19.09.2025 | 15:56
Τηλεφώνημα για βόμβα στο River West - Εκκενώθηκε το εμπορικό κέντρο
E-Stegastiko από τη FinTHESIS: Σπίτι και δάνειο με λίγα κλικ
Τα Νέα της Αγοράς 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:15

E-Stegastiko από τη FinTHESIS: Σπίτι και δάνειο με λίγα κλικ

Ψηφιακή εμπειρία και ανθρώπινη υποστήριξη στη νέα εποχή στεγαστικής χρηματοδότησης.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Για κάθε νέο ζευγάρι, η απόκτηση του πρώτου σπιτιού είναι ένα από τα μεγαλύτερα όνειρα και μία από τις πιο καθοριστικές αποφάσεις που θα λάβουν. Αυτός ο χώρος θα φιλοξενήσει τις πιο ουσιαστικές και σημαντικές στιγμές της κοινής τους ζωής και θα είναι αποκλειστικά δικός τους για να τον διαμορφώσουν ακριβώς όπως τον φαντάστηκαν.

Ωστόσο, μέχρι πρότινος, η διαδρομή προς αυτό το όνειρο ήταν γεμάτη γραφειοκρατικά εμπόδια, χρονοβόρες επισκέψεις σε τράπεζες και πολύπλοκους όρους που προκαλούσαν άγχος και ενίοτε λιγοψυχία: θα τα καταφέρουμε ποτέ ή αδίκως κάνουμε σχέδια;

Σε αυτό ακριβώς το κενό μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας εμφανίζεται η FinTHESIS, προβάλλοντας την πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρμα e-Stegastiko. Δεν πρόκειται για μια ακόμη online υπηρεσία αλλά για μία νέα εποχή στην αναζήτηση της στεγαστικής χρηματοδότησης. Τα δεδομένα αλλάζουν, οι κανόνες ξαναγράφονται και πλέον όλα τα νέα ζευγάρια και όχι μόνον, έχουν τον απόλυτο σύμμαχο που συνδυάζει την ευκολία της ψηφιακής εποχής με την ασφάλεια και την αξιοπιστία της ανθρώπινης επαφής …και όλα αυτά εντελώς δωρεάν.

e-Stegastiko: Ένα «one–stop–shop» για το στεγαστικό σας δάνειο

Κάντε εικόνα το εξής: Βρίσκεστε στον καναπέ του σπιτιού σας και με λίγα μόλις κλικ από το tablet ή το κινητό σας μπορείτε δείτε όλα τα στεγαστικά δάνεια και να συγκρίνετε προσφορές από όλες τις μεγάλες ελληνικές τράπεζες, με απόλυτη διαφάνεια και αξιοπιστία. Στη συνέχεια φανταστείτε ότι μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση σε λιγότερο από 5 λεπτά, και να λάβετε προσωποποιημένες προτάσεις που ανταποκρίνονται στις δυνατότητές σας, φέρνοντας το όνειρο ένα βήμα πιο κοντά.

Αυτή ακριβώς είναι η υπόσχεση που σας δίνει το e-Stegastiko. Μια πλατφόρμα που λειτουργεί ως ο ιδανικός σας σύμμαχος, απλοποιώντας μια πολύπλοκη διαδικασία σε τρία απλά βήματα:

  1. Συμπληρώνετε τα βασικά σας στοιχεία και το οικονομικό σας προφίλ.
  2. Ενημερώνεστε για τα στεγαστικά προϊόντα που ταιριάζουν στις δυνατότητες και στις προσωπικές σας ανάγκες.
  3. Επιλέγετε με ένα κλικ και υποβάλλετε την αίτησή σας.

«Συγχαρητήρια! Οι αιτήσεις σας υποβλήθηκαν με επιτυχία!». Από εκεί και πέρα, το ταξίδι απόκτησης σπιτιού έχει ξεκινήσει και η διαδικασία περνάει στα έμπειρα χέρια των πιστοποιημένων συμβούλων της FinTHESIS.

Η δύναμη της ανθρώπινης καθοδήγησης

Η πραγματική καινοτομία της FinTHESIS δεν βρίσκεται αποκλειστικά στην τεχνολογία, αλλά στον συνδυασμό της με την ανθρώπινη εμπειρία. Η επιτυχία του e-Stegastiko είναι αυτός ο ιδανικός συνδυασμός ψηφιακής εξυπηρέτησης και εξειδικευμένης ανθρώπινης καθοδήγησης. Κάθε βήμα της διαδικασίας, από την υποβολή της αίτησης μέχρι την τελική εκταμίευση, γίνεται με την συνεχή υποστήριξη ενός Πιστοποιημένου Συμβούλου Στεγαστικών Δανείων.

