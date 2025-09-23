Σταμάτησαν τον Μακρόν στον δρόμο για να περάσει η αυτοκινητοπομπή του Τραμπ – Δείτε βίντεο
Ο αστυνομικός εμφανώς αγχωμένος ζητάει συγγνώμη από τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν γιατί σταμάτησαν την αυτοκινητοπομπή του
Ακόμα και οι Πρόεδροι κολλάνε στην κίνηση. Ο λόγος για τον Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος φεύγοντας από τον ΟΗΕ όπου είχε ανακοινώσει την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους εγκλωβίστηκε στην κίνηση λόγω Τραμπ.
Όταν ο Μακρόν αποχώρησε από το κτήριο του ΟΗΕ μετά την ομιλία του βρέθηκε μπροστά σε μπλόκο αστυνομικών που είχε στηθεί καθώς ήταν σε εξέλιξη η μετακίνηση της αυτοκινητοπομπής του Ντόναλντ Τραμπ.
Όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, ο αστυνομικός εμφανώς αγχωμένος ζητάει συγγνώμη από τον Πρόεδρο της Γαλλίας γιατί σταμάτησαν την αυτοκινητοπομπή του για να περάσει εκείνη του Ντόναλντ Τραμπ.
«Συγγνώμη Πρόεδρε, αληθινά λυπάμαι αλλά όλα είναι κλειστά γιατί περνάει αυτοκινητοπομπή τώρα. σας ζητώ συγγνώμη», είπε ο αστυνομικός.
Ο Εμανουέλ Μακρόν δεν πτοήθηκε και του είπε: «Μισό λεπτό να του τηλεφωνήσω», εννοώντας τον Τραμπ.
Ο Γάλλος πρόεδρος πήρε στον κινητό τον αμερικανό ομόλογό του και του είπε: «Τι κάνεις; Μάντεψε! Περιμένω στο δρόμο γιατί όλα είναι κλειστά εξαιτίας σου».
Ο Μακρόν αποφάσισε λοιπόν να περπατήσει στους δρόμους της Νέας Υόρκης με τους περαστικούς να σταματούν για να φωτογραφηθούν μαζί του.
Δείτε βίντεο
New York police stopped Macron’s motorcade to let Trump pass
In New York, police stopped the French president’s motorcade as the road was closed for Trump’s passage. Macron got out of the car, called Trump, and jokingly asked him to “clear the way.” pic.twitter.com/qO170xUpy5
— Visegrád 24 (@visegrad24) September 23, 2025
