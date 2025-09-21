magazin
20.09.2025 | 22:26
Συναγερμός στην Θεσσαλονίκη - Εξαφανίστηκαν δυο 14χρονοι
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 21.09.2025]
Ημερήσια 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 21.09.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να γίνουν κάποιες αλλαγές στο κομμάτι της καθημερινότητας. Οπότε γιατί δεν ξεκινάς τη δρομολόγησή τους σήμερα; Από την άλλη, καλό είναι να εστιάσεις στην υγεία και στα επαγγελματικά σου. Ίσως πρέπει να σταματήσεις κάτι. Ίσως πρέπει να βρεις τι σε εμποδίζει, ώστε να ξεκολλήσεις κάπως. Όλα είναι στο χέρι σου!

DON’TS: Μη ζεις τη ζωή σου με τον φόβο ότι δεν μπορείς να καταφέρεις να ανταπεξέλθεις στις ευθύνες που έχεις αναλάβει. Βέβαια μην θεωρείς πως πρόκειται για μια εύκολη διαδικασία, έτσι; Μη βασίζεσαι στις απόψεις κάποιων ανθρώπων, απλά και μόνο επειδή εσύ τους εμπιστεύεσαι, αλλά αυτοί σε ζηλεύουν. Μήπως να ξεκαθαρίσεις λίγο τον κύκλο σου;

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Σταμάτα να τα κρατάς όλα κρυμμένα μέσα σου και ξεκίνα να εκφράζεσαι πιο ανοιχτά. Τι κατάλαβες τόσο καιρό που δεν το έκανες ας πούμε; Δες τα πάντα γύρω σου λίγο πιο θετικά και εστίασε σε αυτά που σε χαλαρώνουν και σε γεμίζουν με θετική ενέργεια. Πάρε αποφάσεις και κλείσε καταστάσεις στα ερωτικά ή και στα επαγγελματικά σου.

DON’TS: Μη μένεις άλλο κοντά σε ανθρώπους που δεν σου δίνουν την ευκαιρία να ανοιχτείς ή σε κρατάνε πίσω από αυτά που θέλεις να επιδιώξεις. Επομένως μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις, ειδικά αν αυτό σε βοηθήσει να κατανοήσεις καλύτερα τα πράγματα. Μην αφήσεις τα συναισθήματά σου να βάλουν εμπόδια στην αντικειμενικότητά σου.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Πρέπει να καταλάβεις επιτέλους ότι χρειάζεσαι περισσότερη περιποίηση. Δεν αναφέρομαι μόνο στο σώμα και στην εμφάνιση, αλλά και στο κομμάτι της ψυχολογίας. Αν λοιπόν επηρεάζεσαι είτε από μέλη της οικογένειας είτε από την τάση σου για υπερανάλυση και καταλήγεις να χάνεις την ουσία των πραγμάτων, τότε πρέπει να τα περιορίσεις αυτά.

DON’TS: Μη διστάσεις να βάλεις προτεραιότητες, προκειμένου να μπορέσεις να ξεκαθαρίσεις μέσα στο κεφάλι σου το πως θα περάσεις από την θεωρία στην πράξη. Μην κολλάς σε λεπτομέρειες που σου δημιουργούν προβλήματα. Ειδικά αν απορρέουν από το άγχος σου και μόνο. Μη διστάσεις όμως να βάλεις και κάποια όρια, εκεί που πρέπει.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Έχεις πολλά πράγματα που πρέπει να σκεφτείς. Όλα αυτά να ξέρεις πως θα σε φέρουν στο κατώφλι μιας εντελώς νέας νοοτροπίας. Άλλαξε και τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς τις επιθυμίες και τις ανάγκες σου, για να βοηθήσεις τους απέναντι να σε καταλάβουν καλύτερα. Άλλαξε όμως και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι τους άλλους.

DON’TS: Μην απογοητεύεσαι εάν αναζητάς ωριμότητα μεν, αλλά δεν τη βρίσκεις στο περιβάλλον στο οποίο κινείσαι τώρα. Αν αντιλαμβάνεσαι ότι οι σχέσεις που έχεις αυτή την στιγμή στη ζωή σου δεν οδηγούν κάπου, τότε μη διστάσεις να τις κόψεις εντελώς. Μην επιβάλλεις τις απόψεις σου, αλλά μην συνεχίζεις να χτυπάς και στου κουφού την πόρτα.

