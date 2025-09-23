Στον ημιτελικό σκιφ ελαφρών βαρών η Μιλένα Κοντού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (vids)

Προκρίθηκε στα ημιτελικά του σκιφ ελαφρών βαρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας στη Σανγκάη η Μιλένα Κοντού. Η 20χρονη αγωνίστηκε, ανήμερα των γενεθλίων της, στη δεύτερη προκριματική σειρά, και με χρόνο 7:51.87 τερμάτισε στη δεύτερη θέση, που της έδωσε το εισιτήριο για τη 12άδα.

Μπροστά από τη χάλκινη Ολυμπιονίκη του Παρισιού στο διπλό σκιφ μαζί με τη Ζωή Φίτσιου, τερμάτισε με χρόνο 7:44.31 η Ρωσίδα Μαρία Ζόβνερ, η οποία αγωνίζεται με τα χρώματα των ουδέτερων αθλητών.

Η Κοντού θα διεκδικήσει θέση στον μεγάλο τελικό τα ξημερώματα της Πέμπτης (25/9, 5:37), όπου θα αγωνιστεί στη δεύτερη ημιτελική σειρά. Σε περίπτωση πρόκρισης στον μεγάλο τελικό, η μάχη για το μετάλλιο θα πραγματοποιηθεί το πρωί του Σαββάτου (27/9) στις 9:33.

Οι δηλώσεις της Κοντού