Λέσβος: Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Ερεσό – Μήνυμα από το 112
Μήνυμα από το 112 στάλθηκε στους κατοίκους της Ερεσού στη Λέσβο εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση.
- Ποιοι επιδιώκουν να επωφεληθούν από την άνθηση των superyacht στις μαρίνες
- Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Βραβεύτηκε από το Πανεπιστήμιο Stony Brook για την περιβαλλοντική του δράση
- Μακρόν: Η Γαλλία θα αναγνωρίσει τη Δευτέρα την Παλαιστίνη – Το Ισραήλ σκοτώνει κάθε επιλογή πλην του πολέμου
- Νετανιάχου: Θα επεκτείνουμε τον εποικισμό μας στη Δυτική Όχθη
Πυρκαγιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Ερεσό της Λέσβου, για την οποία έχει ήδη σταλεί μήνυμα από το 112 (φωτογραφία, επάνω).
Μήνυμα από το 112 καλεί τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα
Η πυρκαγιά ξεκίνησε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία περίπου μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα χθες Κυριακή.
Στην Πυροσβεστική σήμανε συναγερμός και δύναμη που αποτελείται από 25 πυροσβέστες, 7 οχήματα και 1 τμήμα πεζοπόρο έσπευσε στην περιοχή και ρίχτηκε στη μάχη της κατάσβεσης.
Δεν απειλούνται κατοικίες
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές.
Στάλθηκε, ωστόσο, μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ερεσός #Μυτιλήνης της Περιφερειακής Ενότητας #Λέσβου
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) September 21, 2025
- Λέσβος: Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Ερεσό – Μήνυμα από το 112
- Επιστολή Μαδούρο στον Τραμπ – Τον καλεί σε συνομιλίες
- Παγκράτι: 34χρονος τραυματίστηκε από πυροβολισμούς σε είσοδο πολυκατοικίας – Μεταφέρθηκε στον Ερυθρό
- TikTok: Ο Τραμπ φέρνει Μέρντοχ, Έλισον και Ντελ στο αμερικανικό deal
- Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Ετσι θα γίνει ο Γ’ Παγκόσμιος
- Ο Μπαρτζώκας ξεκαθάρισε το τοπίο για την απόκτηση γκαρντ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις