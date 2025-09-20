Το παράδοξο Τραμπ: Πού κερδίζει και πού απογοητεύει τους Αμερικανούς

Με την εσωτερική πόλωση να παραμένει στις ΗΠΑ, τον πόλεμο στην Ουκρανία να συνεχίζεται και τη γενοκτονία στη Γάζα να διεξάγεται ανεμπόδιστα, η προεδρία Τραμπ συγκεντρώνει τη δυσαρέσκεια της πλειονότητας των Αμερικανών. Ωστόσο, αυτά είναι η μισή πραγματικότητα, διότι η άλλη μισή είναι… θετική για τους Ρεμπουμπλικανούς.

Στην πιο πρόσφατη δημοσκόπηση της Washington Post–Ipsos που διεξήχθη διαδικτυακά στις 11–15 Σεπτεμβρίου σε δείγμα 2.513 ενηλίκων στις ΗΠΑ το 56% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά του ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ το 43% τον εγκρίνει.

Τα ευρήματα προκύπτουν από μια δημοσκόπηση που, συνολικά, σκιαγραφεί μια απαισιόδοξη εικόνα της προεδρίας του Τραμπ οκτώ μήνες μέσα στη δεύτερη θητεία του, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα.

Υπάρχει τουλάχιστον ένας ευρύς τομέας συμφωνίας στη δημοσκόπηση: περίπου 7 στους 10 Αμερικανούς λένε ότι πιστεύουν πως ο Τραμπ κάνει «θεμελιώδεις αλλαγές» στη χώρα, ανεξαρτήτως του πώς κρίνουν τις ενέργειές του. Περίπου 9 στους 10 Ρεπουμπλικανούς λένε ότι ο Τραμπ κάνει θεμελιώδεις αλλαγές, όπως και περίπου 6 στους 10 Δημοκρατικούς και ανεξάρτητους.

Σχετικά με τον έλεγχο του επόμενου Κογκρέσου, το 53% δηλώνει ότι θα ήθελε να δει τους Δημοκρατικούς να αναλαμβάνουν την ηγεσία «για να λειτουργήσουν ως αντίβαρο στον Τραμπ».

Το 42% λέει ότι ελπίζει πως το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα παραμείνει στην πλειοψηφία «για να στηρίξει την ατζέντα του Τραμπ». Το προβάδισμα των Δημοκρατικών κατά 11 μονάδες στο ερώτημα αυτό μεταξύ του ενήλικου πληθυσμού περιορίζεται στις εννέα μονάδες μεταξύ των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων.

Οι Αμερικανοί αποδοκιμάζουν την επίδοσή του σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων -οικονομία, μετανάστευση, ξένοι πόλεμοι- και όλα με διψήφιες διαφορές.

Ωστόσο, συγκριτικά με την προηγούμενη έρευνα του Απριλίου, η οποία διαπίστωσε ότι οι ενήλικες αποδοκίμαζαν την επίδοσή του με διαφορά 16 μονάδων, η διαφορά έχει μειωθεί στις 13 μονάδες. Το πιο εντυπωσιακό ίσως είναι πως, όπως θα δούμε παρακάτω, ενώ οι Αμερικανοί αποδοκιμάζουν τις τομεακές πολιτικές Τραμπ, την ίδια στιγμή εμπιστεύονται περισσότερο το κόμμα του.

Έγκλημα: Δυνατό χαρτί

Ο Τραμπ απέστειλε την Εθνοφρουρά στην πρωτεύουσα τον περασμένο μήνα και ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα την αξιοποιήσει στη συνέχεια στο Μέμφις. Στις εβδομάδες μετά την ανάπτυξη στην Ουάσιγκτον, άφησε να εννοηθεί ότι θα στείλει στρατεύματα και σε άλλες πόλεις, αναφέροντας συχνότερα το Σικάγο.

Στη δημοσκόπηση, το 47% των Αμερικανών αποδοκιμάζει και το 37% εγκρίνει τις ενέργειές του στην Ουάσιγκτον, οι οποίες περιλάμβαναν και την προσωρινή ανάληψη ελέγχου του τοπικού αστυνομικού τμήματος. Όμως το κοινό εμφανίζεται λίγο πιο διχασμένο ως προς το ενδεχόμενο να στείλει στρατεύματα σε άλλες πόλεις, με το 42% να υποστηρίζει την ιδέα και το 46% να την αντιτίθεται. Δηλαδά, πάνω από τους 6 στους 10 Αμερικανούς θέλουν στρατό στους δρόμους!

Η προηγούμενη ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες προκάλεσε γρήγορα νομικές προκλήσεις. Ομοσπονδιακός δικαστής αποφάνθηκε αυτόν τον μήνα ότι η κυβέρνηση παραβίασε νόμο που απαγορεύει στον στρατό να διεξάγει εσωτερική επιβολή του νόμου.

