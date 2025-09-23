Στον ημιτελικό σκιφ ελαφρών βαρών η Μιλένα Κοντού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (vids)
Η Μιλένα Κοντού τερμάτισε δεύτερη στην προκριματική σειρά της στο σκιφ ελαφρών βαρών, και την Πέμπτη θα διεκδικήσει θέση στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κωπηλασίας.
Προκρίθηκε στα ημιτελικά του σκιφ ελαφρών βαρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας στη Σανγκάη η Μιλένα Κοντού. Η 20χρονη αγωνίστηκε, ανήμερα των γενεθλίων της, στη δεύτερη προκριματική σειρά, και με χρόνο 7:51.87 τερμάτισε στη δεύτερη θέση, που της έδωσε το εισιτήριο για τη 12άδα.
Μπροστά από τη χάλκινη Ολυμπιονίκη του Παρισιού στο διπλό σκιφ μαζί με τη Ζωή Φίτσιου, τερμάτισε με χρόνο 7:44.31 η Ρωσίδα Μαρία Ζόβνερ, η οποία αγωνίζεται με τα χρώματα των ουδέτερων αθλητών.
Η Κοντού θα διεκδικήσει θέση στον μεγάλο τελικό τα ξημερώματα της Πέμπτης (25/9, 5:37), όπου θα αγωνιστεί στη δεύτερη ημιτελική σειρά. Σε περίπτωση πρόκρισης στον μεγάλο τελικό, η μάχη για το μετάλλιο θα πραγματοποιηθεί το πρωί του Σαββάτου (27/9) στις 9:33.
Οι δηλώσεις της Κοντού
