Πυρκαγιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Ερεσό της Λέσβου, για την οποία έχει ήδη σταλεί μήνυμα από το 112 (φωτογραφία, επάνω).

Μήνυμα από το 112 καλεί τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία περίπου μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα χθες Κυριακή.

Στην Πυροσβεστική σήμανε συναγερμός και δύναμη που αποτελείται από 25 πυροσβέστες, 7 οχήματα και 1 τμήμα πεζοπόρο έσπευσε στην περιοχή και ρίχτηκε στη μάχη της κατάσβεσης.

Δεν απειλούνται κατοικίες

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές.

Στάλθηκε, ωστόσο, μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.