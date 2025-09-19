E-Stegastiko από τη FinTHESIS: Σπίτι και δάνειο με λίγα κλικ

Για κάθε νέο ζευγάρι, η απόκτηση του πρώτου σπιτιού είναι ένα από τα μεγαλύτερα όνειρα και μία από τις πιο καθοριστικές αποφάσεις που θα λάβουν. Αυτός ο χώρος θα φιλοξενήσει τις πιο ουσιαστικές και σημαντικές στιγμές της κοινής τους ζωής και θα είναι αποκλειστικά δικός τους για να τον διαμορφώσουν ακριβώς όπως τον φαντάστηκαν.

Ωστόσο, μέχρι πρότινος, η διαδρομή προς αυτό το όνειρο ήταν γεμάτη γραφειοκρατικά εμπόδια, χρονοβόρες επισκέψεις σε τράπεζες και πολύπλοκους όρους που προκαλούσαν άγχος και ενίοτε λιγοψυχία: θα τα καταφέρουμε ποτέ ή αδίκως κάνουμε σχέδια;

Σε αυτό ακριβώς το κενό μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας εμφανίζεται η FinTHESIS, προβάλλοντας την πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρμα e-Stegastiko. Δεν πρόκειται για μια ακόμη online υπηρεσία αλλά για μία νέα εποχή στην αναζήτηση της στεγαστικής χρηματοδότησης. Τα δεδομένα αλλάζουν, οι κανόνες ξαναγράφονται και πλέον όλα τα νέα ζευγάρια και όχι μόνον, έχουν τον απόλυτο σύμμαχο που συνδυάζει την ευκολία της ψηφιακής εποχής με την ασφάλεια και την αξιοπιστία της ανθρώπινης επαφής …και όλα αυτά εντελώς δωρεάν.

e-Stegastiko: Ένα «one–stop–shop» για το στεγαστικό σας δάνειο

Κάντε εικόνα το εξής: Βρίσκεστε στον καναπέ του σπιτιού σας και με λίγα μόλις κλικ από το tablet ή το κινητό σας μπορείτε δείτε όλα τα στεγαστικά δάνεια και να συγκρίνετε προσφορές από όλες τις μεγάλες ελληνικές τράπεζες, με απόλυτη διαφάνεια και αξιοπιστία. Στη συνέχεια φανταστείτε ότι μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση σε λιγότερο από 5 λεπτά, και να λάβετε προσωποποιημένες προτάσεις που ανταποκρίνονται στις δυνατότητές σας, φέρνοντας το όνειρο ένα βήμα πιο κοντά.

Αυτή ακριβώς είναι η υπόσχεση που σας δίνει το e-Stegastiko. Μια πλατφόρμα που λειτουργεί ως ο ιδανικός σας σύμμαχος, απλοποιώντας μια πολύπλοκη διαδικασία σε τρία απλά βήματα:

Συμπληρώνετε τα βασικά σας στοιχεία και το οικονομικό σας προφίλ. Ενημερώνεστε για τα στεγαστικά προϊόντα που ταιριάζουν στις δυνατότητες και στις προσωπικές σας ανάγκες. Επιλέγετε με ένα κλικ και υποβάλλετε την αίτησή σας.

«Συγχαρητήρια! Οι αιτήσεις σας υποβλήθηκαν με επιτυχία!». Από εκεί και πέρα, το ταξίδι απόκτησης σπιτιού έχει ξεκινήσει και η διαδικασία περνάει στα έμπειρα χέρια των πιστοποιημένων συμβούλων της FinTHESIS.

Η δύναμη της ανθρώπινης καθοδήγησης

Η πραγματική καινοτομία της FinTHESIS δεν βρίσκεται αποκλειστικά στην τεχνολογία, αλλά στον συνδυασμό της με την ανθρώπινη εμπειρία. Η επιτυχία του e-Stegastiko είναι αυτός ο ιδανικός συνδυασμός ψηφιακής εξυπηρέτησης και εξειδικευμένης ανθρώπινης καθοδήγησης. Κάθε βήμα της διαδικασίας, από την υποβολή της αίτησης μέχρι την τελική εκταμίευση, γίνεται με την συνεχή υποστήριξη ενός Πιστοποιημένου Συμβούλου Στεγαστικών Δανείων.