Λέων

Λέων

DO’S: Το τελευταίο διάστημα η αλήθεια είναι πως έχεις συνειδητοποιήσει πολλά και έχεις υποστεί ένα αρκετά μεγάλο σοκ, θα έλεγα. Μάζεψε τα όλα αυτά, λοιπόν, σκέψου τα καλά και αποφάσισε τι πρέπει να κλείσει οριστικά. Παράλληλα, κατάλαβε πως ήρθε η στιγμή να βγεις από τη ζώνη ασφαλείας σου και να δοκιμάσεις κάτι νέο και διαφορετικό.

DON’TS: Μην επιτρέψεις στο άγχος, στην πίεση, αλλά και στους φόβους μιας πιθανής αποτυχίας να μαυρίσουν εντελώς τη μέρα σου. Αν τώρα αυτό όντως συμβεί, μην το αφήσεις να βγει προς τα έξω. Μην κινείσαι εντελώς ανοργάνωτα. Μην εθελοτυφλείς και μην ωραιοποιείς τις καταστάσεις γύρω σου, καθώς πρέπει να τα δεις όλα ακριβώς ως έχουν.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Κλείσε τους κύκλους που δεν σε εκφράζουν πια. Κάνε ένα γερό ξεσκαρτάρισμα στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, κάνοντας παράλληλα κι έναν απαραίτητο απολογισμό. Ήρθε η στιγμή κατά την οποία πρέπει να αποχωριστείς συγκεκριμένα άτομα, προκειμένου να μπορέσεις να ανοίξεις ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή σου γνωρίζοντας νέο κόσμο.

DON’TS: Μην αγχώνεσαι, αν δεν γίνονται όλα την στιγμή την οποία εσύ θέλεις. Μη διστάσεις όμως να πάρεις κάποιες σημαντικές αποφάσεις εξαιτίας αυτού. Ξέρω πως είσαι κουρασμένος, αλλά η αλήθεια είναι πως έβλεπες ότι κάποιες καταστάσεις δεν πάνε εδώ και καιρό, αλλά για δικούς σου λόγους, απλά τις συνέχιζες. Λούσου τα τώρα λοιπόν!

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Σήμερα θα δεις πως μέχρι και η εσωτερική σου φωνούλα σου λέει ότι πρέπει να κλείσεις κάποιους κύκλους. Οπότε σταμάτα να λες χαζές δικαιολογίες που ούτε καν εσύ ο ίδιος δεν πιστεύεις και περιόρισε τις ανησυχίες σου σχετικά με αυτό. Παράλληλα σταμάτα να κουράζεις τους φίλους σου σχετικά με αυτά που σε απασχολούν, γιατί το έχεις παρακάνει.

DON’TS: Μην φοβάσαι να κάνεις κάποιες μεγάλες αλλαγές, απλά κάντες ήσυχα και χωρίς πυροτεχνήματα ή εκρήξεις. Μην υπεραναλύεις τα πάντα μέσα στο κεφάλι σου, γιατί αυτό είναι κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις ανέτοιμος (όχι ότι ισχύει, εσύ απλά νομίζεις). Μην προσπαθείς να χρυσώσεις το χάπι σε κανέναν. Κοινώς πες αυτό που θέλεις μπαμ και κάτω!

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Πρέπει να καταλάβεις πως κάποιες καταστάσεις έχουν φτάσει στο τέλος τους. Σταμάτα λοιπόν να κοιτάς από την άλλη, καθώς έτσι μπορείς μόνο να τις παρατείνεις για λίγο ακόμα. Το ότι πρέπει να λήξουν είναι γεγονός πάντως. Για να επιβεβαιώσεις τον εαυτό σου, μπορείς σήμερα να γίνεις πιο παρατηρητικός. Έτσι θα τα έχεις καλά με τον εαυτό σου.

