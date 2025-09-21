Με μια κλασσική τακτική δούναι και λαβείν η Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα η Κομισιόν επιδιώκει να ξεπεράσει το σχεδόν βέτο του Βίκτορ Όρμπαν, αποδεσμεύοντας τα κονδύλια που προορίζονται για τη Ουγγαρία.

Η Ένωση δέχεται πιέσεις από την Ουάσινγκτον να πιέσει περαιτέρω την οικονομία της Μόσχας, σταματώντας όλες τις εισαγωγές ενέργειας και στοχεύοντας εταιρείες σε χώρες όπως η Ινδία και η Κίνα που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, καθώς οι προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να μεσολαβήσει για την ειρήνη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αποτυγχάνουν.

Ωστόσο, η Ένωση μπορεί να υιοθετήσει τις νέες κυρώσεις μόνο με ομοφωνία, ενώ η Ουγγαρία και η Σλοβακία — οι τελευταίοι εναπομείναντες εισαγωγείς ρωσικού πετρελαίου στην ΕΕ — έχουν απειλήσει να ασκήσουν βέτο στα μέτρα.

Οι πρέσβεις της ΕΕ συζήτησαν την Παρασκευή το πακέτο περιοριστικών μέτρων που παρουσίασε η Επιτροπή. Η Επιτροπή ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι τα μέτρα θα στοχεύουν «τα κρυπτονομίσματα, τις τράπεζες και την ενέργεια» και θα επιταχύνουν τη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών ρωσικών ορυκτών καυσίμων από την ΕΕ, η οποία έχει οριστεί για το 2027.

Ο Όρμπαν χρειάζεται την στήριξη της Ρωσίας εν όψει των εκλογών

Ο Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος έχει μπροστά του κοινοβουλευτικές εκλογές το επόμενο έτος, έχει επανειλημμένα αρνηθεί να μειώσει την εξάρτηση της χώρας του από τις φθηνές εισαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία και έχει καθυστερήσει επανειλημμένα την υιοθέτηση κυρώσεων κατά της Μόσχας.

Οι Βρυξέλλες πάγωσαν περίπου 22 δισ. ευρώ από τα κονδύλια της ΕΕ που προορίζονταν για την Ουγγαρία το 2022, λόγω ανησυχιών σχετικά με την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, τα δικαιώματα ασύλου, τις διακρίσεις κατά των ΛΟΑΤ+ και την ακαδημαϊκή ανεξαρτησία.

Η Κομισιόν έχει υποχωρήσει από τις θέσεις της σκεπτόμενη πολιτικά

Ωστόσο, η Επιτροπή απελευθέρωσε σταδιακά τα κονδύλια αυτά για να κατευνάσει τον Όρμπαν: το 2023 αποδεσμεύθηκε μια δόση ύψους 10 δισ. ευρώ για να πείσει τη Βουδαπέστη να άρει το βέτο της επί της βοήθειας προς την Ουκρανία.

Νωρίτερα φέτος, η χώρα έλαβε άλλα 157 εκατ. ευρώ, αξιοποιώντας ένα νομικό κενό που επιτρέπει στην Ουγγαρία να μεταφέρει τα δεσμευμένα κονδύλια σε διαφορετικά προγράμματα.

Τον Μάιο, η Ουγγαρία ζήτησε 605 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προγραμματισμένης «ενδιάμεσης» επανεξέτασης του τρόπου με τον οποίο οι χώρες δαπανούν το μερίδιό τους από τον κοινό προϋπολογισμό της ΕΕ.

Μετά από μήνες διαπραγματεύσεων, οι Βρυξέλλες είναι έτοιμες να επιτρέψουν στη Βουδαπέστη να λάβει το μεγαλύτερο μέρος των ζητούμενων κονδυλίων, ή περίπου 550 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι Financial Times.