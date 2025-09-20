Γοργοπόταμος: Χώρος μνήμης ή τόπος για river party;

Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει μετά την πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης στον πεζόδρομο της γέφυρας του Γοργοποτάμου, στον νομό Φθιώτιδας.

Όλα ξεκίνησαν όταν το συμβούλιο Νέων Λαμιέων πρότεινε την διεξαγωγή του εν λόγω River Party, με τέσσερις DJ άφρο – house – χωρίς στίχο μουσικής στο συγκεκριμένο σημείο. Το συμβούλιο Νέων που απαρτίζεται από πολίτες της Λαμίας, ηλικίας 18-35 ετών, δεν είναι η πρώτη φορά που προτείνει και εκπονεί εκδηλώσεις με στόχο την προαγωγή του πολιτισμού και όχι μόνο. Η πρόταση του δημοτικού συμβουλίου νέων, πέρασε από το δημοτικό Συμβούλιο της Λαμίας, και δόθηκε κανονικά η έγκριση παρότι υπήρξαν αντιρρήσεις από μέλη.

Οι αντιδράσεις υπήρξαν έντονες και εκδόθηκαν ανακοινώσεις από διάφορα σωματεία που καταδίκαζαν την εν λόγω εκδήλωση. Παρά τις όποιες αντιρρήσεις, το river party διεξήχθη κανονικά χθες βράδυ και μάλιστα συγκέντρωσε σχεδόν 6.000 παρευρισκόμενους.

Ιστορικοί και φίλοι – μέλη του συλλόγου φίλων μουσείων εθνικής αντίστασης, εκφράστηκαν δημόσια, θεωρώντας πως η συγκεκριμένη «αντιπαράθεση» εμπίπτει στην ευρύτερη κουβέντα για το κατά πόσο ιστορικά μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι, ενδείκνυνται για οποιουδήποτε τύπου εκδηλώσεις, πόσω μάλλον για λόγους «διασκέδασης».

«Προσβλητικό για το μνημείο»

Στο in μιλά για το θέμα η Βασιλική Λάζου – καθηγήτρια Ιστορίας ΑΠΘ – πρόεδρος σωματείου Φίλων Μουσείων Εθνικής Αντίστασης και σύγχρονης Ιστορίας Ρούμελης που από την πρώτη στιγμή εναντιώθηκε στη διοργάνωση:

«Φέραμε αντιρρήσεις και είμαστε ένα από τα σωματεία τα οποία από την πρώτη στιγμή που μαθεύτηκε, που κοινοποιήθηκε ότι θα πραγματοποιηθεί ένα river party με τέσσερις DJ στον Γοργοπόταμο. Κυκλοφόρησε μία αφίσα που είχε τους τέσσερις DJ με φόντο τη γέφυρα του Γοργοποτάμου. Θεωρήσαμε ότι κάτι τέτοιο είναι προσβλητικό για το συγκεκριμένο μνημείο και τον συγκεκριμένο ιστορικό τόπο καθώς δεν έχει καμία αναφορά στα γεγονότα τα οποία συνέβησαν στην περιοχή αυτή και δεν αναφέρομαι μόνο στην ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοπόταμου, αλλά και στην εκτέλεση των πατριωτών κάτω από τη Γέφυρα, όπως και στους νεκρούς από την ανατίναξη της νάρκης το 1964 κατά τον πρώτο εορτασμό. Στο χώρο λοιπόν αυτόν, ο οποίος είναι θα έλεγα φορτισμένος με την ιστορική μνήμη ενός σπουδαίου γεγονότος αλλά και ποτισμένος με αίμα, δεν μπορούν να γίνονται εκδηλώσεις «ανάλαφρες». Γλέντια και πανηγύρια, χωρίς καμία αναφορά στην ιστορική μνήμη. Αυτό που είπαμε ως σωματείο, είναι ότι χώροι για γλέντια και πανηγύρια υπάρχουν παντού. Ο Γοργοπόταμος είναι μόνο ένας και πρέπει να στεκόμαστε με σεβασμό και να αναδεικνύουμε τη μνήμη του γεγονότος.» τονίζει μιλώντας στο in, η κυρία Λάζου.

Στην επιχειρηματολογία της Βασιλικής Λάζου αλλά και σε όλους όσους ευθύς εξ’ αρχής διαφώνησαν με την εν λόγω πρωτοβουλία, απαντά μέσω του in, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων και δικηγόρος, Μιχάλης Αθανασίου.

«Προβολή της πόλης»

«Εμείς κάναμε μία εκδήλωση που ουσιαστικά θέλαμε να προβάλουμε το Δήμο και την πόλη μας σε πανελλήνιο επίπεδο. Πήραμε την απόφαση να πάμε σε ένα μέρος το οποίο δεν το σκεφτήκαμε μόνο ιστορικά, χωρίς κανένα θέμα να προσβάλλουμε, όλα αυτά που λένε στις ανακοινώσεις ότι βεβηλώσαμε. Ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος το Δήμου μας και η παρουσία των νέων εκεί μπορεί να το αναβαθμίσει διότι υπάρχουν κάποιες ελλείψεις εκεί. Δεν υπάρχει φωτισμός ας πούμε ή κάποια μέτρα ασφαλείας και το βράδυ εκεί πέρα πηγαίνει ο οποιοσδήποτε. Μοναδικός σκοπός μα είναι η πανελλήνια προβολή και εξωστρέφεια του Δήμου Λαμιέων, και σε καμία περίπτωση η εκδήλωσή μας στο Γοργοπόταμο δεν μπορεί να συγχυστεί με την ιστορία του, την οποία εμείς σεβόμαστε απόλυτα και διαφυλάττουμε και θέλουμε να είμαστε αρωγοί ώστε και η νέα γενιά να έρθει σε επαφή μαζί της» αναφέρει στο in ο κ. Αθανασίου.

Η εκδήλωση εν τέλει πραγματοποιήθηκε, παρά τη σωρεία καταδικαστικών ανακοινώσεων σωματείων αλλά και ιδιωτών που έκαναν λόγο για βεβήλωση και αμαύρωση του χώρου. Συγκεκριμένα το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας στην Ελλάδα (ΕΣΔΟΓΕ), ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του ότι «δεν μπορεί ο ιερός αυτός χώρος, που έχει ποτιστεί με το αίμα των προγόνων μας να γίνει σκηνικό για street food και river party με κορυφαίους DJ”. …Εκεί εκτελέστηκαν οι “Υπαταίοι πατριώτες”. “Δεν μπορεί στο σημείο που τουφεκίστηκαν οι Υπαταίοι πατριώτες από τους Ιταλούς φασίστες ως αντίποινα για την ανατίναξη της γέφυρας, να στηθεί γλέντι».

Υπήρξε σωρεία παρεμβάσεων και δελτίων Τύπου Σωματείων που εναντιώθηκαν, αλλά δεν εισακούστηκαν, όπως του Επιμορφωτικού – Πολιτιστικού Συλλόγου Υπαταίων “Οι Αινιάνες”, αλλά και της Πανελλήνιας Οργάνωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης (ΠΟΑΕΑ).