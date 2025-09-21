DO’S: Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να γίνουν κάποιες αλλαγές στο κομμάτι της καθημερινότητας. Οπότε γιατί δεν ξεκινάς τη δρομολόγησή τους σήμερα; Από την άλλη, καλό είναι να εστιάσεις στην υγεία και στα επαγγελματικά σου. Ίσως πρέπει να σταματήσεις κάτι. Ίσως πρέπει να βρεις τι σε εμποδίζει, ώστε να ξεκολλήσεις κάπως. Όλα είναι στο χέρι σου!

DON’TS: Μη ζεις τη ζωή σου με τον φόβο ότι δεν μπορείς να καταφέρεις να ανταπεξέλθεις στις ευθύνες που έχεις αναλάβει. Βέβαια μην θεωρείς πως πρόκειται για μια εύκολη διαδικασία, έτσι; Μη βασίζεσαι στις απόψεις κάποιων ανθρώπων, απλά και μόνο επειδή εσύ τους εμπιστεύεσαι, αλλά αυτοί σε ζηλεύουν. Μήπως να ξεκαθαρίσεις λίγο τον κύκλο σου;