gr. Μπορείς να δεις όλα τα προϊόντα, να εμπνευστείς από τους οδηγούς για την επιλογή της κατάλληλης καρέκλας ή γραφείου, και να ανακαλύψεις τις τελευταίες τάσεις στη διακόσμηση.

Το φοιτητικό σπίτι είναι το ξεκίνημα της νέας σου ζωής. Για αυτό, κάνε το ξεχωριστό, με στυλ και λειτουργικότητα, με την υπογραφή της JYSK.

Επισκέψου το κατάστημα JYSK πιο κοντά σου και μην ξεχνάς ότι η καμπάνια της JYSK για τα 10 χρόνια στην Ελλάδα που τρέχει τώρα με προσφορές έως 70% είναι η καλύτερη στιγμή για να ανακαλύψεις ολόκληρο τον κόσμο των επιλογών και προτάσεων JYSK για το νέο σου σπίτι.

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Με γενναία μερίσματα επιβραβεύουν τους μετόχους τους

Ελληνικές τράπεζες: Με γενναία μερίσματα επιβραβεύουν τους μετόχους τους

Οι 3 λιχουδιές που ρίχνουν την πίεση

Business
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την AI στις δραστηριότητες τους

Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την AI στις δραστηριότητες τους

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson έφερε τη γιορτή του ποδοσφαίρου στη Λάρισα
Τα Νέα της Αγοράς 22.09.25

Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson έφερε τη γιορτή του ποδοσφαίρου στη Λάρισα

Η Betsson, Μεγάλος Χορηγός του Κυπέλλου Ελλάδας, σε συνεργασία με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, συνεχίζουν για τρίτη σερί χρονιά το Trophy Tour, φέρνοντας τη γιορτή του ποδοσφαίρου αυτή τη φορά στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας, το Σαββατοκύριακο 20 - 21 Σεπτεμβρίου.

Snappi: Η πρώτη ελληνική neobank είναι γεγονός
Τα Νέα της Αγοράς 22.09.25

Snappi: Η πρώτη ελληνική neobank είναι γεγονός

Με άδεια ΕΚΤ, ελληνικό IBAN και 24/7 ανθρώπινη εξυπηρέτηση, μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι, υποσχόμενη απλότητα, διαφάνεια και μηδενικές χρεώσεις.

Στις 300.000 οι κενές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα – Μεγάλες ελλείψεις σε αγροτικό τομέα και κατασκευές
Τεράστιες καθυστερήσεις 24.09.25

Στις 300.000 οι κενές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα - Μεγάλες ελλείψεις σε αγροτικό τομέα και κατασκευές

Οι ανάγκες στον τουρισμό αυξήθηκαν 10% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με τις ελλείψεις να φτάνουν τις 86.000 θέσεις εργασίας - Έως 6 με 8 μήνες οι καθυστερήσεις των μετακλήσεων από τρίτες χώρες

Hellenic Train: Χωρίς τρένα η Αλεξανδρούπολη – Με λεωφορεία η μετακίνηση επιβατών
Ο λόγος 24.09.25

Hellenic Train: Χωρίς τρένα η Αλεξανδρούπολη – Με λεωφορεία η μετακίνηση επιβατών

Η ακύρωση δρομολογίων των τρένων στην Αλεξανδρούπολη, οφείλεται σε βλάβη του τροχαίου υλικού μετά το χθεσινό συμβάν σύγκρουσης αμαξοστοιχίας με διερχόμενο όχημα, σύμφωνα με τη Hellenic Train.

Πώς φτάσαμε στη νέα στροφή Τραμπ για τον πόλεμο – Από τον καυγά με τον Ζελένσκι στο «χάρτινη τίγρης» η Ρωσία
Ζιγκ-ζαγκ 24.09.25

Πώς φτάσαμε στη νέα στροφή Τραμπ για τον πόλεμο - Από τον καυγά με τον Ζελένσκι στο «χάρτινη τίγρης» η Ρωσία

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει τα κατειλημμένα εδάφη της από τη Ρωσία με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ

Αυτολογοκρίθηκε – H πρώτη συλλογή του Demna για τη Gucci απευθύνεται στους ινσταγκράμερ
La Famiglia Collection 24.09.25

Αυτολογοκρίθηκε - H πρώτη συλλογή του Demna για τη Gucci απευθύνεται στους ινσταγκράμερ

Ο Γεωργιανός σχεδιαστής, που άφησε τον οίκο Balenciaga, μόλις παρουσίασε την πολυαναμενόμενη πρώτη του συλλογή για τον θρυλικό, ιταλικό οίκο Gucci, σε μια καμπάνια που φωτογραφήθηκε από την Catherine Opie –ωστόσο το χειροκρότημα του fashion crowd ήταν χλιαρό.