Αυτός ο σύμβουλος, με την μεγάλη εμπειρία του στον τραπεζικό τομέα, αναλαμβάνει τον ρόλο του προσωπικού σας «συμμάχου». Οπότε, ενώ εσείς συμπληρώνετε την αίτηση, εκείνος:

  • Αναλύει το οικονομικό σας προφίλ και σας κατευθύνει με βάση τις δικές σας ανάγκες, δυνατότητες και στόχους.
  • Οργανώνει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και σας ενημερώνει
  • Αναλαμβάνει την επικοινωνία με τις τράπεζες, παρακολουθεί την πορεία της αίτησης και σας ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο.
  • Σας καθοδηγεί προς επιλογές που καθιστούν την έγκριση της αίτησής σας ευκολότερη και για ευκαιρίες που πιθανόν αγνοούσατε όπως κρατικές επιδοτήσεις, ειδικά προγράμματα και τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς.
  • Εξηγεί δυσνόητους όρους και «μικρά γράμματα», εξασφαλίζοντας ότι κατανοείτε κάθε πτυχή της δέσμευσής σας, εξοικονομώντας σας ανυπολόγιστο χρόνο και κόπο.

Ουσιαστικά, ο σύμβουλος της FinTHESIS γίνεται ο προσωπικός σας «εμπειρογνώμονας» και όλα αυτά, χωρίς καμία χρέωση για εσάς, αφού η εταιρεία αμείβεται από την τράπεζα κατά την εκταμίευση του δανείου.

Εμπιστοσύνη, Αποτελεσματικότητα, Ενσυναίσθηση: η αξιακή πυξίδα μιας σύγχρονης εταιρείας

Η φιλοσοφία της FinTHESIS στηρίζεται πάνω σε τρεις βασικές αξίες: εμπιστοσύνη (είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σε μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής σας), αποτελεσματικότητα (είναι ο ειδικός που, με γνώση και επαγγελματισμό, βρίσκει τη σωστή λύση) και ενσυναίσθηση (είναι ο σύμμαχος που ακούει, μπαίνει στη θέση σας και κατανοεί τις προσωπικές σας ανάγκες).

Ως εταιρεία δεν είναι μία νέα start-up που κάνει τα πρώτα της βήματα στην αγορά αλλά αποτελεί μέλος του μεγάλου ιταλικού ομίλου doValue S.p.A. Η FinTHESIS, αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη εταιρεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, φέρνει την ευρωπαϊκή τεχνογνωσία και τις σύγχρονες τάσεις στην ελληνική αγορά, εξασφαλίζοντας την αξιοπιστία που απαιτεί μια τόσο σημαντική απόφαση. Και αυτή η υπηρεσία διαμεσολάβησης παρέχεται για όλους δωρεάν.

Ωστόσο, η υπηρεσία δεν εξαντλείται εκεί: Με το e-Stegastiko, εκτός του ότι η αναζήτηση και η αίτηση για στεγαστικό δάνειο γίνεται μια απλή και απόλυτα ασφαλής διαδικασία,  η πλατφόρμα καλύπτει όλους τους σκοπούς χρηματοδότησης: από την αγορά κατοικίας ή οικοπέδου, μέχρι την ανέγερση, αποπεράτωση ή επισκευή. Επιπλέον, η FinTHESIS συνεργάζεται με ένα ευρύ δίκτυο μεσιτών, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να βρείτε όχι μόνο τη σωστή χρηματοδότηση, αλλά και το ιδανικό ακίνητο, μετατρέποντας την εμπειρία σε ένα πραγματικό «one stop shop» για την απόκτηση της κατοικίας σας.

Σήμερα, για να πάρεις στεγαστικό δάνειο, δεν χρειάζεται πλέον να μπεις σε μία τράπεζα παρά μόνο στο e-Stegastiko και να αφήσεις στη συνέχεια τους ειδικούς να ασχοληθούν με τα υπόλοιπα. Μια νέα καλύτερη εποχή ξημερώνει για την απόκτηση κατοικίας, όπου η τεχνολογία και η ανθρώπινη υποστήριξη συνεργάζονται για να κάνουν το ταξίδι προς την πραγματοποίηση του ονείρου πιο προσιτή, πιο εύκολη και πιο ευχάριστη.

Economy
ΤτΕ: Χαμηλώνει τον πήχη της ανάπτυξης – Τι «βλέπει» για επενδύσεις και τιμές

ΤτΕ: Χαμηλώνει τον πήχη της ανάπτυξης – Τι «βλέπει» για επενδύσεις και τιμές

Ναυτιλία
Κοινή δήλωση μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών

Κοινή δήλωση μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών

inWellness
inTown
Τα Νέα της Αγοράς
Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο χωριό Αρνάδου της Τήνου – Μια πρωτοβουλία πρόληψης και αλληλεγγύης!
Τα Νέα της Αγοράς 17.09.25

Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο χωριό Αρνάδου της Τήνου – Μια πρωτοβουλία πρόληψης και αλληλεγγύης!