Η δημοσκόπηση δείχνει ότι το 62% των Αμερικανών πιστεύει πως ο Τραμπ έχει υπερβεί την εξουσία του ως πρόεδρος, ενώ το 36% θεωρεί ότι ενήργησε ορθά.

Μεταναστευτικό: Οι μισοί επικροτούν τον Τραμπ

Ο Τραμπ έχει επίσης στοχοποιήσει τις μεγάλες αμερικανικές πόλεις με εντατικοποιημένες προσπάθειες απέλασης παράτυπων μεταναστών, συμπεριλαμβανομένου του Σικάγο, όπου η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων ξεκίνησε αυτόν τον μήνα την «Επιχείρηση Midway Blitz».

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση οι Αμερικανοί είναι περίπου μοιρασμένοι στο εάν οι μετανάστες που απελάθηκαν από την κυβέρνηση θα έπρεπε να έχουν απομακρυνθεί. Το 47% λέει ότι «σχεδόν όλοι» ή «οι περισσότεροι» από τους μετανάστες που απομακρύνθηκαν έπρεπε να απελαθούν, ενώ το 50% λέει ότι «λιγότεροι από τους μισούς» ή «ελάχιστοι» θα έπρεπε να έχουν απομακρυνθεί.

Οι περισσότεροι Αμερικανοί αποδοκιμάζουν τον χειρισμό της μετανάστευσης από τον Τραμπ, αλλά περισσότεροι λένε ότι εμπιστεύονται τους Ρεπουμπλικανούς να την αντιμετωπίσουν σε σχέση με τους Δημοκρατικούς, ενώ σχεδόν 3 στους 10 λένε ότι δεν εμπιστεύονται κανένα κόμμα.

Η οικονομία: το χειρότερό του, αλλά…

Στην οικονομία, το 68% των Αμερικανών έχει αρνητική άποψη, ενώ σχεδόν άλλοι τόσοι λένε ότι είναι «κακή στιγμή» για να βρει κανείς μια ποιοτική δουλειά στις ΗΠΑ. Παρ΄όλα αυτά, οι θετικές αξιολογήσεις της οικονομίας έχουν αυξηθεί κατά πέντε μονάδες από τον Απρίλιο.

Οι πολίτες αποδοκιμάζουν τον τρόπο που ο Τραμπ χειρίζεται τους δασμούς με σχεδόν αναλογία 2 προς 1, χωρίς αλλαγή από τη δημοσκόπηση του Απριλίου. Έκτοτε έχει ανακοινώσει εμπορικές συμφωνίες με την Ευρώπη, την Ιαπωνία και άλλες χώρες, αλλά δεν έχει ακόμη συνάψει συμφωνίες με την Κίνα, την Ινδία, τον Καναδά ή το Μεξικό.

Η έρευνα διαπιστώνει ότι το 70% των Αμερικανών πιστεύει πως οι δασμοί του Τραμπ αυξάνουν το κόστος των αγαθών που αγοράζουν, έναντι 5% που θεωρεί ότι το μειώνουν και 25% που πιστεύει ότι δεν κάνουν μεγάλη διαφορά.

Ωστόσο, και πάλι οι Ρεπουμπλικανοί έχουν προβάδισμα στην οικονομία καθώς τους εμπιστεύεται το 39% των Αμερικανών έναντι του 32% που εμπιστεύεται τους Δημοκρατικούς.

Εξωτερική πολιτική

Τέλος στην εξωτερική πολιτική, ο Τραμπ πέρασε τους τελευταίους μήνες προσπαθώντας να μεσολαβήσει για ειρήνη στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα και στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία. Ωστόσο, η δημοσκόπηση διαπιστώνει ότι οι Αμερικανοί αποδοκιμάζουν τον χειρισμό καθενός από τα ζητήματα αυτά με διαφορά 19 και 22 μονάδων, αντίστοιχα.

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι οι Αμερικανοί συνεχίζουν να έχουν μια απαισιόδοξη άποψη για το ευρύτερο ζήτημα της αμερικανικής ηγεσίας στο εξωτερικό με τον Τραμπ στο τιμόνι.

Το 46% των Αμερικανών πιστεύει ότι η ηγεσία της Αμερικής έχει αποδυναμωθεί υπό τον Τραμπ, ενώ το 36% πιστεύει ότι έχει ενισχυθεί. Ωστόσο, το εύρημα αυτό αποτελεί βελτίωση σε σχέση με τη δημοσκόπηση του Απριλίου, όταν η αναλογία ήταν 49% προς 34%.

Κοντολογίς, ο Τραμπ συνεχίζει να έχει πολύ ισχυρά ερείσματα στην κοινωνία παρά την επίθεσή του στην ακαδημία, τη στήριξή του στο Ισραήλ, τη στρατικοποίηση της εσωτερικής ασφάλειας και τις αθρόες απελάσεις μεταναστών. Και φυσικά, η αντιπολίτευση δεν μπορεί να σηκώσει ακόμα κεφάλι.