DON’TS: Μην αγνοείς τους στόχους που είχες θέσει το προηγούμενο διάστημα, απλά και μόνο επειδή φοβάσαι. Μη γίνεσαι αυστηρός στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεις την άποψή σου. Μην εμπιστεύεσαι τα πάντα και τους πάντες, νομίζοντας πως έτσι θα επιβεβαιώσεις το αν είναι έμπιστοι. Μην κρατάς το παλιό, γιατί δε βρίσκει χώρο το καινούργιο.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Πρέπει να είσαι προσεκτικός στις αποφάσεις που θα πάρεις σήμερα, γιατί έχουν αρκετά μεγάλη δυναμική. Μπορεί να σε βοηθήσουν να αλλάξεις κατά πολύ τα επαγγελματικά σου ή να δεις εξελίξεις. Αυτό που μένει είναι να συμβιβαστείς με τις συνέπειες που φέρουν. Όσο πιο σοβαρά αντιμετωπίσεις τις καταστάσεις τόσο πιο εύκολα θα βγουν.

DON’TS: Μη δώσεις καμία απολύτως σημασία στα λόγια που θα ακούσεις να λέγονται, καθώς έχουν ως στόχο να σου κόψουν την φορά και τίποτα παραπάνω. Μην αφήνεις το πείσμα σου να σε κρατάει πίσω από το να πετύχεις τις αλλαγές που θέλεις. Μην θεωρείς πως αν ξεκινήσεις από πιο χαμηλά δεν θα μπορέσεις να φτάσεις όσο ψηλά θέλεις.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεσαι τα πράγματα δεν είναι και ο καλύτερος. Αφού βλέπεις λοιπόν ότι δεν προχωράει, κάνε κάτι για να το αλλάξεις. Αν το προηγούμενο διάστημα αποφάσισες πως πρέπει να αφήσεις κάτι πίσω, τότε μείνε πιστός σε αυτή σου την απόφαση. Ξεκίνα κάτι νέο και διαφορετικό εκμεταλλευόμενος την εμπειρία σου.

DON’TS: Μη μένεις μακριά από οτιδήποτε μπορεί να διευρύνει τους ορίζοντες σου ή να σε κάνει πιο δυναμικό άνθρωπο. Μην απογοητευτείς αν αντιληφθείς ότι κάποια πράγματα δεν τα ήξερες καλά. Τώρα θα μάθεις το υπόλοιπο- αυτό που αγνοούσες τόσο καιρό- αλλά είναι για το καλό σου. Βέβαια μην συνεχίσεις να εμπιστεύεσαι τα άτομα που σου είπαν ψέματα.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Κάνε στροφή προς τα μέσα για να μπορέσεις να κατανοήσεις τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξεις. Δεν είναι κάτι εύκολο, το ξέρω, αλλά αν δεις τα πράγματα διαφορετικά και εστιάσεις μόνο στα σημαντικά, τότε θα μπορέσεις να νιώσεις λίγο πιο ασφαλής. Σταμάτα να αρνείσαι πως έχεις άγχος, λες και πρόκειται να σε παρεξηγήσει κανείς ας πούμε.

DON’TS: Μην συμπεριφέρεσαι σαν μωρό- παιδί, καθώς οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις τρέχουν. Από την άλλη, τρέχουν και οι ανασφάλειες τις οποίες δεν πρέπει να αφήσεις να σου δημιουργήσουν προβλήματα. Μην αγνοείς τα οικονομικά σου, καθώς υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις εκεί τις οποίες δεν μπορείς να συνεχίσεις να αναβάλεις άλλο πια.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Αν υπάρχουν κάποιες επαφές που δεν σε καλύπτουν πια, τότε τι τις κρατάς; Βάλε όρια στα άτομα που δεν καταλαβαίνουν ότι σε έχουν κάνει να χάσεις εντελώς την υπομονή σου. Ωστόσο κάνε σαφές ότι οι κύκλοι είναι για να κλείνουν κι εσύ δεν χαρίζεις κάστανα άλλο πια! Αρκεί βέβαια να το έχεις πάρει απόφαση εσύ ο ίδιος πρώτα απ’ όλα, έτσι;

DON’TS: Μην φοβάσαι να βγεις από τη ζώνη ασφαλείας σου ή ακόμα και να αφήσεις εντελώς πίσω σου κάποια συγκεκριμένα άτομα. Όμως μην το πας μέσω Λαμίας, γιατί όλο και πιο πολύ θα πονάς. Μία και έξω θέλει το πράγμα! Από την άλλη, μη δείχνεις ότι έχεις κάτι να χάσεις ή ότι φοβάσαι σε αυτούς που ξέρεις ότι σε βλέπουν ανταγωνιστικά.