Η σειρά της Betsson στο YouTube, «Η Betsson στο χωριό σου», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, συνεχίζει το ταξίδι της σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ο έκτος σταθμός είναι η Τήνος, ένα νησί με ιδιαίτερες προκλήσεις, ειδικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Σύνταξη
Επιστροφή στα θρανία: Καλωσορίζουμε τη νέα σεζόν οργανώνοντας την οικογενειακή ζωή
Τα Νέα της Αγοράς 16.09.25

Επιστροφή στα θρανία: Καλωσορίζουμε τη νέα σεζόν οργανώνοντας την οικογενειακή ζωή

Οργανώνουμε την καθημερινότητά μας, προστατεύοντας αποτελεσματικά όσα έχουν αξία, από την υγεία και το σπίτι, μέχρι το αυτοκίνητο και το τετράποδο μέλος της οικογένειας.

Σύνταξη
Άρης Betsson BC: Αναβάθμιση και επέκταση συνεργασίας με την Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 15.09.25

Άρης Betsson BC: Αναβάθμιση και επέκταση συνεργασίας με την Betsson

Η Betsson ανακοίνωσε την αναβάθμιση και επέκταση της συνεργασίας της με τον Άρη BC για τα επόμενα τρία χρόνια, αναλαμβάνοντας πλέον τον ρόλο του Ονοματοδότη της ομάδας, που από εδώ και στο εξής θα αγωνίζεται ως Άρης Betsson BC.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΟΗΕ: Ο Αμπάς θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση – Πέρασε ψήφισμα που ενέκρινε η διαδικτυακή παρουσία του
Συντριπτική πλειοψηφία 19.09.25

ΟΗΕ: Ο Αμπάς θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση – Πέρασε ψήφισμα που ενέκρινε η διαδικτυακή παρουσία του

Ο Αμπάς θα συμμετάσχει διαδικτυακά στις εργασίες του ΟΗΕ, καθώς οι ΗΠΑ έχουν αναστείλει τη βίζα του, όπως και ακόμη 80 Παλαιστίνιων, ως αντίδραση στις επικείμενες αναγνωρίσεις Παλαιστινιακού Κράτους.

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Η σχέση με τη μητέρα του, η αντίδραση του στις δηλώσεις της αδελφής του περί ουσιών – «Συντονισμένη επίθεση»
Από την αγάπη στη ρήξη 19.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Η σχέση με τη μητέρα του, η αντίδραση του στις δηλώσεις της αδελφής του περί ουσιών – «Συντονισμένη επίθεση»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης απαντάει στις δηλώσεις της αδελφής του και το χρονικό της σχέσης με τη μητέρα του Κλειώ

Σύνταξη
Η ΑΙ υπόσχεται το τέλος της κολονοσκόπησης
Καρκίνος εντέρου 19.09.25

Η ΑΙ υπόσχεται το τέλος της κολονοσκόπησης

Μέσω ενός απλού τεστ κοπράνων και με τη χείρα βοηθείας της Τεχνητής Νοημοσύνης ερευνητές χαρτογράφησαν με τη μεγαλύτερη ανάλυση που έχει επιτευχθεί ως σήμερα το μικροβίωμα του εντέρου ανοίγοντας τον δρόμο της μη παρεμβατικής διάγνωσης του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Κάλεσε ξανά τον λαό να συμβιβαστεί με τη συνέχιση της ληστείας σε βάρος του
«Κυβερνητικοί εκβιασμοί» 19.09.25

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Κάλεσε ξανά τον λαό να συμβιβαστεί με τη συνέχιση της ληστείας σε βάρος του

Την ομιλία Μητσοτάκη στην Κ.Ο. ΝΔ σχολίασε το ΚΚΕ, κάνοντας λόγο για «μαζική συμμετοχή στην απεργία της 1ης Οκτώβρη, ενάντια στο έκτρωμα της 13ωρης εργασίας που εκθείασε και σήμερα ο πρωθυπουργός»

Σύνταξη
Εσθονία: Καταγγέλλει ότι ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της
MiG-31 19.09.25

Η Εσθονία καταγγέλλει ότι ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της

Δεν αποκλείεται να μεταφερθούν χιλιάδες νατοϊκά όπλα και στην Εσθονία, όπως συμβαίνει στην Πολωνία, μετά από καταγγελίες που διαψεύστηκαν και μια πολιτική κόντρα που μάλλον εκθέτει τη χώρα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ένταση με επιβάτες στο «Knossos Palace» – Δεν προσέγγισε τη Μήλο λόγω απαγορευτικού
Ελλάδα 19.09.25

Ένταση με επιβάτες στο «Knossos Palace» – Δεν προσέγγισε τη Μήλο λόγω απαγορευτικού

Η απόφαση προκάλεσε ένταση ανάμεσα στους επιβάτες που θα αποβιβάζονταν στη Μήλο, με την εταιρεία να ανακοινώνει τα μεσάνυχτα στους ταξιδιώτες ότι για λόγους ασφαλείας το δρομολόγιο τροποποιείται.

