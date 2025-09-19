Μακρόν: Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους «ο καλύτερος τρόπος να απομονωθεί η Χαμάς»

O Εμανουέλ Μακρόν υπεραμύνθηκε, σε συνέντευξη στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, της απόφασής του να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος.

Ο Γάλλος πρόεδρος εκτίμησε πως αυτός είναι «ο καλύτερος τρόπος να απομονωθεί η Χαμάς» ενώ καταδίκασε με έντονο τρόπο για ακόμη μια φορά την ισραηλινή επίθεση στη Γάζα, η οποία «καταστρέφει τελείως την αξιοπιστία» του Ισραήλ.

Ο σκοπός του σχεδίου Μακρόν

«Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους είναι απλά η απόφαση να επισημάνουμε τη νόμιμη προοπτική του παλαιστινιακού λαού, και ότι αυτό που υφίσταται σήμερα δεν έχει καμία σχέση με τη Χαμάς», ήταν τα ακριβή λόγια του Γάλλου προέδρου στο Channel 12.

Μίλησε για τον σκοπό του σχεδίου του, το οποίο θα συνοδεύσει την επίσημη ανακοίνωσή του τη Δευτέρα στον ΟΗΕ, εκτιμώντας ότι πρόκειται για μια «διαδικασία» που αποσκοπεί στο να «ενεργοποιήσει μια σειρά από νέες συμπεριφορές και νέες δεσμεύσεις».

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ήδη υιοθέτησε αυτό το σχέδιο με ευρεία πλειοψηφία, γεγονός που αποκλείει σαφώς το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα από οποιαδήποτε μελλοντική διακυβέρνηση.

«Να απομονωθεί η Χαμάς»

«Επομένως, η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι ο καλύτερος τρόπος για να απομονωθεί η Χαμάς», η οποία δεν θέλει μια λύση δύο κρατών, αλλά θέλει να «σας καταστρέψει», εξήγησε στην ισραηλινή τηλεόραση.

Σύμφωνα με τον Μακρόν, για να «σπάσει ο φαύλος κύκλος, η Χαμάς πρέπει να καταστραφεί, να διαλυθεί», αλλά «η στρατιωτική προσέγγιση δεν αρκεί».