Αυτός ο σύμβουλος, με την μεγάλη εμπειρία του στον τραπεζικό τομέα, αναλαμβάνει τον ρόλο του προσωπικού σας «συμμάχου». Οπότε, ενώ εσείς συμπληρώνετε την αίτηση, εκείνος:

Αναλύει το οικονομικό σας προφίλ και σας κατευθύνει με βάση τις δικές σας ανάγκες, δυνατότητες και στόχους.

Οργανώνει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και σας ενημερώνει

Αναλαμβάνει την επικοινωνία με τις τράπεζες, παρακολουθεί την πορεία της αίτησης και σας ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο.

Σας καθοδηγεί προς επιλογές που καθιστούν την έγκριση της αίτησής σας ευκολότερη και για ευκαιρίες που πιθανόν αγνοούσατε όπως κρατικές επιδοτήσεις, ειδικά προγράμματα και τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς.

Εξηγεί δυσνόητους όρους και «μικρά γράμματα», εξασφαλίζοντας ότι κατανοείτε κάθε πτυχή της δέσμευσής σας, εξοικονομώντας σας ανυπολόγιστο χρόνο και κόπο.

Ουσιαστικά, ο σύμβουλος της FinTHESIS γίνεται ο προσωπικός σας «εμπειρογνώμονας» και όλα αυτά, χωρίς καμία χρέωση για εσάς, αφού η εταιρεία αμείβεται από την τράπεζα κατά την εκταμίευση του δανείου.

Εμπιστοσύνη, Αποτελεσματικότητα, Ενσυναίσθηση: η αξιακή πυξίδα μιας σύγχρονης εταιρείας

Η φιλοσοφία της FinTHESIS στηρίζεται πάνω σε τρεις βασικές αξίες: εμπιστοσύνη (είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σε μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής σας), αποτελεσματικότητα (είναι ο ειδικός που, με γνώση και επαγγελματισμό, βρίσκει τη σωστή λύση) και ενσυναίσθηση (είναι ο σύμμαχος που ακούει, μπαίνει στη θέση σας και κατανοεί τις προσωπικές σας ανάγκες).

Ως εταιρεία δεν είναι μία νέα start-up που κάνει τα πρώτα της βήματα στην αγορά αλλά αποτελεί μέλος του μεγάλου ιταλικού ομίλου doValue S.p.A. Η FinTHESIS, αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη εταιρεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, φέρνει την ευρωπαϊκή τεχνογνωσία και τις σύγχρονες τάσεις στην ελληνική αγορά, εξασφαλίζοντας την αξιοπιστία που απαιτεί μια τόσο σημαντική απόφαση. Και αυτή η υπηρεσία διαμεσολάβησης παρέχεται για όλους δωρεάν.

Ωστόσο, η υπηρεσία δεν εξαντλείται εκεί: Με το e-Stegastiko, εκτός του ότι η αναζήτηση και η αίτηση για στεγαστικό δάνειο γίνεται μια απλή και απόλυτα ασφαλής διαδικασία, η πλατφόρμα καλύπτει όλους τους σκοπούς χρηματοδότησης: από την αγορά κατοικίας ή οικοπέδου, μέχρι την ανέγερση, αποπεράτωση ή επισκευή. Επιπλέον, η FinTHESIS συνεργάζεται με ένα ευρύ δίκτυο μεσιτών, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να βρείτε όχι μόνο τη σωστή χρηματοδότηση, αλλά και το ιδανικό ακίνητο, μετατρέποντας την εμπειρία σε ένα πραγματικό «one stop shop» για την απόκτηση της κατοικίας σας.

Σήμερα, για να πάρεις στεγαστικό δάνειο, δεν χρειάζεται πλέον να μπεις σε μία τράπεζα παρά μόνο στο e-Stegastiko και να αφήσεις στη συνέχεια τους ειδικούς να ασχοληθούν με τα υπόλοιπα. Μια νέα καλύτερη εποχή ξημερώνει για την απόκτηση κατοικίας, όπου η τεχνολογία και η ανθρώπινη υποστήριξη συνεργάζονται για να κάνουν το ταξίδι προς την πραγματοποίηση του ονείρου πιο προσιτή, πιο εύκολη και πιο ευχάριστη.