Σύνταξη
Τζόελ Μος: Πέθανε ο πολυβραβευμένος με Grammy θρύλος – Από τον Ρέι Τσαρλς στο Xόλιγουντ
Σπουδαίος 19.09.25

Τζόελ Μος: Πέθανε ο πολυβραβευμένος με Grammy θρύλος – Από τον Ρέι Τσαρλς στο Xόλιγουντ

Η μουσική βιομηχανία θρηνεί την απώλεια του σπουδαίου μουσικού παραγωγού και δημιουργού. Ο πολυβραβευμένος με Grammy Τζόελ Μος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, έπειτα από ένα ξαφνικό ιατρικό επεισόδιο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΕΕ: Επιστολή Κόστα στους «27» για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και στήριξη στην Ουκρανία
Στην Κοπεγχάγη 19.09.25

ΕΕ: Επιστολή Κόστα στους «27» για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και στήριξη στην Ουκρανία

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν τρεις άξονες που αφορούν στον «Οδικό Χάρτη» για την άμυνα, που βρίσκεται σε εξέλιξη και υλοποιείται από την Ύπατη Εκπρόσωπο Κάγια Κάλας

Σύνταξη
ΕΕ: Κυρώσεις στο ρωσικό LNG θα περιλαμβάνει το 19ο πακέτο κυρώσεων
Η πρόταση 19.09.25

ΕΕ: Κυρώσεις στο ρωσικό LNG θα περιλαμβάνει το 19ο πακέτο κυρώσεων

Κυρώσεις στις εξαγωγές ρωσικού LNG περιλαμβάνει η πρόταση της Κομισιόν για το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υποστηρίζει ότι έτσι η Ρωσία θα δεχθεί να διαπραγματευθεί

Σύνταξη
Στο χειρουργείο 81χρονη, έπειτα από επίθεση – Την ξυλοκόπησαν σε σχολή οδηγών
Άγρια επίθεση 19.09.25

Στο χειρουργείο 81χρονη, έπειτα από επίθεση – Την ξυλοκόπησαν σε σχολή οδηγών

Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της επίθεσης που δέχθηκε από αγνώστους μια ηλικιωμένη μέσα σε σχολή οδηγών. Οι δράστες, που φορούσαν κράνη, την ξυλοκόπησαν, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Σύνταξη
Η ιστορία των γκέι χορωδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες – Το AIDS, οι δολοφονίες και η κυβέρνηση Τράμπ
Σκοτεινά χρόνια 19.09.25

Η ιστορία των γκέι χορωδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες – Το AIDS, οι δολοφονίες και η κυβέρνηση Τράμπ

Το 1978, ο ακτιβιστής και μουσικός Τζον Ριντ Σιμς ίδρυσε την Χορωδία Ομοφυλόφιλων Ανδρών του Σαν Φρανσίσκο. Ωστόσο, μια διπλή δολοφονία ήρθε να συνταράξει τα νερά των ΛΟΑΤ κοινοτήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νοτοπούλου: Αποκλείστηκε κοινωνική λειτουργός ΑμεΑ που πέτυχε σε διαγωνισμό αποκλειστικά για… ΑμεΑ – Παραλογισμός
Ελλάς το μεγαλείο σου 19.09.25

Νοτοπούλου: Αποκλείστηκε κοινωνική λειτουργός ΑμεΑ που πέτυχε σε διαγωνισμό αποκλειστικά για… ΑμεΑ – Παραλογισμός

Απίστευτο κι όμως αληθινό: μία κοινωνική λειτουργός ΑμεΑ, ενώ πέτυχε σε προκήρυξη ΑΣΕΠ για θέσεις αποκλειστικά για άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%, αποκλείσθηκε από την «Α’βάθμια Υγειονομική Επιτροπή Ν. Ηρακλείου», τονίζει η Κατερίνα Νοτοπούλου

Σύνταξη
Ο Αργύρης Ραλλιάς μιλά στο in για μία έκθεση γλυπτικής ενάντια στο τέλος των Κυκλάδων
Εναντιωματική Τέχνη 19.09.25

Ο Αργύρης Ραλλιάς μιλά στο in για μία έκθεση γλυπτικής ενάντια στο τέλος των Κυκλάδων

Στην έκθεση «Θέρος, Τρύγος, Πόλεμος» ο γλύπτης Αργύρης Ραλλιάς, φέρνει τους επισκέπτες αντιμέτωπους με τη διαβρωτική επίδραση της τουριστικοποίησης.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