«Το Βαμπίρ του Μπρούκλιν»: Η φρικιαστική ιστορία του κανίβαλου serial killer που στοιχειώνει την Αμερική
Stories 24.09.25

«Το Βαμπίρ του Μπρούκλιν»: Η φρικιαστική ιστορία του κανίβαλου serial killer που στοιχειώνει την Αμερική

Ο Άλμπερτ Φις, ήταν ένας από τους πιο διαβόητους Αμερικανούς serial killer του 20ου αιώνα, στον οποίο δόθηκαν διάφορα ονόματα όπως «Το Βαμπίρ του Μπρούκλιν», «Ο γκρι άνθρωπος» και «Ο μανιακός του φεγγαριού»

Επιστολή AHI σε Τραμπ ενόψει της συνάντησης με Ερντογάν – Ζητά να απορρίψει την πώληση F-16 και F-35 στην Τουρκία
Ελληνοαμερικανοί 24.09.25

Επιστολή AHI σε Τραμπ ενόψει της συνάντησης με Ερντογάν – Ζητά να απορρίψει την πώληση F-16 και F-35 στην Τουρκία

Ο πρόεδρος του Αμερικανικού Ελληνικού Ινστιτούτου (AHI), Νικ Λαρυγγάκης, στην επιστολή του ζητά από τον Τραμπ να υιοθετήσει αυστηρή στάση απέναντι στην Τουρκία.

Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Δύσκολη δοκιμασία με τον Αστέρα στην Τρίπολη για τον Ολυμπιακό – Με Παναιτωλικό η ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 24.09.25

Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Δύσκολη δοκιμασία με τον Αστέρα στην Τρίπολη για τον Ολυμπιακό – Με Παναιτωλικό η ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στην Τρίπολη για να δώσει το πρώτο του παιχνίδι στη League Phase για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson με αντίπαλο τον Αστέρα (24/9, 17.00).

Η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν και η διατάραξη των «ήρεμων νερών»
Διπλωματία 24.09.25

Η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν και η διατάραξη των «ήρεμων νερών»

Η Αθήνα στόχευε σε μία «διαφορετική συνάντηση» Μητσοτάκη - Ερντογάν, ενώ ο τούρκος πρόεδρος ετοιμάζεται για Λευκό Οίκο φέροντας δισεκατομμύρια στις αποσκευές του.

Βοιωτία: Σε αργία τέθηκε η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της σε αυτοσχέδιο λάκκο για να παίρνει τη σύνταξη
Ραγδαίες εξελίξεις 24.09.25

Σε αργία τέθηκε η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της - Ερωτήματα για την ξαφνική εμφάνισή της στο ΚΕΠ

Νέα εισαγγελική έρευνα - Ερωτήματα προκαλεί ότι η κατηγορουμένη εμφανίστηκε στο ΚΕΠ Δηλεσίου στη Βοιωτία, που παραμένει κλειστό και για το οποίο η ίδια έχει ακόμα κλειδιά λόγω της θέσης που κατείχε

Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Ώρα απολογίας για τον 50χρονο – Το μεσημέρι η κηδεία της άτυχης γυναίκας
Θεσσαλονίκη 24.09.25

Απολογείται σήμερα ο 50χρονος αδελφοκτόνος - Το μεσημέρι η κηδεία της άτυχης γυναίκας

Τι θα υποστηρίξει ο 50χρονος που σκότωσε την αδελφή του, πνίγοντάς την με νάιλον σακούλα, μέσα στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη - Το μεσημέρι στον Εύοσμο θα γίνει η κηδεία της 59χρονης

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

